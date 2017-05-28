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13 فكرة مبهرة لإستخدام الطوب على حوائط كل غرف المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران اللوح Brown
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تعد الحوائط المكسية بالطوب إختيار رائع يمزج بين الأناقة والتقليدية بإضافة لمسة عتيقة من الطوب المكشوف والتي باستطاعتها تغير الفراغات الداخلية من فراغات بسيطة وفارغة لأخرى ذات ستايل. هذا العنصر الرائع يتحدى عنصر الزمن فقد تم استخدامه منذ زمن طويل ومازال يثبت قدرته على كونه عنصر رائع ومسيطر فمن لا يحب الأجواء الأنيقة والدافئة والمرحبة والتي يضيفها الطوب للغرف؟ جئنا لكم اليوم بعدد من الأمثلة الملهمة لتطبيق وتكسية الطوب على حوائط منزلك فتعالوا لنستعرضها معاً.

​1.على حائط المطبخ

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

ليس بالإختيار التقليدي ولكن أنظر لجمال البلاطات المتراصة والأجواء الدافئة والتي يضيفها الطوب على حوائط المطبخ، وخاصة في وجود الخشب في الأرفف والخزانات بألوان ترابية ملهمة.

​2.يعرف اسلوبك

Новая жизнь для однокомнатной хрущевки, PlatFORM PlatFORM غرفة المعيشة
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

غالباً ما يكون تكسية الحوائط كلها بالطوب ليس محبباً ولذلك فإننا ننصحك بإضافته على جزء من الحوائط في الغرف أو بتغلفة عمود وجعله بؤرة بصرية مبهرة لغرفتك.

3.​بؤرة بصرية

Projekt kuchni i salonu, OES architekci OES architekci غرفة المعيشة الطوب White
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

إذا كنت تريد خلق نقطة بصرية في منزلك بحيث تكون بطلة المنزل يمكنك استخدام الطوب والذي يضيف ملمس ولون مميز أيضاً.

4.​خامة معاصرة

Modern Line , ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. مطبخ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

تعد الطوب خامة معاصرة حيث أنه يجعل منزلك متماشى مع الصيحات الجديدة كما أنه يتماشى مع الطرز المودرن والأسطح الملساء اللامعة الجميلة ذات الألوان المتباينة.

5.أنواع وألوان الطوب المختلفة

PANELPIEDRA BRICK, PANELPIEDRA PANELPIEDRA Living roomAccessories & decoration
PANELPIEDRA

PANELPIEDRA
PANELPIEDRA
PANELPIEDRA

يأتي الطوب بعدد من الدرجات المختلفة اللون، من الفاتح، للدرجة المتوسطة واللون الداكن كما يمكن المزج بينهم للحصول على عمق للحائط.

6.​يمكن طلاؤه

Collezione PANAMA - VALPIETRA®, VALPIETRA® VALPIETRA® حمام
VALPIETRA®

VALPIETRA®
VALPIETRA®
VALPIETRA®

يمكنك الإحتفاظ بالشكل المنمق لبلاطات الطوب ولكن طلاؤها بالألوان المفضلة لديك، أو التي تتماشى مع الديكور العام للغرف فهذا يعطيك الفرصة للاستمتاع بالملمس الرائع مع تغير اللون بما يناسبك.

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7.تناسق وتباين في الألوان

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

يجب الحرص على إدخال ألوان متنوعة للحصول عل التأثير الرائع والتداخل الملهم في الألوان لمزيج مبهر ومرحب.

8.طلاء غير مثالي

Hems Studio, Exeter Barc Architects مساحات تجارية الطوب White مكاتب ومحلات
Barc Architects

Hems Studio, Exeter

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

في هذا المثال تم طلاء الطوب بشكل غير متساوي والذي أضاف سحراً خاص للغرفة وتناسب مع الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح أيضاً.

9.مثالي مع كل الطرز

Rustic fireplace Hart Design and Construction غرفة المعيشة
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

من مميزات الطوب أنه يتماشى مع كل الطرز الأخرى فهنا كما نرى فإنه يتماشى مع الطراز الريفي الأنيق بتفاصيله البالية والساحرة

10.​لمسة صناعية

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

يعطي الطوب المكشوف لمسة صناعية على منزلك فيتناسب مع الخشب، الحديد المكشوف والخامات الأخرى مثل الجلد والخامات ذات الملمس.

11.في حوائط غرف الأطفال أيضاً

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

يمكن استغلال الطوب في شغل حوائط غرف الأطفال أيضاً فهو إضافة رائعة وخاصة عند استخدام أثاث فاتح اللون.

12.عنصر جمالي

CASA 1101 by Harquitectes, HARQUITECTES HARQUITECTES غرفة المعيشة
HARQUITECTES

HARQUITECTES
HARQUITECTES
HARQUITECTES

يمكن استغلال الطوب كعنصر جمالي للحوائط لشغلها بشكل إبداعي وجميل وبديل عن عناصر التجميل الأخرى.

13.إضاءة خاصة

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

مثل أي عنصر معماري فإن الطوب يزيد جماله بتسليط الضوء عليه فهو يعطي فرصة لخلق مزيج أنيق بالضوء والظل كما يضيف له أناقة غير متناهية.. هنا تم إضافة تشكيل بسيط من الجبس مع إضافة إضاءة ليد خلفية وغير ظاهرة.

بيت عائلي مليء بالديكورات والتصاميم المميزة
أي من هذه الأمثلة أعجبك؟

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