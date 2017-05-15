منزل رائع بألوان مشرقة وجذابة

ما أروع الألوان وأجملها حين تشكل لوحة فنية رائعة تنسجم مع نغمات الطبيعة المحيطة بها وتشرق من جديد، منزلنا اليوم لعائلة صغيرة بتصميم رائع ومتميز بألوان مشرقة وجذابة وبتصميم ريفي وتقليدي بلمسة معاصرة، تقدمه اليوم لنا هوميفاي لنستمتع معه بتصميمات تشبه منازلنا وتلهمنا لتجديدها ولنتعلم منها معنى البساطة والجمال حين يجتمعان معا، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
تأتى الواجهة الخارجية بمثابة عنوان للمنزل وجملة ترحيبية أولى للزائرين، التصميم على طراز تقليدي بعقود متساوية وأعمدة موزعة بانتظام، وألوان مبهجة ورائعة منسجمة مع البيئة المحيطة وتخترج حدود السماء الزرقاء وتتحدد بخطوط النجيلة الخضراء..
استغل المصمم المساحة المفتوحة أمام المنزل لتجهيز جلسة خاصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، اختار للأرضية بلاط تقليدي بألوان متناسقة مع سمة الواجهة الرئيسية، وستلاحظ الشباك الحديدية على النوافذ الكبيرة لزيادة عامل الأمان والحماية…
غرفة المعيشة هي الركن الخاص بالعائلة ووعلى الرغم من المساحة المتاحة للمصمم ليضيف المزيد من قطع الأثاث، إلا أنه فضل الاكتفاء بعدد مناسب وتصميم بسيط، ليترك لنا شعور بالراحة والاتساع وليحافظ على مسارات حركة مناسبة، بتصميم تقليدي جدا وأرضية لامعة بلون برتقالي وإضاءة طبيعية مشرقة جاءت الغرفة كبداية لجولتنا ..
نظرة عامة من جهة أخرى لنتأكد من جمال وتناغم التصميم كاملا معا..
اختيار النقوش والزخارف جاء بعناية ليتناسب مع ألوان التصميم ونمطه، وظهرت بقوة في الخديديات الصغيرة وجلسات مقاعد غرف المعيشة والسفرة..
اكتفى المصمم باختيار سرير ذو تصميم مريح وكومدينو غاية في البساطة مزود بوحدات إضاءة وستائر مناسبة، ليقدم لنا نموذج لغرفة نوم بسيطة جدا ومريحة وتؤدي وظيفتها بنجاح..
في جانب من الغرفة وضع المصمم أريكة بسيطة ليصنع منها ركن خاص بالمستخدمين دون تفاصيل مزعجة واختار نقوش ناعمة ومميزة تتناغم مع باقي عناصر التصميم..
الحمام فراغ لا يحتاج لمعجزة ليكون جميل، بالفعل هو ما أكده لنا المصمم في هذا التصميم، حيث قدم لنا تصميم تقليدي جدا للحمام ولكنه يكاد يكون عنوان للجمال والنظاقة، اختار وحدة تخزين بسيطة خاصة بحوض الأيدي، وأضاف وحدة زرع بسيطة ومرايا ووحدة إضاءة لتكتمل عناصر الحمام..
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