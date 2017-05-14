بالصور.. تفاصيل منزل كلاسيكي فاخر

التفاصيل.. تصميم المنزل لا يكتمل ولا يصبح مثاليًا إلا بتلك التفاصيل الصغيرة التي تجتمع معًا لترسم لوحة متكاملة ومتناسقة الألوان والخطوط. الإضاءات الموزعة في السقف، والمزهريات المزينة للطاولات والزوايا، والمصابيح الجانبية في الجدران، والثريات الكريستالية، والستائر المزينة للنوافذ، والمفروشات والوسائد المتناغمة الألوان، والمرايا المزينة بالإطارات المذهبة، والنقوش والألوان.. كل تلك التفاصيل اجتمعت واتحدت معًا في منزل فاخر كل شبر منه يعد قطعة فنية ومعزوفة موسيقية فريدة.
شاركونا جولتنا اليوم في هوميفاي، لنستمتع بتفاصيل وديكورات منزل كلاسيكي رائع، من تصميم DESIGNER OLGA AYSINA.
تتمتع واجهة المنزل بتصميم كلاسيكي تقليدي، حيث السقف القرميد مع الزوايا المثلثة، والنوافذ الزجاجية الطولية، وقد طليت الواجهة بلون كريمي، بينما زين أسفل الجدران بطوب حجري بلون أحمر، ليصنع لوحة رائعة مع الحديقة الخضراء الصغيرة المحيطة بالبناء.
مدخل المنزل يرحب بنا في استقبال مُشرق أنيق وفاخر، حيث نافذة السقف قد ملأت المكان بالضوء، واللون الأصفر الفاتح منحه شعور مبهج، مع المصابيح الجانبية، والأرضية السيراميكية البيضاء التي تزيده إشراقة واتساعًا.
الرف المعلق في الزاوية إلى جانب الباب، والذي يعد حلًا ذكيًا لوضع البريد والمفاتيح، مع عرض قطع ديكورية صغيرة، فيما وضعت اثنين من المرايا الكبيرة مع إطارات مذهبة، ومقاعد حمراء منجدة، لإضافة لمسة فاخرة ومُريحة على تصميم المدخل.
في نهاية المدخل، وضعت منضدة خشبية تزينت بقطع ديكورية قيمة، مع لوحة فنية زينت الجدار أعلاها، فيما يقودنا الكريق يمينًا إلى الدرج للطابق الثاني، ويسارًا إلى غرفة السفرة ومنها إلى غرفة المعيشة.
من مدخل المنزل، نتجه يسارًا لنصل إلى غرفة السفرة، ويخطف أنظارنا الارتفاع الكبير للسقف، والذي زينته ثريا عتيقة الطراز ثمينة القيمة، مع ستائر بيضاء ناعمة تدلت فوق النوافذ الزجاجية التي شكلت صفين بطول الجدار.
تصميم طاولة الطعام الخشبي يبدو أنيقًا ودافئًا، لتناول وجبة طعام عائلية وصنع الذكريات السعيدة وسط أجواء مُشرقة بفضل الضوء الطبيعي الكثيف، والزهور الطازجة التي تزين المزهريات الفخارية المزخرفة، إضافة إلى القطع الخزفية المزينة لسط الطاولة.
من غرفة السفرة يمكننا رؤية غرفة المعيشة، حيث المساحة المفتوحة التي لا يفصلها سودى عمودين بارزين في الجانبين، بما يمنح كل غرفة استقلاليتها وخصوصيتها، ولكن أيضًا مع الوصول بينهما في أجواء حميمية دافئة.
تبدو غرفة المعيشة دافئة ومريحة، مع اتساعها الواضح بفضل قطع الأثاث القليلة، والإشراقة القوية للنوافذ الزجاجية. اللمسات باللون السماوي تمنح الغرفة شيء من البهجة والحيوية. المفروشات والكراسي المذهبة مع المنضدة الصغيرة أسفل النافذة، والمدفأة الأنيقة اسفل المرآة، والطاولتين الخشبيتين على جانبيها، مع السجاد الشرقي.. تفاصيل تمنح تلك الغرفة طابعًا خاصًا وأناقة من نوع أخر.
تصميم المطبخ كلاسيكي مع طابع ريفي، حيث الخزائن الخشبية باللون الكريمي الفاتح، وأضرية من مربعات السيراميك البيضاء، وقطع خزفية تزن أرجائه هنا وهناك، فيما تمنحه الناذفة الزجاجية إشراقة طبيعية منعشة، يعكسها السطح الزجاجي للطاولة المستديرة الصغيرة التي وضعت لتناول إفطار سريع، وربما كوب من القهوة .
بالصعود إلى الطابق الثاني، نجد أن الأرضيات تزينت بحلة خشبية لامعة، مع جدران بيضاء مُشرقة وثريا نحاسية أنيقة، بينما صمم السلم من درجات رخامية فاخرة، ودرابزين معدن أنيق، وقد تلت ثريا كبيرة من أعلى سقف المنزل لتصل إلى الطابق السفلي في تصميم مبهر يبرز ارتفاع السقف.
صممت غرفة المكتب لتتمتع بدرجة عالية من الجدية والأناقة الفاخرة، حيث الأريكة الجلد بلونها الأسود، والمنضدة والكرسي الخشبيان، والسجاد الشرقي، والستائر المزرقشة، إضافة إلى ورق الجدران المخطط، مع نغمات لونية بنية تُضفي الدفء والطابع الجاد على أجواء الغرفة.
تصميم المكتبة كلاسيكي عتيق، وهو الأسلوب الغالب في هذا المنزل، حيث التصميم الخشبي مع الأبواب الزجاجية، وقد زين الجدار إلى جانبها باثنين من الأرفف المعلقة التي حملت الشهادات والإنجازات التي تدعو للفخر والتباهي.
صممت غرفة النوم على الطراز الكلاسيكي العتيق، مع أخشاب بنية باللون الطبيعي، واللوح الأمامي للسرير قد تزين بالأخشاب المفرغة، فيما وضع إلى جانبع كمود مع ثلاث أدراج لتوفير مساحات تخزينية، فيما وضعت في الجانب الثاني منضدة صغيرة وإلى جانبها الخزانة الخشبية.
في زاوية الغرفة، وضعت طاولة صغيرة إلى جانب النافذة الزجاجية، مع كرسي خشبي مريح، لتخصيصه كركن للدراسة أو العمل.
يتمتع هذا الحمام بتفاصيل فاخرة وأنيقة، بدءأ من إطار المرآة والمصابيح الجانبية، وحتى الأرفف المعلقة المزينة بالقطع الديكورية الفريدة، فيما تزين الجدار في الجزء الفاصل بين الطلاء السماوي، ولزخارف البيضاء، بوزرة معدنية باللون البني الداكن.
وضع الحوض داخل خزانة خشبية بنية، مع سطح رخامي أبيض، فيما وضع في الجهة الأخرى بانيو قائم بذاته، بلون أبيض نظيف ومشرق، مع صنابير فضية لامعة، هذا بالغضافة إلى كابينة الاستحمام في نهاية الحمام، والتي صممت أبوابها من المرايا العاكسة.
بالخشب الأحمر، صممت قطع أثاث تلك الغرفة، وقد منحها اللون الصارخ مظهرًا عتيقًا، خاصة مع ورق الجدران المزرقش الذي اكتست به الجدران، ولكن مازالت الغرفة تحتفظ بطابعًا كلاسيكًا دافئًا، بفضل التفاصيل البسيطة في الزاوية التي تزينت بورق جدران مختلف أكثر إشراقة، وقطع ديكورية صغيرة ناعمة.
بلون أحمر صارخ، زينت جدران هذا الحمام، مع بلاطات سيراميكية لامعة، تعكس الأضوء المثبتة على جانبي المرآة المستديرة، فيما تُضفي المنضدة الخشبية الحاملة لحوض الاغتسال، لمسة أنيقة على تصميم الحمام. زود الحمام بكابينة استحمام زجاجية مع تصميم اسطواني، يمنح هذا الحمام لمسة عصرية مناقضة لطابعه الكلاسيكي العتيق.
بنغمات محايدة أنيقة، صممت غرفة النوم مع ورق جدران مزرقش، ومفروشات تتناسق مع الستائر المزينة للنافذة الزجاجية، التي توسطت الجدار، وقد تزين جانبيها بإطارات فنية مع إضاءات خفية.
الأرضية الخشبية تُضفي لمسة دافئة على أجواء الغرفة، فيما تمنحها الإضاءات الموزعة في السقف وفي الجدران، إشراقة قوية، تدعم إشراقة الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية.
تصميم منضدة التلفاز بلونها الأبيض وأرجلها النحيفة، جاء كلاسيكيًا راقيًا، مع عدة أدراج للتخزين. وقد تم تعليق شاشة مسطحة حديثة في الجدار أعلاها، لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاستلقاء في السرير.
اتخذ الحمام لونيًا ورديًا ناعمًا، طليت به وحدات الحمام وإطار المرآة، إضافة إلى ورق الجدران، وقد تداخل معه اللون الأبيض لمنح تلك المساحة إشراقة قوية، تدعهما وحدات المرحاض بتصميمها الأبيض، ومن فوقها الرف الخشبي الذي تزين بالقطع الديكورية، فيما اتخذت كابينة الاستحمام تصميمًا زجاجيًا شفافًا للحفاظ على الاتساع البصري.
اعتدنا رؤية حمام السباحة في المنازل الصغيرة في الفناء الخلفي، إلا أن هذا المنزل احتفظ بتميزه وتصميمه الفريد، مع مسبح في قاعة مغلقة، تزين سقفها بالنقوش الجبسية والإضاءات التي تزينه في إطار مضيء، بينما صمم المسبح مع أرضية من الفسيفساء الأزرق لتعكس لون رائع في المياهز في نهاية القاعة وضعت كراسية مع شيزلونج خشبي لنيل قسط من الراحة.
تتمتع القاعة بإضاءة طبيعية بفضل النوافذ المرتفعة التي تحافظ على خصوصية المكان، وتبقيه متجدد الهواء في الوقت ذاته، كما زودت القاعة بكابينة استحمام زجاجية لمزيد من الرفاهية والراحة.
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