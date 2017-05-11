ديكورات مميزة في منزل صغير فاخر

إشراقة الأبيض وأناقة الأزرق في منزل صغير فاخر في مساحة صغيرة لا تتخطى الـ 53 متر مربع، صمم منزل أنيق، مع تفاصيل كلاسكية فاخرة، وقطع أثاث حديثة، وسط مساحة مُشرقة سيطر عليها الأبيض، وتزينت بزرقة رائعة.
شاركونا في جولتنا اليوم في هوميفاي، داخل هذا المنزل الأنيق، لنعرف كيف يمكن تصميم مساحة صغيرة أنيقة ومبهرة. لا تنسوا تدوين ملاحظاتكم لتصميم منازلكم الخاصة!
لمسات زرقاء تخطف الأنظار وسط تلك المساحة البيضاء المُشرقة، مع تفاصيل مذهبة كلاسيكية أضفت أجواء فاخرة أنيقة. اجتمعت غرفة المعيشة مع غرفة السفرة في مساحة واحدة تم تقسيمها بصريًا من خلال الألوان في التفاصيل الديكورية.
صممت غرفة المعيشة على الطراز الكلاسيكي الحديث، مع أريكة مريحة اكتست بأقمشة مخملية ذات نغمة زرقاء فاخرة وأنيقة، فيما وضعت أمامها منضدة صغيرة منخفضة بلون أبيض، وقد زينت الأرضية أسفلها بقطعة من الجلد المصبوغ بذات النغمة الزرقاء.
القطع المميزة لمزينة للجدار خلف الأريكة بلونها الأزرق، وأيضًا اللوحة المصممة من جزئين، المزينة للجدار الأخر، يصنعان تناغمًا لونيًا رائعًا.
يتضمن تصميم الغرفة تفاصيل كلاسيكية فاخرة، تمثلت في المنضدة المعدنية بلونها الأسود وتفاصيلها المذهبة، والقطع المزينة لسطحها، إضافة إلى الثريا المتدلية من السقف، والمدفأة الحديثة بتصميمها الحجري.
احتلت غرفة السفرة موقعًا مميزًا بالقرب من الشرفة، حيث الإضاءة الطبيعية والهواء المتجدد، لتناول وجبة طعام في أجواء مُريحة ومُشرقة، وقد وضعت طاولة صغيرة مستديرة مع اربع من الكراسي، فيما حصلت على حدودها المستقلة من خلال العمود البارز من الجدار، إضافة إلى المصباح المتدلي من السقف.
استغلت الشرفة بأفضل طريقة ممكنة، حيث تم إغلاقها بالنوافذ الزجاجية، وضمها إلى مساحة غرفة المعيشة بإزالة الجدار الفاصل بينهما للاستفادة من مساحتها في دمج غرفتي المعيشة والسفرة، مع الحفاظ على مصدر للضوء والهواء، كما أنه قد استغلت لتصميم مساحات تخزينية مع أبواب خشبية وأخرى شفافة.
اكتست غرفة النوم باللون الأبيض بالكامل، بدءًا من الأثاث والجدران وحتى السقف والستائر. اللوح الأمامي للسرير تزين بزخارف محفورة في الخشب لمظهرمميز وناعم، بينما تزين الجدار أعلاه بمرايا تزيد من أناقة واتساع الغرفة. مفروشات السرير والستائر اختير بخامات ناعمة وفاخرة.
وسط تصميم حجري أنيق جمع بين حجمين من الحجارة البيضاء، وضع البانيو، مع دش معلق للاستمتاع بميزتي الاسترخاء والاستحمام السريع، وقد تزين الجدار الخلفي مع لوحة جدارية امتلأت بالطيور والأغصان الملونة بذات النغمة الزرقاء المميزة لديكورات المنزل.
يمكننا ملاحظة المنافذ المصممة في الجدار الحجري فوق المغطس، كحل مثالي لتخزين أدوات الاستحمام أو عرض بعض قطع الديكور لإضافة لمسة جمالية مميزة وأنيقة.
قسم الجدار فوق المرحاض إلى نصفين، السفلي اتخذ تصميم حجري مشابه لذلك المحيط بـ البانيو، بينما اتخذ الجزء العلوي طلاءًا عاديًا بنغمة رمادية داكنة تصنع تناقضًا لونيًا جذابًا، وقد تزين الجدار باثنين من الأرفف المعلقة التي تحمل قطع ديكورية، ويتوسطهما إطار فضي لامع للوحة فنية تكمل التصميم الرائع لهذا الجدار.
تم دمج حوض الاغتسال داخل خزانة خشبية مع سطح رخامي، وقد اكتست بأكملها باللون الأبيض للحفاظ على الإشراقة التي يُضفيها الجدار الحجري على هذا الحمام.
تزينت المسحة أعلى الخزانة بمرآة كبيرة احتلت الجدار بأكمله مع خطوط متقاطعة تمنحها مظهرًا مميزًا وتجعل منها قطعة ديكورية أنيقة، بينما وضعت فوقها مرآة أخرى صغيرة لرؤية أفضل وأكثر وضوحًا.
الأرفف المعلقة بلونها الأزرق الذي يتناغم مع لون إطار المرآة الصغيرة، والجدار الرمادي الذي يلتقي مع لون القطع الديكورية المزينة لسطح الخزانة، وأيضًا المصباح الزجاجي المتدلي من السقف بتصميمه المميز.. مزيج من التناسق اللوني والقطع الفريدة لمنح هذا الحمام طابعًا فريدًا ومميزًا.
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