ديكورات مميزة في منزل صغير فاخر

إشراقة الأبيض وأناقة الأزرق في منزل صغير فاخر في مساحة صغيرة لا تتخطى الـ 53 متر مربع، صمم منزل أنيق، مع تفاصيل كلاسكية فاخرة، وقطع أثاث حديثة، وسط مساحة مُشرقة سيطر عليها الأبيض، وتزينت بزرقة رائعة.

شاركونا في جولتنا اليوم في هوميفاي، داخل هذا المنزل الأنيق، لنعرف كيف يمكن تصميم مساحة صغيرة أنيقة ومبهرة. لا تنسوا تدوين ملاحظاتكم لتصميم منازلكم الخاصة!