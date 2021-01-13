29 فكرة لمطابخ صغيرة المساحة ستلهمك بتصميم مطبخك

يشعر البعض أن المساحات الصغيرة في المطابخ يشعر بمثابة عائق يمنعهم من تصميم مطابخ أحلامهم، إذا كنت تشعر أن ضيق المساحات في المطبخ عائق بالنسبة إليك، نقدم لك اليوم في هوميفاي بعض الأفكار التي حتماً ستثبت لك العكس، فإليك 29 فكرة لتصميمات مطابخ صغيرة المساحة اتقن المصمم توزيع المساحات بداخل بشكل منظم ومميز.