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12 مثال لمطابخ ذات ألوان مختلفة ومنعشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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في الديكور الداخلي فإن الألوان تعد أحد أكثر العناصر قوة، فطبقة من الدهان على الحائط أو الخزانات بامكانها أن تغير الأجواء العامة للغرفة بسهولة. فيمكنك التحكم في جعل مطبخك ذو جو حالم ورومانسي، أو شبابي أو ذو رونق خاص فقط بتغير الألوان، فهي لها إختيارات متعددة وغير متناهية.

الألوان لها أيضاً تأثير نفسي قوي، فمثلاً من المعروف عن اللون الأحمر أن له القدرة على تحفيز الجوع، أما الأزرق فهو له تأثيرعكسي. لذلك من المهم تخطيط باليتة ألوان مطبخك بشكل يناسب التصميم ويتناسب مع التأثير النفسي المراد الوصول إليه للحصول على مطبخ مثالي.

جئنا لكم بـ 12 تصميمات ملونة لمطابخ مختلفة تساعدك في إختيار الألوان الخاصة بمطبخك إذا كنت تريد تجديده أو تصميمه بشكل مميز وجديد.

​1.ألوان باستيل

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

أنظر لهذا المطبخ ذو الخزانات الباستيل الهادئ والتي تتماشى بشكل رائع مع الأبيض على الحوائط والخزانات العلوية وتعطيه لمسة منعشة.

​2.خزانات بلون موج البحر

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

أما هنا فقد فكانت الخزانات بلون داكن مع الحفاظ على اللون الأبيض في الحوائط لتعطي المطبخ تباين ملهم وخاصة مع إضافة الخشب الفاتح في الأرفف والأثاث الإضافي لتكون النتيجة أجواء ملونة وأنيقة.

​3.لمسات أحيت المطبخ

Friern Barnet 1 Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ lamproom grey,bespoke kitchen,contemporary,blue tiles,open shelving
Laura Gompertz Interiors Ltd

Friern Barnet 1

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

هنا تم شغل الحائط الخلفي للخزانات باللون الأزرق ولكن هذه المرة باستخدام البلاطات والتي أضافت لمسة أنعشت المطبخ وكسرت حدة اللون الأبيض المسيطر على المطبخ.

4.كلاسيكية باللون الأبيض

Shabby Chic Kitchen Casa Più Arredamenti Grey shabby chic kitchen
Casa Più Arredamenti

Shabby Chic Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

في هذا المطبخ تم الإلتزام بباليتة الألوان المحايدة فالحوائط بلون رمادي هادئ والخزانات بلون أبيض أنيق. يظهر التصميم الكلاسيكي البسيط بمظهر رائع ويضيف للتصميم لمسة ريفية وعتيقة.

5.الأحمر الصارخ

Tomate, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ الحديد / الصلب Red
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

في هذا التصميم وقع الإختيار على اللون الأحمر الصارخ ليكون بطل خزانات هذا المطبخ. فتم استخدامه على الخزانات السفلية فحسب أما في الجزء العلوي فقد احتفظ باللون الأبيض على الحوائط وعلى الأرفف أيضاً ليعطي تباين يضيف للمطبخ أناقتة.

6.أخضر منعش

Small open plan house homify مطبخ
homify

Small open plan house

homify
homify
homify

هنا تم إضافة ثلاث ألوان لهذا المطبخ، فالبني في الخشب الداكن مع الخزانات العلوية، الأبيض مع الخزانات السفلية وبينهما على الحائط تم إضافة خلفية باللون الأخضر المنعش والتي حولت المطبخ لمساحة حيوية.

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​7.بلاطات ذات شخصية

Colourful industrial Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Colourful industrial

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

تم إختيار بلاطات سيراميكية غير متناسقة وبألوان متنوعة لتضيف ألوان وشخصية على المطبخ ذو الخزانات باللون الكريمي والتصميم البسيط.

8.​طوب أحمر مكشوف

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

باستخدام فقط خامة الطوب المكشوف على الأحد حوائط هذا المطبخ حدث تغير تام وتحولت الأجواء بمتنهى الأناقة.

​9.مزيج الألوان

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

لا يوجد ما يمنع من إضافة عدد من الألوان المختلفة مع شرط أن تكون متجانسة لتحول مطبخك إلى مساحة مبهجة وإبداعية.

10.اسكندينافي

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

في هذا المطبخ الاسكندينافي والذي يطغى عليه اللون الأبيض، حرص المصمم أن يظهر لون الخشب بالإضافة لبلاطات الحائط المميزة والتي تم تثبيتها بمونة داكنة لتظهر الفراغات بشكل أوضح وتخلق ديناميكية لهذا التصميم البسيط.

12.مطبخ ريفي

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar KitchenLighting
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

هنا تم اختيار باليتة ألوان دافئة بين اللون البيج على الحوائط وسطح العمل واللون النبيتي كلون أساسي للخزانات، لتعطي الأجواء الدافئة المطلوبة في هذا الطراز المميز.

11.أصفر منعش

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

تصميم آخر لمطبخ جمع بين أكثر من لون، فالخزانات باللون الأبيض، الأرفف من الخشب البني، الحائط من لون أزرق خاص أما اللون الأصفر فقد ظهر على جزء من الحائط ببلاطات الموزايك بالإضافة للأرضية الأنيقة، فأعطى التصميم لمسة مشرقة وشبابية.

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