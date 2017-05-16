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فيلا فاخرة مع تفاصيل براقة وألوان مُبهجة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
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التفاصيل الفاخرة والألوان الناعمة والأثاث الأنيق والأجواء الدافئة المُشرقة… كلها مميزات تتمتع بها تلك الفيلا التي نحن بصدد اصطحابكم في جولة داخل غرفها وأروقتها، للاستمتاع بمستوى أخر من الأاناقة والإبداع في التصميم الداخلي.

تتكون الفيلا من 3 طوابق، مع مساحات معيشية فاخرة وأنيقة، وتفاصيل ديكورية براقة، بينما تتمتع غرف نومها بلمسات لونية مميزة ومُبهجة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من تلك التصميمات المميزة!

غرفة معيشة مُشرقة

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تتمتع غرفة المعيشة بإشراقة طبيعية قوية بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة التي امتدت محتلة الجدار بأكمله، وقد تزينت بستائر كلاسيكية فاخرة من طبقتين إحداهما بيضاء خفيفة وشفافة، والأخرى بنغمة تقف بين الوري والكريمي، وهي الطبقة الثقيلة التي تستخدم للاعتام من أجل الحصول على الخصوصية وقت الحاجة.

نغمات لونية دافئة وناعمة

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

في الطابق السفلي نجد أن الفيلا تتمتع بمساحات مفتوحة تجمع البيئات المعيشية مع نغمات لونية دافئة وناعمة، حيث الكريمي وبعض البنيات، وتداخل لطيف من الأبيض والأرجواني، فيما تنوعت قطع الاثا بين الخشبية الخفيفة والمنجدة الضخمة ذات الذراعين، لكسر الملل.

المدفأة وركن التلفاز.. تفاصيل فاخرة

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

تضمن تصميم الغرفة تفاصيل فاخرة، مثل تلك المدفأة التي ادمجت داخل عمود، مع تصميم حديث تين بالزجاج والرخام في مزيج رائع وأنيق. إلى جانب المدفأة صممت المساحة الخاصة بالتلفاز، حيث الشاشة المسطحة الحديثة وقد وضعت داخل إطار من الزخارف الجبسية والمرايا، مع اثنين من المصابيح الجانبية، واثنين من المزهريات في الأرضية على جانبي الطاولة الخشبية البيضاء.

مطبخ كلاسيكي مع بار

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk مطبخ
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

مطبخ كلاسيكي مع بار تضمنت المساحة المفتوحة في الطابق السفلي مطبخ كلاسيكي على الطراز الأمريكي، مع بار وبضعة كراسي لتناول الوجبات والمشروبات السريعة. تغلب على تصميم المطبخ أجواء ريفية مُشرقة وفاخرة، بفضل النافذة الزجاجية والثريا الكريستالة والتفاصيل الخشبية.

تصميم خشبي قديم الطراز

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة السفرة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

غرفة السفرة اتخذت موقعًا يتوسط المساحة بين غرفة المعيشة والمطبخ، مع تصميم خشبي عتيق بعض الشيء، وقد تمتعت بدورها باشراقة الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية التي تزينت بستائر ارجوانية، واضفت الثريا الكريستالية المتدلية من السقف الطابع الفاخر المميز لتفاصيل تلك الفيلا.

حمام راقي وفاخر

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

النقوش الناعمة في الجدران، وأبواب كابينة الاستحمام الزجاجية، وأيضًا الأرضية، تمنح هذا الحمام أسلوبًا راقيًا، بينما يستمد أسلوبه الفاخر من الثريا الكريستالية ، والتي تصنع تناسقًا جذابًا مع الإضاءة فوق المرحاض.

النغمة الفاتحة من اللون الأصفر تبدو أنيقة وناعمة، حيث الستائر التي زينت النافذة الزجاجية، بينما والمرايا على جانبيها، بينما وضعت اسفل النافذة منضدة خشبية مع سطح رخامي، تضمن الحوض بداخله.

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درجات رخامية وثريات كريستالية

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

درجات رخامية وثريات كريستالية صمم السلم من درجات رخامية مع إضاءات خفية، ودرابزين معدني مزخرف، بتصميم كلاسيكي ناعم تدعمه الثريات الكريستالية المتلألألة التي تدلى من الأسقف في كل طابق، وقد تدلت واحدة ضخمة من السقف المرتفع لتصل إلى الطابق السفلي.

غرفة نوم بألوان الباستيل

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

غرفة نوم بألوان الباستيل تصميم غرفة النوم جاء كلاسيكيًا مع نغمات الباستيل الناعمة، حيث الارجواني والسماوي، وقد تكون الأثاث من سرير مزدوج مع اثنين كمود بتصميم بسيط، فيما استندت إلى الجدار المقابل منضدة خشبية بيضاء، حملت شاشة التلفاز المسطحة الحديثة. في الزاوية الجانبية، وضع اثنين من الكراسي مع منضدة مستديرة، لجلسة جانبية أنيقة.

ركن ناعم بالأبيض والسيموني

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

ركن ناعم بالأبيض والسيموني مع نغمات ناعمة من الأبيض والكريمي والسيموني، صمم هذا الركن الرائع، حيث الأريكة الخشبية بتصميم كلاسيكي راقي، وقد وضعت أمام نافذة تزينت بالستائر المزرقشة مع منضدتين جانبيتين، بينما زينت الجدران بالإطارات الجبسية والمرايا، مع مصابيح كريستالية براقة.

حمام بتصميم ملكي

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk حمام
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

وضع البانيو داخل قاعدة من السيراميك، مزودة بـ 3 درجات في لمسة فاخرة تعبر عن الرفاهية، والتي تدعمها الثريا الكريستالية والإضاءا الخفية في السقف، إضافة إلى المصابيح المتدلية فوق النافذة.

استغلت المساحة فوق المرحاض لتصميم مساحات تخزينية، حيث الخزانة الخشبية، فيما وضعت منضدة خشبية تضمنت اثنين من الأحواض في الجهة المقابلة أسفل النافذة.

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