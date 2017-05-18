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10 مطابخ حديثة مع تفاصيل خاصة

Heba khlili Heba khlili
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
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المطبخ هو واحد من أهم الأماكن في منزلك. تبدأ يومك بتحضير الفطور والقهوة لأحبائك وتلتقي مع ضيوفك لتناول وجبة لذيذة في جو لطيف. لذلك فمن المهم لكثير من الناس تصميم المطبخ وفقا لهذه المتطلبات. في هذا المقال ستتعرف معنا على 10 مطابخ جذابة مع تفاصيل خاصة من شأنها أن تلهمك.

1. البرتقال!!

PROJETO COZINHA COLORIDA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo وحدات مطبخ
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

ما رأيك باللون البرتقالي في المطبخ؟ سيجعلك نشيط ومنعش وسيجعل مزاجك جيد كل صباح. تم استخدام اللون البرتقالي في تصميم المطبخ بذكاء من خلال التفاصيل الصغيرة، مثل المصابيح والكراسي وطبق الفاكهة في الرف.

2. رف في الجدار!

Living room CAFElab studio مطبخ
CAFElab studio

Living room

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

تفصيل أخر غير عادي. رف في الجدار لوضع القناني الزجاجية. أنت في هذه الحالة ضربت عصفورين بحجر: قمت باستغلال مساحة غير مستخدمة على الإطلاق وبنفس الوقت حافظت على درجة حرارة القناني باردة إلى حداً ما، وهذا شيء مناسب لك في البلدان الحارة.

3. مزيج من نمط واللون

VIAGGIO ATTRAVERSO IL COLORE, Amodo Amodo مطبخ
Amodo

Amodo
Amodo
Amodo

 هل تحب الألوان والأنماط؟ لماذا لا تجمع بين الاثنين؟ نعم يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، في المطبخ في الصورة – استطاع مصممي الديكور الداخلي على التوفيق بسهولة بين الفيروز اللطيف مع الأرضية  الشطرنج بالأسود والأبيض.

4. الأنيق

Appartamento Privato, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI مطبخ خشب White
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

ستقع في حب هذا المطبخ. لمساحة يندمج فيها المطبخ وطاولة السفرة وأريكة ستختار هذا المطبخ، لماذا؟ لان المطبخ على طول الجدار المطبخ بلون أبيض ثلجي، وطاولة طعام ريفية مع كراسي شفافة، ثم أريكة مريحة خلقت جو مريح.

5. الشبكة!!

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

عملية وجميلة في هذا المطبخ، تستخدمها لتعليق المقالي وغيرها من الأواني ممكن يجعلها في متناول يدك وسهلة الاستخدام. مباشرة على سطح العمل والموقد. ستجعل مطبخ أكثر ترتيب وتنظيم.

6. الأثاث المرن مع عجلات

Fienile in Toscana, Studio Sarpi Studio Sarpi مطبخ
Studio Sarpi

Studio Sarpi
Studio Sarpi
Studio Sarpi

 يتميز هذا المطبخ بلمسة من الزمن القديم، تم تصميمه بمزيج جذاب بين الأخضر والأبيض. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أثاث مع عجلات عملية مما يجعل نقلها سهل، لخلق مساحة كبيرة في المطبخ.

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7. مع منظر

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

جدار الزجاج في منزلك هو دائما فكرة جيدة – كما هو الحال في هذا المطبخ، الذي فصل المطبخ عن المنطقة الأخرى الشيء الذي وفر الخصوصية والمساحة.

8. خلفية ساحرة للجدار

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

 هنا تسليط الضوء في المطبخ يمكن أن يكون من خلال تصميم الجدار. في هذه الصورة، السيراميك على الجدار مع رسومات وأنماط برية مبتكرة، بلهجة زرقاء دافئة.

9. جدار من الحجر

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مطبخ
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

 لفت الانتباه والأضواء في المطبخ على هذا الجدار الحجري. كما تم اختيار بقية الأثاث وفقا للون العام والسائد للألوان الترابية، لتعطي صورة متناغمة.

10. ريفي ومريح

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

… وأخيرا نعرض لكم نموذج لمطبخ ريفي ومريح. الخشب بالطبع هو العنصر السائد، وأيضا الطوب هو جزء من المفهوم الخاص بالمطبخ التقليدي.

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