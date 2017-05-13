منزل رائع ذو مساحة صغيرة لعشاق الكلاسيكية

أنغام الكلاسيكية تصنع لوحة غنية بتفاصيلها ولها ملامح مستقلة بذاتها لا مثيل لها، وعشاق الكلاسيكية لديهم شغف بكل عناصرها وتفاصيلها، رغم ظننا أنها دائما ما تكون تقليدية، إلا أن اليوم مع هوميفاي تقدم لنا منزل كلاسيكي رائع على نمط القصور ويناسب أصحاب الذوق الراقي كالملوك قد يغير لنا ما اعتقدناه دوما، لذا بين تفاصيلها ستجد على الأقل فكرة أو أخرى تناسب منزلك او ذوقك الخاص ..