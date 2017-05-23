الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

46 فكرة مميزة لتصميمات غرف النوم والجدران خلف الأسرَة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa em Leça da Palmeira, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design غرفة نوم
Loading admin actions …

غرف النوم هي المكان الأول للراحة والاسترخاء داخل المنزل والتخلص من عناء العمل طوال اليوم، تتألف غرف النوم في كافة المنازل من بعض قطع الأثاث الأساسية وهي الأسرَة والخزانات الدواليب، وربما أول ما يلفت الانتباه بمجرد الدخول لغرفة النوم هو الجزء الخلفي للسرير أو بمعنى أوضح الجدار الموجود خلف السرير سواء كان مُصمم من الطوب أو الخشب أو غير ذلك من التصميمات الأخرى

نعرض اليوم مجموعة مميزة من تصميمات الجدار الخلفي للسرير بالتأكيد ستنال إعجابك ويمكنك اقتباس بعض الأفكار منها إذا كنت تتطلع للحصول على التميز والانفراد في غرفة نومك.

1. لوحة مزخرفة من القماش وألوان مبهجة

Casa em Leça da Palmeira, ShiStudio Interior Design ShiStudio Interior Design غرفة نوم
ShiStudio Interior Design

ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design
ShiStudio Interior Design

2. جدار يبدو ملتصق بالسقف الجبسي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

3. ألبوم من الألواح الجدارية ومزيد من الإضاءة الخفية أعلى السرير مباشرةً

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

4. ظهر سرير مصمم من أفرع النباتات الممتدة وجلب أجواء الطبيعة

ERA SOLO UN CANTIERE, federica basalti home staging federica basalti home staging غرفة نوم White
federica basalti home staging

federica basalti home staging
federica basalti home staging
federica basalti home staging

5. لمسة شخصية من المعدن تضفي مزيد من الحداثة لتصميم الغرفة

Una casa e l'eleganza dei materiali, Arch. Rosalba Di Maio Arch. Rosalba Di Maio غرفة نوم
Arch. Rosalba Di Maio

Arch. Rosalba Di Maio
Arch. Rosalba Di Maio
Arch. Rosalba Di Maio

6. لوحة فنية مرسومة خلف السرير الأبيض التقليدي

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. حائط خشبي يبدو متصلًا بأرضية الغرفة يتميز بانسجام رائع مع لون السرير الأخضر

Ristrutturazione di un appartamento in Sicilia, Salvo Lombardo Architetto Salvo Lombardo Architetto غرفة نوم White
Salvo Lombardo Architetto

Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto

8. غرفة تشعرك أنك داخل أجواء الرسوم المتحركة من خلال التصميمات الخشبية والخشب المفرغ خلف السرير

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم الخشب هندسيا White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

9. استخدام ورق الحائط الملون ومزيد من البهجة

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

10. غرفة بطابع المنيماليست الراقي وهدوء اللون الأبيض

casa P, degma studio degma studio غرفة نوم
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

11. استخدام عنصر الطوب مع الإضاءة الخفية الخافتة يضيف لمسة دفء طبيعية على المكان

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة نوم
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

12. مزيد من الجرأة في اختيار تصميم ورق الجدران المنقوش

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة نوم خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

13. الاتجاه لاستخدام السقف الخشبي المنزلق يتناسب مع الجدران المخملية البيضاء

DANDY VITTORIANO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

14. الجرأة في اختيار بعض عناصر الزينة داخل غرفة النوم أمر جيد

PRIVATE APARTMENT_BRA, cristianavannini | arc cristianavannini | arc غرفة نوم
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

15. تنفيذ معرض فني أعلى السرير من خلال رف خشبي للصور وتركيز الضوء عليه من خلال بعض وحدات الإضاءة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

16. استخدام ورق الجدران المزخرف أعلى السرير ومزيد من تناسق الألوان

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

17. اللون الأزرق ولمسة حداثة لا مثيل لها

Reportaje fotográfico en piso reformado en Granada, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

18. الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وأُطر لوحات مختلفة الأحجام تعكس اللمسة الشخصية للمصمم

Reforma Interior vivienda Tiana, 2vsarq 2vsarq غرفة نوم
2vsarq

2vsarq
2vsarq
2vsarq

19. ورق جدران مزخرف وجرأة في اختيار ألوان الوسائد والأباجورات

Vivienda en la Latina 2, StudioBMK StudioBMK غرفة نوم
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

