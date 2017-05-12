10 خزائن للمطبخ تعبرعن ذوقك الخاص

لتحصل على تصميم مبتكر لمطبخك ولضمان أن خزانة المطبخ والأثاث يتوافق مع حجم الغرفة، وتلبية احتياجاتك الخاصة وأسلوبك المفضل؛ ينبغي عليك عند الاختيار الانتباه إلى الغرض الأساسي من الأشياء وكفاءتها وسعتها، وبعد ذلك مراعاة التصميم والمظهر الخارجي.
في هذا المحتوى الجديد سنقوم بعرض لك عشرة نماذج مبتكرة وجديدة تتناسب مع مختلف الأذواق، ونأمل أن تجد من بينهم فكرة تناسب مطبخك الخاص ومع مساحة مطبخك.
أبعاد الأثاث هو أفضل ضمان لاستخدام مساحة المطبخ على النحو الأمثل، كما أنها تسمح لك بإضافة لمستك الخاصة، وقد تم تصميم هذه الخزانات لتوفير المساحة لكل ما يلزم من المعدات والملحقات، والتي لن تكون متاحة مع الأثاث التقليدي.
الأرفف تعتبر من أهم العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ وغرف المعيشة. ففي الصورة نجد جدار كامل من الأرفف يسمح لك باستخدام المساحة القصوى من المكان للاحتفاظ بالأغراض آمنة وبعيدة عن الفوضى، ويزيد من أناقة الجدار، ولها أشكال وأحجام مختلفة مما يتناسب مع جميع الأذواق.
تحديد المساحات والاتجاه لاستخدام الأرفف تعتبر إضافة جمالية رائعة في أي مطبخ حديث، فإنها تساعد على ترتيب وتقسيم الأماكن عن طريق تحديدها بأشكال هندسية، ففي تلك الصورة نرى سيراميك بتصميمات الفسيفساء باللونين الأبيض مثل لون السقف، والأسود كلون الجدار، بالإضافة إلى عمل إطارات للخزانة والأرفف مما يزيد من أناقتها.
لخزائن وأرفف المطبخ تصميمات وأشكال متعددة، منها الأرفف المُعلّقة التي تعطي انطباع بالانسيابية وحرية الحركة وتتناسب مع الأماكن الضيقة ويمكن استخدمها لإضافة لمسة جمالية مميزة من خلال تزويدها بوحدات إضاءة خفية.
الرفوف غير المتماثلة تسمح لك باستغلال المساحات الخالية، ومن المهم الحفاظ على الاعتدال والتوازن والتجانس بها؛ ففي الصورة نلاحظ أن الأرفف ليست بنفس الطول ولكن لازالت تحافظ على أناقتها.
عادةً ما تكون الرفوف والخزائن مصنوعة من الخشب، وهذا لا يعني، أنه لا يمكنك استخدام مواد جديدة ومختلفة، ففي الصورة نرى الرفوف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو متجانس مع أسلوب وشكل باقي الأثاث المحيط به.
البساطة دائما هي أسهل طريقة للأناقة والجمال؛ ففي تلك الصورة أمامنا نجد أن البساطة والرقة واضحة حتى في استخدام الأرفف الخشبية، التي تُعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين ليس لديهم وقت كافي ويتميز إيقاع حياتهم بالسرعة، وهي أيضا فكرة جيدة للمساحات الصغيرة التي لا توجد بها مساحة كافية للتصميمات المتطورة والأشكال غير التقليدية.
طاولة المنتصف هي المكان الأنسب للأرفف الإضافية، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية، بالإضافة إلى أن تلك الرفوف تتمتع بالزخارف والتصميمات الأنيقة، مما يضيف مزيدًا من الجمال والتناسق للغرفة.
الرفوف والخزائن متعددة الأغراض هو أفضل وسيلة لتوفير المساحات والاستفادة منها، فيُمكن وضعها في أي مكان، فهي لا تأخذ مساحة، ويمكن وضع أغراضك الكثيرة المتنوعة بدلًا من تناثرها في كل مكان.
وفي النهاية نقدم لك بعض الموائد والخزائن ذات الأشكال المستديرة الغير تقليدية، والتي تتميز أيضا بالبساطة والأناقة والرقي، حيث يمكن وضعها في أماكن متعددة في المنزل، وأيضا بجوار المطبخ كما في الصورة؛ فهي لا تأخذ مساحات كبيرة وعملت على تعزيز الطابع الريفي البسيط.
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