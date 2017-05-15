كيف تصمم غرفة غسيل عملية في منزلك

تعتبر غرفة الغسيل من الغرف الأساسية في المنزل سواء كانت غرفة مستقلة أم مجرد ركن منفصل سواء في المطبخ أو الحمام، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور التي يجب أخذها في الأعتبار حتى تسهل عليك عملية غسل الملابس وفي نفس الوقت لا تهدر وقتك، لذا إذا كنت تخطط لتصميم غرفة للغسيل او ركن منفصل للغسيل في منزل إليك بعض النصائح التي ستساعدك على ذلك..
السلات من اساسيات غرفة الغسيل احرص على وجودها لوضع الملابس المتسخة بداخله، هناك أشكال وتصميمات مختلفة لتلك السلات يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية.
اختار السلال الملونة بألوان قوية ومبهجة حتى تضيف إطلالة مميزة ومشرقة في غرفة الغسيل.
يجب أن يكون هناك مساحة مستقلة ومخصصة لوضع المنظفات ومساحيق الغسيل بعيدة عن الملابس.
أحرص أيضاً على وجود مكان مناسب لوضع الملابس المكوية عليه، كشماعة أو رف صغير في الجدار، أهم شئ أن يكون مكان مناسب وبعيد عن أي شئ يمكنه أن يجعل ملابسك تتسخ.
في كثير من الأحيان لا تكون غرفة الغسيل غرفة منفصلة، احياناً تكون مشتركة مع الحمام أو المطبخ في هذة الحالة يجب الأهتمام أن تكون الغسالة في وضعية مناسبة داخل الحمام أو المطبخ.
أحرص أن يكون في غرفة الغسيل الخاصة بك وحدات تخزينية متنوعة الأحجام حتى تسمح لك بتخزين اغراضك بشكل منظم ومثالي.
اعتمد على وجود أرفف مناسبة لوضع المناشف عليها وتخزينها بشكل جيد داخل غرفة الغسيل.
ضع في غرفة الملابس طاولة حجمها مناسب حتى تساعدك على طي الملابس بسهولة بعد غسيلها.
السلات من اساسيات غرفة الغسيل احرص على وجودها لوضع الملابس المتسخة بداخله، هناك أشكال وتصميمات مختلفة لتلك السلات يمكنها أن تعطيك لمسة جمالية.
يجب أن تتوافر في غرفة الغسيل أرفف مثبتة على الجدران حتى تسمح لك بوضع أدوات التنظيف والأغراض التي تستخدمها بأستمرار، كما هو ضروري ان تتوافر أرفف متاحة لك في غرفة الغسيل لتخزين الأغراض التي تستخدمها بأستمرار، يجب ان يكون هناك خزانات مغلقة حتى تخزن بها الأغراض الغير ضرورية.
يمكنك وضع الغسالة في صندوق مغلق إذا كانت مشتركة مع الحمام او المطبخ وفي هذة الحالة ستضمن وجود الغسالة في مكان امن ومنفصل.
اختار الوان فاتحة في تصميم غرفة الغسيل حتى تعطيك شعوراً أفضل بالمساحات، فالألوان الداكنة غير مفضلة في غرفة الغسيل.
في غرفة الغسيل لابد أن تتوافر كافة الوسائل المناسبة ببتهوية الجيدة، لأن تلك الغرفة من أكثر الأماكن المعرضة للرطوبة لذا أحرص أن يكون هناك نوافذ ومصادر للتهوية بداخلها.
إذا لم يكن متاح لك أن مساحات كافية لتصميم غرفة غسيل خاصة في منزلك، لا بأس فيمكنك تخصيص ركن منفصل بمساحة مناسبة وعمل وحدة صغيرة من الأرفف والخزانات لوضع الغسالة والأدوات الخاصة بها
احرص على وجود عناصر قوية للأضاءة حتى ينتشر الضوء في الغرفة بطريقة مثالية وجيدة في غرفة الغسيل.
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