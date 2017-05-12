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10 خزائن للمطبخ تعبرعن ذوقك الخاص

Mai Elkholy Mai Elkholy
Tamarindos, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
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لتحصل على تصميم مبتكر لمطبخك ولضمان أن خزانة المطبخ والأثاث يتوافق مع حجم الغرفة، وتلبية احتياجاتك الخاصة وأسلوبك المفضل؛ ينبغي عليك عند الاختيار الانتباه إلى الغرض الأساسي من الأشياء وكفاءتها وسعتها، وبعد ذلك مراعاة التصميم والمظهر الخارجي.

في هذا المحتوى الجديد سنقوم بعرض لك عشرة نماذج مبتكرة وجديدة تتناسب مع مختلف الأذواق، ونأمل أن تجد من بينهم فكرة تناسب مطبخك الخاص ومع مساحة مطبخك.

1. معرفة أبعاد المطبخ والأثاث

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

أبعاد الأثاث هو أفضل ضمان لاستخدام مساحة المطبخ على النحو الأمثل، كما أنها تسمح لك بإضافة لمستك الخاصة، وقد تم تصميم هذه الخزانات لتوفير المساحة لكل ما يلزم من المعدات والملحقات، والتي لن تكون متاحة مع الأثاث التقليدي.

2. الاهتمام بتصميم عدد كبير من الأرفف

Residência Campo Comprido, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller مطبخ MDF Black
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

الأرفف تعتبر من أهم العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ وغرف المعيشة. ففي الصورة نجد جدار كامل من الأرفف يسمح لك باستخدام المساحة القصوى من المكان للاحتفاظ بالأغراض آمنة وبعيدة عن الفوضى، ويزيد من أناقة الجدار، ولها أشكال وأحجام مختلفة مما يتناسب مع جميع الأذواق.

3. الاتجاه لتحديد المساحة

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

تحديد المساحات والاتجاه لاستخدام الأرفف تعتبر إضافة جمالية رائعة في أي مطبخ حديث، فإنها تساعد على ترتيب وتقسيم الأماكن عن طريق تحديدها بأشكال هندسية، ففي تلك الصورة نرى سيراميك بتصميمات الفسيفساء باللونين الأبيض مثل لون السقف، والأسود كلون الجدار، بالإضافة إلى عمل إطارات للخزانة والأرفف مما يزيد من أناقتها.

4. استخدام الأرفف المضيئة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

لخزائن وأرفف المطبخ تصميمات وأشكال متعددة، منها الأرفف المُعلّقة التي تعطي انطباع بالانسيابية وحرية الحركة وتتناسب مع الأماكن الضيقة ويمكن استخدمها لإضافة لمسة جمالية مميزة من خلال تزويدها بوحدات إضاءة خفية.

5. عدم التماثل

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الرفوف غير المتماثلة تسمح لك باستغلال المساحات الخالية، ومن المهم الحفاظ على الاعتدال والتوازن والتجانس بها؛ ففي الصورة نلاحظ أن الأرفف ليست بنفس الطول ولكن لازالت تحافظ على أناقتها.

6. استخدام خامات مختلفة

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

عادةً ما تكون الرفوف والخزائن مصنوعة من الخشب، وهذا لا يعني، أنه لا يمكنك استخدام مواد جديدة ومختلفة، ففي الصورة نرى الرفوف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو متجانس مع أسلوب وشكل باقي الأثاث المحيط به.

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7. البساطة

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

البساطة دائما هي أسهل طريقة للأناقة والجمال؛ ففي تلك الصورة أمامنا نجد أن البساطة والرقة واضحة حتى في استخدام الأرفف الخشبية، التي تُعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين ليس لديهم وقت كافي ويتميز إيقاع حياتهم بالسرعة، وهي أيضا فكرة جيدة للمساحات الصغيرة التي لا توجد بها مساحة كافية للتصميمات المتطورة والأشكال غير التقليدية.

8. طاولة المنتصف (kitchen island)

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR مطبخ
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

طاولة المنتصف هي المكان الأنسب للأرفف الإضافية، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية، بالإضافة إلى أن تلك الرفوف تتمتع بالزخارف والتصميمات الأنيقة، مما يضيف مزيدًا من الجمال والتناسق للغرفة.

9. الأرفف متعددة الأغراض

Tamarindos, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

الرفوف والخزائن متعددة الأغراض هو أفضل وسيلة لتوفير المساحات والاستفادة منها، فيُمكن وضعها في أي مكان، فهي لا تأخذ مساحة، ويمكن وضع أغراضك الكثيرة المتنوعة بدلًا من تناثرها في كل مكان.

10. الابتعاد عن التقليدية

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

وفي النهاية نقدم لك بعض الموائد والخزائن ذات الأشكال المستديرة الغير تقليدية، والتي تتميز أيضا بالبساطة والأناقة والرقي، حيث يمكن وضعها في أماكن متعددة في المنزل، وأيضا بجوار المطبخ كما في الصورة؛ فهي لا تأخذ مساحات كبيرة وعملت على تعزيز الطابع الريفي البسيط.

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