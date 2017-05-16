فيلا فاخرة مع تفاصيل براقة وألوان مُبهجة

التفاصيل الفاخرة والألوان الناعمة والأثاث الأنيق والأجواء الدافئة المُشرقة… كلها مميزات تتمتع بها تلك الفيلا التي نحن بصدد اصطحابكم في جولة داخل غرفها وأروقتها، للاستمتاع بمستوى أخر من الأاناقة والإبداع في التصميم الداخلي.
تتكون الفيلا من 3 طوابق، مع مساحات معيشية فاخرة وأنيقة، وتفاصيل ديكورية براقة، بينما تتمتع غرف نومها بلمسات لونية مميزة ومُبهجة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من تلك التصميمات المميزة!
تتمتع غرفة المعيشة بإشراقة طبيعية قوية بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة التي امتدت محتلة الجدار بأكمله، وقد تزينت بستائر كلاسيكية فاخرة من طبقتين إحداهما بيضاء خفيفة وشفافة، والأخرى بنغمة تقف بين الوري والكريمي، وهي الطبقة الثقيلة التي تستخدم للاعتام من أجل الحصول على الخصوصية وقت الحاجة.
في الطابق السفلي نجد أن الفيلا تتمتع بمساحات مفتوحة تجمع البيئات المعيشية مع نغمات لونية دافئة وناعمة، حيث الكريمي وبعض البنيات، وتداخل لطيف من الأبيض والأرجواني، فيما تنوعت قطع الاثا بين الخشبية الخفيفة والمنجدة الضخمة ذات الذراعين، لكسر الملل.
تضمن تصميم الغرفة تفاصيل فاخرة، مثل تلك المدفأة التي ادمجت داخل عمود، مع تصميم حديث تين بالزجاج والرخام في مزيج رائع وأنيق. إلى جانب المدفأة صممت المساحة الخاصة بالتلفاز، حيث الشاشة المسطحة الحديثة وقد وضعت داخل إطار من الزخارف الجبسية والمرايا، مع اثنين من المصابيح الجانبية، واثنين من المزهريات في الأرضية على جانبي الطاولة الخشبية البيضاء.
مطبخ كلاسيكي مع بار تضمنت المساحة المفتوحة في الطابق السفلي مطبخ كلاسيكي على الطراز الأمريكي، مع بار وبضعة كراسي لتناول الوجبات والمشروبات السريعة. تغلب على تصميم المطبخ أجواء ريفية مُشرقة وفاخرة، بفضل النافذة الزجاجية والثريا الكريستالة والتفاصيل الخشبية.
غرفة السفرة اتخذت موقعًا يتوسط المساحة بين غرفة المعيشة والمطبخ، مع تصميم خشبي عتيق بعض الشيء، وقد تمتعت بدورها باشراقة الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية التي تزينت بستائر ارجوانية، واضفت الثريا الكريستالية المتدلية من السقف الطابع الفاخر المميز لتفاصيل تلك الفيلا.
النقوش الناعمة في الجدران، وأبواب كابينة الاستحمام الزجاجية، وأيضًا الأرضية، تمنح هذا الحمام أسلوبًا راقيًا، بينما يستمد أسلوبه الفاخر من الثريا الكريستالية ، والتي تصنع تناسقًا جذابًا مع الإضاءة فوق المرحاض.
النغمة الفاتحة من اللون الأصفر تبدو أنيقة وناعمة، حيث الستائر التي زينت النافذة الزجاجية، بينما والمرايا على جانبيها، بينما وضعت اسفل النافذة منضدة خشبية مع سطح رخامي، تضمن الحوض بداخله.
درجات رخامية وثريات كريستالية صمم السلم من درجات رخامية مع إضاءات خفية، ودرابزين معدني مزخرف، بتصميم كلاسيكي ناعم تدعمه الثريات الكريستالية المتلألألة التي تدلى من الأسقف في كل طابق، وقد تدلت واحدة ضخمة من السقف المرتفع لتصل إلى الطابق السفلي.
غرفة نوم بألوان الباستيل تصميم غرفة النوم جاء كلاسيكيًا مع نغمات الباستيل الناعمة، حيث الارجواني والسماوي، وقد تكون الأثاث من سرير مزدوج مع اثنين كمود بتصميم بسيط، فيما استندت إلى الجدار المقابل منضدة خشبية بيضاء، حملت شاشة التلفاز المسطحة الحديثة. في الزاوية الجانبية، وضع اثنين من الكراسي مع منضدة مستديرة، لجلسة جانبية أنيقة.
ركن ناعم بالأبيض والسيموني مع نغمات ناعمة من الأبيض والكريمي والسيموني، صمم هذا الركن الرائع، حيث الأريكة الخشبية بتصميم كلاسيكي راقي، وقد وضعت أمام نافذة تزينت بالستائر المزرقشة مع منضدتين جانبيتين، بينما زينت الجدران بالإطارات الجبسية والمرايا، مع مصابيح كريستالية براقة.
وضع البانيو داخل قاعدة من السيراميك، مزودة بـ 3 درجات في لمسة فاخرة تعبر عن الرفاهية، والتي تدعمها الثريا الكريستالية والإضاءا الخفية في السقف، إضافة إلى المصابيح المتدلية فوق النافذة.
استغلت المساحة فوق المرحاض لتصميم مساحات تخزينية، حيث الخزانة الخشبية، فيما وضعت منضدة خشبية تضمنت اثنين من الأحواض في الجهة المقابلة أسفل النافذة.
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