12 مثال لمطابخ ذات ألوان مختلفة ومنعشة

في الديكور الداخلي فإن الألوان تعد أحد أكثر العناصر قوة، فطبقة من الدهان على الحائط أو الخزانات بامكانها أن تغير الأجواء العامة للغرفة بسهولة. فيمكنك التحكم في جعل مطبخك ذو جو حالم ورومانسي، أو شبابي أو ذو رونق خاص فقط بتغير الألوان، فهي لها إختيارات متعددة وغير متناهية.

الألوان لها أيضاً تأثير نفسي قوي، فمثلاً من المعروف عن اللون الأحمر أن له القدرة على تحفيز الجوع، أما الأزرق فهو له تأثيرعكسي. لذلك من المهم تخطيط باليتة ألوان مطبخك بشكل يناسب التصميم ويتناسب مع التأثير النفسي المراد الوصول إليه للحصول على مطبخ مثالي.

جئنا لكم بـ 12 تصميمات ملونة لمطابخ مختلفة تساعدك في إختيار الألوان الخاصة بمطبخك إذا كنت تريد تجديده أو تصميمه بشكل مميز وجديد.