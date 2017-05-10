5 نماذج لمطابخ صغيرة تم إعادة تصميمهم بشكل مميز

يُعد المطبخ من أكثر أماكن النزل بروزًا عند إعادة تجديده؛ فهو من المناطق الأكثر استخدامًا في المنزل وعادة ما يتعرض لعدد من المشاكل بسبب التآكل والرطوبة مما يجعله يتطلب إعادة تجديد بشكل دوري ليصبح أكثر جمالًا وعملية.
وهنا نعرض 5 أفكار لإعادة تصميم المطابخ الصغيرة، وفي بعض النماذج تم استغلال المساحة عن طريق إزالة الجدران أو دمجه مع غرفة المعيشة أو تناول الطعام. وقد منح إعادة التصميم هذه المطابخ شكل أكثر إشراقًا ليصبح مكان عائل مميز وواجهة مبتكرة.
على الرغم من أن هذا المطبخ لا يبدو كأنه محطم أو به العديد من العيوب إلا أن تصميمه عفا عليه الزمن مما جعله غير فعال وذو شكل كئيب، حيث تم استخدام البلاط باللون الكريمي الباهت وخزانات خشبية بأبواب برتقالية ذات تصميم غير عملي بالإضافة لعدد من العيوب الأخرى ساهمت في جعل المطبخ يبدو ضيق وخانق.
بعد إعادة التصميم بدا التغيير هائل، حيث تم إعادة تصميم المساحة بعد أن كانت صغيرة وعملية لتكون مساحة حيوية بها العديد من الألوان وتُشعرك بالاتساع.
تم إضافة مُنظم لإبقاء الأدوات والأواني منظمة، استخدام الأجهزة المنزلية المُدمجة قلل من فوضى الأسلاك وترك مساحة أكبر للحوض وأماكن التخزين، وتم إضافة سطح عمل أبيض أنيق وإحاطته بثلاث كراسي معدنية ليصبح طاولة طعام مدمجة.
هذا المطبخ موجود في المستوى السفلي من المنزل، لذا كان يجب الحرص عند إعادة التصميم على وجود تهوية وإضاءة مناسبة. أما في هذا النموذج فنوافذ المطبخ صغيرة ومُغطاة بستائر عفا عليها الزمن، بالإضافة إلى أن طلاء المطبخ ذو لون أصفر قاتم وممل والجدران مُغطاة بورق جدران غير مناسب.
عند إعادة تصميم المطبخ تم تغيير الأرضيات والجدران وخزانات المطبخ، مما ساهم في جعل المساحة أوسع وأكثر تميزًا لقضاء الوقت. تم تغيير النوافذ وفتحها مما ساهم في إضاءة المكان، وأضافت الخزانات البيضاء الأنيقة وطاولة العمل الخشبية شكل أنيق ريفي للمكان.
هذا المطبخ به الكثير من العيوب التي أحدث الزمن أغلبها، حيث تظهر آثار الصدأ على الأبواب، بالإضافة لعدم تناسق ألوان الأرضية مع خزائن المطبخ والسخان الأبيض الموجود فوق الحوض، لذا كان يجب إعادة تصميم هذا المطبخ.
تم إعادة تصميم المطبخ بشكل كامل لكن تم الإبقاء على أبعاد التصميم الكبير، تم وضع الموقد في نهاية المطبخ وعمل خزانات تحت الحوض. وتم تعديل الخزانة التي كانت موجودة تحت الشباك لتصبح بأبواب منزلقة بيضاء لوضع مستلزمات المطبخ، وتم تصميم الأرضية والجدران بنفس التصميم الذي بعث الدفء على المكان، وأضافت التفاصيل شعور بالاتساع بالإضافة لميزة سهولة التنظيف.
قبل التجديد يبدو المطبخ مزدحم ومنقسم إلى قسمين متصلين بواسطة ممر ضيق، بالإضافة لكون الخزانات تبدو صغيرة ولا تستوعب جميع أدوات المطبخ، بالإضافة إلى أن الألوان المستخدمة مُعتمة وعفا عليها الزمن.
تم دمج جميع تفاصيل المطبخ في مكان واحد، وتم إعادة تصميم الخزانات ومنها شكل ولون جديد، حيث تم تغطية الخزانات السفلية بلون الخشب الفاتح أما طاولة العمل والجدران فتم تركهم بلا لون واضح ومحدد لعكس الضوء القادم من النافذة في جميع أنحاء المطبخ. التصميم الجديد عصري بخزائن عملية وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو ما منح المطبخ شكل عصري وعملي في نفس الوقت.
هذا المطبخ يحتاج إعادة تصميم فورية؛ فالجدران والموقد متسخين وهناك صدأ على الكثير من الأشياء بالإضافة إلى أن الأرضيات تحتاج للعديد من الإصلاحات والمطبخ عامةً في حالة فوضى عارمة.
عند تعديل النموذج تم تغيير مكان الجدار الفاصل بين المطبخ ومنطقة العمل الجانبية مما أضاف اتساع للمكان، وسمح الباب الزجاجي بدخول الضوء للمطبخ. تم وضع خزانات على جنب واحد من المكان وأجهزة المطبخ المدمجة على الجانب الآخر مما سمح بالتوزيع الأفقي المرتب لترك مساحة كافية للحركة. اللون الرمادي الفاتح لسطح العمل من الجرانيت وألوان الخشب الفاتحة جعل شكل المكان أنيق ومميز بالإضافة لكونه عملي.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة.