منزل رائع ذو مساحة صغيرة لعشاق الكلاسيكية

أنغام الكلاسيكية تصنع لوحة غنية بتفاصيلها ولها ملامح مستقلة بذاتها لا مثيل لها، وعشاق الكلاسيكية لديهم شغف بكل عناصرها وتفاصيلها، رغم ظننا أنها دائما ما تكون تقليدية، إلا أن اليوم مع هوميفاي تقدم لنا منزل كلاسيكي رائع على نمط القصور ويناسب أصحاب الذوق الراقي كالملوك قد يغير لنا ما اعتقدناه دوما، لذا بين تفاصيلها ستجد على الأقل فكرة أو أخرى تناسب منزلك او ذوقك الخاص ..
في الأغلب ما قد نلجأ للفراغات المفتوحة ونستغنى عن الجدران لحل أزمة ضيق المساحة، فكلما كانت الرؤية مفتوحة امام العين تلاشى احساس صغر المساحة، اختار المصمم أثاث كلاسيكي مميز يحمل بتفاصيله وأركانه روح الكلاسيكية الساحرة، اكتفى المصمم بأريكة واحدة صغيرة واختار له طاولة صغيرة ونجفة أنيقة لتكتمل غرفة معيشة عائلتنا الصغيرة..
إلى جانب آخر من فراغ الاستقبال المفتوح جاءت السفرة الأنيقة بتصميم كلاسيكي رائع تقليدي، وتكررت النجفة لتجلب لنا جمال من نوع خاص ونضع حجر مشترك بين الغرفتين..
اهتمام المصمم بالتفاصيل كان فريدا من نوعه المزهرية والنجفة والستائر وورق الحدران، كل التفاصيل تجعل من المشهد لوحة فنية تقف أمامها تتأمل تفاصيلها وجمالها..
حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية لنجد الفراغ بأكمله مشرق وحيوي ولا تنس الستائر الكلاسيكية ذات التصميم البسيط لتترك الساحة مفتوحة أمام كلاسيكية التفاصيل وجمالها..
المطبخ المفتوح حل سحري للمساحات الصغيرة ولكن الاهتمام بنظافته هي مهمة ضروري لا غنى عنها، ولكن هنا المصمم جاء بالسفرة في احضان المطبخ وكأنهم فراغ واحد ولكن بتصميم مختلف حيث أن المطبخ غلب عليه اللون الأبيض، أما السفرة احتفظ باللون الخشبي التقليدي ..
إلى ركن المعيشة ثانية ونجد جدار كامل للتليفزيون فقط مزود بمدفأة ذات تصميم كلاسيكي بتفاصيل جميلة، ومن الواضح أن البساطة كانت هي الشريك الأول في التصميم، حيث اختار المصمم
نيش صغير يتناسب مع ضيق المساحة ومن باب الاستغناء عن أثاث بلا استخدام..
غرفة المكتب أصبحت من الضروريات لمواكبة العصر واحتياجاته، أصبح العمل جزء وشريك يومي وفي كل وقت، لذا اتجه عالم الديكور لتخصيص غرفة من بداية التصميم الهندسي لايجاد مكان مناسب للعمل والقراءة ومتابعة الأمور المستعجلة..
سقف مميز مزين بلوحة فنية بتفاصيل غاية في الروعة ويتوسطها النجفة الكلاسيكية ذات التصميم البسيط، اختيار المصمم أن يضيف مثل هذه اللوحة للمنزل يعني اهتمام مستخدمينه بالفن وقبولهم بإنفاق جزء من الميزانية لتصميم لوحة مثل هذهه، وهو ما نفتقه في تصميماتنا حيث الإيمان بأن الفن في منازلنا لها رونق مميز وجمال إضافي لا حد له ..
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