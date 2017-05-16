تحويل منزل من الطراز القديم ألى تحفة فنية!

المنازل التاريخية دائما ساحرة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك أن تنكر سحرها، إلا أنه ليس دائما جنبا إلى جنب مع الحداثة كما أنها لا تتوافق مع النمط المعاصر للتصميم الداخلي. التصميم القديم لغرف هذا المنزل، والأثاث عتيق، وألوان الجدران ليست سوى عدد قليل من العيوب التي تواجه تصميم هذا المنزل قديم الطراز.
اليوم سوف نعرض لكم مشروع تجديد منزل قديم مع الكثير من التغيرات المرئية وفي البنية الهيكلية، من هدم لبعض الجدران من أجل زيادة المساحة. تابع معنا وتمعن الصور قبل وبعد التجديد!
تظهر لنا أول الصورة أن المشروع لم يكن حول تغييرات تجميلية طفيفة فقط، ولكنه تجديد حقيقي، الذي غيًر تخطيط الغرف في المنزل، من حيث مساحتها وهيكل الجدران. كما تم هدم الأرض والجدران لإعادة وضع التركيبات الكهربائية وربط الأنابيب.
على الرغم من أن المنزل مثالا على العمارة الكلاسيكية الجميلة، لكنها لا تتوافق مع السكان الجدد. كانت تقليدية جدا وقديمة الطراز بالنسبة لهم، سواء من حيث توزيع الغرف والمعدات. في النسخة القديمة كانت غرفة الطعام وغرفة المعيشة مفصولة عن طريق الأبواب المزدوجة. إما في النسخة الحديثة وكما أراد السكان الجدد – منطقة مفتوحة بدون جدار أو أبواب.
من أعمال التجديد أيضا، هدم الجدران ودمج الغرفتين في غرفة واحدة، الأن أصبحت واسعة ومشرقة. كما ترون في الصورة، التجديد ليس فقط للجدران والأرضيات، ولكن أيضا السقف. هل تريد أن تعرف، التأثير الذي تم تحقيقه؟
يصعب التعريف بالمناطق الداخلية من منطقة المعيشة – كل شيء قد تغير هنا، بدءاً من سطح الجدران والأرضيات والسقف، انتهاءً بالمعدات. تم ترتيب غرفة المعيشة وغرفة الطعام في مساحة واحدة مفتوحة، وذلك تمشيا مع الطريقة الحديثة للديكور. الجدران البيضاء تجعل المنطقة الداخلية مشرقة وفسيحة، والأثاث الداكن يعطي طابع أنيق. الأثاث الأبيض المندمج مع الجدران يوفر غرف للتخزين لحل المشاكل التنظيمية والحفاظ على النظام.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأثاث. نحن نتعامل مع تغطية حديثة للجدار، تغطي كامل الجدار من منطقة المعيشة اليومية، مع فتحات للحفاظ على المرور بين أركان المنزل ككل. عملي وحديث بسبب وجود العديد من الأماكن المناسبة للتخزين، دون إزعاج لجمالية المنطقة الداخلية.
الممر المؤدي من الباب الأمامي يضم جميع مناطق المنزل، ويعمل كحلقة وصل، ومساحة أيضا لخزانات التخزين. الأبيض مع الخشب تناسق مستمر لجمالية التصميم الداخلي للمنزل.
كما تم نشل غرفة النوم من نمطها القديم إلى نمط أكثر حداثة. تم الحفاظ على الأرضية الخشبية. الجدران مطلية باللون الأبيض ولكن تم تخفيض عدد التجهيزات إلى الحد الأدنى، مما يجعل غرفة النوم مكان مناسب للاسترخاء. هنا أيضا نرى مثال على التصميم الجيد، أنيقة ووظيفية – رف التلفزيون أو لوحة السرير.
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