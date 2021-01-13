29 فكرة لمطابخ صغيرة المساحة ستلهمك بتصميم مطبخك

يشعر البعض أن المساحات الصغيرة في المطابخ يشعر بمثابة عائق يمنعهم من تصميم مطابخ أحلامهم، إذا كنت تشعر أن ضيق المساحات في المطبخ عائق بالنسبة إليك، نقدم لك اليوم في هوميفاي بعض الأفكار التي حتماً ستثبت لك العكس، فإليك 29 فكرة لتصميمات مطابخ صغيرة المساحة اتقن المصمم توزيع المساحات بداخل بشكل منظم ومميز.
Lبلونه الأصفر المبهج، تصميم حرف
Lمميز جداً للمساحات الصغيرة يحفظ الكثير من المساحات، وخيار مثالي جداً لتصميمات المطابخ صغيرة المساحة.
Lمصمم من الرخام وتفاصيل من اللون البرتقالي المشرق.
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