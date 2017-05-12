تصميم منزل مساحته تقريبًا 60 متر مربع بلمسات اللون البنفسجي المذهلة

ليس شرطًا على الإطلاق أن تحصل على تصميم منزل مميز أن تكون مساحته كبيرة أو أن تتبع أحد أنماط الديكور المعروفة سواء الطابع الكلاسيكي أو المودرن أو الاسكندنافي أو غير ذلك، بل يمكنك الاحتفاظ بتصميم منزلك القديم والأرضية وغير ذلك ومن خلال إضافة بعض اللمسات الشخصية الأنيقة ستحصل على تصميم مذهل له رونقه وأجواؤه الفريدة لتي تميزه عن غيره.
في هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم منزل مذهل مساحته حوالي 60 متر مربع فقط، لكن بالفعل تم تصميمه بطريقة مميزة وبلمسات فرنسية في غاية الأناقة والرقي.
ظهر الطابع الشخصي جليًا في تصميم هذه الغرفة الرائعة، حيث ظهر الاهتمام بالاحتفاظ على غرفة المعيشة لتكون غرفة الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء فقد تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتكون مصدر لجلب أجواء الدفء والإشراق داخل الغرفة، فقد تم تصميم النافذة لتكون مفتوحة للسماح لأكبر قدر من الضوء للدخول للمنزل.
عند الحديث عن الديكور وعناصره نلاحظ أن النمط الكلاسيكي هو الأسلوب الغالب لمنه مزود ببعض اللمسات الشخصية، وكانت لمسات اللون البنفسجي بمثابة إضافة ساحرة على أجواء الغرفة، فقد تم استخدام أريكة مريحة مواجهة للتلفاز وأمامها مقعد كلاسيكي باللون البنفسجي الذي يتناسب مع لون الستارة وكذلك مع ألوان السجادة المتدرجة بين درجات اللون البنفسجي، تم تعزيز الطابع الفرنسي في أرجاء الغرفة وذلك من خلال وحدات الإضاءة
الأباجورات المستخدمة على جانبي النافذة وكذلك من خلال الثريا الموجودة في المنتصف.
في الجدار المواجه للأريكة تم تصميم حائط مخصص للتلفاز، بحيث يتم تثبيته داخل إطار معدني مبطن من الداخل بألواح الخشب البنية، وتم استغلال المساحة أسفل التلفاز لتصميم أدراج للحفاظ على أغراضك الهامة. يتضح الانسجام بين كافة عناصر الغرفة من خلال استخدام اللون البنفسجي الصريح على مسافات مناسبة، فقد تم استخدامه على المفرش الموجود على المقعد الفاتح وكذلك كلون أساسي للأزهار التي تم من خلالها تزيين الطاولة الخشبية الموجودة على لجهة الثانية من التلفاز.
ظهر من خلال هذا لمشهد الاتجاه لاستغلال المساحات الاستغلال الأمثل من خلال دمج غرفتين في غرفة واحدة، ليتم تخصيص جزء من غرفة المعيشة ليكون بمثابة غرفة المكتب من خلال وضع مكتب خشبي ومكتبة كلاسيكية كبيرة خلفه تضم عدد كبير من الكتب للاستمتاع بالقراءة في أجواء من الهدوء والاسترخاء.
في تصميم الممر الخارجي لغرفة لمعيشة نلاحظ القليل من الاختلاف من خلال تصميم الأرضية بسيراميك ملون، كما تم استغلال تلك المساحة الفارغة من خلال وضع طاولة خشبية صغيرة مزينة ببعض الأزهار الملونة، والجدار أعلاها تم تزيينه باثنين من الأبليكات المذهبة وبينهما لوحة جدارية مستديرة.
في تصميم غرفة النوم يتضح أنه قد تم الاتجاه لعنصر تزيين أساسي وهو ورق الجدران المزينة بنقوش من الأزهار الملونة، كما تم تعزيز أجواء من البيئة الطبيعية كذلك من خلال إضافة طاولة معدنية مُذهبة مزينة بأصيص من النباتات الخضراء.
تم الاتجاه لتثبيت الأجهزة الكهربية داخل لمنع استغلال مساحة إضافية، وقد تم الاتجاه للطابع الفرنسي مجددًا من خلال الاكسسوارات المستخدمة سواء من خلال الستائر أو وحدات الإضاءة وكذلك تصميم الخزانات نفسها، وكان الاعتماد على اللون الأبيض المشرق هنا هو الخيار الأمثل لجلب مزيد من الهدوء.
تم تخصيص جزء من المطبخ ليكون مخصص لتناول وجبة الإفطار في ضوء الشمس الساطع، وتم تصميمه من خلال وضع طاولة خشبية مستديرة ومقدين وخلفهم أريكة متوسطة الحجم باللون البنفسجي، وعند النظر للجدار خلفها نلاحظ أنه مزخرف بنقوش الأزهار المبهجة.
على الرغم أن مساحة الحمام صغيرة للغاية لكنك لا تشعر بذلك على الإطلاق، فقد تم تصميمه بألوان فاتحة تشعرك بمزيد من الاتساع في المساحة، كما تم استغلال كافة المساحات الفارغة في جدران الحمام وأسفل الحوض لتصميم خزانات لحفظ أدوات التنظيف، ويجدر الإشارة أيضًا أنه قد تم الاستعانة بكافة الاكسسوارات باللون النحاسي لتعزيز الطابع الكلاسيكي وإضافة لمسة من الفخامة إلى تصميم الحمام.
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