20. تصميم يجمع بين الطابع الريفي والمودرن من خلال استخدام عنصر الخشب خلف السرير ولبعض الاكسسوارات

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

21. اللون البرتقالي خلف السرير يضيف لمسة من البهجة والتميز

Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

22. جدار من الأحجار واستغلال المساحات بطريقة مميزة

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

23. ورق الجدران المُقلم خلف السرير وعلى الجدار لجانبي له يعزز الشعور باتساع الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

24. تنوع خامات الجدران بين الخشب والأحجار يجلب أجواء الطبيعة لمنزلك

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

25. لمسة شخصية مميزة باللون الأرجواني داخل الغرفة المزدوجة

Apartamento turístico próximo al Estadio Sanchez Pizjuán en Sevilla de 3 habitaciones, SH Interiorismo SH Interiorismo غرفة نوم
SH Interiorismo

SH Interiorismo
SH Interiorismo
SH Interiorismo

26. كسر ملل وهدوء الأبيض من خلال بعض اللمسات المعاصرة

Rénovation de Maison Colombes, deSYgn by JM2 deSYgn by JM2 غرفة نوم
deSYgn by JM2

deSYgn by JM2
deSYgn by JM2
deSYgn by JM2

27. استغلال كافة جدران الغرفة في تصميم مكتبة كبيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

28. البساطة عنوان الأناقة والهدوء، ويظهر ذلك من خلال المصابيح الخافتة والخزانات التقليدية أعلى السري

Malraux, Pogonos Pogonos غرفة نوم
Pogonos

Pogonos
Pogonos
Pogonos

29. أجواء طبيعية تشعرك أنك في حديقة خارجية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

30. أرفف خشبية تحيط بالغرفة بالكامل، وتصميم مميز للجدار الخشبي خلف السرير

Casa Aport , DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

31. أجواء استوائية تظهر في اعتماد الغرفة على الإضاءة الخارجية وحائط السرير الحجري

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

32. مزيد من البهجة من خلال لوحة جدارية مرسومة باليد أضافت لمسة مبتكرة على أجواء الغرفة

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

33. لوحة فنية مستطيلة بطول جدار السرير وإضاءة خافتة في أرجاء الغرفة لتعزيز الشعور بالاسترخاء

Model appartement Antwerpen, België, By Lenny By Lenny غرفة نوم
By Lenny

By Lenny
By Lenny
By Lenny

34. بالتأكيد ستحتار ما إذا كانت غرفة نوم او استوديو تصوير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

35. الأبيض والأسود ومزيد من البساطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

36. ورق الجدران المزخرف يتناسب مع الأثاث المودرن ذات الخطوط المستقيمة

Appartement Amsterdam, Atelier09 Atelier09 غرفة نوم
Atelier09

Atelier09
Atelier09
Atelier09

37. أناقة وفخامة اللون الرمادي في التصميم المخملي الهادئ

Canal Loft Amsterdam, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture غرفة نوم
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

38. أناقة اللون الأزرق مع بعض اللمسات الخشبية على الجدران

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نوم Multicolored
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

39. تصميم السرير من ألواح الأخشاب العشوائية واندماجه مع الجدار الحجري تصميم رائع ربما تراه للمرة الأولى

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

40. سرير مرتفع لاستغلال مساحة الغرفة بالطريقة الأمثل

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

41. جدار رمادي خلف السرير يضيف مزيد من أجواء التنظيم وتناسق اللون المحايد مع الأرضية والأرفف الخشبي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

42. استغلال السقف المنزلق لغرفة النوم لمحاكاة الأجواء الفضائية

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

43. غرفة خشبية ولمسة دفء مثالية من خلال درجات اللون البني

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

44. غرفة معاصرة ولمسة شخصية أعلى السرير من خلال إضافة لوحة بتصميم متاهة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

45. لوحة مرسومة من الأزهار والخروج عن سيادة عنصر الخشب بالغرفة

Private Residence München, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة نوم
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

46. طابع البساطة المتناهي داخل الغرفة واستخدام لوحة لمزج الألوان

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة لحمامات صغيرة ذات مساحة تخزينية عملية.

تعرف على كيفية اختيار الأريكة المثالية لمنزلك فى 7 خطوات
46 فكرة رائعة مبتكرة لتزيين الجزء العلوي من السرير

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً