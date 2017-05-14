منزل بسيط على نمط البحر الأبيض المتوسط

وهنا تصميم المطبخ الذي جاء متكاملاً رغم صغر مساحته، إلا أن المصمم أجاد في توزيع المساحات بشكل أكثر من رائع، المطبخ صمم بالكامل باللون الأبيض مثل باقي المنزل مع بعض اللمسات من اللون البيج الحيادي، وهذا كان اختياراً ذكياً من المصمم بشكل كبير لأن اللون الأبيض كلون حيادي يستطيع بدوره أن يشعرك بمساحات أضافية.

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