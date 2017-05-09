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منزل ملئ بالبهجة والتفاصيل الكلاسيكية المتناغمة

منة اسماعيل منة اسماعيل
C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
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إذا كنت من محبي النمط الكلاسيكي ولمسته المميزة على أي تصميم فبالطبع ستعشق تصميم هذا المنزل، فنحن اليوم في هوميفاي في جولة داخل منزل ملئ بالبهجة والتفاصيل الكلاسيكية المتناغمة التي ابدع المصمم في أضافتها في تصميم هذا المنزل.

غرفة المكتبة من الداخل

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

وهنا غرفة المكتب من الداخل بتصميمها البسيط ولمساتها الكلاسيكية المميزة من ديكورات وأثاث.

مدخل إلى غرفة المعيشة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

مررنا داخل هذا المنزل المفعم بالتفاصيل الكلاسيكية الفخمة، وكانت البداية مع غرفة المعيشة وتصميمها الأخاذ الملئ باللمسات الأنيقة جداً التي سنلقى نظرة عليها تفصيلياً، الرؤية العامة لغرفة المعيشة ولتصميم المنزل في العموم هي سيطرة الألوان الحيادية بالكامل، فنجد اللون الرمادي الحيادي مع الأبيض الهادئ ولمسات من اللون البني الكلاسيكي في بعض تفاصيل المنزل مع اختيار عبقري لإطلالة اللون البرتقالي المبهج لكسر الحيادية والروتينية لتلك الألوان في تصميم المنزل. اختار المصمم القنال-تكس الذي يشبه الباركيه الخشبي في تصميم الأرضيات، يمتاز القنال-تكس بإطلالته الأنيقة وسهولة تنظيفة، ولعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميم الجدران والسقف الذي أضاف له المصمم ديكورات من الجبس بشكل مميز وبسيط كما نرى، اثاث غرفة المعيشة بالكامل باللون الرمادي الفاتح الذي نرى كيف انسجم مع لون الأرضيات والجدران. في الأتجاه المقابل للأريكة داخل الغرفة قام المصمم بوضع تلك الشاشة مثبتة على الجدار في وضعية مريحة لتتيح لك مشاهدة التليفزيون في وضع مريح مع وجود تلك الطاولة الصغيرة في الأسفل لوضع الديكورات البسيطة.

نظرة على النافذة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

على الرغم من أن النافذة داخل الغرفة صغيرة بعض الشئ إلا أن المصمم أحسن استغلالها بذكاء لنشر الأضاءة داخل الغرفة وتوزيعها بشكل مناسب، فاستعان بستارة خفيفة في الأعلى ذو نقوشات هادئة مع تلك السترة باللون البنى على الجانب الأيسر للنافذة. استخدم المنطقة الخشبية أسفل النافذة لوضع الديكورات البسيطة مع تلك الأرفف الصغيرة بجانب الستارة لوضع الكتب والديكورات عليها.

ممر بسيط ومميز

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

تمر من غرفة المعيشة على ممر مميز جداً وجلسة بسيطة وهادئة مليئة بتفاصيل الديكور الجذابة التي سنلقي الضوء عليها، على الرغم من أن تفاصيل الأضاءة بسيطة إلا أن المصمم أحن توزيعها بشكل جيد داخل المنزل.

جلسة بسيطة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

أضاف المصمم في هذا الممر جلسة بسيطة تتيح لك بأخذ قسطاً من الراحة لقراءة كتاب وشرب الشاي،  فقط كرسيين بتصميم بسيط باللون الرمادي الهادئ مع لمسة مشرقة من تلك المخدات الصغيرة باللون البرتقالي لكسر الحيادية الشديدة للون البرتقالي مع تلك الطاولة الخشبية الصغيرة.

تفاصيل مليئة بالأناقة والجاذبية

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

في الجدار المقابل لتلك الجلسة وضع المصمم لمسات فنية مميزة، من خلال وضع هذة اللوحة الرائعة وعلى جانبيها تلك المصابيح للأضاءة مع وجود تلك المدفأة البسيطة في الأسفل لنشر الدفئ.

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جاذبية خاصة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

في الأتجاه المقابل لتلك الجلسة وضع المصمم هذة الخزانة الخشبية بتصميمها الأنيق الكلاسيكي، تلك الخزانة قطعة ديكور أنيقة وفي نفس الوقت ستسمح لك بتخزين الأغراض بداخلها ووضع الديكورات فكما نرى وضع المصمم عليها بعض اللمسات من الديكور مع تلك المزهرية الكريستالية البسيطة. كما أن المصمم أصاف هذة المرايا ليضيف جاذبية خاصة على الممر رغم بساطة تصميمه.

غرفة المكتب

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

وهنا إطلالة على غرفة المكتب التي فور دخولنا من الباب المصمم بشكل جذاب ورائع باللون البني الكلاسيكي وتفاصيل من اللون البرتقالي المبهج، وجدنا تلك الأريكة البسيطة لتسمح لك بجلسة هادئة لقراءة كتاب أو الأسترخاء، بجانب تصميم مميز للجدران بأضافة ورق الحائط بتصميمه البسيط وألوانه الهادئة.

مكتبة بسيطة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

أضاف المصمم مكتبة خشبية بسيطة احتوت على بعض الكتب مع هذا الكرسي البسيط بلونه الأزرق الهادئ لتطلع على بعض الكتب في جلسة مريحة.

غرفة نوم مريحة

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة نوم
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

تصميم غرفة النوم داخل المنزل كان اكثر من رائع ومريح جداً، اختار المصمم اللون الأبيض الهادئ ليغمر الغرفة مع تفاصيل من اللون الرمادي والأزرق الهادئ، تنوعت الأقمشة والخامات المستخدمة في تصميم الغرفة حتى تعطي هذا المظهر الناعم والمريح لتصميمها.

لمسة هادئة لورق الجدران

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة نوم
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

استعان المصمم في تصميم الجدران بورق جدران ذو نقوشات هادئة وبسيطة باللون البني والروز الهادئ.

تفاصيل

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة نوم
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

تفاصيل الديكور لم تخلو من البساطة والأناقة داخل الغرفة أيضاً كما نرى لمسات بسيطة لكن أضافت ما يكفي من جمال وأناقة.

حمام هادئ ومميز

C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio حمام
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

وختاماً مع تصميم هذا الحمام البسيط، الحمام مساحته صغيرة لكن أحسن المصمم استغلال المساحات بداخله وأضافة تفاصيل مميزة على تصميمه، فنجد منطقة الدش مغلقة بأطار زجاجي أضاف شفافية واضحة على تصميم الحمام، مع استغلال المنطقة أسفل الحوض في التخزين من خلال تلك الأدراج ومساحات التخزين البسيطة.

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