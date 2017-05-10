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تصميم منزل مذهل مُصمم على الطريقة الغربية البسيطة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH منازل
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من منا لم يحلم بالعيش في منزل مستقل وسط الأشجار وأجواء الطبيعة الساحرة؟ بالتأكيد كل منا راوده هذا التفكير ويود الحصول على منزل مستقل بعيدًا عن ازدحام المدن.

اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل مذهل مزود بتفاصيل شخصية مميزة ذات طابع غربي أنيق يجعلك ترغب في اقتباس وتقليد العديد من الأفكار منه، حيث يتميز بأرضية خشبية وألوان جدران محايدة واكسسوارات هادئة أضافت لمسة تكاملية مذهلة للأجواء وللتصميم.

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تصميم الواجهة الأمامية للمنزل

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH منازل
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يعد تصميم واجهة المنزل دليلًا هامة على أناقة تصميم المنزل الداخلي، حيث تميز المنزل بواجهة رائعة على الطراز الغربي البسيط الذي يحتوي على تفاصيل بسيطة تضيف أناقة لا مثيل لها، نلاحظ في هذا المشهد أن المنزل مكون من طابقين، تم طلاء واجهة الطابق الأول باللون الأبيض وبالنسبة للجزء العلوي تم تصميمه ليبدو على هيئة مخروط، وتم تصميم هذا الجزء من البلاط، كما تم الاعتماد على تصميم عدد كبير من النوافذ المائلة للسماح لأكبر قدر من الإضاءة الطبيعية من الدخول للمنزل خلال ساعات النهار، المنزل من الخارج أمامه مساحة ليست كبيرة ليتم تصميم حديقة صغيرة تم إحاطتها بسور منخفض من الأحجار الطبيعية المتراصة بطريقة عشوائية.

الفناء الخلفي للمنزل

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH منازل
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

بإلقاء نظرة أخرى على فناء المنزل الخلفي، نجد أنه تم استغلال هذه المساحة لتصميم حديقة صغيرة ومساحة جلوس، فقد تم تغطية الأرض بالأرضية النباتية النجيلة بالإضافة إلى إدخال عنصر الحجر في بعض الأجزاء، وتم فتح باب زجاجي كبير يطل على الحديقة الصغيرة بعيدًا عن الباب الرئيسي للمنزل للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في هدوء، تجدر بنا الإشارة أيضًا أن الاعتماد على الأسلوب الفصلي في مساحة الحديقة أضاف طابع نظامي مميز فقد تم تخصيص جزء للجلوس وآخر كجراج للسيارة وآخر للنباتات.

مساحة مفتوحة ومزيد أجواء الإشراق

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

بمجرد الدخول إلى المنزل يمكنك أن ترى مدى الإشراق التي تم الحصول عليه من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير، فنلاحظ أنه تم تصميم مساحة استقبال لتكون مدمجة مع المطبخ وغرفة الطعام الصغيرة لنجد أنفسنا لا نشعر على الإطلاق بضيق المساحة. اعتمد المنزل على الطابع الاسكندنافي الذي يتجه في الغالب إلى استخدام الأرضيات الخشبية والألوان المحايدة مثل الأبيض وكذلك استخدام عنصر الخشب بكثرة سواء في الأثاث أو الاكسسوارات المستخدمة، الجدير بالذكر أيضًا هنا أن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة عمل على تعزيز وجلب أجواء دفء لا مثيل لها إلى المنزل.

مساحة استقبال مريحة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لأنه كما ذكرنا أن الاعتماد على جلب عنصر الطبيعة عامل هام من عوامل ديكور هذا المنزل، فقد تم الاتجاه لتصميم مساحة استقبال واسترخاء رائعة من خلال الاستعانة بأريكة منجدة مريحة وكذلك استخدام اثنين من المقاعد الخشبية الرائعة، وفي المنتصف تم وضع طاولة خشبية صغيرة تم تزيينها بشمعدان مميز.

مطبخ مميز بسيط

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

على الرغم أن المساحة التي تم تخصيصها للمطبخ ليست كبيرة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة رائعة من خلال استغلال كافة المساحة في تصميم خزانات، كما تم دمج الموقد داخل الخزانات لمنع استغلاله مساحة إضافية، تم تصميم الخزانات باللون الأبيض المحايد، وقد تم كسر ملل الأبيض من خلال الاتجاه لاستخدام رخام أسود لإضافة لمسة جمالية لامعة.

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غرفة طعام مميزة مدمجة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في الكثير من الأحيان يتم دمج غرفة الطعام مع المطبخ أو مع غرفة المعيشة، لكننا الآن أمام نموذج جديد اتجه إلى الاعتماد على دمج ثلاث غرفة سويًا ليبدو المنزل أكثر اتساعًا. بنظرة مُقربة هنا لغرفة الطعام نلاحظ أنه قد تم الاتجاه لاختيار لطاولة خشبية مستطيلة مزودة بمقاعد منجدة باللون الأبيض، وتم تزيينها بإكسسوار النباتات لتعزيز أجواء الطبيعة داخل المنزل، وأعلى الطاولة تم الاستعانة بوحدة إضاءة منخفضة على النمط المودرن المعاصر لمزيد من الرقي والاختلاف.

الممر المؤدي للدرج

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تم استغلال المساحة الفارغة في الممر المؤدي للدرج بطريقة مميزة من خلال وضع طاولة خشبية باللون الأبيض وتعلوها لوحة فنية أضافت لمسة مميزة على هذه المساحة، حتى الأجزاء المنحنية في الجدران تم التعامل معها بطريقة رائعة من خلال تصميم خزانة لحفظ الأغراض، الإضاءة الخفية في الأعلى أضافت مزيد من الإشراق ولمسة جمالية لا مثيل لها.

غرفة النوم وهدوء متناهي

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في تصميم غرفة النوم الهادئة التي تساعد على الهدوء والاسترخاء تم الاستعانة بقطع الأثاث الصغيرة ليبقى هناك متسع من المساحة الإضافية لحرية الحركة، فقد تم وضع السرير في المنتصف وعلى جانبيه طاولات صغيرة مزودة بوحدات إضاءة خافتة.

حمام رائع ومزيد من الإشراق

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في الحمام الموجود في الطابق السفلي من المنزل تم تصميم اثنين من النوافذ الكبيرة لإضافة مزيد من الإشراق، كما تم تصميم كبينة استحمام زجاجية، كما تم الاتجاه لجعل الأرضية من السيراميك المطفي الذي يشبه الرخام باللون البيج المحايد مما أضاف مزيد من أجواء الهدوء والتميز.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة.

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
5 نماذج لمطابخ صغيرة تم إعادة تصميمهم بشكل مميز
تصميم منزل مذهل مُصمم على الطريقة الغربية البسيطة

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