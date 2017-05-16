أفكار عليك أن تقوم بها في حمامك الصغير

بعد قضاء يوم طويل ومرهق أفضل مكان يمكنك أن تسترخي فيه هو الحمام، حيث يمكنك أن تتخلص من ضغط اليوم بالكامل بالحصول على حمام ساخن ومنعش يجعلك تشعر أنك في أفضل حال، لكن ربما تشعر ان صغر مساحة الحمام عائق أمامك، لكن دعني أخبرك ان المساحات لم تكن عائقاً يوماً ما، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 13 فكرة رائعة عليك ان تقوم بها في حمامك صغير المساحة حتى لا تشعر بضيق المساحات.