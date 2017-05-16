20 تصميم لأبواب المنزل الداخلية… رائعة

يوجد في منزلنا مناطق وغرف لها خصوصيتها واستقلاليتها المنفردة، لذلك من المهم الحفاظ على هذه العزلة لبعض الغرف. وهذا هو موضوعنا اليوم، الأبواب الداخلية، فهي مهمة جدا في ترتيب كل المنزل. ولن يساعدك اختيار أي باب بل عليك أن تختار ما يناسب النمط والجو العام لمنزلك وما يزيد جماليته!
ولإضافة الدفء والراحة إلى منزلك ولتجعله يبدو أكثر جمالا، قمنا بجمع 20 تصميم من الأبواب الداخلية المذهلة في أنماط مختلفة.
من الملاحظ التباين بين التصميم الحديث على الأبواب الخشبية التقليدية. بناءها بسيط للغاية، عبارة عن لوحات خشبية مكدسة بالتناوب تبدو جميلة وتطابق تماما الغرف المجاورة.
أبواب مزدوجة تبدو رائعة في المساحات الداخلية المفتوحة. تسمح هذه الأبواب الزجاجية بالإضافة بمرور الضوء الطبيعي من خلالها، وترك الضوء.
هذه الأبواب الزجاجية الحديثة تتطابق مع الطابع البسيط للمنزل. الإطار العريض أعطى تصميم غير عادي، والزجاج وفر الضوء الطبيعي. هذا النوع من الأبواب يعمل بشكل جيد في المساحات الصغيرة، ويزيد المساحة بصريا.
مثال جميل للحفاظ على الانسجام بين التصميم الداخلي والباب. تصميم الباب يتناسب بشكل مثالي مع المواد المستخدمة للخزانة القريبة منه. مزيج من الخشب الداكن والأبيض أعطى طابع الحداثة.
لتجنب الملل في التصميم الداخلي يمكنك الجمع بين مواد مختلفة. لذك قرر المهندسين المعماريين وضع جدار مغطى بأحجار طبيعية ترابية وباب خشبي. ميزة إضافية لهذا الترتيب هو الإطار الأبيض من الباب والشريط على الأرض، مما يخلق تباين مثير للاهتمام. 6. الحديثة انزلاق الباب… …
إذا كان لديك مساحة صغيرة في المنزل، وكنت تريد أن تضع الباب في مدخل ضيق، فإن الباب السحاب حل مناسب. أنها لا تشغل مساحة كبيرة وتعطي نظرة غير تقليدية. في هذه الحالة اختار المصممين الأبواب الخشبية والأبواب الزجاجية الحديثة. للوهلة الأولى تبدو وكأنها جدار!
إذا كنت تريد تصميم فريد من نوعه، سيلبي هذا الباب توقعاتك! باب خشبي، يتألف من أربعة أجنحة متحركة، يطابق التصميمات الداخلية الحديثة والكلاسيكية للمنزل.
اقتراح لمحبي روح الفن ولأولئك الذين يقدرون التفاصيل والتصاميم غير عادية سيعجبهم هذا التصميم بالتأكيد! باب زجاجي مع زخرفة منقوشة سيضيف سحر خاص للمنزل.
يمكنك أضافة المرايا لتصميم الأبواب لتزيد من الأناقة. هذه الأبواب المنزلقة تعطي المزيد من المساحة للمنزل وتجعلها فريدة من نوعها. بفضل الباب الزجاجي ذو اللون البني الداكن مع خطوط أفقية مطفيه، تبدو الغرفة أكبر بكثير!
من قال أن الباب لا يمكن أن يكون ممتع؟ هذا المثال يثبت أنك لا تحتاج إلى الكثير لتجعل الباب مبهج! باب سحاب يتكون من جناحين، احدهما من الزجاج والأخر مع لوح! مثل هذا الحل مناسب لترك رسائل لأفراد الأسرة ستعطي فرحة كبيرة!
نمط عتيق يناسب التصميم الداخلي ويعطي جو دافئ ومريح. الأبواب الخشبية عالية الجودة مع عنصر الزجاج الملون تبدو أصلية!
باب آخر غير تقليدي وكأنه جزء لا يتجزأ من الجدار. هذا حل رائع إذا كنت غير متأكد ما إذا كنت في حاجة إلى غرفة مغلقة. تصميم بسيط لباب خشبي بلون محايد يناسب أي ترتيب داخلي.
الأبواب الزجاجية المطفية أنيقة وتضيف خفة للمنظر، كما تسمح للضوء الطبيعي بالمرور وبالطبع تؤمن الخصوصية.
تم تصميم الباب تماما في كل مكان للمنزل والباب الأمامي. الشكل الكلاسيكي واستخدام الخشب الطبيعي والإطار الزخرفي… تصميم مميز.
اقتراح آخر مثالي للنمط الريفي. باب مصنوع من الخشب الصلب ومفاصل حديدية أنيقة. الخشب الداكن جنبا إلى جنب مع الجدران البيضاء تبدو أنيقة ومريحة في نفس الوقت.
إذا كنت مهتما في إدخال الجماليات الحديثة أو العلوية. الباب الخشبي الواسع على السكة الحديدية يشبه جدار الزينة أكثر من الباب، بحيث لا تتداخل مع المساحة المفتوحة في المنزل.
مشروع آخر مزيج مثالي من المواد وفكرة فريدة من نوعها. كل ذلك بفضل التطابق بين الباب والسقف من الخشب الداكن والزجاج على جانبي الباب. هذا النمط يناسب المنازل الحديثة والحد الأدنى.
إذا كنت ترغب في خلق مساحة مذهلة من شأنها أن تفرح الجميع، فكر في شراء الباب الفضي! على الرغم من البناء البسيط، فإنها تضيف للداخل الأصالة. سوف تتناسب الأبواب الفضية مع التصميمات الداخلية ذات التصميم البراق، المليئة بالأناقة!
الباب التالي سيكون مثاليا لأولئك الذين يريدون الاختباء من الضيوف في غرفة مثل غرفة نوم أو حمام خاص. هذا الحل هو أيضا فعال للشقق الصغيرة حيث المساحة الصغيرة تحتاج إلى تناسب المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم.
ختامها مسك مع هذا الباب الذي سيآسرك بأناقته وببساطته. مصنوعة من زجاج 100٪، مع مقابض حساسة، تعتبر كباب لخزانة أيضا.
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