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38 تصميم متميز لغرفة طعام أنيقة

آية منير آية منير
Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design غرفة السفرة
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غرفة الطعام ركن خاص جدا تجتمع فيه العائلة والضيوف ليتناولوا معا أشهى الوجبات في جو حميمي دافئ، تختلف تصميماتها حسب منزلك فمثلا من الممكن ان تكن مستقلة بذاتها بعيدا عن فراغ الاستقبال، أو مشتركة مع غرفة المعيشة او المطبخ، لا يهم ذلك في الشكل النهائي للغرفة إلا إذا كان هناك سبيل للابتكار وكسر ما هو تقليدي، ولكن تبقى عناصر الغرفة الأساسية ثابتة وهي مائدة الطعام وكراسيها والنيش أو خزانة خاصة والنجفة والتى تعد من أكثر العناصر قوة وتغييرا للمشهد ككل، هوميفاي تقدم لك اليوم 30 تصميم متميز ومختلف لغرفة طعام أنيقة ستحب ان تمتلكها يوما ما .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. على الطراز الحديث وبألون خشبية جذابة يأتي هذا التصميم غاية في البساطة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم الألوان الخشبية جنبا إلى جنب مع الألوان المحايدة للجدران والأسقف وأرضية رخامية ذات تأثير أنيق، ووحدة إضاءة مميزة  وخزانة مغلقة خاصة بالغرفة ..

22. ​تصميم خشبي لقاعدة مائدة الطعام أنيق سينال إعجاب الكثير ومقاعد بتصميم حديث بسيط..

Bosques, UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo غرفة السفرة
UNUO Interiorismo

UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo

3. على الطراز البلدي المعاصر تأتيك مائدة الطعام بتصميم خشبي ومقاعد حديثة ووحدات إضاءة بمظهر معدني رائع..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

4. مزيج رائع بين الزجاج والخشب والمقاعد ذات الأقمشة الناعمة وتتلألأ نجفة باللون الأبيض لتزين المشهد..

Residência PC, Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

5. الهدوء والبساطة في تصميم جميل وجذاب ..

SAN PATRICIO II, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos غرفة السفرة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

6. الاتجاه التبسيطي الحديث والمعاصر في تصميمات قطع الأثاث يجعل من هذا التصميم عنوان للأناقة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

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7. كلاسيكية حالمة بألوان محايدة وتصميم يناسب المساحات الصغيرة ..

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером غرفة السفرة
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

8. ​أسلوب جديد للتأثيث بدلا من المقاعد فقط لمائدة الطعام، أضاف المصمم أريكة صغيرة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

9. إعادة التدوير تصنع من مائدة طعام ومقاعد قديمة لقطعة ديكورية مميزة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

10. التصميم الدائري لمائدة الطعام يناسب الكثير من منازلنا وله وجه جمالي خاص به ..

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة السفرة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

11. على طراز المطاعم والفنادي يأتي لكم تصميم جذاب وأنيق لطاولة طعام بسيطة ومقاعد مختلفة..

house interiors, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة السفرة
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

12. مائد طعام رخامية ووحدات إضاءة نادرة ومقاعد بسيطة .. لوحة متكاملة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

13. كلاسيكية بطابع قديم ..

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

14. تستطيع النجفة أن تقوم بدور البطولة وحدها حين تكون مائدة الطعام بسيطة وتحتاج للمزيد من الأناقة ..

Casa Temazate, Portico Arquitectura + Construcción Portico Arquitectura + Construcción غرفة السفرة
Portico Arquitectura + Construcción

Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción

15. تصميم حديث بلمسة ريفية وبألوان رومانسية حالمة ..

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

16. الطراز الحديث والمعاصر عنوان للبساطة بتصميم خشبي مميز ..

Loft - piazza Emilia - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

17. تصميم رائع ومميز لمائدة طعام مربعة مزودة بمقاعد أنيقة تتمتع بجزء من الاستقلالية ..

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch غرفة السفرة
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

18. تصميم حديث مبتكر مزود بزخارف أنيقة ..

PH D Terrace zona romantica, DECO Designers DECO Designers غرفة السفرة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

19. تصميم خشبي حديث ومقاعد ذات أقمشة مميزة ..

Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة السفرة Brown
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

20. قاعة المائدة مساحة للابتكار كبيرة، يستيع المصمم كما فعل هنا أن يضيف لمسة إبداعية مميزة..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

21. الريفية وجمال الطبيعة تتألق في تصميم من الخشب الطبيعي ومقاعد مصممة من وحى البيئة المحيطة ..

homify غرفة السفرة الخشب هندسيا
homify

homify
homify
homify

22. ألوان جذابة وتصميم بسيط ..

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

23. تصميم مقاعد بلمسة مميزة ..

Four season house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة السفرة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

24. أريكة بدلا من المقاعد في تصميم كلاسيكي أنيق ..

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

25. تصميم غاية في البساطة بمقاعدة أنيقة ومميزة ..

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design غرفة السفرة
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

26. الأبيض الساحر وجماله مع الخشب وبساطة التصميم في مشهد رائع ومميز..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

27. منزل حديث وغرفة طعام ريفية ..

Prachtig licht woonhuis in combinatie met een houten vloer van ZILVA, Zilva Vloeren Zilva Vloeren غرفة السفرة
Zilva Vloeren

Zilva Vloeren
Zilva Vloeren
Zilva Vloeren

28. بألوان مميزة ولمسات فنية يأتي لكم تصميم مختلف لغرفة طعام مشتركة مع المعيشة..

homify غرفة السفرة خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

29. الابتكار والتميز في مائدة طعام وبار أنيق معا ..

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ غرفة السفرة
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

30. لا مانع من فكرة تتسم بالجنون لتتمتع بتصميم مبتكر ومتجدد ..

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة السفرة
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

يمكنك قراءة .. تعرف على خامات الجدران المختلفة في التصميم العصري للمنازل

كيف تصمم غرفة سفرة فاخرة على الطريقة الخليجية؟

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