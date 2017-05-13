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16 طريقة لفصل المناطق الرطبة والجافة في حمامك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Freedom house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 حمام
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فصل المناطق الرطبة والجافة في حمامك يؤثر ليس فقط على الهواء في الغرفة، ولكن يسمح أيضا بالشعور بالراحة وبمزيد من الترتيب لكي يسهل المحافظة عليه، ومن المعروف أن الحمامات تميل إلى تراكم الرطوبة والعفن، لذلك سوف نقدم لك حلولا تساعد على منع انتشار البكتيريا، وقد قمنا بجمع أفضل 16 فكرة لدى المصممين، ونضمن لك إنك سوف تجد الحلول هنا أنيقة وفريدة من نوعها؛ وسوف تجد ما يناسب ذوقك ويساعدك على التغلب على المشكلات التي تواجهك.

1. الجدار الزجاجي

Freedom house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 حمام
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

جدار من زجاجي حل جميع المشاكل؛ فهو الحل الأمثل للحمامات الكبيرة، الجدران الزجاجية يمكن أن تستوعب كل من حمام كبير ودش، فهو بالفعل فكرة رائعة وتضيف أيضاً مزيد من الأناقة والجمال للمكان.

2. القطع الخشبية

山．嵐, 木皆空間設計 木皆空間設計 حمام
木皆空間設計

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

فعلى الرغم من أن استخدام الأثاث الخشبي في الحمام أمر غير شائع؛ ألا إنه يعتبر وسيلة ممتازة للحفاظ على الأشياء لتظل جافة بعيداً عن الرطوبة، فنرى في هذه الصورة خزانة خشبية وبعض الأرفف الخشبية، فهي ساعدت كثيراً على توفير مساحات إضافية، وإضافة لمسة جمالية رائعة.

3. اللمسة العصرية

士林-士東路 簡約休閒風，讓40幾年老公寓清爽回春！, 青瓷設計工程有限公司 青瓷設計工程有限公司 حمام
青瓷設計工程有限公司

青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司

إضافة اللمسة العصرية الحديثة يضمن لك مظهراً جذاب وأنيق له طابعه الخاص بك، فنجد في الصورة أنه تم استخدام سيراميك للجدار بألوان عصرية جذابة، واللون الأبيض الذي أعطى مزيدا من الأناقة والانسجام، وأيضاً اختيار الحوض والمرحاض بأشكال غير تقليدية؛ مما جعله حماماً يتميز بالعصرية في كل ركن فيه.

4. جمال الضوء الطبيعي

符號, 拾雅客空間設計 拾雅客空間設計 شبابيك
拾雅客空間設計

拾雅客空間設計
拾雅客空間設計
拾雅客空間設計

للضوء الطبيعي جمال خاص، فهو يزيد الجمال جمال، ففي ذلك النموذج نجد أنه تم الاستعانة بنافذة زجاجية كبيرة؛ لتسمح بنفاذ الضوء خلالها، وتلك الإضاءة الطبيعية أعطت شعوراً بالحيوية والراحة، كما أنه زاد من جمال وأناقة المكان، لانعكاسه على الأثاث؛ لتظهر بلونها الأصلي الجذاب.

5. البساطة عنوان الجمال

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 حمام
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

البساطة دائماً هي الحل الأمثل للوصول إلي الجمال والأناقة، ففي ذلك النموذج نجد أنه تم استخدام خزائن وأرفف خشبية لحفظ أغراضك بعيداً عن الرطوبة، فهو حل عملي وسريع وأنيق أيضاً.

6. تقسيم الجدران الداخلية

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام البلاط Green
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

ففي تلك الصورة نجد أنه تم تقسيم سيراميك الجدار إلى تصميمين مختلفين، مما أضاف نوع من العصرية والجاذبية، واختيار الألوان الأسود والرمادي والأبيض؛ لتتناسق مع ألوان الأرضية.

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7. تقسيم المناطق باستخدام الألوان

stijlvolle pied-a-terre in Amsterdam, choc studio interieur choc studio interieur حمام
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

من الأفكار المبتكرة أيضا، استخدام الألوان في تقسيم المساحات والمناطق في الغرفة، فيعتبر حل أنيق وجذاب وعملي أيضاً، ففي هذا النموذج تم تقسيم الحائط بألوان مختلفة، وكذلك الأرضية.

8. الأرضيات العازلة للماء

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

ومن الحلول العملية والسريعة للمشكلة الأماكن الرطبة، استخدام أرضيات عازلة للماء، فهو حل جذري ومريح لتلك المشكلة، بالإضافة إلى أن يمكن اختيار الأرضيات بألوان متناسقة مع ألوان الحائط، فيزيد من أناقة الحمام.

9. البساطة والأناقة

Projekt łazienek. Stratford, Anglia., PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

تعتبر البساطة هي الحل الأسهل والأضمن للحصول على الأناقة، فاستخدام قطع أثاث قليلة ذات ألوان حيادية هادئة متناغمة، يجعلك تحصل في النهاية على مظهر جذاب وأنيق.

10. التصميم الفاخر

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor حمام
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

لا شك أن التصميم الفاخر هو أحد الحلول التي تضمن لك مظهرا أنيقاً وجذاب، ففي ذلك النموذج نجد التصميم يُضفي فخامة وجمال راقي للحمام، بالإضافة إلى تناسق وتناغم الألوان.

11. عمق اللون الأبيض

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

اللون الأبيض هو عنوان البساطة والنقاء، ويعطي شعوراً بالراحة النفسية، فنرى في النموذج أناقة لا مثيل لها، واللون الأبيض لون حيادي يتناسب مع جميع الألوان.

12. المساحات الصغيرة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تعتبر المساحات الضيقة مشكلة مؤرقة للكثيرين، ولكن التصميمات الحديثة جعلت منها أسلوباً يزيد الأناقة والبساطة، ففي تلك الصورة نجد أنه على الرغم من ضيق المساحة إلا أنه يتمتع بأسلوب جميل وأنيق.

13. منصة خشبية

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

فنجد في ذلك النموذج تم استخدام منصة مرتفعة من الخشب في غرفة الاستحمام، وألوان الخشبية هي ألوان حيادية لا تؤرقك في اختيار ما يناسبها.

14. غرفة استحمام منفصلة

casa P, degma studio degma studio حمام
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

انتشر في الآونة الأخيرة استخدام غرف منفصلة للاستحمام، وهي فكرة عصرية تُضيف مزيداً من الأناقة والجمال داخل الحمامات.

15. النمط الاسكندنافي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الأسلوب الاسكندنافي هو شكل جديد من أشكال الديكور الأنيقة التي تتميز بالبساطة، يعتمد هذا النمط من الديكور على استعمال الأخشاب العادية بألوان غير لامعة، وهي أفكار نراها في غرفة الطعام أو غرفة المعيشة والحمامات أيضاً، والأنيق بألوان الأخشاب الطبيعية أنها أفكار غاية في البساطة وغير مكلفة، ويليق ديكور الأخشاب مع جميع الألوان فهو لون حيادي لا يقيدك في اختيار بقية ديكورات الغرفة.

16. استخدام الفسيفساء

Residenza Privata A.P. - Marina di Pietrasanta, Zeno Pucci+Architects Zeno Pucci+Architects حمام
Zeno Pucci+Architects

Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects

الفسيفساء هو فن صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية وتثبيتها فوق الأسطح الناعمة، وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها، وهو من أقدم فنون التصوير؛ لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر ولعل أبرز ما دفع الناس حتى مع تطورنا وتقدمنا نحب بل نجبر أحياناً للعودة إليها فظهر فن الفسيفساء في المنازل والقصور في أحواض السباحة وفي الحمامات وفي أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الضخمة.

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16 طريقة لفصل المناطق الرطبة والجافة في حمامك

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