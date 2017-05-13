19 فكرة مميزة لتحقيق أقصى استفادة من غرف المعيشة صغيرة المساحة

غرفة المعيشة من غرف المنزل المحورية، حيث أنها تعتبر مكان تجمع العائلة والأصدقاء لمشاهدة الأفلام والحصول على قسط كبير من الراحة والاسترخاء؛ لذا فمن المفترض أن تكون مريحة عند النظر إليها وبعيدة كل البعد عن الفوضى والازدحام بالأثاث، حيث يجب أن تحتوي على كل ما يعين على الحصول على أكبر قدر من الراحة. هناك بعض العناصر الأساسية التي يلزم تواجدها في غرفة المعيشة مثل أريكة مريحة، شاشة تلفاز وكذلك مكتبة صغيرة أو أرفف خشبية معلقة، كما يجب الاهتمام بألوان وتصميمات الغرفة الداخلية لتكون مصدر للهدوء.

الحصول على تصميم غرفة معيشة مميز لا يتطلب دائمًا الحصول على مساحة كبيرة، فيمكن تصميم غرفة المعيشة الصغيرة بطرق مميزة لاستغلال المساحات الاستغلال الأمثل وعدم إهدار أي جزء من مساحة الغرفة الكلية. ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة لتحقيق الاستفادة القصوى من مساحة غرفة المعيشة صغيرة المساحة.