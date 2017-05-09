تعرف على خامات الجدران المختلفة في التصميم العصري للمنازل

الجدرايات من الأساليب المبتكرة والمميزة جداً في تصميم الجدران وكانت منتشرة بشكل كبير في الثمانينات، وتتلخص في أضافة رسمة لصور ومناظر طبيعية عملاقة ومبهجة على جدار من جدران المنزل، بمجرد النظر إليةه تشعر وكأنك انتقلت لمكان أخر.

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