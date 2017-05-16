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23 فكرة رائعة ومُلهمة لتغطية جدران منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento na praia, Arquiteta Raquel de Castro Arquiteta Raquel de Castro بلكونة أو شرفة
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عندما يأتي الوقت لتزيين المنزل، هناك أشياء كثيرة للتفكير فيها، مثل التفاصيل والألوان والتصميم والأشكال والأثاث، والحلي، وهلم جرا. وعلى الرغم من أن كل ما علينا أن نفكر فيه هو أن يكون في المنزل أشياء تمثلنا وتعبر عن تفضيلاتنا بطريقة أو بأخرى.

للمساهمة في تحقيق هذا، جئنا لكم اليوم بمجموعة مُلهمة من التغطيات الرائعة لـ الجدران، والتي تشمل مختلف الألوان والأنماط، والمواد الغنية والتشطيبات الرائعة، حتى يمكنك الحصول على تغطية جميلة لجدرانك. لنتعرف عليها!

1. دمج النغمات الفاتحة مع نغمات محايدة أكثر قتامة لإضافة التباين، والأجمل هو كسوة الجدار الـ 3D

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2. توظيف الإضاءات في أماكن قريبة لعدم خلق ظلال قاسية قد تفسد جمال تغطية الجدار

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
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3. جذب الأنظار بلمسة مفاجئة، كلوحة الفينيل للطماطم في هذا المطبخ!

homify مطبخ
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homify
homify
homify

4. استخدام طبقة لامعة لعكس الضوء الطبيعي وخلق مساحة مُشرقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5. توجيه الإضاءة لإبراز الخامة المميزة لغطاء الجدار

Ed. City Hall, Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura غرفة المعيشة
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura
Daniel Di Rezende Bernardes Arquitetura

6. ورق الجدران المنقوش مع نغمات فاتحة وناعمة، لغرفة أطفال مُشرقة وهادئة وأيضًا جميلة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

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7. استخدام الأخشاب للحصول على شعور بالدفء

Reforma de Apartamento no Jardim Marajoara, Cambury Urbanismo e Arquitetura Cambury Urbanismo e Arquitetura غرفة المعيشة
Cambury Urbanismo e Arquitetura

Cambury Urbanismo e Arquitetura
Cambury Urbanismo e Arquitetura
Cambury Urbanismo e Arquitetura

8. البلاط المنقوش مع ظلال مختلفة، لمطبخ حديث وتصميم فريد

Apartamento na praia, Arquiteta Raquel de Castro Arquiteta Raquel de Castro مطبخ
Arquiteta Raquel de Castro

Arquiteta Raquel de Castro
Arquiteta Raquel de Castro
Arquiteta Raquel de Castro

9. استخدام الطوب بلون الطين مثالي مع نغمات الكريمي والأصفر

Apartamento na praia, Arquiteta Raquel de Castro Arquiteta Raquel de Castro بلكونة أو شرفة
Arquiteta Raquel de Castro

Arquiteta Raquel de Castro
Arquiteta Raquel de Castro
Arquiteta Raquel de Castro

10. لا تنس جدران واجهة منزل، لأنها دليل على ذوقك قبل فتح الباب، الجدران الحجرية تبدو خيارًا رائعًا!

Pergolados de madeira, Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista مرآب~ كراج خشب Wood effect
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

11. البلاطات الفينيسية خيار ممتاز لحمام أنيق وراقي

homify حمام البلاط Beige
homify

homify
homify
homify

12. مع تصميمات معقدة مثل تلك الغرفة يُصبح الجدار الـ3D خيارًا جميلًا مع لعبة الضوء والظل

Living B&C, Grama Arquitetura Grama Arquitetura غرفة المعيشة
Grama Arquitetura

Grama Arquitetura
Grama Arquitetura
Grama Arquitetura

13. اللون الأحمر الداكن منح تلك الواجهة طابعًا قويًا ومميزًا

Construção Residencial, Thaisa Afonso - Arquitetura e Urbanismo Thaisa Afonso - Arquitetura e Urbanismo منازل خشب رقائقي
Thaisa Afonso – Arquitetura e Urbanismo

Thaisa Afonso - Arquitetura e Urbanismo
Thaisa Afonso – Arquitetura e Urbanismo
Thaisa Afonso - Arquitetura e Urbanismo

14. البلاطات الملونة في هذا المطبخ قادرة على منحه الحياة والفرح

Cozinha Compacta Moderna, Barbara Oriani Arquiteta Barbara Oriani Arquiteta مطبخ MDF Multicolored
Barbara Oriani Arquiteta

Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta

15. في المناطق الرطبة الطلاء الملساء هي فعالة جدا، ولكن هذا لا يمنع استخدام قوام مختلف طالما أنه في مناطق لن تؤثر عليه

Casa Rio das Contas, 151 office Arquitetura LTDA 151 office Arquitetura LTDA حمام
151 office Arquitetura LTDA

151 office Arquitetura LTDA
151 office Arquitetura LTDA
151 office Arquitetura LTDA

16. في مدخل مع القليل من الأثاث، تصميم جدار حجري مع إضاءات تبرزه يمنحك ترحيبًا أنيقًا وراقيًا

Casa Leblon, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados غرفة المعيشة
K+S arquitetos associados

K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados
K+S arquitetos associados

17. الألوان المبهجة تمنح المساحات الصغيرة لمسة نابضة بالحياة

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura حمام
TRES MAIS arquitetura

TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura

18. جدار أسود مع كتابات ورسومات بخط اليد لمظهر مميز وجذاب

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura منازل
TRES MAIS arquitetura

TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura

19. لمسة كلاسيكية لهولاء الذين يحبون ورق الجدران المنقوش

REFORMA DORMITÓRIO CASAL, Amanda Matarazzo Interiores Amanda Matarazzo Interiores غرفة نوم
Amanda Matarazzo Interiores

Amanda Matarazzo Interiores
Amanda Matarazzo Interiores
Amanda Matarazzo Interiores

20. غرفة السفرة تكتسب مظهر جديد بالكامل عند تغيير أحد جدرانها، مع مظهر خشبي يمكنك الحصول على غرفة أنيقة ودافئة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

21. في المطابخ والحمامات، تطبيق خامات عاكسة وباردة، يكون خيار مثالي لأجواء نظيفة ومُشرقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

22. جدار حجري لمنطقة التلفاز في غرفة عصرية وأنيقة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

23. ربما جدار خشبي بمساعدة من نجار محترف!

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

لمزيد من النصائح والأفكار المُلهمة لتصميم منزل الأحلام، تفضل بقراءة المقال التالي، قواعد اختيار التابلوهات في ديكورات منزلك

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