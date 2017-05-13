الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل رائع ذو مساحة صغيرة لعشاق الكلاسيكية

آية منير آية منير
Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Loading admin actions …

أنغام الكلاسيكية تصنع لوحة غنية بتفاصيلها ولها ملامح مستقلة بذاتها لا مثيل لها، وعشاق الكلاسيكية لديهم شغف بكل عناصرها وتفاصيلها، رغم ظننا أنها دائما ما تكون تقليدية، إلا أن اليوم مع هوميفاي تقدم لنا منزل كلاسيكي رائع على نمط القصور ويناسب أصحاب الذوق الراقي كالملوك قد يغير لنا ما اعتقدناه دوما، لذا بين تفاصيلها ستجد على الأقل فكرة أو أخرى تناسب منزلك او ذوقك الخاص ..

فراغ مفتوح يجمع بين المعيشة والسفرة والمطبخ ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

في الأغلب ما قد نلجأ للفراغات المفتوحة ونستغنى عن الجدران لحل أزمة ضيق المساحة، فكلما كانت الرؤية مفتوحة امام العين تلاشى احساس صغر المساحة، اختار المصمم أثاث كلاسيكي مميز يحمل بتفاصيله وأركانه روح الكلاسيكية الساحرة، اكتفى المصمم بأريكة واحدة صغيرة واختار له طاولة صغيرة ونجفة أنيقة لتكتمل غرفة معيشة عائلتنا الصغيرة..

غرفة سفرة أنيقة ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

إلى جانب آخر من فراغ الاستقبال المفتوح جاءت السفرة الأنيقة بتصميم كلاسيكي رائع تقليدي، وتكررت النجفة لتجلب لنا جمال من نوع خاص ونضع حجر مشترك بين الغرفتين..

التفاصيل ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

اهتمام المصمم بالتفاصيل كان فريدا من نوعه المزهرية والنجفة والستائر وورق الحدران، كل التفاصيل تجعل من المشهد لوحة فنية تقف أمامها تتأمل تفاصيلها وجمالها..

الإضاءة الطبيعية والستائر البسيطة ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية لنجد الفراغ بأكمله مشرق وحيوي ولا تنس الستائر الكلاسيكية ذات التصميم البسيط لتترك الساحة مفتوحة أمام كلاسيكية التفاصيل وجمالها..

مطبخ مفتوح ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

المطبخ المفتوح حل سحري للمساحات الصغيرة ولكن الاهتمام بنظافته هي مهمة ضروري لا غنى عنها، ولكن هنا المصمم جاء بالسفرة في احضان المطبخ وكأنهم فراغ واحد ولكن بتصميم مختلف حيث أن المطبخ غلب عليه اللون الأبيض، أما السفرة احتفظ باللون الخشبي التقليدي ..

ركن للمعيشة ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة المعيشة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

إلى ركن المعيشة ثانية ونجد جدار كامل للتليفزيون فقط مزود بمدفأة ذات تصميم كلاسيكي بتفاصيل جميلة، ومن الواضح أن البساطة كانت هي الشريك الأول في التصميم، حيث اختار المصمم نيش صغير يتناسب مع ضيق المساحة ومن باب الاستغناء عن أثاث بلا استخدام..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مكتب خاص ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' مكتب عمل أو دراسة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

غرفة المكتب أصبحت من الضروريات لمواكبة العصر واحتياجاته، أصبح العمل جزء وشريك يومي وفي كل وقت، لذا اتجه عالم الديكور لتخصيص غرفة من بداية التصميم الهندسي لايجاد مكان مناسب للعمل والقراءة ومتابعة الأمور المستعجلة..

سقف مزين بلوحة فنية ..

Гостиная и кабинет в неоклассическом стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' مكتب عمل أو دراسة
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

سقف مميز مزين بلوحة فنية بتفاصيل غاية في الروعة ويتوسطها النجفة الكلاسيكية ذات التصميم البسيط، اختيار المصمم أن يضيف مثل هذه اللوحة للمنزل يعني اهتمام مستخدمينه بالفن وقبولهم بإنفاق جزء من الميزانية لتصميم لوحة مثل هذهه، وهو ما نفتقه في تصميماتنا حيث الإيمان بأن الفن في منازلنا لها رونق مميز وجمال إضافي لا حد له ..

يمكنك قراءة .. 7 تصميمات خليجية فاخرة لأحواض الاستحمام

38 تصميم متميز لغرفة طعام أنيقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً