38 تصميم متميز لغرفة طعام أنيقة

غرفة الطعام ركن خاص جدا تجتمع فيه العائلة والضيوف ليتناولوا معا أشهى الوجبات في جو حميمي دافئ، تختلف تصميماتها حسب منزلك فمثلا من الممكن ان تكن مستقلة بذاتها بعيدا عن فراغ الاستقبال، أو مشتركة مع غرفة المعيشة او المطبخ، لا يهم ذلك في الشكل النهائي للغرفة إلا إذا كان هناك سبيل للابتكار وكسر ما هو تقليدي، ولكن تبقى عناصر الغرفة الأساسية ثابتة وهي مائدة الطعام وكراسيها والنيش أو خزانة خاصة والنجفة والتى تعد من أكثر العناصر قوة وتغييرا للمشهد ككل، هوميفاي تقدم لك اليوم 30 تصميم متميز ومختلف لغرفة طعام أنيقة ستحب ان تمتلكها يوما ما .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..