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كيف تصمم غرفة غسيل عملية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعتبر غرفة الغسيل من الغرف الأساسية في المنزل سواء كانت غرفة مستقلة أم مجرد ركن منفصل سواء في المطبخ أو الحمام، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور التي يجب أخذها في الأعتبار حتى تسهل عليك عملية غسل الملابس وفي نفس الوقت لا تهدر وقتك، لذا إذا كنت تخطط لتصميم غرفة للغسيل او ركن منفصل للغسيل في منزل إليك بعض النصائح التي ستساعدك على ذلك..

1- السلات شئ أساسي

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

السلات من اساسيات غرفة الغسيل احرص على وجودها لوضع الملابس المتسخة بداخله، هناك أشكال وتصميمات مختلفة لتلك السلات يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية.

2- سلات ملونة

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اختار السلال الملونة بألوان قوية ومبهجة حتى تضيف إطلالة مميزة ومشرقة في غرفة الغسيل.

3- اماكن مستقلة للمساحيق

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يجب أن يكون هناك مساحة مستقلة ومخصصة لوضع المنظفات ومساحيق الغسيل بعيدة عن الملابس.

4- أماكن مخصصة لتعليق الملابس

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

أحرص أيضاً على وجود مكان مناسب لوضع الملابس المكوية عليه، كشماعة أو رف صغير في الجدار، أهم شئ أن يكون مكان مناسب وبعيد عن أي شئ يمكنه أن يجعل ملابسك تتسخ.

5- غرفة مشتركة

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

في كثير من الأحيان لا تكون غرفة الغسيل غرفة منفصلة، احياناً تكون مشتركة مع الحمام أو المطبخ في هذة الحالة يجب الأهتمام أن تكون الغسالة في وضعية مناسبة داخل الحمام أو المطبخ.

6- وحدات تخزينية

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

أحرص أن يكون في غرفة الغسيل الخاصة بك وحدات تخزينية متنوعة الأحجام حتى تسمح لك بتخزين اغراضك بشكل منظم ومثالي.

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7- أرفف للمناشف

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اعتمد على وجود أرفف مناسبة لوضع المناشف عليها وتخزينها بشكل جيد داخل غرفة الغسيل.

8- طاولة صغيرة

homify غرفة الملابس Beige
homify

homify
homify
homify

ضع في غرفة الملابس طاولة حجمها مناسب حتى تساعدك على طي الملابس بسهولة بعد غسيلها.

9- السلال من أساسيات غرفة الغسيل

Disco laundry basket homify BathroomStorage Brown woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

السلات من اساسيات غرفة الغسيل احرص على وجودها لوضع الملابس المتسخة بداخله، هناك أشكال وتصميمات مختلفة لتلك السلات يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية.

10- احرص على وجود الأرفف والخزانات

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

يجب أن تتوافر في غرفة الغسيل أرفف مثبتة على الجدران حتى تسمح لك بوضع أدوات التنظيف والأغراض التي تستخدمها بأستمرار، كما هو ضروري ان تتوافر أرفف متاحة لك في غرفة الغسيل لتخزين الأغراض التي تستخدمها بأستمرار، يجب ان يكون هناك خزانات مغلقة حتى تخزن بها الأغراض الغير ضرورية.

11-صندوق مناسب للتخزين

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BathroomStorage
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

يمكنك وضع الغسالة في صندوق مغلق إذا كانت مشتركة مع الحمام او المطبخ وفي هذة الحالة ستضمن وجود الغسالة في مكان امن ومنفصل.

12-الألوان الفاتحة للمسة أفضل

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

اختار الوان فاتحة في تصميم غرفة الغسيل حتى تعطيك شعوراً أفضل بالمساحات، فالألوان الداكنة غير مفضلة في غرفة الغسيل.

13- سطح الغسالة

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

أحرص دائماً على تغطية سطح الغسالة الخاص بك لا تتاثر بالخدوش.

14- تهوية مناسبة

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في غرفة الغسيل لابد أن تتوافر كافة الوسائل المناسبة ببتهوية الجيدة، لأن تلك الغرفة من أكثر الأماكن المعرضة للرطوبة لذا أحرص أن يكون هناك نوافذ ومصادر للتهوية بداخلها.

15- ركن خاص

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

إذا لم يكن متاح لك أن مساحات كافية لتصميم غرفة غسيل خاصة في منزلك، لا بأس فيمكنك تخصيص ركن منفصل بمساحة مناسبة وعمل وحدة صغيرة من الأرفف والخزانات لوضع الغسالة والأدوات الخاصة بها

16- الأضاءة عنصر هام

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

احرص على وجود عناصر قوية للأضاءة حتى ينتشر الضوء في الغرفة بطريقة مثالية وجيدة في غرفة الغسيل.

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