تحويل منزل من الطراز القديم ألى تحفة فنية!

المنازل التاريخية دائما ساحرة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك أن تنكر سحرها، إلا أنه ليس دائما جنبا إلى جنب مع الحداثة كما أنها لا تتوافق مع النمط المعاصر للتصميم الداخلي. التصميم القديم لغرف هذا المنزل، والأثاث عتيق، وألوان الجدران ليست سوى عدد قليل من العيوب التي تواجه تصميم هذا المنزل قديم الطراز.

اليوم سوف نعرض لكم مشروع تجديد منزل قديم مع الكثير من التغيرات المرئية وفي البنية الهيكلية، من هدم لبعض الجدران من أجل زيادة المساحة. تابع معنا وتمعن الصور قبل وبعد التجديد!