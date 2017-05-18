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8 أفكار عملية يمكنك الحصول عليها في مطبخك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze KitchenStorage
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ربات المنزل دائمًا ما يفكرون في البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة للاستفادة من مساحة المطبخ الذي تقضي فيه معظم ساعات اليوم، اليوم جئنا بعدد من الأفكار العملية والمبتكرة التي ينبغي أن تكون موجودة بكل مطبخ لتسهيل الحركة والأعمال داخل المطبخ.

1. أدراج مخصصة للأطباق المعرضة للكسر

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze KitchenStorage
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
من الأفكار المميزة التي يمكنك استخدامها في مطبخك استخدام بعض الأعمدة الخشبية داخل الأدراج المخصصة للأطباق الصيني للحفاظ على الفواصل بينهم والحفاظ عليهم من السقوط عند إغلاق الدرج أو فتحه ويبقى كل شيء في مكانه.

2. مطبخ كامل قابل للطي داخل خزانة

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept مطابخ صغيرة
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept
إذا كان منزلك صغير أو كنت تعيش في شقة استوديو يمكنك الحصول على هذا المطبخ القابل للطي، حيث تم تصميم المطبخ بشكل كامل داخل خزانة وذلك بطريقة هندسية رائعة تجعلك تستفيد من كل شبر من مساحة منزلك الكلية.

3. استخدام لوح من الزجاج الحراري على الحائط الموجود أعلى الموقد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
كما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد تم تثبيت لوح من الزجاج الملون على الحائط الموجود أعلى الموقد لإضفاء لمسة جمالية رائعة وكذلك ليسهل تنظيفه من الزيوت والشحوم بسرعة، والمميز في هذا المطبخ أيضًا أنه على الرغم من مساحته المتوسطة إلا أنه كان مناسب لاستيعاب بار صغير مصمم على هيئة حرف L مفرغ من أسفله لاستيعاب المقاعد حوله وحتى لا يكون سبب في استهلاك مساحة إضافية.

4. استخدام رف قابل للسحب

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة، يمكنك إمداد مساحة العمل الخاصة بك من خلال تصميم أرفف قابلة للطي والسحب، فكما نر في هذا التصميم المميز أنه تم تصميم رف قابل للانزلاق ويتضمن هذا الرف مقبض معدني صغير ليسهل إمداده وطيه بسهولة.

5. تثبيت بعض الأدوات بشكل رأسي للحصول على مزيد من النظام والترتيب

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® KitchenStorage
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
نعلم جميعًا أن ترتيب أدوات المطبخ ليس شيء سهل على الإطلاق، وإذا قمنا بترتيب الأدراج والخزانات فإنه بعد يوم واحد نلاحظ ظهور الفوضى مجددًا، لكن من خلال تعليق بعض الأدوات التي يتم استخدامها بشكل مستمر يمكنك القضاء على هذه الفوضى بسهولة، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تصميم لوح كبير من الخشب مقسم إلى أجزاء منفصلة لتعليق الملاعق والسكاكين وعلب التوابل وغير ذلك بطريقة أكثر ترتيبًا ونظامًا.

6. مصفاة مدمجة للملاعق

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
بدلًا من استخدام المصاف التقليدية على رخام المطبخ وتكدس الأطباق والملاعق داخلها، يمكنك استخدام المصفاة المعدنية المدمجة في رخام المطبخ لتجفيف الأطباق والملاعق بشكل منفصل يضمن لك الحفاظ على الترتيب والنظام وكذلك توفير مساحة عمل إضافية ولمسة جمالية مذهلة.

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7. الأرفف المفتوحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
المطبخ كما نعلم يحتوي على الكثير من الأدوات والمقتنيات مثل الزجاجات وعلب التوابل والأواني والأطباق وغير ذلك الكثير، ومن المحتمل أن تكون الخزانات الخاصة بك غير كافية لاستيعاب كافة هذه الأغراض، لذا فالحل الأمثل هنا ان يتم استخدام عدد كبير من الأرفف الخشبية المفتوحة لاستغلال الجدران الاستغلال الأمثل وكذلك ليسهل الحصول على الأغراض التي يتم استخدامها باستمرار، كما يمكنك الحصول على لمسة جمالية في مطبخك من خلال استخدام بعض وحدات الإضاءة أسفل هذه الأرفف لمزيد من الأناقة والرقي.

8. واستخدام صنبور مرن واستخدام حامل معدني لتعليق الملاعق على الجدران

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
يفضل أن يتم استخدام صنبور مرن في الحركة للحصول على المياه في الاتجاه الذي يناسبك، وكما نرى في التصميم أن استخدام حامل معدني لتعليق الملاعق الكبيرة على الحائط دون الاتجاه لفوضى الأدراج. تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 مطابخ حديثة مع تفاصيل خاصة.
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