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10 أفكار لتكسية حوائط الحمام المودرن بخامات مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
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يعد الحمام أحد أكثر الغرف المستخدمة يومياُ ولكن قلما نهتم بتصميمه أو نعطيه إنتباهنا. فمن المهم إعطاء الحمام الإهتمام وتصميمه بحيث يناسب حاجتنا كما يجب أن نهتم بتصميم الحوائط والأرضيات بشكل جميل ومرحب. فإذا كنت تفكر في تجديد حمامك فقد جئنا لك اليوم ببعض الأفكار الجديدة والرائعة والتي ستساعدك في تحويل حوائط حمامك إلى قطع فنية.

1.حوائط ملونة

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

نادراً ما نرى حماماً يشع منه الألوان من كل مكان هكذا، ولكن هنا وقع الإختيار على الألوان والخامات الصحيحة للحصول على حماماً يشبه اللوحة الفنية، والذي أعطى الأجواء العامة ثراء وفخامة. هناك عدد من الخامات التي يمكن أن نختار من بينها ولكن وقع الإختيار هنا على الموزايك بألوان صريحة تظهر وتلف الانتباة على الرغم من بساطة التصميم وصغر وحدات التصميم.

2.الحجارة

Realizzazioni, PietraNova srl PietraNova srl حمام
PietraNova srl

PietraNova srl
PietraNova srl
PietraNova srl

هذه الشرائح الرائعة من الحجارة تعد خامة مثالية لتكسية الحائط، وخلق نقطة بصرية. فالحجارة الطبيعية تأتي بأكثر من تصميم وشكل، كما ان استخدام الشرائح يعطي تشطيب أجمل وأكثر نظافة، فالحجارة تتميز بكونها خامة قوية وذات شكل جميل أيضاً وتعطي أجواء مثالية لحمام مودرن وطبيعي.

3.ألواح بولياريثين

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هنا تم عمل حائط ذو ملمس، والذي يمكن تحقيقه باستخدام ألواح بوليارثين والتي تسمح لك بطلائها للحصول على حوائط بألوان متناسبة مع حمامك، كما أنها تتميز بكونها عازلة للحرارة والصوت.

4.​أحجار غير متشابهة

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers حمام
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

إذا كنت تحب أن تكون جزء من الطبيعة فهذا التصميم يناسبك، باستخدام قطع حجارة بأحجام وأشكال غير متشابهة والذي يناسب أي مساحة وخاصة مع عمل بعض اللمسات مثل الحوض الحجري  والإضاءة الساحرة.

5.​حائط زجاجي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذه المرة فإن الحائط يفصل بين مساحتين والذي يعد استخداماً غير تقليدياً فبدلاً من وضع لوح زجاجي بين مساحة الدوش وباقي الحمام فقد تم استخدام هذا الطوب الزجاجي والذي يعطي شخصية للحمام كما يسمح بتمرير الضوء في أرجاء الحمام.

6.

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشب

يعد الخشب خامة مثالية للحمامات فهو يساعدك على الحصول على مساحة دافئة وإضافة ملمس خاص وطبيعي في الفراغ

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7.موزايك

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أحد الخامات الرائعة والمواكبة للصيحات الجديدة هو الموزايك. فهو يعطي لمنزلك شخصية ويجعل أي مساحة مثالية. كما أنه عملي ومرن في المزج بين ألوانه، فيمكنك استخدامه بدرجة واحدة، مجوعة درجات من نفس اللون أو ألوان مختلفة.

8.​بلاطات ذات نقوشات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تأتي بعدد من التصاميم ويفضل استخدامها على جزء فقط من الحمام للحصول على التأثير الجميل المطلوب.

9.​الخرسانة

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

تعد الخرسانة خامة رائعة ومودرن ومواكبة أيضاً لأحدث الصيحات. فهي تعطي الحمام أناقة غير مسبوقة وبساطة كماأنها خامة جيدة ومقاومة للرطوبة.

10.​اختيار خامات مختلفة

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

لا يجب أن تكتفي باستخدام خامة واحدة في أرجاء الحمام ولكن يمكنك استخدام أكثر من خامة، لون، نقشة وملمس ومزجها سوياً للحصول على نتائج لا حصر لها. فيمكنك فصل المساحات أو خلق نقاط بصرية أو ابعاد العين عن مساحة معينه أو إظهار المساحة بشكل مختلف تماماً كلها عن طريق مزج الخامات والألوان المختلفة.

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