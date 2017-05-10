منزل مُشرق مع إطلالة ساحرة في مدريد

الهواء المتجدد والإضاءة الطبيعية والمساحات الخضراء، عوامل تجعل من أي مساحة حتى وإن كانت صغيرة، منزلًا مثاليًا، خاصة مع وجود مساحة للشواء وتناول الطعام في الهواء الطلق.

نطير بكم اليوم إلى مدريد، عاصمة الجمال الإسبانية، لنصحبكم في جولة من خلال عدسة المصور المحترف ALEJANDRO LEÓN، داخل منزل عصري أنيق، يتمتع بإطلالة بيعية خلابة، بفضل قربه من القمم العالية من جبال سييرا دي مدريد، كما أن الطبيعة فرضت على تصميمه بعض اللمسات الريفية الدافئة، التي نراها في حديقة المدخل الصغيرة.

دعونا نبدأ جولتنا، واستمدوا إلهامكم من الاختيارات المثالية لقطع الأثاث!