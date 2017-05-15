منزل رائع بألوان مشرقة وجذابة

الحمام فراغ لا يحتاج لمعجزة ليكون جميل، بالفعل هو ما أكده لنا المصمم في هذا التصميم، حيث قدم لنا تصميم تقليدي جدا للحمام ولكنه يكاد يكون عنوان للجمال والنظاقة، اختار وحدة تخزين بسيطة خاصة بحوض الأيدي، وأضاف وحدة زرع بسيطة ومرايا ووحدة إضاءة لتكتمل عناصر الحمام..

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