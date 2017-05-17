تعرف على أنواع الأرضيات المختلفة لمنزل عصري

الأرضيات من التفاصيل المميزة في منزلك التي تكمل اللوحة الفنية لتصميم المنزل الخاص بك، خاصةً أن هناك العديد من الأنواع والتفاصيل في العديد من التصميمات والأنواع للأرضيات المختلفة، لكن أيهم انسب لك ولمنزلك هذا يتم تحديده بناءً على النمط الخاص بمنزلك، لذلك نحن في هوميفاي اليوم سنأخذك في جولة لتتعرف على انواع الأرضيات المختلفة لتختار منها ما يناسب منزلك ونمطه.
بلاط ملون يحتوي على نقوشات شرقية واندلسية مصمم بألوان مبهجة، يفضل استخدام هذا النوع إذا كنت تريد إضفاء لمسة شرقية مميزة على منزلك.
تصميم أخر ممميز بنقوشات رائعة للبلاط الشرقي ولمساته الملونة الأنيقة التي تحمل روح الشرق ونفحاته في تصميمة المميز.
مزج السيراميك الخالي من النقوشات والرسومات مع أنواع أخرى من السيراميك المميز بنقوشات خاصة بإمكانه أن يعطيك تأثيراً خاصاً في منزلك سيجعلك تحب إطلالته بالتأكيد، فلا تتردد في جعل أرضيات منزلك لوحة فنية مميزة وجذابة.
الموكيت من التفاصيل التي تعطي دفئ وأناقة لتصميم الأرضيات، وهو يشبه السجاد في نسيجه بعض الشئ لكنه ثابت على الأرضيات، يتم تثبيته بمادة لاصقة على الأرضيات الأساسية، يصلح جداً إذا كان هناك بعض المشاكل في الأرضيات الأساسية.
البورسلين من أكثر أنواع الأرضيات فخامة بمظهره اللامع الأنيق ستحبه إذا كنت من عشاق الرقي والكلاسيكية المفرطة. البورسلين يعتبر من الأحجار الصناعية التي تشبه في تصميمعا السيراميك والرخام.
هناك نوع من الأرضيات يسمى أرضيات القطعة الواحدة، ويتم اختياره من قبل شركة متخصصة وتركيبها بوسائل خاصة لتظهر الأرضيات في النهاية كقطعة واحدة بدون فواصل.
استخدام بلاطات السيراميك المتساوية لتعطيك مظهر متساوي مع إطلالة السيراميك اللامعة، يصلح للمنازل ذات التصميم الكلاسيكي الأنيق.
من الشائع عن الفوسيفساء استخدامه في جدران المطبخ والحمام، لكن ما عن الخروج عن المألوف والتحليق قليلاً في سماء الإبتكار!! واستخدام الفوسيفساء بألوانه المبهجة والمميزة، بالتأكيد هو خياراً جيداً لمحبي الأختلاف والخروج عن النمطية المعتادة.
تصميم الشطرنج من التصميمات الشائعة جداً في أرضيات السيراميك، ويقوم على اختيار لونين مختلفين من السيرميك ووضعهم بشكل تبادلي يشبه الشطرنج في تصميمه.
للخشب إطلالة دافئة مميزة، لكن إن كنت تبحث عن التجديد والبعد عن التقليدية مع الأحتفاظ بدفئ وجاذبية الخشب الخاصة، يمكنك الاستعانة بالخشب الملون لأرضيات رائعة وغير تقليدية بالمرة.
البلاط الملون التقليدي من الخيارات في تصميم الأرضيات يمكنك الاستعانة به لأضافة تفاصيل من الماضي ولكن بأسلوب عصري.
يمكنك استخدام تدريجات الألوان المختلفة لأضافة تأثيرات خاصة ومميزة على أرضيات منزلك حسب شخصيتك، مثل هذا التصميم الذي يشبه خلية النحل.
نموذج لأرضيات الرخام الرائعة، الرخام مميز بأناقته وبتصميماته المختلفة.
الحجر هو نوعية من الأرضيات الطبيعية وتأتي في تصميمات مختلفة الأشكار والأحجام والألوان أيضاً، يضيف لك لمسة جذابة ومميزة في منزلك.
القنال-تكس
أرضيات الفينيل أو
القنال-تكس من أنواع الأرضيات المميزة جداً ولها أشكال عديدة تشبه الرخام، السيراميك والخشب الباركيه، وربما الأخير هو
أشهر أنواع أرضيات الفينيل. ما يميز الفينيل حقاً هو تنوع انماطه المختلفة
وألوانه، يتم تركيبه إما قطعة واحدة متكاملة أو مربعات صغيرة يتم تركيبها واحدة
تلو الأخرى.
الباركيه هو نوع من الأرضيات الخشبية التي تضيف لمسة دافئة وجذابة علىالمكان، ويعتبر واحد من أقدم أنواع الأرضيات ويصنع من الخشب السنديان الأحمر، أو الزان أو خشب البامبو.
إذا اردت إطلالة عتيقة تشعرك بلمسة من الفخامة في منزلك فعليك بأختيار الباركيه ذو الملمس العتيق، وهو من أشهر الصيحات في عالم الأرضيات.
هو نوع من الصخور الطبيعية التي تتكون من تحت الأرض ولها سطح خشن بعض الشئ، تختلف أشكالها وألوانها على حسب نوعية المعادن المستخدمة.
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