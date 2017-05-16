الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم لأبواب المنزل الداخلية… رائعة

Heba khlili Heba khlili
segmenta - Sliding glass door wardrobes, Lamco Design LTD Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Loading admin actions …

يوجد في منزلنا مناطق وغرف لها خصوصيتها واستقلاليتها المنفردة، لذلك من المهم الحفاظ على هذه العزلة لبعض الغرف. وهذا هو موضوعنا اليوم، الأبواب الداخلية، فهي مهمة جدا في ترتيب كل المنزل. ولن يساعدك اختيار أي باب بل عليك أن تختار ما يناسب النمط والجو العام لمنزلك وما يزيد جماليته!
ولإضافة الدفء والراحة إلى منزلك ولتجعله يبدو أكثر جمالا، قمنا بجمع 20 تصميم من الأبواب الداخلية المذهلة في أنماط مختلفة.

1. من الخشب الخفيف

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

من الملاحظ  التباين بين التصميم الحديث على الأبواب الخشبية التقليدية. بناءها بسيط للغاية، عبارة عن لوحات خشبية مكدسة بالتناوب تبدو جميلة وتطابق تماما الغرف المجاورة.

2. أبواب مزدوجة

homify أبواب داخلية
homify

homify
homify
homify

أبواب مزدوجة تبدو رائعة في المساحات الداخلية المفتوحة. تسمح هذه الأبواب الزجاجية بالإضافة بمرور الضوء الطبيعي من خلالها، وترك الضوء.

3. مع عروق كبيرة

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH Windows & doorsDoors
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

هذه الأبواب الزجاجية الحديثة تتطابق مع الطابع البسيط للمنزل. الإطار العريض أعطى تصميم غير عادي، والزجاج وفر الضوء الطبيعي. هذا النوع من الأبواب يعمل بشكل جيد في المساحات الصغيرة، ويزيد المساحة بصريا.

4. مزيج من المواد

Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

مثال جميل للحفاظ على الانسجام بين التصميم الداخلي والباب. تصميم الباب يتناسب بشكل مثالي مع المواد المستخدمة للخزانة القريبة منه. مزيج من الخشب الداكن والأبيض أعطى طابع الحداثة.

5. في لون الجوز

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

 لتجنب الملل في التصميم الداخلي يمكنك الجمع بين مواد مختلفة. لذك قرر المهندسين المعماريين وضع جدار مغطى بأحجار طبيعية ترابية وباب خشبي. ميزة إضافية لهذا الترتيب هو الإطار الأبيض من الباب والشريط على الأرض، مما يخلق تباين مثير للاهتمام. 6. الحديثة انزلاق الباب… …

6. باب سحاب حديث

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Windows & doorsDoors
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

إذا كان لديك مساحة صغيرة في المنزل، وكنت تريد أن تضع الباب في مدخل ضيق، فإن الباب السحاب حل مناسب. أنها لا تشغل مساحة كبيرة وتعطي نظرة غير تقليدية. في هذه الحالة اختار المصممين الأبواب الخشبية والأبواب الزجاجية الحديثة. للوهلة الأولى تبدو وكأنها جدار!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. النمط الفرنسي

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh شبابيك
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

 إذا كنت تريد تصميم  فريد من نوعه، سيلبي هذا الباب توقعاتك! باب خشبي، يتألف من أربعة أجنحة متحركة، يطابق التصميمات الداخلية الحديثة والكلاسيكية للمنزل.

8. عمل فني

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART Windows & doorsDoors
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

 اقتراح لمحبي روح الفن ولأولئك الذين يقدرون التفاصيل والتصاميم غير عادية سيعجبهم هذا التصميم بالتأكيد! باب زجاجي مع زخرفة منقوشة سيضيف سحر خاص للمنزل.

9. المشارب الأنيقة

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

 يمكنك أضافة المرايا لتصميم الأبواب لتزيد من الأناقة. هذه الأبواب المنزلقة تعطي المزيد من المساحة للمنزل وتجعلها فريدة من نوعها. بفضل الباب الزجاجي ذو اللون البني الداكن مع خطوط أفقية مطفيه، تبدو الغرفة أكبر بكثير!

10. مغطاة بمصفوفة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

 من قال أن الباب لا يمكن أن يكون ممتع؟ هذا المثال يثبت أنك لا تحتاج إلى الكثير لتجعل الباب مبهج! باب سحاب يتكون من جناحين، احدهما من الزجاج والأخر مع لوح! مثل هذا الحل مناسب لترك رسائل لأفراد الأسرة ستعطي فرحة كبيرة!

11. تاريخية

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com Windows & doorsDoors
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

نمط عتيق يناسب التصميم الداخلي ويعطي جو دافئ ومريح. الأبواب الخشبية عالية الجودة مع عنصر الزجاج الملون تبدو أصلية!

12. مخبأة وراء الجدار

A different way to open up... homify شبابيك doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

 باب آخر غير تقليدي وكأنه جزء لا يتجزأ من الجدار. هذا حل رائع إذا كنت غير متأكد ما إذا كنت في حاجة إلى غرفة مغلقة. تصميم بسيط لباب خشبي بلون محايد يناسب أي ترتيب داخلي.

13. الزجاج البلوري

homify أبواب زجاجية
homify

homify
homify
homify

 الأبواب الزجاجية المطفية أنيقة وتضيف خفة للمنظر، كما تسمح للضوء الطبيعي بالمرور وبالطبع تؤمن الخصوصية.

14. الداخل والخارج

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب متين
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

تم تصميم الباب تماما في كل مكان للمنزل والباب الأمامي. الشكل الكلاسيكي واستخدام الخشب الطبيعي والإطار الزخرفي… تصميم مميز.

15. ريفي

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 شبابيك
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

 اقتراح آخر مثالي للنمط الريفي. باب مصنوع من الخشب الصلب ومفاصل حديدية أنيقة. الخشب الداكن جنبا إلى جنب مع الجدران البيضاء تبدو أنيقة ومريحة في نفس الوقت.

16. أسلوب عالي

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

 إذا كنت مهتما في إدخال الجماليات الحديثة أو العلوية. الباب الخشبي الواسع على السكة الحديدية يشبه جدار الزينة أكثر من الباب، بحيث لا تتداخل مع المساحة المفتوحة في المنزل.

17 . التكامل مع الحد الأقصى

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design شبابيك
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

مشروع آخر مزيج مثالي من المواد وفكرة فريدة من نوعها. كل ذلك بفضل التطابق بين الباب والسقف من الخشب الداكن والزجاج على جانبي الباب. هذا النمط يناسب المنازل الحديثة والحد الأدنى.

18. أنيقة مع الفضة

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

إذا كنت ترغب في خلق مساحة مذهلة من شأنها أن تفرح الجميع، فكر في شراء الباب الفضي! على الرغم من البناء البسيط، فإنها تضيف للداخل الأصالة. سوف تتناسب الأبواب الفضية مع التصميمات الداخلية ذات التصميم البراق، المليئة بالأناقة!

19. الباب المنزلق

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

 الباب التالي سيكون مثاليا لأولئك الذين يريدون الاختباء من الضيوف في غرفة مثل غرفة نوم أو حمام خاص. هذا الحل هو أيضا فعال للشقق الصغيرة حيث المساحة الصغيرة تحتاج إلى تناسب المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم.

20 – الشفافية

Central Park Bathroom, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects حمام خيزران
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

 ختامها مسك مع هذا الباب الذي سيآسرك بأناقته وببساطته. مصنوعة من زجاج 100٪، مع مقابض حساسة، تعتبر كباب لخزانة أيضا.

أقرا أيضا

15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية

تحويل منزل من الطراز القديم ألى تحفة فنية!
ما هو التصميم الأكثر تميزا بنظرك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً