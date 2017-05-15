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منزل رائع بألوان مشرقة وجذابة

آية منير آية منير
Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores منازل
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ما أروع الألوان وأجملها حين تشكل لوحة فنية رائعة تنسجم مع نغمات الطبيعة المحيطة بها وتشرق من جديد، منزلنا اليوم لعائلة صغيرة بتصميم رائع ومتميز بألوان مشرقة وجذابة وبتصميم ريفي وتقليدي بلمسة معاصرة، تقدمه اليوم لنا هوميفاي لنستمتع معه بتصميمات تشبه منازلنا وتلهمنا لتجديدها ولنتعلم منها معنى البساطة والجمال حين يجتمعان معا، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

الواجهة الخارجية

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores منازل
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

تأتى الواجهة الخارجية بمثابة عنوان للمنزل وجملة ترحيبية أولى للزائرين، التصميم على طراز تقليدي بعقود متساوية وأعمدة موزعة بانتظام، وألوان مبهجة ورائعة منسجمة مع البيئة المحيطة وتخترج حدود السماء الزرقاء وتتحدد بخطوط النجيلة الخضراء..

جلسة خاصة ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

استغل المصمم المساحة المفتوحة أمام المنزل لتجهيز جلسة خاصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، اختار للأرضية بلاط تقليدي بألوان متناسقة مع سمة الواجهة الرئيسية، وستلاحظ الشباك الحديدية على النوافذ الكبيرة لزيادة عامل الأمان والحماية…

غرفة المعيشة ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

غرفة المعيشة هي الركن الخاص بالعائلة ووعلى الرغم من المساحة المتاحة للمصمم ليضيف المزيد من قطع الأثاث، إلا أنه فضل الاكتفاء بعدد مناسب وتصميم بسيط، ليترك لنا شعور بالراحة والاتساع وليحافظ على مسارات حركة مناسبة، بتصميم تقليدي جدا وأرضية لامعة بلون برتقالي وإضاءة طبيعية مشرقة جاءت الغرفة كبداية لجولتنا ..

غرفة طعام ومطبخ ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

فراغ الاستقبال جاء مفتوحا ومكونا من غرفة معيشة وطعام ومطبخ بتصميم أمريكي بلمسة ريفية مميزة، الألوان حافظت على بطولتها رغم تقليدية الأثاث وبساطته،فضل المصمم أن يحافظ على تقليدية التصميم حتى في مراوح السقف ووحدات التخزين في المطبخ، كل عنصر في التصميم يثبت نفسه رغم بساطته ..

من جهة أخرى ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

نظرة عامة من جهة أخرى لنتأكد من جمال وتناغم التصميم كاملا معا..

النقوش والزخارف..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

اختيار النقوش والزخارف جاء بعناية ليتناسب مع ألوان التصميم ونمطه، وظهرت بقوة في الخديديات الصغيرة وجلسات مقاعد غرف المعيشة والسفرة..

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غرفة نوم رئيسية ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

اكتفى المصمم باختيار سرير ذو تصميم مريح وكومدينو غاية في البساطة مزود بوحدات إضاءة وستائر مناسبة، ليقدم لنا نموذج لغرفة نوم بسيطة جدا ومريحة وتؤدي وظيفتها بنجاح..

أريكة بسيطة ..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مكتب عمل أو دراسة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في جانب من الغرفة وضع المصمم أريكة بسيطة ليصنع منها ركن خاص بالمستخدمين دون تفاصيل مزعجة واختار نقوش ناعمة ومميزة تتناغم مع باقي عناصر التصميم..

حمام تقليدي..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الحمام فراغ لا يحتاج لمعجزة ليكون جميل، بالفعل هو ما أكده لنا المصمم في هذا التصميم، حيث قدم لنا تصميم تقليدي جدا للحمام ولكنه يكاد يكون عنوان للجمال والنظاقة، اختار وحدة تخزين بسيطة خاصة بحوض الأيدي، وأضاف وحدة زرع بسيطة ومرايا ووحدة إضاءة لتكتمل عناصر الحمام..

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