احذر هذه الأخطاء في ترتيب مطبخك

احرص على وجود تناغم دائماً بين مطبخك وطاولة الطعام، خاصةً إذا كان المطبخ وطاولة الطعام مدمجان معاً، أجعل هناك مرونة وسهولة في الوصول إليهم.

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