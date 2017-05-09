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تعرف على خامات الجدران المختلفة في التصميم العصري للمنازل

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO غرفة المعيشة
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الجدران من أهم التفاصيل وأبسطها داخل المنزل، لكن احياناً نشعر برتابة ونريد أضافة لمسات من التغيير على جدران المنزل، سواء من خلال أضافة ديكورات مختلفة أو عمل تغيير شامل لتصميم الجدران. سواء كنت ترغب في ذلك أو لا إليك بعض الأفكار المميزة لخامات الجدران المختلفة والعصرية التي ستلهمك حقاً بأضافة بعض التغييرات على جدران منزلك.

1- جدران حجر الفلين

Barn in Chenailler Mascheix, France , Capra Architects Capra Architects غرفة المعيشة
Capra Architects

Barn in Chenailler Mascheix, France

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

الجدار المصمم من حجر الفلين يضيف تفاصيل رائعة ولافتة لغرف المنزل، خاصةً مع وضع بعض اللمسات من الديكور البسيطة أو استخدام الأضاءة المتناثرة عليه بشكل جذاب وأنيق مثلما فعل المصمم في تصميم هذا الجدار. ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ هذا التصميم من الجدران فعلى الرغم من كونه اختيار مثالي للجدران التي تعاني من الرطوبة، ولكنه في بعض الأحيان قد يسبب العفن لتلك الجدران

2- جدران الفسيفساء

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd حمام
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

إذا اردت جاذبية خاصة لجدران منزلك فأطلق العنان لتصميم الفسيفساء بألوانه ولمساته المميزة جداً، من المعروف على الفسيفساء انتشاره بشدة في تصميمات الحمام والمطبخ لإطلالته الجذابة وسهولة تنظيفه.

3- الجدران الخشبية

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO غرفة المعيشة
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

للخشب إطلالته الدافئة والمميزة دائماً فور دخوله في أي تصميم، واختيار جدار من الخشب في تصميم جدران المنزل يرحب بأضافة لمسات من الأناقة والدفئ، فأذا كنت تشعر ببعض الملل والرتابة في تصميم غرف المنزل فأختار جدار من الخشب وسيعطيك إطلالة مختلفة وأنيقة.

4- الجدران الحجرية

Miner's Cottage II: Living Room design storey غرفة المعيشة shabby chic,living room,living room
design storey

Miner's Cottage II: Living Room

design storey
design storey
design storey

للجدران الحجرية أيضاُ إطلالة مميزة دائماً، فتفاصيل الحجر بدورها تستطيع أن تثقل أي تصميم، لذا يمكنك أضافة جدار من الحجر لكسر الروتين والرتابة داخل المنزل. وأيضاً إذا كنت من محبي اللمسات الريفية في التصميم تستطيع الجدران الحجرية أضافة لمسة ريفية على تصميم المنزل بسهولة.

5- ورق الجدران

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

ورق الجدران من الخيارات المميزة في تصميم الجدران، وهنالك بعذ النقوشات لورق الجدرات تشبه للأنسجة الكلاسيكية المنسوجة بخيوط من الفضة والذهب، مثل تصميم ورق الجدران المستخدم هنا في غرفة المعيشة الذي خلق تفاصيل مميزة من الفخامة والجاذبية داخل تصميم الغرفة.

6- جدار من الطبيعة

Green walls, CONILLAS - exteriors CONILLAS - exteriors GardenAccessories & decoration
CONILLAS – exteriors

Green walls

CONILLAS - exteriors
CONILLAS – exteriors
CONILLAS - exteriors

تستطيع خلق حديقة صغيرة داخل منزلك من خلال اختيار تصميم لجدار من النباتا والزهور وستشعر بإطلالة منعشة ومبهجة داخل منزلك وبالطبع مختلفة وغير تقليدية بالمرة.

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7- جدار فني جذاب

Creative wall art, Posterlounge Posterlounge Living roomAccessories & decoration
Posterlounge

Posterlounge
Posterlounge
Posterlounge

إذا كان لديك جدار بلون حيادي  بسيط وترغب في اطلة لمسة من الجمال والأختلاف عليه داخل منزلك بدون أن تقوم بإعادة طلاء الجدران، يمكنك الأستعانة بتلك الفكرة من خلال توزيع بعض الصور الفوتوغرافية والتابلوهات وستعشرك بأختلاف وكأن هذا الجدار داخل جاليري فني وليس منزل تقليدي.

8- خطوط لونية مختلفة

New Ceylan Wallpaper ref 4400073, Paper Moon Paper Moon Walls & flooringWallpaper
Paper Moon

New Ceylan Wallpaper ref 4400073

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

استخدام خطوط لونية عمودية بلونين مختلفيين من الأفكار الجيدة جداً في تصميم جدران المنزل، فنهياً عن كونها تعطيك إطلالة جمالية مختلفة وأنيقة فهي تستطيع أضافة مساحات أضافية على غرف منزلك، لأنها تجعل السقف يبدو أعلى والغرفة تشعر وكأنها أوسع.

9- الفن الجرافيتي

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

الفن الجرافيتي مشهور جداً في الأونه الأخير بكونه واحد من أجمل الفنون التعبيرية التي تستخدم الريم على الجدران وسيلة للتعبير عن ارائك ومعتقدراتك وأيضاً ميولك الفنية، يمكنك عمل ذلك في منزلك أيضاً من خلال الرسم على جدار من الجدران رسومات الجرافيتي لكسر لرتابة وأضافة تفاصيل أنيقة على الغرفة.

10- الجداريات

Air Ballon homify غرفة المعيشة Grey wall mural,wallpaper,baloon,air baloon,sky
homify

Air Ballon

homify
homify
homify

الجدرايات من الأساليب المبتكرة والمميزة جداً في تصميم الجدران وكانت منتشرة بشكل كبير في الثمانينات، وتتلخص في أضافة رسمة لصور ومناظر طبيعية عملاقة ومبهجة على جدار من جدران المنزل، بمجرد النظر إليةه تشعر وكأنك انتقلت لمكان أخر.

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