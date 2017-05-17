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9 أفكار جديدة للحصول على جدار مطبخ مميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ
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المطبخ ذات أهمية كبيرة في حية أي فرد اليومية، لذا فالاهتمام بتصميمها وجعلها مساحة جميلة يجعلك تشعر بأهميتها الوظيفية والحصول على مساحة تنظيمية مميزة في منزلك.

ربما يكون السؤال عن كيفية إعطاء المطبخ لمسة ورونق جديد يراود الكثير من السيدات، للإجابة على هذا السؤال يمكننا القول أن هذا يتوقف بالفعل على المساحة الكلية للمطبخ وكذلك الميزانية المحددة لذلك وبعد ذلك تفكر في اللمسة الشخصية التي تود إضافتها إلى المطبخ. بالبحث عن الإلهام في أفكار الآخرين تمكنا من الحصول على مجموعة متنوعة من الأفكار الرائعة والألوان الجديدة التي يمكنك من خلالها تزيين جدران المطبخ للحصول على تصميم مطبخ جديد ومميز.

1. استخدام لوحة كبيرة من ورق الفينيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي التجديد يمكنك بالقليل من الخطوات والابتعاد عن التقليدية أن تحصل على مظهر جديد لمساحة مطبخك بسهولة، فيمكنك الاستعانة بلوحة كاملة من ورق الفينيل لتغطية جزء كبير من جدران المطبخ، ففي هذا التصميم تم استخدام لوحة كبيرة مزخلرفة ببعض الرسومات الهادئة على مساحة الجدار لوجود أعلى مساحة العمل.

2. لوحة معكوسة

High Gloss Open Plan Kitchen Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige ​Modern Contemporary design High Gloss Kitchen Design
Schmidt Kitchens Barnet

High Gloss Open Plan Kitchen

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

هذا المطبخ كما نرى له نافذة كبيرة في الخلف تطل على الحديقة الخارجية، ولزيادة الإشراق والشعور باتساع مساحة المطبخ تم الاتجاه لتصميم لوحة مرسومة لتبدو مثل النافذة التي تطل على النباتات، وهذا المؤثر البصري بالتأكيد أضاف مزيد من الأناقة إلى المطبخ وكذلك مزيد من الإشراق وتعزيز طابع البيئة الطبيعية.

3. استخدام بلاط السيراميك في بعض الأماكن دون غيرها

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

الاقتراح الأقل تكلفة على الإطلاق هو إضافة بلاط السيراميك الملون في المساحة الفاصلة بين الخزانات السفلية والعلوية أو في أي مكان على جدران المطبخ، وعلى الرغم أنه يعتبر الخيار الأمثل الذي يسهل تنظيفه وكذلك الأرخص في التكلفة إلا أنه يضيف لمسة جمالية لا مثيل لها في المطبخ.

4. الجدران الزجاجية

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

إذا كنت من محبي أجواء الطبيعة الساحرة والمطبخ كانت إطلالته على الحديقة الخارجية، ربما تكون الجدران الزجاجية هي الأفضل لتحقيق التواصل المباشر مع الطبيعة أثناء أداء الأعمال المنزلية، وكما نرى في هذا التصميم ان الجدران تتصل ببعض الزوايا الخشبية لتعزيز أجواء الطبيعة داخل المطبخ.

5. ألواح الخشب

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali مطبخ
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

على الرغم أن الخشب لم يكن الخامة الأنسب لاستخدامها في المطبخ في الماضي، لكن مع التطور في مواد طلاء الخشب المعالجة والمقاومة لتراكم المياه والشحوم يمكنك استخدام عنصر الخشب بكثرة في المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الجدران بشكل كامل بالخشب ليبدو المطبخ بهذه الأناقة.

6. جدار أبيض بسيط مع ملصقات الفينيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بطريقة بسيطة للغاية تم تزيين جدار المطبخ الأبيض البسيط من خلال ملصقات الفينيل التي تتضمن رسومات بسيطة باللون الأسود الداكن لكسر روتين الأبيض، والمميز هنا أنه تم الاتجاه لاختيار المكان المناسب لهذه الملصقات لكون بعيد عن الفرن أو الموقد لأن الحرارة ستجعل الملصقات عرضة للتقشير والتلف.

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7. إضافة عنصر البهجة من خلال الجدران الداكنة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design مطبخ
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

وجود حائط على هيئة سبورة يبدو شيئًا غريبًا ومضحكًا، لكنها بالفعل تضيف مزيد من البهجة والأناقة على تصميم المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج تم الاستعانة بجدار أسود يمكن الكتابة أو الرسم عليه بسهولة لإضافة أجواء من البهجة والمرح على تصميم المطبخ.

8. سيراميك ملون برسومات يدوية بسيطة

homify مطبخ البلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

تصميمات السيراميك المرسومة باليد تبدو مذهلة عند إضافتها إلى أحد جدران المطبخ، فكما نرى في هذا التصميم أنه في المساحة الفاصلة بين الخزانات لعلوية والسفلية تم إضافة هذا النوع من السيراميك الملون وتم تسليط الضوء عليه من خلال استخدام بعض وحدات الإضاءة الخفية أسفل الخزانات.

9. إبداعات جريئة

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

يمكنك إحداث انسجام بين تصميمات الغرف المفتوحة من خلال استخدام بعض الاكسسوارات التي تعتبر بمثابة حلقة الوصل، فكما نرى في هذا التصميم أنه لربط تصميم المطبخ مع غرفة المعيشة تم الاتجاه لتصميم الجدران بورق جدران مرسوم يجمع بين الرمادي والأبيض لمزيد من التناسق.

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