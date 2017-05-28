13 فكرة مبهرة لإستخدام الطوب على حوائط كل غرف المنزل

تعد الحوائط المكسية بالطوب إختيار رائع يمزج بين الأناقة والتقليدية بإضافة لمسة عتيقة من الطوب المكشوف والتي باستطاعتها تغير الفراغات الداخلية من فراغات بسيطة وفارغة لأخرى ذات ستايل. هذا العنصر الرائع يتحدى عنصر الزمن فقد تم استخدامه منذ زمن طويل ومازال يثبت قدرته على كونه عنصر رائع ومسيطر فمن لا يحب الأجواء الأنيقة والدافئة والمرحبة والتي يضيفها الطوب للغرف؟ جئنا لكم اليوم بعدد من الأمثلة الملهمة لتطبيق وتكسية الطوب على حوائط منزلك فتعالوا لنستعرضها معاً.
ليس بالإختيار التقليدي ولكن أنظر لجمال البلاطات المتراصة والأجواء الدافئة والتي يضيفها الطوب على حوائط المطبخ، وخاصة في وجود الخشب في الأرفف والخزانات بألوان ترابية ملهمة.
غالباً ما يكون تكسية الحوائط كلها بالطوب ليس محبباً ولذلك فإننا ننصحك بإضافته على جزء من الحوائط في الغرف أو بتغلفة عمود وجعله بؤرة بصرية مبهرة لغرفتك.
إذا كنت تريد خلق نقطة بصرية في منزلك بحيث تكون بطلة المنزل يمكنك استخدام الطوب والذي يضيف ملمس ولون مميز أيضاً.
تعد الطوب خامة معاصرة حيث أنه يجعل منزلك متماشى مع الصيحات الجديدة كما أنه يتماشى مع الطرز المودرن والأسطح الملساء اللامعة الجميلة ذات الألوان المتباينة.
يأتي الطوب بعدد من الدرجات المختلفة اللون، من الفاتح، للدرجة المتوسطة واللون الداكن كما يمكن المزج بينهم للحصول على عمق للحائط.
يمكنك الإحتفاظ بالشكل المنمق لبلاطات الطوب ولكن طلاؤها بالألوان المفضلة لديك، أو التي تتماشى مع الديكور العام للغرف فهذا يعطيك الفرصة للاستمتاع بالملمس الرائع مع تغير اللون بما يناسبك.
يجب الحرص على إدخال ألوان متنوعة للحصول عل التأثير الرائع والتداخل الملهم في الألوان لمزيج مبهر ومرحب.
في هذا المثال تم طلاء الطوب بشكل غير متساوي والذي أضاف سحراً خاص للغرفة وتناسب مع الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح أيضاً.
من مميزات الطوب أنه يتماشى مع كل الطرز الأخرى فهنا كما نرى فإنه يتماشى مع الطراز الريفي الأنيق بتفاصيله البالية والساحرة
يعطي الطوب المكشوف لمسة صناعية على منزلك فيتناسب مع الخشب، الحديد المكشوف والخامات الأخرى مثل الجلد والخامات ذات الملمس.
يمكن استغلال الطوب في شغل حوائط غرف الأطفال أيضاً فهو إضافة رائعة وخاصة عند استخدام أثاث فاتح اللون.
يمكن استغلال الطوب كعنصر جمالي للحوائط لشغلها بشكل إبداعي وجميل وبديل عن عناصر التجميل الأخرى.
مثل أي عنصر معماري فإن الطوب يزيد جماله بتسليط الضوء عليه فهو يعطي فرصة لخلق مزيج أنيق بالضوء والظل كما يضيف له أناقة غير متناهية.. هنا تم إضافة تشكيل بسيط من الجبس مع إضافة إضاءة ليد خلفية وغير ظاهرة.