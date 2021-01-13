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29 فكرة لمطابخ صغيرة المساحة ستلهمك بتصميم مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ البلاط Multicolored
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يشعر البعض أن المساحات الصغيرة في المطابخ يشعر بمثابة عائق يمنعهم من تصميم مطابخ أحلامهم، إذا كنت تشعر أن ضيق المساحات في المطبخ عائق بالنسبة إليك، نقدم لك اليوم في هوميفاي بعض الأفكار التي حتماً ستثبت لك العكس، فإليك 29 فكرة لتصميمات مطابخ صغيرة المساحة اتقن المصمم توزيع المساحات بداخل بشكل منظم ومميز.

1- مطبخ على شكل حرف L بلونه الأصفر المبهج، تصميم حرف L مميز جداً للمساحات الصغيرة يحفظ الكثير من المساحات، وخيار مثالي جداً لتصميمات المطابخ صغيرة المساحة.

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

2- تصميم لمطبخ مميز باللون الأسود الكلاسيكي المزود بلمسات مليئة بالأناقة مع تفاصيل الفسيفساء.

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

3- تصميم لمطبخ يثبت لك أن لست دائماً بحاجة إلى مساحات كبيرة حتى يصبح لديك مطبخ مميز وذو تصميم أنيق، تصميم لمطبخ بسيط على مساحة صغيرة من المطبخ.

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ زجاج Blue
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

4- مطبخ بسيط بلمسات من الأحمر المبهج والأبيض الهادئ، ووحدات تخزين مثالية.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5- تصميم مطبخ بسيط باللون الأبيض على النمط المينيمال.

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ كوارتز Beige
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

6- مطبخ مزود بوحدات تخزين مثالية باللون الأسود الكلاسيكي.

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design بلكونة أو شرفة MDF Black
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

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7- مطبخ على شكب حرف L مصمم من الرخام وتفاصيل من اللون البرتقالي المشرق.

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

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8- ليس لأن مساحة المطبخ لديك صغيرة هذا يعني انك لن تستطيع أن تحصل على تصميم بار بسيط، مطبخ ذو تصميم بسيط وبار مميز رغم مساحة المطبخ الصغيرة.

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

9- مطبخ رائع ذو بار أنيق وبسيط لتتناول فطورك في الصباح.

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

10- الجدران الحجرية دائماً ما تضيف لمسة مختلفة وجذابة على أي تصميم، مطبخ بسيط مصمم باللون الأسود ذو سطح لامع مع تصميم رائع للجدار بالحجر الجيري في الخلف، وأضاف المصمم رف وبعض الوحدات للتخزين.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11- مطبخ من الخشب الأنيق وبار بسيط.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

12- وحدات التخزين أضافت لمسات من العملية والبساطة المفرطة داخل المطبخ.

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

13- إذا كان تقسيم المطبخ لا يسمح لك بتصميم بار بسيط يمكنك الاستعانة بطاولة وكراسي بسيطة وستغنيك عن فكرة البار.

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

14- مطبخ رائع بلمسات من الأبيض والخشب الجذاب.

Piso en Sarrià, dom arquitectura dom arquitectura مطبخ
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

15- لمزيج الأبيض والأسود دائماً سحر خاص.

Reforma integral en calle Rosselló de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ الخشب البلاستيك المركب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

16- مطبخ متكامل رغم مساحته الصغيرة

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

17- تصميم مميز لمطبخ استغل المصمم الجانبي في تصميمه بشكل جذاب كما نرى.

VÃO DESIGN, MAJÓ Arquitetura de Interiores MAJÓ Arquitetura de Interiores مطبخ
MAJÓ Arquitetura de Interiores

MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores

18- مطبخ على النمط الريفي المميز.

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مطبخ
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

19- مزيج الاخضر المبهج مع اللون الرمادي الحيادي كان خياراً رائعاً في تصميم هذا المطبخ.

Equilibrio de cores , Bethina Wulff Bethina Wulff مطبخ
Bethina Wulff

Bethina Wulff
Bethina Wulff
Bethina Wulff

20- التقسيم الجيد اضاف توازن وتكامل واضح في تصميم هذا المطبخ.

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

21- مطبخ تقليدي بعض الشئ لكنه مميز بالتأكيد.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

22- فكرة رائعة لمطبخ بسيط لم يخلو من أي عناصر هامة في تصميمه رغم صغر مساحته.

Dentro e Fora, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

23- للخشب دائماً حضور خاص، مطبخ خشبي بسيط وانيق.

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

24- مطبخ مصمم من الحجر والخشب على شكل حرف U .

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño مطبخ
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

25- استخدام الخزانات الصغيرة المعلقة على الجدار كانت خياراً رائعاً في تصميم هذا المطبخ.

Increíbles Propuestas de Cocinas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio مطبخ
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

26- مطبخ مفعم بالأناقة

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño مطبخ
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

27- يمكنك أضافة لمسة من الموازييك الملون في تصميم مطبخك الحيادي لأضافة لمسة من البهجة.

homify مطبخ البلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

28- أضافة اللمسة الخشبية على تصميم هذا المطبخ أثقل تصميمه بلمسة من الأناقة.

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

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نصائح لتصميم مطبخ صغير لا تشوبه شائبة

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب
  • يمكن الاستغناء عن الوحدات التخزينية العلوية -خاصة إن لم يكن السقف بارتفاع كافٍ- واستبدالها بالأرفف المفتوحة، والتي تعتبر خيار عملي للغاية، حيث تجعل من السهل جدًا الوصول إلى الأطباق والأكواب وغيرهم من أدوات المطبخ.
  • أضف النباتات، فهي تضفي لمسة حيوية على أي مساحة، بما في ذلك مطبخك، ويفضل اقتناء الأنواع التي تعمل على تنقية الهواء.
  • أولي اهتمام كبير لعنصر الإضاءة سواء الطبيعية أو الاصطناعية، لتجعل مطبخك ساطعًا دائمًا، وتعزيز الرؤية به، فالإضاءة الجيدة، مهمة للغاية وبشكل خاص أثناء الطهي.
  • بالنسبة لأي مساحة صغيرة -سواء المطابخ أو غير ذلك-، فإن التنظيم أمر ضروري، حيث أنه من شأنه زيادة مساحة التخزين خاصتك.


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