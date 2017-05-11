احذر هذه الأخطاء في ترتيب مطبخك

المطبخ من أهم الغرف داخل المنزل، بل هو وقوده وقلبه الذي ينبض بالدفئ، لكن هناك بعض الأخطاء يقوم بها البعض في ترتيب المطبخ وتنظيمه تجعل المطبخ ملئ بالفوضى وتؤثر بشدة على تصميمه، إليك بعض الأخطاء الشائعة في ترتيب المطبخ وتنظيمه أحذر منها.
وجود سجادة في المطبخ من الأخطاء الشائعة جداً التي يقوم بها البعض ، فأرضيات المطبخ تتعرض بأستمرار للمياة والرطوبة، ومع وجود سجاد يؤدي ذلك إلى تلف السجاد أولاً وتلف مظهره، وأيضاً التعرض لتكاثر الأتربة والجراثيم على السجاد مع وجود مياة، لذلك يفضل دائماً ان تترك أرضيات المطبخ مكشوفة بدون سجاد حتى لا تشوه المظهر العام للمطبخ وتصبح سهلة في التنظيف.
مثلث المطبخ من أكثر الأماكن في مطبخك التي سترتاد عليها باستمرار، وهو البوتجاز، الثلاجة ومنطقة الحوض، لذلك أحرص في تنظيم وترتيب مطبخك على عدم وجود أي شئ يعيق حركتك في تلك المنطقة. ولو كانت مساحة المطبخ لديك كبيرة أحرص أن تكون المسافات بين مثلث متقاربة وغير بعيدة عن بعضها البعض حتى لا تكون عملية تحضير الطعام مرهقة بالنسبة إليك.
المطبخ من أكثر المناطق داخل المنزل الذي يحتوي على تفاصيل كثيرة، سكاكين ومعالق وأواني وأكواب وأجهزة كهربائية والعديد من التفاصيل الأخري، لذلك يجب أن يتوافر في مطبخك دائماً مساحات مناسبة وكافية للتخزين، كوجود خزانات وأرفف متناثرة في المطبخ بأحجام مختلفة، ووجود ادراج أيضاً، كل هذة المساحات للتخزين ستسهل عليك عملية تخزين أغراضك داخل المطبخ.
بالطبع وجود الألوان في أي تصميم يضيف لمسات مبهجة ويعطي شعوراً بالأختلاف، لكن عدم التنسيق بين الألوان يعطيك شعوراً بالفوضى، لذلك أحرص على اختيار ألوان متناسقة معاً.
برطمانات التوابل والمعالق والسكاكين من التفاصيل الأساسية في المطبخ التي يجب تخزينها بطريقة جيدة ومناسبة حتى لا تشعر بفوضى وعدم تنظيم داخل مطبخك، أحرص على وضع حامل المعالق والسكاكين في وحدات التخزين داخل المطبخ، ويمكنك فقط وضع حامل توزيع الطعام مثبت على الجدار وبرطمانات التةابل ايضاً يمكنك وضعها على حامل خشبي مثبت على جدار المطبخ.
جزيرة المطبخ من المناطق المهمة جداً في مطبخك، فستجد نفسك تستخدمها بكثرة في تحضير الطعام، لذا أحرص ان تبقى تلك المنطقة نظيفة ومرتبة وبعيدة تماماً عن اي فوضى حتى تستطيع تحضير الطعام بسهولة.
ابتعد عن الأثاث الغير عملي في تصميم مطبخك وأحرص على أن تكون كل قطعة داخل المطبخ مليئة بالعملية.
الإضاءة من العناصر الوظيفية والمهمة جداً في مطبخك والتي لا يجب أغفالها تحت أي وضع، فهى تستطيع أن تضيف لك روية أفضل اثناء تحضير الطعام وإبراز التفاصيل الجمالية داخل المطبخ، لذا أحرص أن تقوم بتوزيع الأضاءة بشكل مناسب وعملي داخل المطبخ.
ـحرص ان تكون كافة التفاصيل في مطبخك مرتبة بشكل مثالي، حتي يضمن لك الحصول على كافة الأغراض التي تريدها بسهولة، فليس من الجيد أبداً أن تشعر بحالة من التوهان عن كل مرة تبحث فيها عن غرض تريده في مطبخك.
اهتم باختبار خامات مناسبة وعملية في تصميم مطبخك، وابتعد عن الخامات التي تتسخ بسهولة ويصعب عليك تنظيفها والتخلص من الشوائب بداخلها، حتى يصبح تنظيف المطبخ وترتيبه من المهام السهلة.
وجود الأرفف في منزلك من الأشياء الضرورية جداً في مطبخك، احرص على وجود الأرفف وتناثرها بشكل مثالي داخل مطبخ حتى تستطيع تخزين اغراضك بسهولة.
احرص على وجود تناغم دائماً بين مطبخك وطاولة الطعام، خاصةً إذا كان المطبخ وطاولة الطعام مدمجان معاً، أجعل هناك مرونة وسهولة في الوصول إليهم.
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