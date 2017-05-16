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18 فكرة رائعة لألوان الحمام

Heba khlili Heba khlili
WARSZAWA / SADYBA - 130M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
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في مقال اليوم قررنا أن نعرض عدة أمثلة مثيرة للاهتمام وأنيقة في تصميم الحمام. بعض منها قد تكون مألوفة، والبعض الآخر مفاجأة لك. في معظم الحالات، يجب عند اختيار لون الحمام، أخذ بعين الاعتبار الحجم والشكل، كما يجب الانتباه إلى ذوقنا الشخصي.

تعالوا لنتعرف سويا على 18 مثال للألوان المستخدمة في الحمام!!

1. جدار أسود مع عنصر مفاجئ…

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda حمام
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

 اختيار الطلاء الصحيح هو واحد من أهم الخطوات لتحقيق تأثيرات كبيرة. قد يفتقر الحمام إلى البريق أو المفاجأة. في هذه الحالة، يمكنك وضع طلاء من لون موحد يعكس الضوء ويخلق تأثيرات جمالية كبيرة.

2. الرسومات الفنية

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

 من قال إن الرسومات الفنية فقط على الأوراق الورقية؟ على العكس يمكنك التفنن على جدران الحمام واطلق العنان لخيالك!

3. أخضر مشرق

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

لمحبي الطبيعة والبريق لدينا ترتيب خاص. الاندماج بين الظل الساطع الأخضر مع عناصر خشبية بيضاء والنباتات الطبيعية يعطي انطباع رائع.

4. تناسق مميز

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

 سحر الفسيفساء من السيراميك ودمجه مع لون مميز. في هذه الحالة، لدينا مزيج جميل من الأبيض مع الفيروز.

5. الحمام الأصفر

The Yellow Room ROEWUarchitecture حمام الخشب البلاستيك المركب Yellow yellow,bathroom,mood
ROEWUarchitecture

The Yellow Room

ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture
ROEWUarchitecture

 إذا كنت من محبي الظلال الدافئة من اللون الأصفر، فكر في ترتيب الحمام بأكمله بهذا اللون… سيكون مجنون.

6. كريم التلوين

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

لمحبي السلام والبساطة في الحمام لدينا اقتراح من ألوان الباستيل. هذا هو نهج راقي في تصميم  الحمام.

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7. لهجات ريفية

Texturas y acabados decorativos en pintura, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es حمام
Barcelona Pintores.es

Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es

أثاث بسيط، والكثير من الخشب والأجواء الودية -هذه هي وصفة لتطبيق نمط ريفي في الحمام.

8. فسيفساء مميزة

ДИЗАЙН ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЖК "ТАТЬЯНИН ПАРК" 61м2, OM DESIGN OM DESIGN حمام
OM DESIGN

OM DESIGN
OM DESIGN
OM DESIGN

 كما ذكرنا من قبل، من الجدير بالتفكير في الجمع بين الفخار والطلاء. في هذه الحالة، تم إعداد الفسيفساء من السيراميك المميزة جدا.

9. الورود الملكية

Sian Kitchener homify حمام
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

هنا هو واحد من أكثر المشاريع جرأة وتميز. هناك ظلال من اللون الوردي الذي ينقلنا تلقائيا إلى الغرف الملكية أو بيوت الدمية.

10. الرمادي

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

اختيار تدرجات من الرمادي تحتاج إلى إضافات لونيه مختلفة لتعطي التوازن المطلوب. في هذا المثال يمكنك إضافة اللون الأحمر الجريء.

11. الفرح والحيوية

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

الفوشي والظلال الصفراء ألوان نابضة بالحياة أعطت البهجة المطلوبة. تذكر أن مثل هذه الألوان يمكن أن تكون متعبة عندما تهيمن على الحمام، لذلك من المهم تحقيق التوازن مع ألوان الفضاء.

12. أنماط مميزة

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

هذا التصميم للحمام يستند على اللون الأزرق الرمادي للجدران. هذه الجدران مزخرفة بحد ذاتها، وبالتالي فإن العناصر الأكثر تكميلية للمفروشات هي الأثاث البسيط والسيراميك الأبيض.

13. الألوان المحايدة

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

 تسمح الظلال المحايدة بخلق جو من السلام والاسترخاء. ترتيبات بسيطة في الحمام تسمح لك بإعطاء الحمام شخصية مع عناصر زخرفية صغيرة.

14. جدار قوية

WARSZAWA / SADYBA - 130M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

 مزيج من عدة ظلال للون واحد هو القوة بعينها. في هذه الحالة، تم اختيار الألوان الطبيعية من الأخضر. ومع ذلك، يكتسب كله طابع مختلف تماما بفضل جدار من فسيفساء أبيض وأسود بأنماط هندسية.

15. لون الشوكولاتة

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA حمام
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

 تماما مثل الشوكولاته، تصميم حلو، مليء بالأناقة.

16. البنفسج الأنيق

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ظلال مطفي من البنفسج الأنيق. على الرغم من مساحة الحمام الصغيرة، في هذا الحمام تم  وضع البنفسجي الداكن، والذي قلل المساحة بصريا لذلك تم حل هذه المشكلة من خلال المرايا الكبيرة.

17. الحداثة الكلاسيكية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حتى في النمط الكلاسيكي هناك مجال للترتيبات الحديثة!

18. الحجارة والخشب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 بدلا من الجدران المملة، يمكنك اختيار الطوب أو الحجر. سوف تتفق بالتأكيد على أن الأسود يبدو جيد بشكل لا يصدق على الطوب. الخشب الخام تحت حوض أعطى تأثير رائع!

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