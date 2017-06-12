10 أفكار لتكسية حوائط الحمام المودرن بخامات مختلفة

يعد الحمام أحد أكثر الغرف المستخدمة يومياُ ولكن قلما نهتم بتصميمه أو نعطيه إنتباهنا. فمن المهم إعطاء الحمام الإهتمام وتصميمه بحيث يناسب حاجتنا كما يجب أن نهتم بتصميم الحوائط والأرضيات بشكل جميل ومرحب. فإذا كنت تفكر في تجديد حمامك فقد جئنا لك اليوم ببعض الأفكار الجديدة والرائعة والتي ستساعدك في تحويل حوائط حمامك إلى قطع فنية.
نادراً ما نرى حماماً يشع منه الألوان من كل مكان هكذا، ولكن هنا وقع الإختيار على الألوان والخامات الصحيحة للحصول على حماماً يشبه اللوحة الفنية، والذي أعطى الأجواء العامة ثراء وفخامة. هناك عدد من الخامات التي يمكن أن نختار من بينها ولكن وقع الإختيار هنا على الموزايك بألوان صريحة تظهر وتلف الانتباة على الرغم من بساطة التصميم وصغر وحدات التصميم.
هذه الشرائح الرائعة من الحجارة تعد خامة مثالية لتكسية الحائط، وخلق نقطة بصرية. فالحجارة الطبيعية تأتي بأكثر من تصميم وشكل، كما ان استخدام الشرائح يعطي تشطيب أجمل وأكثر نظافة، فالحجارة تتميز بكونها خامة قوية وذات شكل جميل أيضاً وتعطي أجواء مثالية لحمام مودرن وطبيعي.
هنا تم عمل حائط ذو ملمس، والذي يمكن تحقيقه باستخدام ألواح بوليارثين والتي تسمح لك بطلائها للحصول على حوائط بألوان متناسبة مع حمامك، كما أنها تتميز بكونها عازلة للحرارة والصوت.
إذا كنت تحب أن تكون جزء من الطبيعة فهذا التصميم يناسبك، باستخدام قطع حجارة بأحجام وأشكال غير متشابهة والذي يناسب أي مساحة وخاصة مع عمل بعض اللمسات مثل الحوض الحجري والإضاءة الساحرة.
هذه المرة فإن الحائط يفصل بين مساحتين والذي يعد استخداماً غير تقليدياً فبدلاً من وضع لوح زجاجي بين مساحة الدوش وباقي الحمام فقد تم استخدام هذا الطوب الزجاجي والذي يعطي شخصية للحمام كما يسمح بتمرير الضوء في أرجاء الحمام.
الخشب
يعد الخشب خامة مثالية للحمامات فهو يساعدك على الحصول على مساحة دافئة وإضافة ملمس خاص وطبيعي في الفراغ
أحد الخامات الرائعة والمواكبة للصيحات الجديدة هو الموزايك. فهو يعطي لمنزلك شخصية ويجعل أي مساحة مثالية. كما أنه عملي ومرن في المزج بين ألوانه، فيمكنك استخدامه بدرجة واحدة، مجوعة درجات من نفس اللون أو ألوان مختلفة.
تأتي بعدد من التصاميم ويفضل استخدامها على جزء فقط من الحمام للحصول على التأثير الجميل المطلوب.
تعد الخرسانة خامة رائعة ومودرن ومواكبة أيضاً لأحدث الصيحات. فهي تعطي الحمام أناقة غير مسبوقة وبساطة كماأنها خامة جيدة ومقاومة للرطوبة.
لا يجب أن تكتفي باستخدام خامة واحدة في أرجاء الحمام ولكن يمكنك استخدام أكثر من خامة، لون، نقشة وملمس ومزجها سوياً للحصول على نتائج لا حصر لها. فيمكنك فصل المساحات أو خلق نقاط بصرية أو ابعاد العين عن مساحة معينه أو إظهار المساحة بشكل مختلف تماماً كلها عن طريق مزج الخامات والألوان المختلفة.