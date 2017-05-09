منزل ملئ بالبهجة والتفاصيل الكلاسيكية المتناغمة

مررنا داخل هذا المنزل المفعم بالتفاصيل الكلاسيكية الفخمة، وكانت البداية مع غرفة المعيشة وتصميمها الأخاذ الملئ باللمسات الأنيقة جداً التي سنلقى نظرة عليها تفصيلياً، الرؤية العامة لغرفة المعيشة ولتصميم المنزل في العموم هي سيطرة الألوان الحيادية بالكامل، فنجد اللون الرمادي الحيادي مع الأبيض الهادئ ولمسات من اللون البني الكلاسيكي في بعض تفاصيل المنزل مع اختيار عبقري لإطلالة اللون البرتقالي المبهج لكسر الحيادية والروتينية لتلك الألوان في تصميم المنزل. اختار المصمم القنال-تكس الذي يشبه الباركيه الخشبي في تصميم الأرضيات، يمتاز القنال-تكس بإطلالته الأنيقة وسهولة تنظيفة، ولعب اللون الأبيض الدور الرئيسي في تصميم الجدران والسقف الذي أضاف له المصمم ديكورات من الجبس بشكل مميز وبسيط كما نرى، اثاث غرفة المعيشة بالكامل باللون الرمادي الفاتح الذي نرى كيف انسجم مع لون الأرضيات والجدران. في الأتجاه المقابل للأريكة داخل الغرفة قام المصمم بوضع تلك الشاشة مثبتة على الجدار في وضعية مريحة لتتيح لك مشاهدة التليفزيون في وضع مريح مع وجود تلك الطاولة الصغيرة في الأسفل لوضع الديكورات البسيطة.