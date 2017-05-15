كيف تصمم غرفة غسيل عملية في منزلك

تعتبر غرفة الغسيل من الغرف الأساسية في المنزل سواء كانت غرفة مستقلة أم مجرد ركن منفصل سواء في المطبخ أو الحمام، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور التي يجب أخذها في الأعتبار حتى تسهل عليك عملية غسل الملابس وفي نفس الوقت لا تهدر وقتك، لذا إذا كنت تخطط لتصميم غرفة للغسيل او ركن منفصل للغسيل في منزل إليك بعض النصائح التي ستساعدك على ذلك..