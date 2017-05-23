46 فكرة مميزة لتصميمات غرف النوم والجدران خلف الأسرَة

غرف النوم هي المكان الأول للراحة والاسترخاء داخل المنزل والتخلص من عناء العمل طوال اليوم، تتألف غرف النوم في كافة المنازل من بعض قطع الأثاث الأساسية وهي الأسرَة والخزانات الدواليب ، وربما أول ما يلفت الانتباه بمجرد الدخول لغرفة النوم هو الجزء الخلفي للسرير أو بمعنى أوضح الجدار الموجود خلف السرير سواء كان مُصمم من الطوب أو الخشب أو غير ذلك من التصميمات الأخرى

نعرض اليوم مجموعة مميزة من تصميمات الجدار الخلفي للسرير بالتأكيد ستنال إعجابك ويمكنك اقتباس بعض الأفكار منها إذا كنت تتطلع للحصول على التميز والانفراد في غرفة نومك.