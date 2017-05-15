12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

أغلب الأشخاص لا يعرفون كيف يمكن الاستفادة من سطح المنزل ليكون أكثر من مجرد سطح عادي لحمايتنا من الشمس والمطر، فهناك العديد من الأفكار من سطح المنزل وتحويله لأي شيء نرغب فيه، حيث يمكن تحويلة لمكان للجلوس والاستجمام أو منطقة للشواء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء. وإذا كنت ترغب في تحويل سطح منزلك وتنفيذ أي من هذه الأفكار فقد ترغب في وضع برجولا مميزة، وهنا نعرض بعض أفكار البرجولات التي ستساعدك في تحويل سطح منزلك.
إذا كنت ترغب في تحويل سطح منزلك لشرفة دافئة ورحبة يمكنك من خلالها الاستمتاع بمشاهد المدينة أو تأمل النجوم ليلًا يمكنك تنفيذ مثل هذا التصميم؛ فتناسق الألوان والأثاث المستخدم أعطى لمسة ريفية أنيقة، وساهم الأثاث المعدني في إضفاء لمسة حضارية عصرية جمعت الشرفة بالفضاء الخارجي المحيط.
أما إذا كنت ترغب في خلق نظام بيئي وتحويل سطح منزلك إلى حديقة يمكنك إنشاء برجولا خشبية مثل هذا النموذج، ولإضفاء أجواء مميزة يمكنك تركيب وحدات إضاءة مدفونة بين الأغصان.
لمفضلي الأناقة والبساطة فسيكون هذا التصميم المعدني البسيط مع السطح الشفاف هو ما ترغب في تنفيذه، والذي سيجعلك ترغب في زيارة سطح منزلك مرات أكثر.
يمكن أن تصبح الشرفة مكان للراحة والاسترخاء والاتصال بالطبيعة، وتُمكنك البرجولا البيضاء من خلق جو مريح هادئ للاستمتاع بنسمات الهواء العليل في المساء.
إذا كانت مساحة سطح منزلك صغيرة يمكنك تركيب برجولا يمكنك طيها لصنع شرفة مميزة، حيث يمكنك أن تستخدمها وقتما تشاء لتظليل مكان للجلوس أو فتحها للاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار، بالإضافة إلى أن هذا التصميم يُمكنك من تنفيذ أي نمط تصميم ترغب به وتزيينه بالشكل الذي يناسب ذوقك الخاص.
للمنازل ذات الطابع العصري هناك عدد من البرجولات التي تجمع ما بين عدد من الخامات المختلفة للوصول لأفضل تصميم، وهي تسمح لك بدمج الألوان والخامات بما يناسب باقي أجزاء المنزل لوضع لمسة عصرية على التصميم.
من الأشكال المميزة للتصميم الريفي هو هذا النموذج الذي يستخدم الأحجار والقضبان بطريقة طبيعية أعطت شكل مميز للمساحة، وقد تم تزيين الشرفة بمجموعات من الأزهار والنباتات لصنع حديقة صغيرة جميلة.
يظهر في هذا النموذج تصميم تقدمي عصري مميز، حيث تم صنع برجولا أنيقة مع مسارات مُضيئة بطول الشرفة، وهو ما جعل الشرفة مميزة حتى أثناء فترات الليل. وسمحت مساحة السطح الواسعة بإضافة طاولة مشروبات في نهاية الشرفة ليكون كل ما ترغب في متناول يدك.
من أبسط الأفكار وأرخصها التي يمكنك تنفيذها لصنع شرفة مميزة هو استخدام قماش معلق بسيط لتظليل المكان، فكما يظهر في هذا النموذج فقد أعطت للمكان منظر بسيط أنيق؛ لكنها غير مناسبة للمناطق الرطبة والمطيرة.
للمناطق الدافئة فأن استخدام الخيزران هو خيار مناسب؛ فهي أخف وزنًا وتمنحك تهوية أفضل. وكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام الخيزران في السقف مما سمح بصنع مكان مُظلل وفي نفس الوقت تناسب مع الأثاث البسيط المستخدم.
هذا النموذج يقدم شرفة مثالية على الطراز العصري، وقد تم استخدام مختلف المواد والخامات مثل الأخشاب والمعدن والزجاج في تناسق تام.
يمكنك بناء برجولا بها منصة مرتفعة مع أعمدة بسيطة لتثبيت السقف، ويمكنك إضافة بعض الستائر لمنحها لمسة رومانسية.
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