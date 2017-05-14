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10 أفكار جديدة ومميزة لإضافة لمسة عصرية إلى منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
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على مر السنوات ستشعر بعدم الرضا عن التصميم الداخلي لمنزلك ككل سواء في تصميم السيراميك، ألوان الجدران، تصميم المطابخ والحمامات الأثاث وغير ذلك.

فإذا كنت تريد أن يُصاب ضيوفك بالإعجاب بتصميم منزلك الخارجي يمكنك أن تفعل ذلك من خلال العديد من الطرق والوسائل التي تضيف لمسة عصرية مذهلة، فاليوم سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة التي تضيف أجواء ولمسة الطابع المودرن إلى أجواءمنزلك.

1. الاتجاه لإزالة الجدران للحصول على مساحات مفتوحة

Diseño interior en apartamento , om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño مطبخ
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

تغيير تصميم المنزل بشكل كامل ليس بصعب على الإطلاق إذا كانت لدينا خطة واضحة لذلك، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم الاتجاه لتصميم مساحة مفتوحة للشعور باتساع المساحة الكلية للمنزل وللسماح للإضاءة المرور عبر غرف المنزل كافة.

2. تزيين الممرات ببعض من قطع الأثاث الصغيرة

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

لتزيين الممرات التي تؤدي للغرف يمكنك وضع بعض قطع الأثاث الصغيرة الطولية للاستفادة من هذه المساحة بطريقة عملية والقضاء على المساحات الفارغة داخل المنزل.

3. استبدال بعض العناصر بأخرى ذات طابع حديث

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

يمكن أن يتم استبدال قطع الأثاث البارزة بأخرى ذات طابع حديث ومميز، فكما نرى أنه تم الاستعانة بجزء خلفي للسرير منجد على الطريقة الحديثة باللون الأسود مما أضاف مزيد من الاندماج والتجانس لكافة عناصر الغرفة وأجواءها، كما يمكن استبدال وحدات الإضاءة القديمة بأخرى ذات نمط مودرن بسيط.

4. التواصل مع الطبيعة

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos بلكونة أو شرفة
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

الميل إلى أجواء الطبيعة والابتعاد عن الحياة العملية يعتبر فطرة طبيعية داخل كل إنسان، فيمكن أن تصنع تجديد داخل منزلك من خلال إعادة تصميم الشرفة وإضافة طاولة وبعض المقاعد وتصميم الجدران من لخشب لتعزيز أجواء البيئة داخل المنزل.

5. استخدام قطع أثاث مختلفة بجانب بعضها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ابتعد قليلًا على الأسلوب التقليدي في استخدام أطقم الصالون أو أرائك ومقاعد غرف المعيشة متشابهة، فيمكن أن تكون مثلًا المقاعد مختلفة في الشكل والنمط لتضيف لمسة جمالية مبتكرة داخل منزلك.

6. الاتجاه للغرف المزدوجة واستخدام بعض الألوان الجريئة

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura غرفة المعيشة
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

إذا كان لديك غرفة مزدوجة يمكننا الفصل بينهما من أحد الجوانب بجدار من الطوب، كما تم إضافة بعض اللمسات الملونة والمبهجة على كلا من الغرفتين سواء من خلال إضافة المقاعد أو من خلال اللوحات الفنية.

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7. تحويل المطبخ لمساحة متعددة الاستخدامات

COCINA QUINTA EPE, OPFA Diseños y Arquitectura OPFA Diseños y Arquitectura مطبخ الخشب البلاستيك المركب Grey
OPFA Diseños y Arquitectura

OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura

بإلقاء نظرة على تصميم هذا المطبخ يمكننا التأكد أن الاتجاه لاستخدام المساحات متعددة الأغراض هو الحل الأمثل، فنلاحظ أنه قد تم تصميم طاولة منصف المطبخ لتكون ممتدة بطول المطبخ ليتم تقسيمها إلى عدد من الأقسام المتصلة أخدها يستخدم كطاولة طعام لتناول الوجبات الخفيفة والأخرى مساحة إعداد تم تصميمها من أسفل بعدد من الادراج للاحتفاظ بأغراض المطبخ.

8. الاهتمام باللمسات الخاطفة للانتباه في المساحات البارزة

OCEANIA, Design Group Latinamerica Design Group Latinamerica غرفة السفرة
Design Group Latinamerica

Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica

إذا كنت تريد مزيد من الأناقة والرقي عليك الاهتمام بالمساحات البارزة في المنزل ومحاولة تسلط الضوء عليها، وذلك من خلال استخدام بعض اللمسات الدافئة مثل الخشب وكذلك الاتجاه لإحداث تناسق بين الألوان الداكنة والفاتحة واستخدام وحدات الإضاءة في بعض الأماكن المخفية لإبراز أناقتها.

9. الاهتمام بالإضاءة الداخلية

Casa 17, Vivian Dembo Arquitectura Vivian Dembo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة
Vivian Dembo Arquitectura

Vivian Dembo Arquitectura
Vivian Dembo Arquitectura
Vivian Dembo Arquitectura

تلعب الإضاءة دور هام في إبراز أناقة منزلك، يمكنك الحصول على أفضل إضاءة وذلك من خلال تكبير النوافذ وكسر بعض الجدران والاعتماد على التصميم المفتوح لمزيد من الإشراق، وعند الحديث عن الإضاءة الصناعية فالإضاءة الخفية ووحدات الإضاءة المعدنية المنخفضة أهم ما يميز أجواء الطابع المودرن الراقي.

10. تعزيز الأجواء المريحة داخل غرف النوم

APARTAMENTO JS, NOGARQ C.A. NOGARQ C.A. غرفة نوم
NOGARQ C.A.

NOGARQ C.A.
NOGARQ C.A.
NOGARQ C.A.

ديكور غرفة النوم المعاصرة يميل إلى الهدوء والابتعاد عن الازدحام، بحيث يتم الاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة الهادئة مع إضافة بعض اللمسات بألوان داكنة أو لمسات خشبية بسيطة، والمميز في النموذج الذي نراه هو الاتجاه لاستخدام وحدات إضاءة خافتة في بعض زوايا الجدران والسقف.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 17 فكرة مميزة تجعل منزلك يبدو مختلفًا ورائعًا.

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10 أفكار جديدة ومميزة لإضافة لمسة عصرية إلى منزلك

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