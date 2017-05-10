5 نماذج لمطابخ صغيرة تم إعادة تصميمهم بشكل مميز

يُعد المطبخ من أكثر أماكن النزل بروزًا عند إعادة تجديده؛ فهو من المناطق الأكثر استخدامًا في المنزل وعادة ما يتعرض لعدد من المشاكل بسبب التآكل والرطوبة مما يجعله يتطلب إعادة تجديد بشكل دوري ليصبح أكثر جمالًا وعملية.

وهنا نعرض 5 أفكار لإعادة تصميم المطابخ الصغيرة، وفي بعض النماذج تم استغلال المساحة عن طريق إزالة الجدران أو دمجه مع غرفة المعيشة أو تناول الطعام. وقد منح إعادة التصميم هذه المطابخ شكل أكثر إشراقًا ليصبح مكان عائل مميز وواجهة مبتكرة.