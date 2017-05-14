10 أفكار جديدة ومميزة لإضافة لمسة عصرية إلى منزلك

على مر السنوات ستشعر بعدم الرضا عن التصميم الداخلي لمنزلك ككل سواء في تصميم السيراميك، ألوان الجدران، تصميم المطابخ والحمامات الأثاث وغير ذلك.
فإذا كنت تريد أن يُصاب ضيوفك بالإعجاب بتصميم منزلك الخارجي يمكنك أن تفعل ذلك من خلال العديد من الطرق والوسائل التي تضيف لمسة عصرية مذهلة، فاليوم سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة التي تضيف أجواء ولمسة الطابع المودرن إلى أجواءمنزلك.
تغيير تصميم المنزل بشكل كامل ليس بصعب على الإطلاق إذا كانت لدينا خطة واضحة لذلك، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم الاتجاه لتصميم مساحة مفتوحة للشعور باتساع المساحة الكلية للمنزل وللسماح للإضاءة المرور عبر غرف المنزل كافة.
لتزيين الممرات التي تؤدي للغرف يمكنك وضع بعض قطع الأثاث الصغيرة الطولية للاستفادة من هذه المساحة بطريقة عملية والقضاء على المساحات الفارغة داخل المنزل.
يمكن أن يتم استبدال قطع الأثاث البارزة بأخرى ذات طابع حديث ومميز، فكما نرى أنه تم الاستعانة بجزء خلفي للسرير منجد على الطريقة الحديثة باللون الأسود مما أضاف مزيد من الاندماج والتجانس لكافة عناصر الغرفة وأجواءها، كما يمكن استبدال وحدات الإضاءة القديمة بأخرى ذات نمط مودرن بسيط.
الميل إلى أجواء الطبيعة والابتعاد عن الحياة العملية يعتبر فطرة طبيعية داخل كل إنسان، فيمكن أن تصنع تجديد داخل منزلك من خلال إعادة تصميم الشرفة وإضافة طاولة وبعض المقاعد وتصميم الجدران من لخشب لتعزيز أجواء البيئة داخل المنزل.
ابتعد قليلًا على الأسلوب التقليدي في استخدام أطقم الصالون أو أرائك ومقاعد غرف المعيشة متشابهة، فيمكن أن تكون مثلًا المقاعد مختلفة في الشكل والنمط لتضيف لمسة جمالية مبتكرة داخل منزلك.
إذا كان لديك غرفة مزدوجة يمكننا الفصل بينهما من أحد الجوانب بجدار من الطوب، كما تم إضافة بعض اللمسات الملونة والمبهجة على كلا من الغرفتين سواء من خلال إضافة المقاعد أو من خلال اللوحات الفنية.
بإلقاء نظرة على تصميم هذا المطبخ يمكننا التأكد أن الاتجاه لاستخدام المساحات متعددة الأغراض هو الحل الأمثل، فنلاحظ أنه قد تم تصميم طاولة منصف المطبخ لتكون ممتدة بطول المطبخ ليتم تقسيمها إلى عدد من الأقسام المتصلة أخدها يستخدم كطاولة طعام لتناول الوجبات الخفيفة والأخرى مساحة إعداد تم تصميمها من أسفل بعدد من الادراج للاحتفاظ بأغراض المطبخ.
إذا كنت تريد مزيد من الأناقة والرقي عليك الاهتمام بالمساحات البارزة في المنزل ومحاولة تسلط الضوء عليها، وذلك من خلال استخدام بعض اللمسات الدافئة مثل الخشب وكذلك الاتجاه لإحداث تناسق بين الألوان الداكنة والفاتحة واستخدام وحدات الإضاءة في بعض الأماكن المخفية لإبراز أناقتها.
تلعب الإضاءة دور هام في إبراز أناقة منزلك، يمكنك الحصول على أفضل إضاءة وذلك من خلال تكبير النوافذ وكسر بعض الجدران والاعتماد على التصميم المفتوح لمزيد من الإشراق، وعند الحديث عن الإضاءة الصناعية فالإضاءة الخفية ووحدات الإضاءة المعدنية المنخفضة أهم ما يميز أجواء الطابع المودرن الراقي.
ديكور غرفة النوم المعاصرة يميل إلى الهدوء والابتعاد عن الازدحام، بحيث يتم الاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة الهادئة مع إضافة بعض اللمسات بألوان داكنة أو لمسات خشبية بسيطة، والمميز في النموذج الذي نراه هو الاتجاه لاستخدام وحدات إضاءة خافتة في بعض زوايا الجدران والسقف.
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