أفكار عليك أن تقوم بها في حمامك الصغير

بعد قضاء يوم طويل ومرهق أفضل مكان يمكنك أن تسترخي فيه هو الحمام، حيث يمكنك أن تتخلص من ضغط اليوم بالكامل بالحصول على حمام ساخن ومنعش يجعلك تشعر أنك في أفضل حال، لكن ربما تشعر ان صغر مساحة الحمام عائق أمامك، لكن دعني أخبرك ان المساحات لم تكن عائقاً يوماً ما، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 13 فكرة رائعة عليك ان تقوم بها في حمامك صغير المساحة حتى لا تشعر بضيق المساحات.
من المعروف عن المرايات قدرتها على خلق مساحات أضافية وهمية لتشعرك بعدم ضيق المساحات في الأماكن صغيرة المساحة، لذلك إذا كان الحمام في منزلك مساحته صغيرة أحرص على وجود مراية مركزية كبيرة في الحمام وانعكاس الضوء سيشعرك بوجود مساحات أكبر داخل حمامك.
أحرص في حمامك صغير المساحة على وجود لمسات بسيطة ومميزة من الطبيعة، كمزهرية صغيرة او بعض النباتات المتناثرة في أركان الحمام، وجود لمسات من الطبيعية سيعطي شعوراً منعشاً لحمامك ويجعل مظهره مميز ورائع.
من المعروف عن الألوان الفاتحة قدرتها العظيمة على خلق شعوراً أكثر اتساعاً في المساحات الصغيرة، لذلك اعتمد في حمامك صغير المساحة على الألوان الحيادية الفاتحة كالأبيض والبيج بدرجاته الناعمة، الجمع بين المرايات الكبيرة والألوان الفاتحة جيد جداً في الحمامات صغيرة المساحة، ويمكنك أضافة لمسة من الألوان المبهجة والصريحة لكسر الحيادية الشديدة في تصميم الحمام، من خلال تفاصيل الديكور المختلفة.
أهم النصائح في المساحات الصغيرة هو التخلص من الفوضى وعدم ترك الأغراض متناثرة، لذلك أحرص في حمامك الصغير على وجود مساحات للتخزين مناسبة، كأرفف وخزانات، وتعتبر المنطقة أسف الحوض منطقة استراتيجية جداً لاستغلالها في ترتيب الاغراض وتنظيمها، لذلك استغل تلك المنطقة لأضافة الأرفف والديكورات وتخزينها بشكل مناسب لتتخلص من الفوضى.
استخدم إطلالة من الأرضيات المبهجة ذو التفاصيل اللونية المتناغمة، كالبلاط الملون والموازييك فهذا بدوره سيجعلك تشعر بمساحات أفضل داخل حمامك الصغير، وسيكسر حيادية الألوان الفاتحة.
الأضاءة من اهم التفاصيل في أي تصميم، خاصةً في المساحات الصغيرة فالأضاءة لها دور كبير جداً، وفي حمامك الصغير احرص أن تتوافر عناصر الأضاءة بشكل مميز في حمامك، فأعتمد على وجود اضاءة قوية ولا تهمل وجود مصدر للأضاءة الطبيعية من خلال النوافذ.
استغل كافة التفاصيل في حمامك الصغير للتخزين والتنظيم، فعلى سبيل المثال يمكنك الاستعانة بتصميم كهذا لوضع المناشف عليه وتخزينها وفي نفس الوقت لن يستغل الكثير من مساحة حمامك.
وجود خزانات صغيرة بمقاسات مناسبة في حمامك صغير المساحة سيساعدك في تنظيم الفوضى داخل حمامك، وإذا كنت تشعر أن مساحة الحمام لديك لا تحتمل وجود خزانات به، استعن بالخزانات الخفية أسفل الحوض على سبيل المثال أو أجعلها معلقة على الجدار.
اختار أدوات واثاث بأحجام صغيرة وابتعد عن الأحجام الكبيرة للحوض وباقي تفاصيل الحمام المختلفة حتى لا تشعر بضيق المساحات داخل حمامك الصغير.
وهنا قدم لنا الخبراء نموذجاً لتصميم خزانات وأرفف للتخزين بطريقة عملية من خلال استغلال الجدار لعمل خزانة بسيطة وغلقها بلمسة زجاجية شفافة، وعمل فراغ مناسب لأضافة بعض الأرفف بالجدار بطريقة عملية وبسيطة.
في الحمامات الصغيرة لا يفضل وجود حوض استحمام بالكامل، يمكنك الاعتماد على تصميم منطقة استحمام عملية من خلال غلق منطقة الدش بخزانة زجاجية شفافة، ستعطيك شعوراً أكبر بالمساحات.
تذكر أن عنصر الراحة هو غايتنا في تصميم منازلنا لذا احرص أن يتحقق ذلك في كافة التفاصيل عند تصميم حمامك، حتى ولوكانت مساحته صغيرة استغل كافة الأركان بطريقة عملية حتى تحصل على الراحة في تصميمه.
يمكنك أن تضيف بعض من السلال والأكياس الصغيرة في تصميم حمامك حتى تتيح لك تخزين أغراضك بطريقة عملية في حمامك.
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