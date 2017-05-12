تصميم منزل مساحته تقريبًا 60 متر مربع بلمسات اللون البنفسجي المذهلة

ليس شرطًا على الإطلاق أن تحصل على تصميم منزل مميز أن تكون مساحته كبيرة أو أن تتبع أحد أنماط الديكور المعروفة سواء الطابع الكلاسيكي أو المودرن أو الاسكندنافي أو غير ذلك، بل يمكنك الاحتفاظ بتصميم منزلك القديم والأرضية وغير ذلك ومن خلال إضافة بعض اللمسات الشخصية الأنيقة ستحصل على تصميم مذهل له رونقه وأجواؤه الفريدة لتي تميزه عن غيره.

في هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم منزل مذهل مساحته حوالي 60 متر مربع فقط، لكن بالفعل تم تصميمه بطريقة مميزة وبلمسات فرنسية في غاية الأناقة والرقي.