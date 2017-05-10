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5 نماذج لمطابخ صغيرة تم إعادة تصميمهم بشكل مميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
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يُعد المطبخ من أكثر أماكن النزل بروزًا عند إعادة تجديده؛ فهو من المناطق الأكثر استخدامًا في المنزل وعادة ما يتعرض لعدد من المشاكل بسبب التآكل والرطوبة مما يجعله يتطلب إعادة تجديد بشكل دوري ليصبح أكثر جمالًا وعملية.

وهنا نعرض 5 أفكار لإعادة تصميم المطابخ الصغيرة، وفي بعض النماذج تم استغلال المساحة عن طريق إزالة الجدران أو دمجه مع غرفة المعيشة أو تناول الطعام. وقد منح إعادة التصميم هذه المطابخ شكل أكثر إشراقًا ليصبح مكان عائل مميز وواجهة مبتكرة.

1. قبل: عملي ولكن بتصميم قديم

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

على الرغم من أن هذا المطبخ لا يبدو كأنه محطم أو به العديد من العيوب إلا أن تصميمه عفا عليه الزمن مما جعله غير فعال وذو شكل كئيب، حيث تم استخدام البلاط باللون الكريمي الباهت وخزانات خشبية بأبواب برتقالية ذات تصميم غير عملي بالإضافة لعدد من العيوب الأخرى ساهمت في جعل المطبخ يبدو ضيق وخانق.

بعد: مطبخ مفتوح ومُشرق

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

بعد إعادة التصميم بدا التغيير هائل، حيث تم إعادة تصميم المساحة بعد أن كانت صغيرة وعملية لتكون مساحة حيوية بها العديد من الألوان وتُشعرك بالاتساع.

تم إضافة مُنظم لإبقاء الأدوات والأواني منظمة، استخدام الأجهزة المنزلية المُدمجة قلل من فوضى الأسلاك وترك مساحة أكبر للحوض وأماكن التخزين، وتم إضافة سطح عمل أبيض أنيق وإحاطته بثلاث كراسي معدنية ليصبح طاولة طعام مدمجة.

2. قبل: مطبخ قبيح وعتيق الطراز

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

هذا المطبخ موجود في المستوى السفلي من المنزل، لذا كان يجب الحرص عند إعادة التصميم على وجود تهوية وإضاءة مناسبة. أما في هذا النموذج فنوافذ المطبخ صغيرة ومُغطاة بستائر عفا عليها الزمن، بالإضافة إلى أن طلاء المطبخ ذو لون أصفر قاتم وممل والجدران مُغطاة بورق جدران غير مناسب.

بعد: مطبخ ساحر بتوزيع أفضل

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

عند إعادة تصميم المطبخ تم تغيير الأرضيات والجدران وخزانات المطبخ، مما ساهم في جعل المساحة أوسع وأكثر تميزًا لقضاء الوقت. تم تغيير النوافذ وفتحها مما ساهم في إضاءة المكان، وأضافت الخزانات البيضاء الأنيقة وطاولة العمل الخشبية شكل أنيق ريفي للمكان.

3. قبل: قديم وبالي

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

هذا المطبخ به الكثير من العيوب التي أحدث الزمن أغلبها، حيث تظهر آثار الصدأ على الأبواب، بالإضافة لعدم تناسق ألوان الأرضية مع خزائن المطبخ والسخان الأبيض الموجود فوق الحوض، لذا كان يجب إعادة تصميم هذا المطبخ.

بعد: مطبخ عصري مُرتب

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

تم إعادة تصميم المطبخ بشكل كامل لكن تم الإبقاء على أبعاد التصميم الكبير، تم وضع الموقد في نهاية المطبخ وعمل خزانات تحت الحوض. وتم تعديل الخزانة التي كانت موجودة تحت الشباك لتصبح بأبواب منزلقة بيضاء لوضع مستلزمات المطبخ، وتم تصميم الأرضية والجدران بنفس التصميم الذي بعث الدفء على المكان، وأضافت التفاصيل شعور بالاتساع بالإضافة لميزة سهولة التنظيف.

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4. قبل: مطبخ صغير مزدحم

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

قبل التجديد يبدو المطبخ مزدحم ومنقسم إلى قسمين متصلين بواسطة ممر ضيق، بالإضافة لكون الخزانات تبدو صغيرة ولا تستوعب جميع أدوات المطبخ، بالإضافة إلى أن الألوان المستخدمة مُعتمة وعفا عليها الزمن.

بعد: مطبخ عملي عصري

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

تم دمج جميع تفاصيل المطبخ في مكان واحد، وتم إعادة تصميم الخزانات ومنها شكل ولون جديد، حيث تم تغطية الخزانات السفلية بلون الخشب الفاتح أما طاولة العمل والجدران فتم تركهم بلا لون واضح ومحدد لعكس الضوء القادم من النافذة في جميع أنحاء المطبخ. التصميم الجديد عصري بخزائن عملية وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو ما منح المطبخ شكل عصري وعملي في نفس الوقت.

5. قبل: مطبخ في حالة يرثى لها

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

هذا المطبخ يحتاج إعادة تصميم فورية؛ فالجدران والموقد متسخين وهناك صدأ على الكثير من الأشياء بالإضافة إلى أن الأرضيات تحتاج للعديد من الإصلاحات والمطبخ عامةً في حالة فوضى عارمة.

بعد: مطبخ مذهل

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

عند تعديل النموذج تم تغيير مكان الجدار الفاصل بين المطبخ ومنطقة العمل الجانبية مما أضاف اتساع للمكان، وسمح الباب الزجاجي بدخول الضوء للمطبخ. تم وضع خزانات على جنب واحد من المكان وأجهزة المطبخ المدمجة على الجانب الآخر مما سمح بالتوزيع الأفقي المرتب لترك مساحة كافية للحركة. اللون الرمادي الفاتح لسطح العمل من الجرانيت وألوان الخشب الفاتحة جعل شكل المكان أنيق ومميز بالإضافة لكونه عملي.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة.

أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة
5 نماذج لمطابخ صغيرة تم إعادة تصميمهم بشكل مميز

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