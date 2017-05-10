تصميم منزل مذهل مُصمم على الطريقة الغربية البسيطة

من منا لم يحلم بالعيش في منزل مستقل وسط الأشجار وأجواء الطبيعة الساحرة؟ بالتأكيد كل منا راوده هذا التفكير ويود الحصول على منزل مستقل بعيدًا عن ازدحام المدن.

اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل مذهل مزود بتفاصيل شخصية مميزة ذات طابع غربي أنيق يجعلك ترغب في اقتباس وتقليد العديد من الأفكار منه، حيث يتميز بأرضية خشبية وألوان جدران محايدة واكسسوارات هادئة أضافت لمسة تكاملية مذهلة للأجواء وللتصميم.