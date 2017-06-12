10 أفكار لتكسية حوائط الحمام المودرن بخامات مختلفة

نادراً ما نرى حماماً يشع منه الألوان من كل مكان هكذا، ولكن هنا وقع الإختيار على الألوان والخامات الصحيحة للحصول على حماماً يشبه اللوحة الفنية، والذي أعطى الأجواء العامة ثراء وفخامة. هناك عدد من الخامات التي يمكن أن نختار من بينها ولكن وقع الإختيار هنا على الموزايك بألوان صريحة تظهر وتلف الانتباة على الرغم من بساطة التصميم وصغر وحدات التصميم.