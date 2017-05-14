منزل بسيط على نمط البحر الأبيض المتوسط

البساطة والجمال هما عنوان نمط البحر الأبيض المتوسط، واليوم نحن في جولة مع منزل رائع وبسيط مصمم على نمط البحر الأبيض المتوسط وعلى الرغم من مساحته الصغيرة إلا أن المصمم أبدع في تصميم هذا المنزل وأضافة كافة الكماليات واللمسات الجمالية حتى يصبح منزلاً متكاملاً، ولا تشعر بضيق المساحات رغم مساحته الصغيرة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل وتصميمها لنتعرف عليه أكثر عن قرب.
يعتبر نمط البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأنماط التي تمتاز بالبساطة والهدوء، يتأثر النمط البحر الأبيض المتوسط بالطبيعة الساحلية المميز وبألوانها الرائعة، فنجد الأبيض والأزرق بدرجاته والأخضر من أكثر الألوان التي تستخدم في تصميم المنازل على نمط البحر الأبيض المتوسط. والبداية هنا في تصميم هذا المنزل مع غرفة المعيشة التي سيطر عليها اللون الأبيض بالكامل مع لمسات من اللون الأزرق الهادئ وتفاصيل الخشب التي استعان بها المصمم في تصميمه للسقف.
استعان المصمم هنا كما ذكرنا باللون الأبيض بالكامل في تصميم المنزل، فنجد هنا تلك الأريكة البسيطة باللون الأبيض الهادئ أمامها طاولة خشبية بتصميم بسيط انسجم مع اللمسات الخشبية في تصميم السقف، ولكسر الحيادية الشديدة للون الأبيض استخدم اللون الأزرق في تصميم السجاد.
الملفت للأنتباه في تصميم هذا المنزل رغم بساطته هو التفاصيل الحذابة التي استعان بها المصمم، فنجد في الأتجاه المقابل للأريكة تصميم بسيط لرف طولي استعان به المصمم لوضع التليفزيون في وضعية مريحة للعينين تتيح للجالس على الأريكة الأستمتاع بمشاهدة التليفزيون براحة كاملة، كما استعان بهذا الرف ألعلوي لوضع تفاصيل من الديكورات البسيطة علية ليضيف لمسة جمالية على تصميم غرفة المعيشة.
وهنا نرى غرفة النوم التي جاءت بتصميم هادئ وبسيط، غلب عليها اللون الأبيض بالكامل مثل باقي المنزل مع لمسات بسيطة من اللون البيج والبني الدافئ، قام المصمم بعمل فراغات بسيطة بتصميم مميز داخل الجدار الأسمنتي واستعان بها لوضع الديكورات بطريقة جمالية مميزة بداخلها. تصميم السقف كان مميز كما نرى بتفاصيل من الخشب الأنيق، غرفة النوم بشكل عام تمنحك لحظات من الراحة والاسترخاء لا مثيل لها.
وهنا تصميم المطبخ الذي جاء متكاملاً رغم صغر مساحته، إلا أن المصمم أجاد في توزيع المساحات بشكل أكثر من رائع، المطبخ صمم بالكامل باللون الأبيض مثل باقي المنزل مع بعض اللمسات من اللون البيج الحيادي، وهذا كان اختياراً ذكياً من المصمم بشكل كبير لأن اللون الأبيض كلون حيادي يستطيع بدوره أن يشعرك بمساحات أضافية.
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