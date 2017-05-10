منزل مُشرق مع إطلالة ساحرة في مدريد

الهواء المتجدد والإضاءة الطبيعية والمساحات الخضراء، عوامل تجعل من أي مساحة حتى وإن كانت صغيرة، منزلًا مثاليًا، خاصة مع وجود مساحة للشواء وتناول الطعام في الهواء الطلق.
نطير بكم اليوم إلى مدريد، عاصمة الجمال الإسبانية، لنصحبكم في جولة من خلال عدسة المصور المحترف ALEJANDRO LEÓN، داخل منزل عصري أنيق، يتمتع بإطلالة بيعية خلابة، بفضل قربه من القمم العالية من جبال سييرا دي مدريد، كما أن الطبيعة فرضت على تصميمه بعض اللمسات الريفية الدافئة، التي نراها في حديقة المدخل الصغيرة.
دعونا نبدأ جولتنا، واستمدوا إلهامكم من الاختيارات المثالية لقطع الأثاث!
للدخول إلى المنزل، نعبر من خلال فناء أمامي صغير، يضم شرفة وحديقة لترحيب مُشرق ومنعش، حيث المساحة الخضراء مع المزروعات المنمقة والتي تزينت الأرضية أسفلها ببعض الأحجار. على الرغم من البساط الأخضر بما يحويه من شجيرات، والجدار الحجري بنغماته البنية، والأثاث الخشبي في الشرفة، يعطون مظهرًا ريفيًا دافئًا، إلا أن الواجهة بتصميمها باللون الكريمي، تمنح تلك الشرفة تصميمًا كلاسيكيًا حديثًا.
يمكننا رؤية أنه قد تم استغلال الشرفة الخارجية للمنزل، بوضع منضدة خشبية مع بضعة كراسي، وجهاز شواء، للساتمتاع بالهواء الطلق والإطلالة الخضراء، وإقامة حفلات الشواء مع الأصدقاء والعائلة. المصباح الجانبي، والمصباح الصغير المتدلي من السقف، يمنحا تلك المساحة الصغيرة الإضاءة اللازمة أثناء الليل.
داخل المنزل، نجد أنه قد تم دمج غرفتي المعيشة والسفرة في مساحة مفتوحة، اكتست جدرانها باللون الأبيض المشرق، بينما تحلت الارضية بغطاء خشبي لامع، يكسر برودة الأبيض منح تلك المساحة بعض الدفء.
اختير الاثاث كلتا الغرفتين بلون أبيض، للحفاظ على إشراقة الغرفة، وقد جاء تصميم الأريكة في غرفة المعيشة مُريحًا ومزودًا بشازلونج في نهايته للاستمتاع بالاسترخاء أثناء مشاهدة التلفاز، خاصة مع هذا الموقع المميز أسفل النافذة الزجاجية المطلة على الحديقة الخارجية، فيما وضعت أمام الأريكة منضدة زجاجية شفافة بالكامل، للحفاظ على الاتساع البصري.
تصميم المطبخ عصري حديث وأنيق، مع خزائن خشبية بيضاء اتخذت شكل حرف L ، من مستويين يفصل بينهما جدار من السيراميك الأبيض تتوسطه وزرة بلون رمادي داكن يقترب من الأسودا، تتناسق مع الأرضية السراميكية وأيضًا الأجهزة الحديثة المدمجة في الخزانات السفلية.
الشرفة الزجاجية الكبيرة، تمنح تلك المساحة اصغيرة نسبيًا، إشراقة طبيعية قوية، تزيدها اتساعًأ، خاصة مع تأثير الأبيض المسيطر على الجدران والأثا، فيما عدا تلك الطاولة الصغيرة التي وضعت أسفل النافذة للاستمتاع بافطار بسيط مع إطلالة الطبيعة المنعشة.
يتمتع هذا المنزل المتواضع بغرفة ساونا تجعل منه مساحة مثالية للعيش والاسترخاء، حيث التصميم الخشبي للكابينة الذي يتناسق مع تصميم السقف والأرضية، فيما وضعت في الخارج بضعة كراسي مع وسائد تساعد على حرق الدهون بينما يستمتع بالإطلالة الرائعة المُشرقة التي تمنحها لها النافذة الزجاجية.
الفناء الخلفي للمنزل لا يقل جمالًا عن فنائه الأمامي، بل أنه أكثر اتساعًا، وقد تزينت أرضيته ببلاطات رمادية أنيقة، بينما وضعت طاولة خشبية بذات النغمة الرمادية، والتفت حولها كراسي بيضاء مع مظلة قابلة للغلق، في لمسة بسيطة لتجهيز هذا الفناء من أجل الاستمتاع بالعطلات مع الأصدقاء والأقارب.
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