10 مطابخ حديثة مع تفاصيل خاصة

المطبخ هو واحد من أهم الأماكن في منزلك. تبدأ يومك بتحضير الفطور والقهوة لأحبائك وتلتقي مع ضيوفك لتناول وجبة لذيذة في جو لطيف. لذلك فمن المهم لكثير من الناس تصميم المطبخ وفقا لهذه المتطلبات. في هذا المقال ستتعرف معنا على 10 مطابخ جذابة مع تفاصيل خاصة من شأنها أن تلهمك.
ما رأيك باللون البرتقالي في المطبخ؟ سيجعلك نشيط ومنعش وسيجعل مزاجك جيد كل صباح. تم استخدام اللون البرتقالي في تصميم المطبخ بذكاء من خلال التفاصيل الصغيرة، مثل المصابيح والكراسي وطبق الفاكهة في الرف.
تفصيل أخر غير عادي. رف في الجدار لوضع القناني الزجاجية. أنت في هذه الحالة ضربت عصفورين بحجر: قمت باستغلال مساحة غير مستخدمة على الإطلاق وبنفس الوقت حافظت على درجة حرارة القناني باردة إلى حداً ما، وهذا شيء مناسب لك في البلدان الحارة.
هل تحب الألوان والأنماط؟ لماذا لا تجمع بين الاثنين؟ نعم يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، في المطبخ في الصورة – استطاع مصممي الديكور الداخلي على التوفيق بسهولة بين الفيروز اللطيف مع الأرضية الشطرنج بالأسود والأبيض.
ستقع في حب هذا المطبخ. لمساحة يندمج فيها المطبخ وطاولة السفرة وأريكة ستختار هذا المطبخ، لماذا؟ لان المطبخ على طول الجدار المطبخ بلون أبيض ثلجي، وطاولة طعام ريفية مع كراسي شفافة، ثم أريكة مريحة خلقت جو مريح.
عملية وجميلة في هذا المطبخ، تستخدمها لتعليق المقالي وغيرها من الأواني ممكن يجعلها في متناول يدك وسهلة الاستخدام. مباشرة على سطح العمل والموقد. ستجعل مطبخ أكثر ترتيب وتنظيم.
يتميز هذا المطبخ بلمسة من الزمن القديم، تم تصميمه بمزيج جذاب بين الأخضر والأبيض. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أثاث مع عجلات عملية مما يجعل نقلها سهل، لخلق مساحة كبيرة في المطبخ.
جدار الزجاج في منزلك هو دائما فكرة جيدة – كما هو الحال في هذا المطبخ، الذي فصل المطبخ عن المنطقة الأخرى الشيء الذي وفر الخصوصية والمساحة.
هنا تسليط الضوء في المطبخ يمكن أن يكون من خلال تصميم الجدار. في هذه الصورة، السيراميك على الجدار مع رسومات وأنماط برية مبتكرة، بلهجة زرقاء دافئة.
لفت الانتباه والأضواء في المطبخ على هذا الجدار الحجري. كما تم اختيار بقية الأثاث وفقا للون العام والسائد للألوان الترابية، لتعطي صورة متناغمة.
… وأخيرا نعرض لكم نموذج لمطبخ ريفي ومريح. الخشب بالطبع هو العنصر السائد، وأيضا الطوب هو جزء من المفهوم الخاص بالمطبخ التقليدي.
أقرا أيضا12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك