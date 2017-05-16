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أفكار عليك أن تقوم بها في حمامك الصغير

منة اسماعيل منة اسماعيل
Villaggio turistico Baia di Manaccora (Gargano), Angelo De Leo Photographer Angelo De Leo Photographer حمام
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بعد قضاء يوم طويل ومرهق أفضل مكان يمكنك أن تسترخي فيه هو الحمام، حيث يمكنك أن تتخلص من ضغط اليوم بالكامل بالحصول على حمام ساخن ومنعش يجعلك تشعر أنك في أفضل حال، لكن ربما تشعر ان صغر مساحة الحمام عائق أمامك، لكن دعني أخبرك ان المساحات لم تكن عائقاً يوماً ما، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 13 فكرة رائعة عليك ان تقوم بها في حمامك صغير المساحة حتى لا تشعر بضيق المساحات.

1-المرايا عنصر هام للمساحات

Departamento EP, Arqternativa Arqternativa حمام الطوب White
Arqternativa

Arqternativa
Arqternativa
Arqternativa

من المعروف عن المرايات قدرتها على خلق مساحات أضافية وهمية لتشعرك بعدم ضيق المساحات في الأماكن صغيرة المساحة، لذلك إذا كان الحمام في منزلك مساحته صغيرة أحرص على وجود مراية مركزية كبيرة في الحمام  وانعكاس الضوء سيشعرك بوجود مساحات أكبر داخل حمامك.

2- لمسات من الطبيعة

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام البلاط Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

أحرص في حمامك صغير المساحة على وجود لمسات بسيطة ومميزة من الطبيعة، كمزهرية صغيرة او بعض النباتات المتناثرة في أركان الحمام، وجود لمسات من الطبيعية سيعطي شعوراً منعشاً لحمامك ويجعل مظهره مميز ورائع.

3- الألوان الفاتحة

Gästebad mit Wohlfühlfaktor, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حمام
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

من المعروف عن الألوان الفاتحة قدرتها العظيمة على خلق شعوراً أكثر اتساعاً في المساحات الصغيرة، لذلك اعتمد في حمامك صغير المساحة على الألوان الحيادية الفاتحة كالأبيض والبيج بدرجاته الناعمة، الجمع بين المرايات الكبيرة والألوان الفاتحة جيد جداً في الحمامات صغيرة المساحة،  ويمكنك أضافة لمسة من الألوان المبهجة والصريحة لكسر الحيادية الشديدة في تصميم الحمام، من خلال تفاصيل الديكور المختلفة.

4- أسفل الحوض منطقة استراتيجية

Villaggio turistico Baia di Manaccora (Gargano), Angelo De Leo Photographer Angelo De Leo Photographer حمام
Angelo De Leo Photographer

Angelo De Leo Photographer
Angelo De Leo Photographer
Angelo De Leo Photographer

أهم النصائح في المساحات الصغيرة هو التخلص من الفوضى وعدم ترك الأغراض متناثرة، لذلك أحرص في حمامك الصغير على وجود مساحات للتخزين مناسبة، كأرفف وخزانات، وتعتبر المنطقة أسف الحوض منطقة استراتيجية جداً لاستغلالها في ترتيب الاغراض وتنظيمها، لذلك استغل تلك المنطقة لأضافة الأرفف والديكورات وتخزينها بشكل مناسب لتتخلص من الفوضى.

5- أرضيات مبهجة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

استخدم إطلالة من الأرضيات المبهجة ذو التفاصيل اللونية المتناغمة، كالبلاط الملون والموازييك فهذا بدوره سيجعلك تشعر بمساحات أفضل داخل حمامك الصغير، وسيكسر حيادية الألوان الفاتحة.

6- الأضاءة عنصر هام

NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. BathroomMedicine cabinets
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

الأضاءة من اهم التفاصيل في أي تصميم، خاصةً في المساحات الصغيرة فالأضاءة لها دور كبير جداً، وفي حمامك الصغير احرص أن تتوافر عناصر الأضاءة بشكل مميز في حمامك، فأعتمد على وجود اضاءة قوية ولا تهمل وجود مصدر للأضاءة الطبيعية من خلال النوافذ.

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7- استغلال التفاصيل

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomFittings
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

استغل كافة التفاصيل في حمامك الصغير للتخزين والتنظيم، فعلى سبيل المثال يمكنك الاستعانة بتصميم كهذا لوضع المناشف عليه وتخزينها وفي نفس الوقت لن يستغل الكثير من مساحة حمامك.

8- خزانات صغيرة

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors BathroomStorage
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

وجود خزانات صغيرة بمقاسات مناسبة في حمامك صغير المساحة سيساعدك في تنظيم الفوضى داخل حمامك، وإذا كنت تشعر أن مساحة  الحمام لديك لا تحتمل وجود خزانات به، استعن بالخزانات الخفية أسفل الحوض على سبيل المثال أو أجعلها معلقة على الجدار.

9- اثاث صغير

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختار أدوات واثاث بأحجام صغيرة وابتعد عن الأحجام الكبيرة للحوض وباقي تفاصيل الحمام المختلفة حتى لا تشعر بضيق المساحات داخل حمامك الصغير.

10- فكرة منظمة وعملية

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

وهنا قدم لنا الخبراء نموذجاً لتصميم خزانات وأرفف للتخزين بطريقة عملية من خلال استغلال الجدار لعمل خزانة بسيطة وغلقها بلمسة زجاجية شفافة، وعمل فراغ مناسب لأضافة بعض الأرفف بالجدار بطريقة عملية وبسيطة.

11- منطقة استحمام مناسبة

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

في الحمامات الصغيرة لا يفضل وجود حوض استحمام بالكامل، يمكنك الاعتماد على تصميم منطقة استحمام عملية من خلال غلق منطقة الدش بخزانة زجاجية شفافة، ستعطيك شعوراً أكبر بالمساحات.

12- الراحة هي الأساس

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

تذكر أن عنصر الراحة هو غايتنا في تصميم منازلنا لذا احرص أن يتحقق ذلك في كافة التفاصيل عند تصميم حمامك، حتى ولوكانت مساحته صغيرة استغل كافة الأركان بطريقة عملية حتى تحصل على الراحة في تصميمه.

13- لمسات صغيرة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac BathroomTextiles & accessories
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

يمكنك أن تضيف بعض من السلال والأكياس الصغيرة في تصميم حمامك حتى تتيح لك تخزين أغراضك بطريقة عملية في حمامك.

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