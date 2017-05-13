16 طريقة لفصل المناطق الرطبة والجافة في حمامك

فصل المناطق الرطبة والجافة في حمامك يؤثر ليس فقط على الهواء في الغرفة، ولكن يسمح أيضا بالشعور بالراحة وبمزيد من الترتيب لكي يسهل المحافظة عليه، ومن المعروف أن الحمامات تميل إلى تراكم الرطوبة والعفن، لذلك سوف نقدم لك حلولا تساعد على منع انتشار البكتيريا، وقد قمنا بجمع أفضل 16 فكرة لدى المصممين، ونضمن لك إنك سوف تجد الحلول هنا أنيقة وفريدة من نوعها؛ وسوف تجد ما يناسب ذوقك ويساعدك على التغلب على المشكلات التي تواجهك.
جدار من زجاجي حل جميع المشاكل؛ فهو الحل الأمثل للحمامات الكبيرة، الجدران الزجاجية يمكن أن تستوعب كل من حمام كبير ودش، فهو بالفعل فكرة رائعة وتضيف أيضاً مزيد من الأناقة والجمال للمكان.
فعلى الرغم من أن استخدام الأثاث الخشبي في الحمام أمر غير شائع؛ ألا إنه يعتبر وسيلة ممتازة للحفاظ على الأشياء لتظل جافة بعيداً عن الرطوبة، فنرى في هذه الصورة خزانة خشبية وبعض الأرفف الخشبية، فهي ساعدت كثيراً على توفير مساحات إضافية، وإضافة لمسة جمالية رائعة.
إضافة اللمسة العصرية الحديثة يضمن لك مظهراً جذاب وأنيق له طابعه الخاص بك، فنجد في الصورة أنه تم استخدام سيراميك للجدار بألوان عصرية جذابة، واللون الأبيض الذي أعطى مزيدا من الأناقة والانسجام، وأيضاً اختيار الحوض والمرحاض بأشكال غير تقليدية؛ مما جعله حماماً يتميز بالعصرية في كل ركن فيه.
للضوء الطبيعي جمال خاص، فهو يزيد الجمال جمال، ففي ذلك النموذج نجد أنه تم الاستعانة بنافذة زجاجية كبيرة؛ لتسمح بنفاذ الضوء خلالها، وتلك الإضاءة الطبيعية أعطت شعوراً بالحيوية والراحة، كما أنه زاد من جمال وأناقة المكان، لانعكاسه على الأثاث؛ لتظهر بلونها الأصلي الجذاب.
البساطة دائماً هي الحل الأمثل للوصول إلي الجمال والأناقة، ففي ذلك النموذج نجد أنه تم استخدام خزائن وأرفف خشبية لحفظ أغراضك بعيداً عن الرطوبة، فهو حل عملي وسريع وأنيق أيضاً.
ففي تلك الصورة نجد أنه تم تقسيم سيراميك الجدار إلى تصميمين مختلفين، مما أضاف نوع من العصرية والجاذبية، واختيار الألوان الأسود والرمادي والأبيض؛ لتتناسق مع ألوان الأرضية.
من الأفكار المبتكرة أيضا، استخدام الألوان في تقسيم المساحات والمناطق في الغرفة، فيعتبر حل أنيق وجذاب وعملي أيضاً، ففي هذا النموذج تم تقسيم الحائط بألوان مختلفة، وكذلك الأرضية.
ومن الحلول العملية والسريعة للمشكلة الأماكن الرطبة، استخدام أرضيات عازلة للماء، فهو حل جذري ومريح لتلك المشكلة، بالإضافة إلى أن يمكن اختيار الأرضيات بألوان متناسقة مع ألوان الحائط، فيزيد من أناقة الحمام.
تعتبر البساطة هي الحل الأسهل والأضمن للحصول على الأناقة، فاستخدام قطع أثاث قليلة ذات ألوان حيادية هادئة متناغمة، يجعلك تحصل في النهاية على مظهر جذاب وأنيق.
لا شك أن التصميم الفاخر هو أحد الحلول التي تضمن لك مظهرا أنيقاً وجذاب، ففي ذلك النموذج نجد التصميم يُضفي فخامة وجمال راقي للحمام، بالإضافة إلى تناسق وتناغم الألوان.
اللون الأبيض هو عنوان البساطة والنقاء، ويعطي شعوراً بالراحة النفسية، فنرى في النموذج أناقة لا مثيل لها، واللون الأبيض لون حيادي يتناسب مع جميع الألوان.
تعتبر المساحات الضيقة مشكلة مؤرقة للكثيرين، ولكن التصميمات الحديثة جعلت منها أسلوباً يزيد الأناقة والبساطة، ففي تلك الصورة نجد أنه على الرغم من ضيق المساحة إلا أنه يتمتع بأسلوب جميل وأنيق.
فنجد في ذلك النموذج تم استخدام منصة مرتفعة من الخشب في غرفة الاستحمام، وألوان الخشبية هي ألوان حيادية لا تؤرقك في اختيار ما يناسبها.
انتشر في الآونة الأخيرة استخدام غرف منفصلة للاستحمام، وهي فكرة عصرية تُضيف مزيداً من الأناقة والجمال داخل الحمامات.
الأسلوب الاسكندنافي هو شكل جديد من أشكال الديكور الأنيقة التي تتميز بالبساطة، يعتمد هذا النمط من الديكور على استعمال الأخشاب العادية بألوان غير لامعة، وهي أفكار نراها في غرفة الطعام أو غرفة المعيشة والحمامات أيضاً، والأنيق بألوان الأخشاب الطبيعية أنها أفكار غاية في البساطة وغير مكلفة، ويليق ديكور الأخشاب مع جميع الألوان فهو لون حيادي لا يقيدك في اختيار بقية ديكورات الغرفة.
الفسيفساء هو فن صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية وتثبيتها فوق الأسطح الناعمة، وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها، وهو من أقدم فنون التصوير؛ لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر ولعل أبرز ما دفع الناس حتى مع تطورنا وتقدمنا نحب بل نجبر أحياناً للعودة إليها فظهر فن الفسيفساء في المنازل والقصور في أحواض السباحة وفي الحمامات وفي أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الضخمة.
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