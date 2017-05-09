تعرف على خامات الجدران المختلفة في التصميم العصري للمنازل

الجدران من أهم التفاصيل وأبسطها داخل المنزل، لكن احياناً نشعر برتابة ونريد أضافة لمسات من التغيير على جدران المنزل، سواء من خلال أضافة ديكورات مختلفة أو عمل تغيير شامل لتصميم الجدران. سواء كنت ترغب في ذلك أو لا إليك بعض الأفكار المميزة لخامات الجدران المختلفة والعصرية التي ستلهمك حقاً بأضافة بعض التغييرات على جدران منزلك.
الجدار المصمم من حجر الفلين يضيف تفاصيل رائعة ولافتة لغرف المنزل، خاصةً مع وضع بعض اللمسات من الديكور البسيطة أو استخدام الأضاءة المتناثرة عليه بشكل جذاب وأنيق مثلما فعل المصمم في تصميم هذا الجدار. ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ هذا التصميم من الجدران فعلى الرغم من كونه اختيار مثالي للجدران التي تعاني من الرطوبة، ولكنه في بعض الأحيان قد يسبب العفن لتلك الجدران
إذا اردت جاذبية خاصة لجدران منزلك فأطلق العنان لتصميم الفسيفساء بألوانه ولمساته المميزة جداً، من المعروف على الفسيفساء انتشاره بشدة في تصميمات الحمام والمطبخ لإطلالته الجذابة وسهولة تنظيفه.
للخشب إطلالته الدافئة والمميزة دائماً فور دخوله في أي تصميم، واختيار جدار من الخشب في تصميم جدران المنزل يرحب بأضافة لمسات من الأناقة والدفئ، فأذا كنت تشعر ببعض الملل والرتابة في تصميم غرف المنزل فأختار جدار من الخشب وسيعطيك إطلالة مختلفة وأنيقة.
للجدران الحجرية أيضاُ إطلالة مميزة دائماً، فتفاصيل الحجر بدورها تستطيع أن تثقل أي تصميم، لذا يمكنك أضافة جدار من الحجر لكسر الروتين والرتابة داخل المنزل. وأيضاً إذا كنت من محبي اللمسات الريفية في التصميم تستطيع الجدران الحجرية أضافة لمسة ريفية على تصميم المنزل بسهولة.
ورق الجدران من الخيارات المميزة في تصميم الجدران، وهنالك بعذ النقوشات لورق الجدرات تشبه للأنسجة الكلاسيكية المنسوجة بخيوط من الفضة والذهب، مثل تصميم ورق الجدران المستخدم هنا في غرفة المعيشة الذي خلق تفاصيل مميزة من الفخامة والجاذبية داخل تصميم الغرفة.
تستطيع خلق حديقة صغيرة داخل منزلك من خلال اختيار تصميم لجدار من النباتا والزهور وستشعر بإطلالة منعشة ومبهجة داخل منزلك وبالطبع مختلفة وغير تقليدية بالمرة.
إذا كان لديك جدار بلون حيادي بسيط وترغب في اطلة لمسة من الجمال والأختلاف عليه داخل منزلك بدون أن تقوم بإعادة طلاء الجدران، يمكنك الأستعانة بتلك الفكرة من خلال توزيع بعض الصور الفوتوغرافية والتابلوهات وستعشرك بأختلاف وكأن هذا الجدار داخل جاليري فني وليس منزل تقليدي.
استخدام خطوط لونية عمودية بلونين مختلفيين من الأفكار الجيدة جداً في تصميم جدران المنزل، فنهياً عن كونها تعطيك إطلالة جمالية مختلفة وأنيقة فهي تستطيع أضافة مساحات أضافية على غرف منزلك، لأنها تجعل السقف يبدو أعلى والغرفة تشعر وكأنها أوسع.
الفن الجرافيتي مشهور جداً في الأونه الأخير بكونه واحد من أجمل الفنون التعبيرية التي تستخدم الريم على الجدران وسيلة للتعبير عن ارائك ومعتقدراتك وأيضاً ميولك الفنية، يمكنك عمل ذلك في منزلك أيضاً من خلال الرسم على جدار من الجدران رسومات الجرافيتي لكسر لرتابة وأضافة تفاصيل أنيقة على الغرفة.
الجدرايات من الأساليب المبتكرة والمميزة جداً في تصميم الجدران وكانت منتشرة بشكل كبير في الثمانينات، وتتلخص في أضافة رسمة لصور ومناظر طبيعية عملاقة ومبهجة على جدار من جدران المنزل، بمجرد النظر إليةه تشعر وكأنك انتقلت لمكان أخر.
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