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منزل بسيط على نمط البحر الأبيض المتوسط

منة اسماعيل منة اسماعيل
Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo غرفة المعيشة
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البساطة والجمال هما عنوان نمط البحر الأبيض المتوسط، واليوم نحن في جولة مع منزل رائع وبسيط مصمم على نمط البحر الأبيض المتوسط وعلى الرغم من مساحته الصغيرة إلا أن المصمم أبدع في تصميم هذا المنزل وأضافة كافة الكماليات واللمسات الجمالية حتى يصبح منزلاً متكاملاً، ولا تشعر بضيق المساحات رغم مساحته الصغيرة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل وتصميمها لنتعرف عليه أكثر عن قرب.

1- غرفة معيشة بسيطة

Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo غرفة المعيشة
Alejandro León Photo

Alejandro León Photo
Alejandro León Photo
Alejandro León Photo

يعتبر نمط البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأنماط التي تمتاز بالبساطة والهدوء، يتأثر النمط البحر الأبيض المتوسط بالطبيعة الساحلية المميز وبألوانها الرائعة، فنجد الأبيض والأزرق بدرجاته والأخضر من أكثر الألوان التي تستخدم في تصميم المنازل على نمط البحر الأبيض المتوسط. والبداية هنا  في تصميم هذا المنزل مع غرفة المعيشة التي سيطر عليها اللون الأبيض بالكامل مع لمسات من اللون الأزرق الهادئ وتفاصيل الخشب التي استعان بها المصمم في تصميمه للسقف.

2- جلسة بسيطة

Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo غرفة المعيشة
Alejandro León Photo

Alejandro León Photo
Alejandro León Photo
Alejandro León Photo

استعان المصمم هنا كما ذكرنا باللون الأبيض بالكامل في تصميم المنزل، فنجد هنا تلك الأريكة البسيطة باللون الأبيض الهادئ أمامها طاولة خشبية بتصميم بسيط انسجم مع اللمسات الخشبية في تصميم السقف، ولكسر الحيادية الشديدة للون الأبيض استخدم اللون الأزرق في تصميم السجاد.

تفاصيل جذابة

Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo غرفة المعيشة
Alejandro León Photo

Alejandro León Photo
Alejandro León Photo
Alejandro León Photo

الملفت للأنتباه في تصميم هذا المنزل رغم بساطته هو التفاصيل الحذابة التي استعان بها المصمم، فنجد في الأتجاه المقابل للأريكة تصميم بسيط لرف طولي استعان به المصمم لوضع التليفزيون في وضعية مريحة للعينين تتيح للجالس على الأريكة الأستمتاع بمشاهدة التليفزيون براحة كاملة، كما استعان بهذا الرف ألعلوي لوضع تفاصيل من الديكورات البسيطة علية ليضيف لمسة جمالية على تصميم غرفة المعيشة.

غرفة نوم هادئة

Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo غرفة نوم
Alejandro León Photo

Alejandro León Photo
Alejandro León Photo
Alejandro León Photo

وهنا نرى غرفة النوم التي جاءت بتصميم هادئ وبسيط، غلب عليها اللون الأبيض بالكامل مثل باقي المنزل مع لمسات بسيطة من اللون البيج والبني الدافئ، قام المصمم بعمل فراغات بسيطة بتصميم مميز داخل الجدار الأسمنتي واستعان بها لوضع الديكورات بطريقة جمالية مميزة بداخلها. تصميم السقف كان مميز كما نرى بتفاصيل من الخشب الأنيق، غرفة النوم بشكل عام تمنحك لحظات من الراحة والاسترخاء لا مثيل لها.

مطبخ متكامل

Madrid Casas (Madrid Homes), Alejandro León Photo Alejandro León Photo مطبخ
Alejandro León Photo

Alejandro León Photo
Alejandro León Photo
Alejandro León Photo

وهنا تصميم المطبخ الذي جاء متكاملاً رغم صغر مساحته، إلا أن المصمم أجاد في توزيع المساحات بشكل أكثر من رائع، المطبخ صمم بالكامل باللون الأبيض مثل باقي المنزل مع بعض اللمسات من اللون البيج الحيادي، وهذا كان اختياراً ذكياً من المصمم بشكل كبير لأن اللون الأبيض كلون حيادي يستطيع بدوره أن يشعرك بمساحات أضافية.

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