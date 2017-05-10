تصميم منزل مذهل مُصمم على الطريقة الغربية البسيطة

من منا لم يحلم بالعيش في منزل مستقل وسط الأشجار وأجواء الطبيعة الساحرة؟ بالتأكيد كل منا راوده هذا التفكير ويود الحصول على منزل مستقل بعيدًا عن ازدحام المدن.
اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل مذهل مزود بتفاصيل شخصية مميزة ذات طابع غربي أنيق يجعلك ترغب في اقتباس وتقليد العديد من الأفكار منه، حيث يتميز بأرضية خشبية وألوان جدران محايدة واكسسوارات هادئة أضافت لمسة تكاملية مذهلة للأجواء وللتصميم.
يعد تصميم واجهة المنزل دليلًا هامة على أناقة تصميم المنزل الداخلي، حيث تميز المنزل بواجهة رائعة على الطراز الغربي البسيط الذي يحتوي على تفاصيل بسيطة تضيف أناقة لا مثيل لها، نلاحظ في هذا المشهد أن المنزل مكون من طابقين، تم طلاء واجهة الطابق الأول باللون الأبيض وبالنسبة للجزء العلوي تم تصميمه ليبدو على هيئة مخروط، وتم تصميم هذا الجزء من البلاط، كما تم الاعتماد على تصميم عدد كبير من النوافذ المائلة للسماح لأكبر قدر من الإضاءة الطبيعية من الدخول للمنزل خلال ساعات النهار، المنزل من الخارج أمامه مساحة ليست كبيرة ليتم تصميم حديقة صغيرة تم إحاطتها بسور منخفض من الأحجار الطبيعية المتراصة بطريقة عشوائية.
بإلقاء نظرة أخرى على فناء المنزل الخلفي، نجد أنه تم استغلال هذه المساحة لتصميم حديقة صغيرة ومساحة جلوس، فقد تم تغطية الأرض بالأرضية النباتية
النجيلة بالإضافة إلى إدخال عنصر الحجر في بعض الأجزاء، وتم فتح باب زجاجي كبير يطل على الحديقة الصغيرة بعيدًا عن الباب الرئيسي للمنزل للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في هدوء، تجدر بنا الإشارة أيضًا أن الاعتماد على الأسلوب الفصلي في مساحة الحديقة أضاف طابع نظامي مميز فقد تم تخصيص جزء للجلوس وآخر كجراج للسيارة وآخر للنباتات.
بمجرد الدخول إلى المنزل يمكنك أن ترى مدى الإشراق التي تم الحصول عليه من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير، فنلاحظ أنه تم تصميم مساحة استقبال لتكون مدمجة مع المطبخ وغرفة الطعام الصغيرة لنجد أنفسنا لا نشعر على الإطلاق بضيق المساحة. اعتمد المنزل على الطابع الاسكندنافي الذي يتجه في الغالب إلى استخدام الأرضيات الخشبية والألوان المحايدة مثل الأبيض وكذلك استخدام عنصر الخشب بكثرة سواء في الأثاث أو الاكسسوارات المستخدمة، الجدير بالذكر أيضًا هنا أن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة عمل على تعزيز وجلب أجواء دفء لا مثيل لها إلى المنزل.
لأنه كما ذكرنا أن الاعتماد على جلب عنصر الطبيعة عامل هام من عوامل ديكور هذا المنزل، فقد تم الاتجاه لتصميم مساحة استقبال واسترخاء رائعة من خلال الاستعانة بأريكة منجدة مريحة وكذلك استخدام اثنين من المقاعد الخشبية الرائعة، وفي المنتصف تم وضع طاولة خشبية صغيرة تم تزيينها بشمعدان مميز.
على الرغم أن المساحة التي تم تخصيصها للمطبخ ليست كبيرة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة رائعة من خلال استغلال كافة المساحة في تصميم خزانات، كما تم دمج الموقد داخل الخزانات لمنع استغلاله مساحة إضافية، تم تصميم الخزانات باللون الأبيض المحايد، وقد تم كسر ملل الأبيض من خلال الاتجاه لاستخدام رخام أسود لإضافة لمسة جمالية لامعة.
في الكثير من الأحيان يتم دمج غرفة الطعام مع المطبخ أو مع غرفة المعيشة، لكننا الآن أمام نموذج جديد اتجه إلى الاعتماد على دمج ثلاث غرفة سويًا ليبدو المنزل أكثر اتساعًا. بنظرة مُقربة هنا لغرفة الطعام نلاحظ أنه قد تم الاتجاه لاختيار لطاولة خشبية مستطيلة مزودة بمقاعد منجدة باللون الأبيض، وتم تزيينها بإكسسوار النباتات لتعزيز أجواء الطبيعة داخل المنزل، وأعلى الطاولة تم الاستعانة بوحدة إضاءة منخفضة على النمط المودرن المعاصر لمزيد من الرقي والاختلاف.
تم استغلال المساحة الفارغة في الممر المؤدي للدرج بطريقة مميزة من خلال وضع طاولة خشبية باللون الأبيض وتعلوها لوحة فنية أضافت لمسة مميزة على هذه المساحة، حتى الأجزاء المنحنية في الجدران تم التعامل معها بطريقة رائعة من خلال تصميم خزانة لحفظ الأغراض، الإضاءة الخفية في الأعلى أضافت مزيد من الإشراق ولمسة جمالية لا مثيل لها.
في تصميم غرفة النوم الهادئة التي تساعد على الهدوء والاسترخاء تم الاستعانة بقطع الأثاث الصغيرة ليبقى هناك متسع من المساحة الإضافية لحرية الحركة، فقد تم وضع السرير في المنتصف وعلى جانبيه طاولات صغيرة مزودة بوحدات إضاءة خافتة.
في الحمام الموجود في الطابق السفلي من المنزل تم تصميم اثنين من النوافذ الكبيرة لإضافة مزيد من الإشراق، كما تم تصميم كبينة استحمام زجاجية، كما تم الاتجاه لجعل الأرضية من السيراميك المطفي الذي يشبه الرخام باللون البيج المحايد مما أضاف مزيد من أجواء الهدوء والتميز.
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