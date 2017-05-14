بالصور.. تفاصيل منزل كلاسيكي فاخر

مدخل المنزل يرحب بنا في استقبال مُشرق أنيق وفاخر، حيث نافذة السقف قد ملأت المكان بالضوء، واللون الأصفر الفاتح منحه شعور مبهج، مع المصابيح الجانبية، والأرضية السيراميكية البيضاء التي تزيده إشراقة واتساعًا.

الرف المعلق في الزاوية إلى جانب الباب، والذي يعد حلًا ذكيًا لوضع البريد والمفاتيح، مع عرض قطع ديكورية صغيرة، فيما وضعت اثنين من المرايا الكبيرة مع إطارات مذهبة، ومقاعد حمراء منجدة، لإضافة لمسة فاخرة ومُريحة على تصميم المدخل.

في نهاية المدخل، وضعت منضدة خشبية تزينت بقطع ديكورية قيمة، مع لوحة فنية زينت الجدار أعلاها، فيما يقودنا الكريق يمينًا إلى الدرج للطابق الثاني، ويسارًا إلى غرفة السفرة ومنها إلى غرفة المعيشة.