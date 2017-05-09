إذا كنت من محبي النمط الكلاسيكي ولمسته المميزة على أي تصميم فبالطبع ستعشق تصميم هذا المنزل، فنحن اليوم في هوميفاي في جولة داخل منزل ملئ بالبهجة والتفاصيل الكلاسيكية المتناغمة التي ابدع المصمم في أضافتها في تصميم هذا المنزل.
وهنا غرفة المكتب من الداخل بتصميمها البسيط ولمساتها الكلاسيكية المميزة من ديكورات وأثاث.
مررنا داخل هذا المنزل المفعم بالتفاصيل الكلاسيكية الفخمة، وكانت البداية مع غرفة المعيشة وتصميمها الأخاذ الملئ باللمسات الأنيقة جداً التي سنلقى نظرة عليها تفصيلياً، الرؤية العامة لغرفة المعيشة ولتصميم المنزل في العموم هي سيطرة الألوان الحيادية بالكامل، فنجد اللون الرمادي الحيادي مع الأبيض الهادئ ولمسات من اللون البني الكلاسيكي في بعض تفاصيل المنزل مع اختيار عبقري لإطلالة اللون البرتقالي المبهج لكسر الحيادية والروتينية لتلك الألوان في تصميم المنزل. اختار المصمم
القنال-تكس الذي يشبه الباركيه الخشبي في تصميم الأرضيات، يمتاز
القنال-تكس بإطلالته الأنيقة وسهولة تنظيفة، ولعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميم الجدران والسقف الذي أضاف له المصمم ديكورات من الجبس بشكل مميز وبسيط كما نرى، اثاث غرفة المعيشة بالكامل باللون الرمادي الفاتح الذي نرى كيف انسجم مع لون الأرضيات والجدران. في الأتجاه المقابل للأريكة داخل الغرفة قام المصمم بوضع تلك الشاشة مثبتة على الجدار في وضعية مريحة لتتيح لك مشاهدة التليفزيون في وضع مريح مع وجود تلك الطاولة الصغيرة في الأسفل لوضع الديكورات البسيطة.
على الرغم من أن النافذة داخل الغرفة صغيرة بعض الشئ إلا أن المصمم أحسن استغلالها بذكاء لنشر الأضاءة داخل الغرفة وتوزيعها بشكل مناسب، فاستعان بستارة خفيفة في الأعلى ذو نقوشات هادئة مع تلك السترة باللون البنى على الجانب الأيسر للنافذة. استخدم المنطقة الخشبية أسفل النافذة لوضع الديكورات البسيطة مع تلك الأرفف الصغيرة بجانب الستارة لوضع الكتب والديكورات عليها.
تمر من غرفة المعيشة على ممر مميز جداً وجلسة بسيطة وهادئة مليئة بتفاصيل الديكور الجذابة التي سنلقي الضوء عليها، على الرغم من أن تفاصيل الأضاءة بسيطة إلا أن المصمم أحن توزيعها بشكل جيد داخل المنزل.
أضاف المصمم في هذا الممر جلسة بسيطة تتيح لك بأخذ قسطاً من الراحة لقراءة كتاب وشرب الشاي، فقط كرسيين بتصميم بسيط باللون الرمادي الهادئ مع لمسة مشرقة من تلك المخدات الصغيرة باللون البرتقالي لكسر الحيادية الشديدة للون البرتقالي مع تلك الطاولة الخشبية الصغيرة.
في الجدار المقابل لتلك الجلسة وضع المصمم لمسات فنية مميزة، من خلال وضع هذة اللوحة الرائعة وعلى جانبيها تلك المصابيح للأضاءة مع وجود تلك المدفأة البسيطة في الأسفل لنشر الدفئ.
في الأتجاه المقابل لتلك الجلسة وضع المصمم هذة الخزانة الخشبية بتصميمها الأنيق الكلاسيكي، تلك الخزانة قطعة ديكور أنيقة وفي نفس الوقت ستسمح لك بتخزين الأغراض بداخلها ووضع الديكورات فكما نرى وضع المصمم عليها بعض اللمسات من الديكور مع تلك المزهرية الكريستالية البسيطة. كما أن المصمم أصاف هذة المرايا ليضيف جاذبية خاصة على الممر رغم بساطة تصميمه.
وهنا إطلالة على غرفة المكتب التي فور دخولنا من الباب المصمم بشكل جذاب ورائع باللون البني الكلاسيكي وتفاصيل من اللون البرتقالي المبهج، وجدنا تلك الأريكة البسيطة لتسمح لك بجلسة هادئة لقراءة كتاب أو الأسترخاء، بجانب تصميم مميز للجدران بأضافة ورق الحائط بتصميمه البسيط وألوانه الهادئة.
أضاف المصمم مكتبة خشبية بسيطة احتوت على بعض الكتب مع هذا الكرسي البسيط بلونه الأزرق الهادئ لتطلع على بعض الكتب في جلسة مريحة.
تصميم غرفة النوم داخل المنزل كان اكثر من رائع ومريح جداً، اختار المصمم اللون الأبيض الهادئ ليغمر الغرفة مع تفاصيل من اللون الرمادي والأزرق الهادئ، تنوعت الأقمشة والخامات المستخدمة في تصميم الغرفة حتى تعطي هذا المظهر الناعم والمريح لتصميمها.
استعان المصمم في تصميم الجدران بورق جدران ذو نقوشات هادئة وبسيطة باللون البني والروز الهادئ.
تفاصيل الديكور لم تخلو من البساطة والأناقة داخل الغرفة أيضاً كما نرى لمسات بسيطة لكن أضافت ما يكفي من جمال وأناقة.
وختاماً مع تصميم هذا الحمام البسيط، الحمام مساحته صغيرة لكن أحسن المصمم استغلال المساحات بداخله وأضافة تفاصيل مميزة على تصميمه، فنجد منطقة الدش مغلقة بأطار زجاجي أضاف شفافية واضحة على تصميم الحمام، مع استغلال المنطقة أسفل الحوض في التخزين من خلال تلك الأدراج ومساحات التخزين البسيطة.
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