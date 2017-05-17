9 أفكار جديدة للحصول على جدار مطبخ مميز

المطبخ ذات أهمية كبيرة في حية أي فرد اليومية، لذا فالاهتمام بتصميمها وجعلها مساحة جميلة يجعلك تشعر بأهميتها الوظيفية والحصول على مساحة تنظيمية مميزة في منزلك.
ربما يكون السؤال عن كيفية إعطاء المطبخ لمسة ورونق جديد يراود الكثير من السيدات، للإجابة على هذا السؤال يمكننا القول أن هذا يتوقف بالفعل على المساحة الكلية للمطبخ وكذلك الميزانية المحددة لذلك وبعد ذلك تفكر في اللمسة الشخصية التي تود إضافتها إلى المطبخ. بالبحث عن الإلهام في أفكار الآخرين تمكنا من الحصول على مجموعة متنوعة من الأفكار الرائعة والألوان الجديدة التي يمكنك من خلالها تزيين جدران المطبخ للحصول على تصميم مطبخ جديد ومميز.
إذا كنت من محبي التجديد يمكنك بالقليل من الخطوات والابتعاد عن التقليدية أن تحصل على مظهر جديد لمساحة مطبخك بسهولة، فيمكنك الاستعانة بلوحة كاملة من ورق الفينيل لتغطية جزء كبير من جدران المطبخ، ففي هذا التصميم تم استخدام لوحة كبيرة مزخلرفة ببعض الرسومات الهادئة على مساحة الجدار لوجود أعلى مساحة العمل.
هذا المطبخ كما نرى له نافذة كبيرة في الخلف تطل على الحديقة الخارجية، ولزيادة الإشراق والشعور باتساع مساحة المطبخ تم الاتجاه لتصميم لوحة مرسومة لتبدو مثل النافذة التي تطل على النباتات، وهذا المؤثر البصري بالتأكيد أضاف مزيد من الأناقة إلى المطبخ وكذلك مزيد من الإشراق وتعزيز طابع البيئة الطبيعية.
الاقتراح الأقل تكلفة على الإطلاق هو إضافة بلاط السيراميك الملون في المساحة الفاصلة بين الخزانات السفلية والعلوية أو في أي مكان على جدران المطبخ، وعلى الرغم أنه يعتبر الخيار الأمثل الذي يسهل تنظيفه وكذلك الأرخص في التكلفة إلا أنه يضيف لمسة جمالية لا مثيل لها في المطبخ.
إذا كنت من محبي أجواء الطبيعة الساحرة والمطبخ كانت إطلالته على الحديقة الخارجية، ربما تكون الجدران الزجاجية هي الأفضل لتحقيق التواصل المباشر مع الطبيعة أثناء أداء الأعمال المنزلية، وكما نرى في هذا التصميم ان الجدران تتصل ببعض الزوايا الخشبية لتعزيز أجواء الطبيعة داخل المطبخ.
على الرغم أن الخشب لم يكن الخامة الأنسب لاستخدامها في المطبخ في الماضي، لكن مع التطور في مواد طلاء الخشب المعالجة والمقاومة لتراكم المياه والشحوم يمكنك استخدام عنصر الخشب بكثرة في المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الجدران بشكل كامل بالخشب ليبدو المطبخ بهذه الأناقة.
بطريقة بسيطة للغاية تم تزيين جدار المطبخ الأبيض البسيط من خلال ملصقات الفينيل التي تتضمن رسومات بسيطة باللون الأسود الداكن لكسر روتين الأبيض، والمميز هنا أنه تم الاتجاه لاختيار المكان المناسب لهذه الملصقات لكون بعيد عن الفرن أو الموقد لأن الحرارة ستجعل الملصقات عرضة للتقشير والتلف.
وجود حائط على هيئة سبورة يبدو شيئًا غريبًا ومضحكًا، لكنها بالفعل تضيف مزيد من البهجة والأناقة على تصميم المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج تم الاستعانة بجدار أسود يمكن الكتابة أو الرسم عليه بسهولة لإضافة أجواء من البهجة والمرح على تصميم المطبخ.
تصميمات السيراميك المرسومة باليد تبدو مذهلة عند إضافتها إلى أحد جدران المطبخ، فكما نرى في هذا التصميم أنه في المساحة الفاصلة بين الخزانات لعلوية والسفلية تم إضافة هذا النوع من السيراميك الملون وتم تسليط الضوء عليه من خلال استخدام بعض وحدات الإضاءة الخفية أسفل الخزانات.
يمكنك إحداث انسجام بين تصميمات الغرف المفتوحة من خلال استخدام بعض الاكسسوارات التي تعتبر بمثابة حلقة الوصل، فكما نرى في هذا التصميم أنه لربط تصميم المطبخ مع غرفة المعيشة تم الاتجاه لتصميم الجدران بورق جدران مرسوم يجمع بين الرمادي والأبيض لمزيد من التناسق.
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