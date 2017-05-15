9 أمثلة تؤكد أن البلاطات السيراميكية يمكنها أن تغير كل غرف منزلك

قد يظن البعض أن البلاطات السيراميكية هي خامة بسيطة وغير أنيقة بالمقارنة بالجرانيت والرخام، ولكن هذه البلاطات حدث لها تطور رائع في الأعوام الأخيرة مما جعل لها دور فعال في تحوبل منزلك تماماً. فقد أثبتت البلاطات فعاليتها وقوتها كخامة متينة وذات عمر طويل بالإضافة لأنها تأتي بأشكال، أحجام، ألوان ونقوشات متعددة جعلها وسيلة رائعة لتزين منزلك وتغير الأجواء الخاصة به تماماً.
اليوم أتينا لكم بـ 9 أمثلة حيث تم استخدام البلاطات في غرف المنزل لتثبت لكم بالدليل جمال البلاطات في كافة غرف المنزل.
استخدام البلاطات في مدخل بيتك يعطي له شخصية مميزة تعبر عنك وتضيف عامل ترحاب فور الدخول من الباب.
في هذه الغرفة تم الاستغناء عن السجادة مع إضافة بلاطات ملونة وذات نقشات مميزة في مكان السجادة مما يجعلها بؤرة بصرية مميزة. فكما نرى فالمساحة العامة تأخذ بلاطات بلون بيج محايد أما تلك الخاصة بغرفة المعيشة فهي تقع في حدود البلاط الملون فقط، والذي يدل على براعة المصمم وذكائه.
في المساحات التي فيها تعرض للبقع أو المياة باستمرار نجد أن البلاطات السيراميكية هي خامة مثالية ومناسبة للمطبخ، فيسهل تنظيفها من بقع الطعام والأبخرة فقط بقطعة قماش وبعض الصابون.
بالإضافة لتعرض أسطح الحمام للمياة بصفة مستمرة سواء كان ذلك في حالة الحوائط أو الأرضيات فتمر في حوائطه أيضاً الكثير من المواسير والتوصيلات والتي يمكن أن تكون معرضه في حد ذاتها للمية في حالة حدوث أي تسريب. لذلك من المهم تكسية أجزاء معينة من الحمام بالبلاطات السيراميكية لحمايتها والحفاظ عليها من الرطوبة.
من قال أن البلاطات لا يصح استخدامها في غرفة النوم؟ فهي طريقة مثالية لإضافة شخصية لأرضية الغرفة بلمسة بسيطة. فقط قم باستخدام بلاطات مناسبة في لونها وتصميمها ولا تنسى مراعاة الباليتة اللونية.
في مساحة المكتب المنزلي يجب أن نراعي أن تكون مساحة مريحة وأنيقة لذا فإن استخدام البلاطات السيراميكية تعد مثالية لهذا الفراغ. فإحرص على إضافة ألوان ونقوشات إلى هذه الغرفة بشكل يسمح بالتركيز وتحفيز الإبداع والحصول على أفضل النتائج في الدراسة أو العمل.
أحد الطرق لتقسيم الفراغات المفتوحة بدون حدود واضحة هي باستخدام لونين أو نقشتين من البلاطات مختلفتين فيمكنك فصل المطبخ عن غرفة السفرة بدون خلق إزدحام أو شغل مساحات كبيرة باستخدام الحوائط أو الفواصل.
تتعرض الشرفات دائماً للعوامل الجوية من مطر، رياح، شمس أو أية ظروف غير متوقعة لذلك فمن المهم استخدام خامة قوية تتحمل كل هذه العوامل الجوية، وهنا تأتي البلاطات السيراميكية لتكون الخامة المثالية للشرفات. إحرص على إختيار بلاطات ذات سطح خشن لتزيد مقاومتها وفاعليتها.
لمساحة مسبح مثالية إحرص على تكسيته بالكامل من الداخل بالبلاطات السيراميكية المضادة للبكتريا مع مراعاة أن تكون أيضاً مضادة للتزحلق وخاصة في المساحة المحيطة بالمسبح بالإضافة لمراعاة الجانب الجمالي أيضاً.