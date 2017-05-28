13 فكرة مبهرة لإستخدام الطوب على حوائط كل غرف المنزل

تعد الحوائط المكسية بالطوب إختيار رائع يمزج بين الأناقة والتقليدية بإضافة لمسة عتيقة من الطوب المكشوف والتي باستطاعتها تغير الفراغات الداخلية من فراغات بسيطة وفارغة لأخرى ذات ستايل. هذا العنصر الرائع يتحدى عنصر الزمن فقد تم استخدامه منذ زمن طويل ومازال يثبت قدرته على كونه عنصر رائع ومسيطر فمن لا يحب الأجواء الأنيقة والدافئة والمرحبة والتي يضيفها الطوب للغرف؟ جئنا لكم اليوم بعدد من الأمثلة الملهمة لتطبيق وتكسية الطوب على حوائط منزلك فتعالوا لنستعرضها معاً.