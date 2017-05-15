الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أمثلة تؤكد أن البلاطات السيراميكية يمكنها أن تغير كل غرف منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify Walls & flooringTiles
Loading admin actions …

قد يظن البعض أن البلاطات السيراميكية هي خامة بسيطة وغير أنيقة بالمقارنة بالجرانيت والرخام، ولكن هذه البلاطات حدث لها تطور رائع في الأعوام الأخيرة مما جعل لها دور فعال في تحوبل منزلك تماماً. فقد أثبتت البلاطات فعاليتها وقوتها كخامة متينة وذات عمر طويل بالإضافة لأنها تأتي بأشكال، أحجام، ألوان ونقوشات متعددة جعلها وسيلة رائعة لتزين منزلك وتغير الأجواء الخاصة به تماماً.

اليوم أتينا لكم بـ 9 أمثلة حيث تم استخدام البلاطات في غرف المنزل لتثبت لكم بالدليل جمال البلاطات في كافة غرف المنزل.

1.المدخل

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

استخدام البلاطات في مدخل بيتك يعطي له شخصية مميزة تعبر عنك وتضيف عامل ترحاب فور الدخول من الباب.

2.غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة تم الاستغناء عن السجادة مع إضافة بلاطات ملونة وذات نقشات مميزة في مكان السجادة مما يجعلها بؤرة بصرية مميزة. فكما نرى فالمساحة العامة تأخذ بلاطات بلون بيج محايد أما تلك الخاصة بغرفة المعيشة فهي تقع في حدود البلاط الملون فقط، والذي يدل على براعة المصمم وذكائه.

3.المطبخ

Chevron Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة الملابس سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

في المساحات التي فيها تعرض للبقع أو المياة باستمرار نجد أن البلاطات السيراميكية هي خامة مثالية ومناسبة للمطبخ، فيسهل تنظيفها من بقع الطعام والأبخرة فقط بقطعة قماش وبعض الصابون.

4.الحمام

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

بالإضافة لتعرض أسطح الحمام للمياة بصفة مستمرة سواء كان ذلك في حالة الحوائط أو الأرضيات فتمر في حوائطه أيضاً الكثير من المواسير والتوصيلات والتي يمكن أن تكون معرضه في حد ذاتها للمية في حالة حدوث أي تسريب. لذلك من المهم تكسية أجزاء معينة من الحمام بالبلاطات السيراميكية لحمايتها والحفاظ عليها من الرطوبة.

5.غرف النوم

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

من قال أن البلاطات لا يصح استخدامها في غرفة النوم؟ فهي طريقة مثالية لإضافة شخصية لأرضية الغرفة بلمسة بسيطة. فقط قم باستخدام بلاطات مناسبة في لونها وتصميمها ولا تنسى مراعاة الباليتة اللونية.

6.غرفة المكتب

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

في مساحة المكتب المنزلي يجب أن نراعي أن تكون مساحة مريحة وأنيقة لذا فإن استخدام البلاطات السيراميكية تعد مثالية لهذا الفراغ. فإحرص على إضافة ألوان ونقوشات إلى هذه الغرفة بشكل يسمح بالتركيز وتحفيز الإبداع والحصول على أفضل النتائج في الدراسة أو العمل.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.لتقسيم الفراغات

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أحد الطرق لتقسيم الفراغات المفتوحة بدون حدود واضحة هي باستخدام لونين أو نقشتين من البلاطات مختلفتين فيمكنك فصل المطبخ عن غرفة السفرة بدون خلق إزدحام أو شغل مساحات كبيرة باستخدام الحوائط أو الفواصل.

8.الشرفة

Home in Athol, Tru Interiors Tru Interiors بلكونة أو شرفة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

تتعرض الشرفات دائماً للعوامل الجوية من مطر، رياح، شمس أو أية ظروف غير متوقعة لذلك فمن المهم استخدام خامة قوية تتحمل كل هذه العوامل الجوية، وهنا تأتي البلاطات السيراميكية لتكون الخامة المثالية للشرفات. إحرص على إختيار بلاطات ذات سطح خشن لتزيد مقاومتها وفاعليتها.

9.المسبح

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur مسبح زجاج Turquoise
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

لمساحة مسبح مثالية إحرص على تكسيته بالكامل من الداخل بالبلاطات السيراميكية المضادة للبكتريا مع مراعاة أن تكون أيضاً مضادة للتزحلق وخاصة في المساحة المحيطة بالمسبح بالإضافة لمراعاة الجانب الجمالي أيضاً.

12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك
أي من هذه التصاميم أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً