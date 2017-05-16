فيلا فاخرة مع تفاصيل براقة وألوان مُبهجة

التفاصيل الفاخرة والألوان الناعمة والأثاث الأنيق والأجواء الدافئة المُشرقة… كلها مميزات تتمتع بها تلك الفيلا التي نحن بصدد اصطحابكم في جولة داخل غرفها وأروقتها، للاستمتاع بمستوى أخر من الأاناقة والإبداع في التصميم الداخلي.

تتكون الفيلا من 3 طوابق، مع مساحات معيشية فاخرة وأنيقة، وتفاصيل ديكورية براقة، بينما تتمتع غرف نومها بلمسات لونية مميزة ومُبهجة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من تلك التصميمات المميزة!