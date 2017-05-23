12 مثال لمطابخ ذات ألوان مختلفة ومنعشة

في الديكور الداخلي فإن الألوان تعد أحد أكثر العناصر قوة، فطبقة من الدهان على الحائط أو الخزانات بامكانها أن تغير الأجواء العامة للغرفة بسهولة. فيمكنك التحكم في جعل مطبخك ذو جو حالم ورومانسي، أو شبابي أو ذو رونق خاص فقط بتغير الألوان، فهي لها إختيارات متعددة وغير متناهية.
الألوان لها أيضاً تأثير نفسي قوي، فمثلاً من المعروف عن اللون الأحمر أن له القدرة على تحفيز الجوع، أما الأزرق فهو له تأثيرعكسي. لذلك من المهم تخطيط باليتة ألوان مطبخك بشكل يناسب التصميم ويتناسب مع التأثير النفسي المراد الوصول إليه للحصول على مطبخ مثالي.
جئنا لكم بـ 12 تصميمات ملونة لمطابخ مختلفة تساعدك في إختيار الألوان الخاصة بمطبخك إذا كنت تريد تجديده أو تصميمه بشكل مميز وجديد.
أنظر لهذا المطبخ ذو الخزانات الباستيل الهادئ والتي تتماشى بشكل رائع مع الأبيض على الحوائط والخزانات العلوية وتعطيه لمسة منعشة.
أما هنا فقد فكانت الخزانات بلون داكن مع الحفاظ على اللون الأبيض في الحوائط لتعطي المطبخ تباين ملهم وخاصة مع إضافة الخشب الفاتح في الأرفف والأثاث الإضافي لتكون النتيجة أجواء ملونة وأنيقة.
هنا تم شغل الحائط الخلفي للخزانات باللون الأزرق ولكن هذه المرة باستخدام البلاطات والتي أضافت لمسة أنعشت المطبخ وكسرت حدة اللون الأبيض المسيطر على المطبخ.
في هذا المطبخ تم الإلتزام بباليتة الألوان المحايدة فالحوائط بلون رمادي هادئ والخزانات بلون أبيض أنيق. يظهر التصميم الكلاسيكي البسيط بمظهر رائع ويضيف للتصميم لمسة ريفية وعتيقة.
في هذا التصميم وقع الإختيار على اللون الأحمر الصارخ ليكون بطل خزانات هذا المطبخ. فتم استخدامه على الخزانات السفلية فحسب أما في الجزء العلوي فقد احتفظ باللون الأبيض على الحوائط وعلى الأرفف أيضاً ليعطي تباين يضيف للمطبخ أناقتة.
هنا تم إضافة ثلاث ألوان لهذا المطبخ، فالبني في الخشب الداكن مع الخزانات العلوية، الأبيض مع الخزانات السفلية وبينهما على الحائط تم إضافة خلفية باللون الأخضر المنعش والتي حولت المطبخ لمساحة حيوية.
تم إختيار بلاطات سيراميكية غير متناسقة وبألوان متنوعة لتضيف ألوان وشخصية على المطبخ ذو الخزانات باللون الكريمي والتصميم البسيط.
باستخدام فقط خامة الطوب المكشوف على الأحد حوائط هذا المطبخ حدث تغير تام وتحولت الأجواء بمتنهى الأناقة.
لا يوجد ما يمنع من إضافة عدد من الألوان المختلفة مع شرط أن تكون متجانسة لتحول مطبخك إلى مساحة مبهجة وإبداعية.
في هذا المطبخ الاسكندينافي والذي يطغى عليه اللون الأبيض، حرص المصمم أن يظهر لون الخشب بالإضافة لبلاطات الحائط المميزة والتي تم تثبيتها بمونة داكنة لتظهر الفراغات بشكل أوضح وتخلق ديناميكية لهذا التصميم البسيط.
هنا تم اختيار باليتة ألوان دافئة بين اللون البيج على الحوائط وسطح العمل واللون النبيتي كلون أساسي للخزانات، لتعطي الأجواء الدافئة المطلوبة في هذا الطراز المميز.
تصميم آخر لمطبخ جمع بين أكثر من لون، فالخزانات باللون الأبيض، الأرفف من الخشب البني، الحائط من لون أزرق خاص أما اللون الأصفر فقد ظهر على جزء من الحائط ببلاطات الموزايك بالإضافة للأرضية الأنيقة، فأعطى التصميم لمسة مشرقة وشبابية.