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احذر هذه الأخطاء في ترتيب مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
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المطبخ من أهم الغرف داخل المنزل، بل هو وقوده وقلبه الذي ينبض بالدفئ، لكن هناك بعض الأخطاء يقوم بها البعض في ترتيب المطبخ وتنظيمه تجعل المطبخ ملئ بالفوضى وتؤثر بشدة على تصميمه، إليك بعض الأخطاء الشائعة في ترتيب المطبخ وتنظيمه أحذر منها.

1- السجادة خيار سئ

Home staging: Appartment sold in 12 days, Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam مطبخ خشب Beige
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

وجود سجادة في المطبخ من الأخطاء الشائعة جداً التي يقوم بها البعض ، فأرضيات المطبخ تتعرض بأستمرار للمياة والرطوبة، ومع وجود سجاد يؤدي ذلك إلى تلف السجاد أولاً وتلف مظهره، وأيضاً التعرض لتكاثر الأتربة والجراثيم على السجاد مع وجود مياة، لذلك يفضل دائماً ان تترك أرضيات المطبخ مكشوفة بدون سجاد حتى لا تشوه المظهر العام للمطبخ وتصبح سهلة في التنظيف.

2- تجنب أي شئ يعيقك عن مثلث المطبخ

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

مثلث المطبخ من أكثر الأماكن في مطبخك التي سترتاد عليها باستمرار، وهو البوتجاز، الثلاجة ومنطقة الحوض، لذلك أحرص في تنظيم وترتيب مطبخك على عدم وجود أي شئ يعيق حركتك في تلك المنطقة. ولو كانت مساحة المطبخ لديك كبيرة أحرص أن تكون المسافات بين مثلث متقاربة وغير بعيدة عن بعضها البعض حتى لا تكون عملية تحضير الطعام مرهقة بالنسبة إليك.

3- مساحات كافية للتخزين

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

المطبخ من أكثر المناطق داخل المنزل الذي يحتوي على تفاصيل كثيرة، سكاكين ومعالق وأواني وأكواب وأجهزة كهربائية والعديد من التفاصيل الأخري، لذلك يجب أن يتوافر في مطبخك دائماً مساحات مناسبة وكافية للتخزين، كوجود خزانات وأرفف متناثرة في المطبخ بأحجام مختلفة، ووجود ادراج أيضاً، كل هذة المساحات للتخزين ستسهل عليك عملية تخزين أغراضك داخل المطبخ.

4- عدم تناسق الألوان

Proyecto Cocina, Monica Saravia Monica Saravia مطبخ
Monica Saravia

Monica Saravia
Monica Saravia
Monica Saravia

بالطبع وجود الألوان في أي تصميم يضيف لمسات مبهجة ويعطي شعوراً بالأختلاف، لكن عدم التنسيق بين الألوان يعطيك شعوراً بالفوضى، لذلك أحرص على اختيار ألوان متناسقة معاً.

5- التخزين الجيد للمعالق والسكاكين والتوابل

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

برطمانات التوابل والمعالق والسكاكين من التفاصيل الأساسية في المطبخ التي يجب تخزينها بطريقة جيدة ومناسبة حتى لا تشعر بفوضى وعدم تنظيم داخل مطبخك، أحرص على وضع حامل المعالق والسكاكين في وحدات التخزين داخل المطبخ، ويمكنك فقط وضع حامل توزيع الطعام مثبت على الجدار وبرطمانات التةابل ايضاً يمكنك وضعها على حامل خشبي مثبت على جدار المطبخ.

6- جزيرة المطبخ المنطقة المثالية في المطبخ.

Landelijke eiken houten keuken, de Lange keukens de Lange keukens مطبخ خشب Wood effect
de Lange keukens

de Lange keukens
de Lange keukens
de Lange keukens

جزيرة المطبخ من المناطق المهمة جداً في مطبخك، فستجد نفسك تستخدمها بكثرة في تحضير الطعام، لذا أحرص ان تبقى تلك المنطقة نظيفة ومرتبة وبعيدة تماماً عن اي فوضى حتى تستطيع تحضير الطعام بسهولة.

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7- العملية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ابتعد عن الأثاث الغير عملي في تصميم مطبخك وأحرص على أن تكون كل قطعة داخل المطبخ مليئة بالعملية.

8- الأضاءة ثم الأضاءة

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

الإضاءة من العناصر الوظيفية والمهمة جداً في مطبخك والتي لا يجب أغفالها تحت أي وضع، فهى تستطيع أن تضيف لك روية أفضل اثناء تحضير الطعام وإبراز التفاصيل الجمالية داخل المطبخ، لذا أحرص أن تقوم بتوزيع الأضاءة بشكل مناسب وعملي داخل المطبخ.

9- ترتيب مثالي

homify مطبخ البلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

ـحرص ان تكون كافة التفاصيل في مطبخك مرتبة بشكل مثالي، حتي يضمن لك الحصول على كافة الأغراض التي تريدها بسهولة، فليس من الجيد أبداً أن تشعر بحالة من التوهان عن كل مرة تبحث فيها عن غرض تريده في مطبخك.

10- خامات مناسبة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

اهتم باختبار خامات مناسبة وعملية في تصميم مطبخك، وابتعد عن الخامات التي تتسخ بسهولة ويصعب عليك تنظيفها والتخلص من الشوائب بداخلها، حتى يصبح تنظيف المطبخ وترتيبه من المهام السهلة.

11- الأرفف شئ ضروري

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

وجود الأرفف في منزلك من الأشياء الضرورية جداً في مطبخك، احرص على وجود الأرفف وتناثرها بشكل مثالي داخل مطبخ حتى تستطيع تخزين اغراضك بسهولة.

12- تناغم بين المطبخ وطاولة الطعام

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

احرص على وجود تناغم دائماً بين مطبخك وطاولة الطعام، خاصةً إذا كان المطبخ وطاولة الطعام مدمجان معاً، أجعل هناك مرونة وسهولة في الوصول إليهم.

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