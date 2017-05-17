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منزل رائع ذوتفاصيل لونية متناغمة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом بلكونة أو شرفة
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عشاق الديكور كعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى لإبراز كل اللمسات المعمارية المختلفة والجذابة، وكل ما يتنافس المصممون والخبراء في أضافته وابتكاره في عالم الديكور. ونحن اليوم في جولة مع منزل رائع ومميز رغم أن مساحته ليست كبيرة ألا أن المصمم أبدع في خلق تناغم لوني وتقسيم المنزل بطريقة جذابة جداً، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه.

غرفة معيشة مميزة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة المعيشة
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

غرفة المعيشةداخل المنزل صممت بأناقة وجاذبية خاصة، اندمجت التفاصيل اللونية بشكل رائع داخل المنزل، فنجد اللون الأورجواني والبيج الهادئ يسيطران على تصميم الغرفة من خلال الأثاث وتصميم الأرضيات والجدران التي سيطرعليها اللون البيج الهادئ، اختارالمصمم الأريكة باللون الأورجواني الصريح مع لمسات من المخدات الصغيرة باللون البيج ذو النقوشات المميزة التي تشابهت في التصميم مع تصميم الستارة.

تفاصيل

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة المعيشة
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

استعان المصمم ببعض التفاصيل المميزة في تصميمه لغرفة المعيشة، فنجد السقف مصمم بتصميم رائع مع أضافة لمسات من ديكورات الجبس تشبه المربعات الصغيرة في السقف اندمجت مع تقسيمات الأرفف في الجدار خلف الأريكة، التي كانت لمسة مبتكرة وعملية من المصمم، للتخزين وأضافة لمسات الديكور المتنوعة داخل الغرفة. اختيار الثريا في سقف الغرفة كان اختيار موفق جداً من المصمم تناسق مع باقي تفاصيل الديكور في الغرفة.

نظرة على غرفة السفرة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة المعيشة
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

غرفة المعيشة اندمجت بشكل جذاب مع غرفة السفرة، فبعد مرورنا من غرفة المعيشة وجدنا غرفة السفرة بتصميمها الأخاذ، فقط طاولة صغيرة مستديرة من الخشب الفاتح تحاوطها بعض الكراسي الملونة باللون الأورجواني والأخضر الذي اندمج مع تفاصيل اللون البيج بشكل جذاب.

مطبخ وغرفة سفرة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом مطبخ
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

أما المطبخ وغرفة السفرة فكانا مدمجان معاً بشكل أنيق ومميز، المطبخ عصري مصمم على النمط الأمريكي الذي يعتمد على فتح المطبخ سواء على غرفة المعيشة أو غرفة السفرة، استخدم المصمم اللون البيج الحيادي  ليندمج مع الوان غرفة السفرة حتى لا تشعر بفوضى.

تراس وجلسة خاصة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом بلكونة أو شرفة
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

استغل المصمم الشرفة بطريقة عصرية وعملية جداًداخل المنزل، فقام بتقسيمها بشكل مثالي لتصبح جلسة ومنطقة معيشة متكاملة داخل المنزل، أضاف المصمم تلك الطاولة الصغيرة التي تحاوطها بعض الكراسي لتناول الطعام بداخل الشرفة، مع وجود تلك الأريكة لتحصل على جلسة خاصة ومنطقة معيشة في تراس منزلك.

غرفة النوم الرئيسية

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة نوم
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

وهنا غرفة النوم الرئيسية التي تختلف كثيراً في لمساتها الفنية عن باقي المنزل، فاعتمد المصمم على اللون الأورجواني مع الأخضر الفاتح في في تصميم الغرفة فجاءت الأرضيات من الباركيه باللون البيج الهادئ والجدران باللون الأخضر الباستيل بينما سيطر اللون الأورجواني على مفارش السرير كما نري ليخلق بذلك إطلالة مميز في غرفة النوم. اختيار الأقمشة الخفيفة للستائر باللون البيج كان اختيار مثالي جداً اندمج مع تفاصيل الغرف وفي نفس الوقت سمح بمرور الضوء إلى غرفة النوم بسهولة.

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خزانة بسيطة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة نوم
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

اختار المصمم خزانة خشبية بسيطة للغرفة، ليحفظ بذلك مساحات الغرفة بطريقة مثالية جداً.

غرفة النوم الثانية

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة نوم
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

وفي غرفة النوم الثانية لعبت الألوان الهادئة دوراً في تصميمها مثل غرفة النوم الرئيسية، فنجد اللون الزيتي لمفارش السرير اندمج مع الللون البيج الحيادي في تصميم الأرضيات والجدران، مع اختيار الستارة الجذابة بألوان الغرفة.

أضاءة رائعة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом غرفة نوم
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

أما الأضاءة فكان اختيارها مميز، فأضاف المصمم تلك الثريا الأنيقة في السقف مع بعض المصابيح المتناثرة على جدران الغرفة.

حمام بتصميم خاص

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом حمام
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

وختام جولتنا داخل المنزل مع تصميم الحمام الذي صمم بجاذبية واناقة شديدة على النمط المينيمال الجذاب، اللون الكافيه كان هو المسيطر على تصميم الحمام مع لمسات من اللون البيج الهادئ، استغل المصمم المنطقة اسفل الحوض وأضاف لها بعض الأرفف البسيط لتخزين الأغراض بداخلها بشكل عملي.

اضاءة مميزة

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом حمام
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

الأضاءة كانت مميزة جداً في تصميم الحمام مع المرآة الكبيرة التي أكملت جاذبية التصميم داخل الحمام.

منطقة دش مركزية

Яблочная классика, Дорогой Дом Дорогой Дом حمام
Дорогой Дом

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

أما منطقة الدش فقام المصمم بأضافة خزانة زجاجية لغلقها وأضافة أطلالة من الشفافية على تصميمها.

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