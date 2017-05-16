18 فكرة رائعة لألوان الحمام

في مقال اليوم قررنا أن نعرض عدة أمثلة مثيرة للاهتمام وأنيقة في تصميم الحمام. بعض منها قد تكون مألوفة، والبعض الآخر مفاجأة لك. في معظم الحالات، يجب عند اختيار لون الحمام، أخذ بعين الاعتبار الحجم والشكل، كما يجب الانتباه إلى ذوقنا الشخصي.

تعالوا لنتعرف سويا على 18 مثال للألوان المستخدمة في الحمام!!