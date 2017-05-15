الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

أغلب الأشخاص لا يعرفون كيف يمكن الاستفادة من سطح المنزل ليكون أكثر من مجرد سطح عادي لحمايتنا من الشمس والمطر، فهناك العديد من الأفكار من سطح المنزل وتحويله لأي شيء نرغب فيه، حيث يمكن تحويلة لمكان للجلوس والاستجمام أو منطقة للشواء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء. وإذا كنت ترغب في تحويل سطح منزلك وتنفيذ أي من هذه الأفكار فقد ترغب في وضع برجولا مميزة، وهنا نعرض بعض أفكار البرجولات التي ستساعدك في تحويل سطح منزلك.

1. الجمع ما بين التصميم الريفي والحضري

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في تحويل سطح منزلك لشرفة دافئة ورحبة يمكنك من خلالها الاستمتاع بمشاهد المدينة أو تأمل النجوم ليلًا يمكنك تنفيذ مثل هذا التصميم؛ فتناسق الألوان والأثاث المستخدم أعطى لمسة ريفية أنيقة، وساهم الأثاث المعدني في إضفاء لمسة حضارية عصرية جمعت الشرفة بالفضاء الخارجي المحيط.

2. تصميم ركن استوائي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أما إذا كنت ترغب في خلق نظام بيئي وتحويل سطح منزلك إلى حديقة يمكنك إنشاء برجولا خشبية مثل هذا النموذج، ولإضفاء أجواء مميزة يمكنك تركيب وحدات إضاءة مدفونة بين الأغصان.

3. التميز في اللجوء للبساطة

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

لمفضلي الأناقة والبساطة فسيكون هذا التصميم المعدني البسيط مع السطح الشفاف هو ما ترغب في تنفيذه، والذي سيجعلك ترغب في زيارة سطح منزلك مرات أكثر.

4. تصميم عصري من اللون الأبيض

homify بلكونة أو شرفة حجر White
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تصبح الشرفة مكان للراحة والاسترخاء والاتصال بالطبيعة، وتُمكنك البرجولا البيضاء من خلق جو مريح هادئ للاستمتاع بنسمات الهواء العليل في المساء.

5. شرفة مميزة للمساحات الصغيرة

Primera Casa Pasiva de uso habitacional en Latinoamérica, Windlock - soluciones sustentables Windlock - soluciones sustentables بلكونة أو شرفة
Windlock – soluciones sustentables

Windlock - soluciones sustentables
Windlock – soluciones sustentables
Windlock - soluciones sustentables

إذا كانت مساحة سطح منزلك صغيرة يمكنك تركيب برجولا يمكنك طيها لصنع شرفة مميزة، حيث يمكنك أن تستخدمها وقتما تشاء لتظليل مكان للجلوس أو فتحها للاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار، بالإضافة إلى أن هذا التصميم يُمكنك من تنفيذ أي نمط تصميم ترغب به وتزيينه بالشكل الذي يناسب ذوقك الخاص.

6. استمتع بالطبيعة في تصميم عصري مميز

SUNSET HOUSE, FRACTAL CORP Arquitectura FRACTAL CORP Arquitectura بلكونة أو شرفة
FRACTAL CORP Arquitectura

FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura

للمنازل ذات الطابع العصري هناك عدد من البرجولات التي تجمع ما بين عدد من الخامات المختلفة للوصول لأفضل تصميم، وهي تسمح لك بدمج الألوان والخامات بما يناسب باقي أجزاء المنزل لوضع لمسة عصرية على التصميم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. سطح منزل بتصميم ريفي

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

من الأشكال المميزة للتصميم الريفي هو هذا النموذج الذي يستخدم الأحجار والقضبان بطريقة طبيعية أعطت شكل مميز للمساحة، وقد تم تزيين الشرفة بمجموعات من الأزهار والنباتات لصنع حديقة صغيرة جميلة.

8. سطح منزل تقدمي

PH Fuentes, pmasceroarquitectura pmasceroarquitectura بلكونة أو شرفة
pmasceroarquitectura

pmasceroarquitectura
pmasceroarquitectura
pmasceroarquitectura

يظهر في هذا النموذج تصميم تقدمي عصري مميز، حيث تم صنع برجولا أنيقة مع مسارات مُضيئة بطول الشرفة، وهو ما جعل الشرفة مميزة حتى أثناء فترات الليل. وسمحت مساحة السطح الواسعة بإضافة طاولة مشروبات في نهاية الشرفة ليكون كل ما ترغب في متناول يدك.

9. شرفة بسيطة وطبيعية

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office بلكونة أو شرفة
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

من أبسط الأفكار وأرخصها التي يمكنك تنفيذها لصنع شرفة مميزة هو استخدام قماش معلق بسيط لتظليل المكان، فكما يظهر في هذا النموذج فقد أعطت للمكان منظر بسيط أنيق؛ لكنها غير مناسبة للمناطق الرطبة والمطيرة.

10. استخدام الخيزران

Home Staging en villa de alquiler vacacional "Villa Estrella", Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía بلكونة أو شرفة White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

للمناطق الدافئة فأن استخدام الخيزران هو خيار مناسب؛ فهي أخف وزنًا وتمنحك تهوية أفضل. وكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام الخيزران في السقف مما سمح بصنع مكان مُظلل وفي نفس الوقت تناسب مع الأثاث البسيط المستخدم.

11. الجمع بين مختلف المواد

Proyectos studio Roca, STUDIOROCA STUDIOROCA بلكونة أو شرفة
STUDIOROCA

STUDIOROCA
STUDIOROCA
STUDIOROCA

هذا النموذج يقدم شرفة مثالية على الطراز العصري، وقد تم استخدام مختلف المواد والخامات مثل الأخشاب والمعدن والزجاج في تناسق تام.

12. صنع منصة بالشرفة

Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging بلكونة أو شرفة
custom casa home staging

custom casa home staging
custom casa home staging
custom casa home staging

يمكنك بناء برجولا بها منصة مرتفعة مع أعمدة بسيطة لتثبيت السقف، ويمكنك إضافة بعض الستائر لمنحها لمسة رومانسية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل بسيط على النمط البحر الأبيض المتوسط.

منزل رائع بألوان مشرقة وجذابة
12 نموذج لبرجولات ساحرة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً