منزل رائع ذوتفاصيل لونية متناغمة

استعان المصمم ببعض التفاصيل المميزة في تصميمه لغرفة المعيشة، فنجد السقف مصمم بتصميم رائع مع أضافة لمسات من ديكورات الجبس تشبه المربعات الصغيرة في السقف اندمجت مع تقسيمات الأرفف في الجدار خلف الأريكة، التي كانت لمسة مبتكرة وعملية من المصمم، للتخزين وأضافة لمسات الديكور المتنوعة داخل الغرفة. اختيار الثريا في سقف الغرفة كان اختيار موفق جداً من المصمم تناسق مع باقي تفاصيل الديكور في الغرفة.