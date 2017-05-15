9 أفكار تصميمية لم تخطر على بالك من قبل

عالم الديكور كل يوم يظهر فيه إبداعات وأفكار، ولا حد للابتكار فيه بل ويتنافس الخبراء ليقدموا لنا كل ما هو جديد ومتميز لننجح في تصميم منازلنا واستغلال كل أركانه على أكمل وجه، وأن نقلل من المساحات المهدرة دون فائدة وأن يظل منزلنا هو انعكاس لشخصياتنا ورسائلنا في كل ركن ولمسة تصميمية فيه، اليوم هوميفاي تقدم لنا 9 أفكار تصميمية بالتأكيد لم تخطر على بالك من قبل والتى منها سهل تنفيذه وحدك دون الحاجة لخبير أو متخصص ..
جدار النافذة دائما ما يهمل او يغطة بستار ونكتفي بذلك، إلا أن هنا المصمم يقدم لنا تكوين مبتكر ستحب ان تمتلكه وخاصة إن كنت من محبي القراءة، خزانة تتوسطها جلسة خاصة محاطة بأرفف عملية لكتبك المفضلة ويزينها نافذة مشرقة بالنهار وساحرة بالليل ..
من المتعارف عليه وجود السرير خلفه جدار ثابت في واجهة باب غرفة النوم، ولكن هنا المصمم يقدم لنا فكرة متميزة بأن يتحول مسند السرير لفاصل ثابت يعيد تخطيط الغرفة ويتحول مكان السرير في منتصف الغرفة غير مواجه للباب كما اعتدنا، يقدم لنا المصمم فكر جديد لتغيير اماكن الفرش والأثاث للتجديد والابتكارفي منزلك دون الحاجة لخبير أو متخصص ..
الأركان والزوايا دائما ما تكون مساحة مهدرة بلا استخدام، ولكن مع تطور عالم الديكور وذكاء المستخدمين والخبراء وجدنا لها حلول مختلفة كتصميمها على هيئة أرفف عملية لكتبك المفضلة او تزيينها بقطع ديكورية مميزة..
اضف لأثاث منزلك استخدامات اكثر عملية وبطريقة مميزة ومختلفة، فمثلا جانب من اريكة أو خلفية السرير أو أسفله يمكنك تحويله ألى خزانة او أرفف عملية لترتيب ما نشاء سواء كتب أو أغراضك حسب استخدام الفراغ..
قم بتصميم جنتك الخاصة بنفسك في شرفة منزلك، إن كنت تمتك مجموعة من الصناديق الصغيرة قم بطلائها بألوان مبهجة وتعليقها واختيار زهورك المفضلة وأضف لمنزلك حديقة صغيرة من صنعك..
الصناديق القديمة ستجد لها استخدام جديد بعد الانتهاء من وظيفتها، وتحويلها لمقاعد مرتبة ومنظمة في شرفتك أو على سطح منزلك واستمتع بلجسة مريحة وخاصة بك ..
اصنع لطفلك بأقل الامكانيات مكتبه الخاصة وأريكةصغيرة وخزانة لألعابه، فقط بألواح خشبية ستنجح في تقديم له أثاث مريح بأفكار بسيطة..
قم باختيار وحدات أثاث ذكي ذو استخدامات متعددة ومختلفة، سرير وأدراج وخزانة ودرج صغير، هذا النهج يوفر مساحات كبيرة ويوفر في المقابل العديد من الاحتياجات وبتكلفة مناسبة ..
ممرات منازلنا كنز لا نشعر به إلا إذا تم استغلاله بذكاء وستشعر بالفارق الحقيقي، فقط أضف أريكة مثلا ومجموعة أرفف أو مرايا ووحدة تخزين بسيطة أو حتى مقعد صغير وسيتحول من مجرد مسار حركة إلى ركن خاص ومميز داخل منزلنا..
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