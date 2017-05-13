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19 فكرة مميزة لتحقيق أقصى استفادة من غرف المعيشة صغيرة المساحة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من غرف المنزل المحورية، حيث أنها تعتبر مكان تجمع العائلة والأصدقاء لمشاهدة الأفلام والحصول على قسط كبير من الراحة والاسترخاء؛ لذا فمن المفترض أن تكون مريحة عند النظر إليها وبعيدة كل البعد عن الفوضى والازدحام بالأثاث، حيث يجب أن تحتوي على كل ما يعين على الحصول على أكبر قدر من الراحة. هناك بعض العناصر الأساسية التي يلزم تواجدها في غرفة المعيشة مثل أريكة مريحة، شاشة تلفاز وكذلك مكتبة صغيرة أو أرفف خشبية معلقة، كما يجب الاهتمام بألوان وتصميمات الغرفة الداخلية لتكون مصدر للهدوء.

الحصول على تصميم غرفة معيشة مميز لا يتطلب دائمًا الحصول على مساحة كبيرة، فيمكن تصميم غرفة المعيشة الصغيرة بطرق مميزة لاستغلال المساحات الاستغلال الأمثل وعدم إهدار أي جزء من مساحة الغرفة الكلية. ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة لتحقيق الاستفادة القصوى من مساحة غرفة المعيشة صغيرة المساحة.

1. الاستفادة من جدران الغرفة من خلال تثبيت الشاشة عليها بدلًا من استخدام الطاولات وكذلك تصميم أرفف خشبية لتكون بمثابة مكتبة لوضع الكتب ومختلف الاكسسوارات

PROYECTO SAYAVEDRA, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- غرفة الميديا Beige
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

2. يمكنك فتح غرفة المعيشة على غرفة أخرى في محاولة منك للقضاء على الشعور بضيق المساحة وكذلك للسماح بالإضاءة الطبيعية الدخول للغرفة لتعزيز الشعور بالإشراق.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3. اللون الأبيض يعتبر اللون المثالي للمساحات الصغيرة لمزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.

Salones y comedores, Paola Hernandez Studio Comfort Design Paola Hernandez Studio Comfort Design مكتب عمل أو دراسة
Paola Hernandez Studio Comfort Design

Paola Hernandez Studio Comfort Design
Paola Hernandez Studio Comfort Design
Paola Hernandez Studio Comfort Design

4. التناغم بين ألوان الغرفة وتناسب لون الأرضية البيج مع ألوان الجدران وقطع الأثاث.

Espacio 2408, Espacios que Inspiran Espacios que Inspiran Living roomSofas & armchairs
Espacios que Inspiran

Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran

5. استخدام أحد الألوان الجريئة ضمن عدد من الألوان المحايدة والهادئة يعمل على إضافة لمسة مميزة وطابع شخصي مذهل يخرج الغرفة عن أجواء الملل والروتين.

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

6. الاتجاه لاستخدام بعض أعمال الديكور الفنية لإكساب الغرف طابع مميز وفريد من نوعه

Apartamento quarto e sala, 2nsarq 2nsarq غرفة المعيشة Pink
2nsarq

2nsarq
2nsarq
2nsarq

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7. الاتجاه لاستخدام قطع الأثاث العملية مثل الأريكة التي تتحول إلى سرير.

Apartamento quarto e sala, 2nsarq 2nsarq غرفة المعيشة
2nsarq

2nsarq
2nsarq
2nsarq

8. الاتجاه لاستخدام الأثاث وقطع الديكور البسيطة التي لا تحتوي على مزيد من التفاصيل

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

9. جدار من الطوب ولمسة جمالية لا مثيل لها تعزز أجواء الطبيعة الساحرة

villa 2 - Orta Nova (FG), Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece غرفة المعيشة حجر White
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

10. استخدام ورق الجدران المزخرف ببعض الرسومات المائلة أضاف مزيد من الاتساع للغرفة كما أضاف القليل من أجواء البهجة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

11. الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الكبيرة تساعد على الحصول على مزيد من الإشراق والشعور بالمساحة الفعلية للغرفة، كما يمكنك تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على القليل من الإضاءة الاصطناعية.

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design غرفة المعيشة
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

12. استغلال الجدران لتصميم مكتبة داخلها لاستخدامها لوضع الكتب وكذلك أغراض تخزين المقتنيات الهامة.

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 غرفة المعيشة Grey
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

13. توزيع قطع الأثاث بطريقة متناسبة مع أبعاد وأطوال الجدران والأسقف وكذلك مع المساحة الكلية للمنزل

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências غرفة المعيشة
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

14. استخدام الأبواب المنزلقة لفصل الغرف هو الحل الأمثل للحفاظ على كل شبر من مساحة المنزل، فكما نرى أنه تم استخدام باب زجاجي منزلق لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ بطريقة لائقة:

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

15. على الرغم من كون الألوان الفاتحة تتناسب فقط مع المساحات الصغيرة، إلا أننا هنا نلاحظ أن الألوان المبهجة هنا في المساحة الضيقة تبدو أكثر بهجة وأناقة.

Rancho El Colomo // 2014., TocoMadera TocoMadera غرفة المعيشة
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

16. توزيع الأثاث على شكل حرف U يساعد على توفير مساحة إضافية تساعد على حرية الحركة داخل غرفة المعيشة الخاصة بك

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

17. ورق الجدران ثلاثي الأبعاد يعمل على الحصول على شعور باتساع المساحة، فهنا تم استخدام ورق الجدران المقلم ليبدو السقف أكثر ارتفاعًا وكذلك الغرفة أكثر اتساعًا.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

18. توزيع بعض اللمسات الخشبية على الجدران خاصة جدار التلفز يضيف لمسة دفء وأناقة لا مثيل لها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

19. المزج بين الخشب والأحجار على جدران غرفة المعيشة تضيف شعور بالإشراق والاتساع وكذلك تضيف رونق وطابع خاص لأجواء المنزل

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

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