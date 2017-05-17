الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تعرف على أنواع الأرضيات المختلفة لمنزل عصري

منة اسماعيل منة اسماعيل
Heavy Velvet, Jacaranda Jacaranda Walls & flooringCarpets & rugs
Loading admin actions …

الأرضيات من التفاصيل المميزة في منزلك التي تكمل اللوحة الفنية لتصميم المنزل الخاص بك، خاصةً أن هناك العديد من الأنواع والتفاصيل في العديد من التصميمات والأنواع للأرضيات المختلفة، لكن أيهم انسب لك ولمنزلك هذا يتم تحديده بناءً على النمط الخاص بمنزلك، لذلك نحن في هوميفاي اليوم سنأخذك في جولة لتتعرف على انواع الأرضيات المختلفة لتختار منها ما يناسب منزلك ونمطه.

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores جدران
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

البلاط الشرقي

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

 بلاط ملون يحتوي على نقوشات شرقية واندلسية مصمم بألوان مبهجة، يفضل استخدام هذا النوع إذا كنت تريد إضفاء لمسة شرقية مميزة على منزلك.

تصميم أخر

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

تصميم أخر ممميز بنقوشات رائعة للبلاط الشرقي ولمساته الملونة الأنيقة التي تحمل روح الشرق ونفحاته في تصميمة المميز.

لوحة فنية خاصة

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

مزج السيراميك الخالي من النقوشات والرسومات مع أنواع أخرى من السيراميك المميز بنقوشات خاصة بإمكانه أن يعطيك تأثيراً خاصاً في منزلك سيجعلك تحب إطلالته بالتأكيد، فلا تتردد في جعل أرضيات منزلك لوحة فنية مميزة وجذابة.

الموكيت للمسة من الدفئ

Heavy Velvet, Jacaranda Jacaranda Walls & flooringCarpets & rugs
Jacaranda

Heavy Velvet

Jacaranda
Jacaranda
Jacaranda

الموكيت من التفاصيل التي تعطي دفئ وأناقة لتصميم الأرضيات، وهو يشبه السجاد في نسيجه بعض الشئ لكنه ثابت على الأرضيات، يتم تثبيته بمادة لاصقة على الأرضيات الأساسية، يصلح جداً إذا كان هناك بعض المشاكل في الأرضيات الأساسية.

البورسلين اللامع

Maxfine Crema Marfil Tile Supply Solutions Ltd جدران البلاط Beige maxfine,tiles,floortiles,walltiles,porcelaintiles,largeformat tiles
Tile Supply Solutions Ltd

Maxfine Crema Marfil

Tile Supply Solutions Ltd
Tile Supply Solutions Ltd
Tile Supply Solutions Ltd

البورسلين من أكثر أنواع الأرضيات فخامة بمظهره اللامع الأنيق ستحبه إذا كنت من عشاق الرقي والكلاسيكية المفرطة. البورسلين يعتبر من الأحجار الصناعية التي تشبه في تصميمعا السيراميك والرخام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

قطعة واحدة من الأرضيات

Feature Wall Madame Ant جدران
Madame Ant

Feature Wall

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

هناك نوع من الأرضيات يسمى أرضيات القطعة الواحدة، ويتم اختياره من قبل شركة متخصصة وتركيبها بوسائل خاصة لتظهر الأرضيات في النهاية كقطعة واحدة بدون فواصل.

السيراميك

Beautiful flooring for the finishing touch homify جدران kitchen floor
homify

Beautiful flooring for the finishing touch

homify
homify
homify

استخدام بلاطات السيراميك المتساوية لتعطيك مظهر متساوي مع إطلالة السيراميك اللامعة، يصلح للمنازل ذات التصميم الكلاسيكي الأنيق.

الفوسيفساء لإطلالة مبهحة

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

من الشائع عن الفوسيفساء استخدامه في جدران المطبخ والحمام، لكن ما عن الخروج عن المألوف والتحليق قليلاً في سماء الإبتكار!! واستخدام الفوسيفساء بألوانه المبهجة والمميزة، بالتأكيد هو خياراً جيداً لمحبي الأختلاف والخروج عن النمطية المعتادة.

شطرنج

Linocork (Cork & Linoleum) Granorte Walls & flooringWall & floor coverings
Granorte

Linocork (Cork & Linoleum)

Granorte
Granorte
Granorte

تصميم الشطرنج من التصميمات الشائعة جداً في أرضيات السيراميك، ويقوم على اختيار لونين مختلفين من السيرميك ووضعهم بشكل تبادلي يشبه الشطرنج في تصميمه.

الخشب الملون

Teal Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك Turquoise tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,white,vintage,period,bathroom,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

Teal Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

للخشب إطلالة دافئة مميزة، لكن إن كنت تبحث عن التجديد والبعد عن التقليدية مع الأحتفاظ بدفئ وجاذبية الخشب الخاصة، يمكنك الاستعانة بالخشب الملون لأرضيات رائعة وغير تقليدية بالمرة.

البلاط التقليدي

Tiles, The Vintage Floor Tile Company The Vintage Floor Tile Company Walls & flooringTiles
The Vintage Floor Tile Company

Tiles

The Vintage Floor Tile Company
The Vintage Floor Tile Company
The Vintage Floor Tile Company

البلاط الملون التقليدي من الخيارات في تصميم الأرضيات يمكنك الاستعانة به لأضافة تفاصيل من الماضي ولكن بأسلوب عصري.

تأثيرات خاصة

Hexagonal Floor Tiles Tileflair جدران
Tileflair

Hexagonal Floor Tiles

Tileflair
Tileflair
Tileflair

يمكنك استخدام تدريجات الألوان المختلفة لأضافة تأثيرات خاصة ومميزة على أرضيات منزلك حسب شخصيتك، مثل هذا التصميم الذي يشبه خلية النحل.

الرخام لجاذبية مفرطة

Limestone, De Ferranti De Ferranti غرفة المعيشة
De Ferranti

Limestone

De Ferranti
De Ferranti
De Ferranti

نموذج لأرضيات الرخام الرائعة، الرخام مميز بأناقته وبتصميماته المختلفة.

الأرضيات الحجرية

concreate The Wooden Floor Specialists Ltd Office spaces & stores
The Wooden Floor Specialists Ltd

concreate

The Wooden Floor Specialists Ltd
The Wooden Floor Specialists Ltd
The Wooden Floor Specialists Ltd

الحجر هو نوعية من الأرضيات الطبيعية وتأتي في تصميمات مختلفة الأشكار والأحجام والألوان أيضاً، يضيف لك لمسة جذابة ومميزة في منزلك.

أرضيات الفينيل القنال-تكس

Sanierung Dachwohnung , Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung غرفة الملابس
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

أرضيات الفينيل أو القنال-تكس من أنواع الأرضيات المميزة جداً ولها أشكال عديدة تشبه الرخام، السيراميك والخشب الباركيه، وربما الأخير هو أشهر أنواع أرضيات الفينيل. ما يميز الفينيل حقاً هو تنوع انماطه المختلفة وألوانه، يتم تركيبه إما قطعة واحدة متكاملة أو مربعات صغيرة يتم تركيبها واحدة تلو الأخرى.

الباركيه

homify جدران
homify

homify
homify
homify

الباركيه هو نوع من الأرضيات الخشبية التي تضيف لمسة دافئة وجذابة علىالمكان، ويعتبر واحد من أقدم أنواع الأرضيات ويصنع من الخشب السنديان الأحمر، أو الزان أو خشب البامبو.

الباركيه العتيق

Cross Sawn solid oak flooring from Russwood Russwood - Flooring - Cladding - Decking غرفة المعيشة
Russwood – Flooring – Cladding – Decking

Cross Sawn solid oak flooring from Russwood

Russwood - Flooring - Cladding - Decking
Russwood – Flooring – Cladding – Decking
Russwood - Flooring - Cladding - Decking

إذا اردت إطلالة عتيقة تشعرك بلمسة من الفخامة في منزلك فعليك بأختيار الباركيه ذو الملمس العتيق، وهو من أشهر الصيحات في عالم الأرضيات.

الجرانيت

Paddock End, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects Walls & flooringWall & floor coverings
Seymour-Smith Architects

Paddock End

Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects

هو نوع من الصخور الطبيعية التي تتكون من تحت الأرض ولها سطح خشن بعض الشئ، تختلف أشكالها وألوانها على حسب نوعية المعادن المستخدمة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: احذر هذه الأخطاء في ترتيب مطبخك

منزل رائع ذوتفاصيل لونية متناغمة
شاركنا برأيك هل أعجبتك تصميمات الأرضيات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً