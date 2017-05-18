8 أفكار عملية يمكنك الحصول عليها في مطبخك

ربات المنزل دائمًا ما يفكرون في البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة للاستفادة من مساحة المطبخ الذي تقضي فيه معظم ساعات اليوم، اليوم جئنا بعدد من الأفكار العملية والمبتكرة التي ينبغي أن تكون موجودة بكل مطبخ لتسهيل الحركة والأعمال داخل المطبخ.
من الأفكار المميزة التي يمكنك استخدامها في مطبخك استخدام بعض الأعمدة الخشبية داخل الأدراج المخصصة للأطباق الصيني للحفاظ على الفواصل بينهم والحفاظ عليهم من السقوط عند إغلاق الدرج أو فتحه ويبقى كل شيء في مكانه.
كما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد تم تثبيت لوح من الزجاج الملون على الحائط الموجود أعلى الموقد لإضفاء لمسة جمالية رائعة وكذلك ليسهل تنظيفه من الزيوت والشحوم بسرعة، والمميز في هذا المطبخ أيضًا أنه على الرغم من مساحته المتوسطة إلا أنه كان مناسب لاستيعاب بار صغير مصمم على هيئة حرف L مفرغ من أسفله لاستيعاب المقاعد حوله وحتى لا يكون سبب في استهلاك مساحة إضافية.
إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة، يمكنك إمداد مساحة العمل الخاصة بك من خلال تصميم أرفف قابلة للطي والسحب، فكما نر في هذا التصميم المميز أنه تم تصميم رف قابل للانزلاق ويتضمن هذا الرف مقبض معدني صغير ليسهل إمداده وطيه بسهولة.
5. تثبيت بعض الأدوات بشكل رأسي للحصول على مزيد من النظام والترتيب
نعلم جميعًا أن ترتيب أدوات المطبخ ليس شيء سهل على الإطلاق، وإذا قمنا بترتيب الأدراج والخزانات فإنه بعد يوم واحد نلاحظ ظهور الفوضى مجددًا، لكن من خلال تعليق بعض الأدوات التي يتم استخدامها بشكل مستمر يمكنك القضاء على هذه الفوضى بسهولة، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تصميم لوح كبير من الخشب مقسم إلى أجزاء منفصلة لتعليق الملاعق والسكاكين وعلب التوابل وغير ذلك بطريقة أكثر ترتيبًا ونظامًا.
بدلًا من استخدام المصاف التقليدية على رخام المطبخ وتكدس الأطباق والملاعق داخلها، يمكنك استخدام المصفاة المعدنية المدمجة في رخام المطبخ لتجفيف الأطباق والملاعق بشكل منفصل يضمن لك الحفاظ على الترتيب والنظام وكذلك توفير مساحة عمل إضافية ولمسة جمالية مذهلة.
المطبخ كما نعلم يحتوي على الكثير من الأدوات والمقتنيات مثل الزجاجات وعلب التوابل والأواني والأطباق وغير ذلك الكثير، ومن المحتمل أن تكون الخزانات الخاصة بك غير كافية لاستيعاب كافة هذه الأغراض، لذا فالحل الأمثل هنا ان يتم استخدام عدد كبير من الأرفف الخشبية المفتوحة لاستغلال الجدران الاستغلال الأمثل وكذلك ليسهل الحصول على الأغراض التي يتم استخدامها باستمرار، كما يمكنك الحصول على لمسة جمالية في مطبخك من خلال استخدام بعض وحدات الإضاءة أسفل هذه الأرفف لمزيد من الأناقة والرقي.
يفضل أن يتم استخدام صنبور مرن في الحركة للحصول على المياه في الاتجاه الذي يناسبك، وكما نرى في التصميم أن استخدام حامل معدني لتعليق الملاعق الكبيرة على الحائط دون الاتجاه لفوضى الأدراج.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 مطابخ حديثة مع تفاصيل خاصة.