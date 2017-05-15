12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

أغلب الأشخاص لا يعرفون كيف يمكن الاستفادة من سطح المنزل ليكون أكثر من مجرد سطح عادي لحمايتنا من الشمس والمطر، فهناك العديد من الأفكار من سطح المنزل وتحويله لأي شيء نرغب فيه، حيث يمكن تحويلة لمكان للجلوس والاستجمام أو منطقة للشواء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء. وإذا كنت ترغب في تحويل سطح منزلك وتنفيذ أي من هذه الأفكار فقد ترغب في وضع برجولا مميزة، وهنا نعرض بعض أفكار البرجولات التي ستساعدك في تحويل سطح منزلك.