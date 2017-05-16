18 فكرة رائعة لألوان الحمام

في مقال اليوم قررنا أن نعرض عدة أمثلة مثيرة للاهتمام وأنيقة في تصميم الحمام. بعض منها قد تكون مألوفة، والبعض الآخر مفاجأة لك. في معظم الحالات، يجب عند اختيار لون الحمام، أخذ بعين الاعتبار الحجم والشكل، كما يجب الانتباه إلى ذوقنا الشخصي.
تعالوا لنتعرف سويا على 18 مثال للألوان المستخدمة في الحمام!!
اختيار الطلاء الصحيح هو واحد من أهم الخطوات لتحقيق تأثيرات كبيرة. قد يفتقر الحمام إلى البريق أو المفاجأة. في هذه الحالة، يمكنك وضع طلاء من لون موحد يعكس الضوء ويخلق تأثيرات جمالية كبيرة.
من قال إن الرسومات الفنية فقط على الأوراق الورقية؟ على العكس يمكنك التفنن على جدران الحمام واطلق العنان لخيالك!
لمحبي الطبيعة والبريق لدينا ترتيب خاص. الاندماج بين الظل الساطع الأخضر مع عناصر خشبية بيضاء والنباتات الطبيعية يعطي انطباع رائع.
سحر الفسيفساء من السيراميك ودمجه مع لون مميز. في هذه الحالة، لدينا مزيج جميل من الأبيض مع الفيروز.
إذا كنت من محبي الظلال الدافئة من اللون الأصفر، فكر في ترتيب الحمام بأكمله بهذا اللون… سيكون مجنون.
لمحبي السلام والبساطة في الحمام لدينا اقتراح من ألوان الباستيل. هذا هو نهج راقي في تصميم الحمام.
أثاث بسيط، والكثير من الخشب والأجواء الودية -هذه هي وصفة لتطبيق نمط ريفي في الحمام.
كما ذكرنا من قبل، من الجدير بالتفكير في الجمع بين الفخار والطلاء. في هذه الحالة، تم إعداد الفسيفساء من السيراميك المميزة جدا.
هنا هو واحد من أكثر المشاريع جرأة وتميز. هناك ظلال من اللون الوردي الذي ينقلنا تلقائيا إلى الغرف الملكية أو بيوت الدمية.
اختيار تدرجات من الرمادي تحتاج إلى إضافات لونيه مختلفة لتعطي التوازن المطلوب. في هذا المثال يمكنك إضافة اللون الأحمر الجريء.
الفوشي والظلال الصفراء ألوان نابضة بالحياة أعطت البهجة المطلوبة. تذكر أن مثل هذه الألوان يمكن أن تكون متعبة عندما تهيمن على الحمام، لذلك من المهم تحقيق التوازن مع ألوان الفضاء.
هذا التصميم للحمام يستند على اللون الأزرق الرمادي للجدران. هذه الجدران مزخرفة بحد ذاتها، وبالتالي فإن العناصر الأكثر تكميلية للمفروشات هي الأثاث البسيط والسيراميك الأبيض.
تسمح الظلال المحايدة بخلق جو من السلام والاسترخاء. ترتيبات بسيطة في الحمام تسمح لك بإعطاء الحمام شخصية مع عناصر زخرفية صغيرة.
مزيج من عدة ظلال للون واحد هو القوة بعينها. في هذه الحالة، تم اختيار الألوان الطبيعية من الأخضر. ومع ذلك، يكتسب كله طابع مختلف تماما بفضل جدار من فسيفساء أبيض وأسود بأنماط هندسية.
تماما مثل الشوكولاته، تصميم حلو، مليء بالأناقة.
ظلال مطفي من البنفسج الأنيق. على الرغم من مساحة الحمام الصغيرة، في هذا الحمام تم وضع البنفسجي الداكن، والذي قلل المساحة بصريا لذلك تم حل هذه المشكلة من خلال المرايا الكبيرة.
بدلا من الجدران المملة، يمكنك اختيار الطوب أو الحجر. سوف تتفق بالتأكيد على أن الأسود يبدو جيد بشكل لا يصدق على الطوب. الخشب الخام تحت حوض أعطى تأثير رائع!
أقرا أيضا12 نصيحة رائعة للحفاظ على حمامك نظيف ومرتب