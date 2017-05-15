9 أفكار تصميمية لم تخطر على بالك من قبل

عالم الديكور كل يوم يظهر فيه إبداعات وأفكار، ولا حد للابتكار فيه بل ويتنافس الخبراء ليقدموا لنا كل ما هو جديد ومتميز لننجح في تصميم منازلنا واستغلال كل أركانه على أكمل وجه، وأن نقلل من المساحات المهدرة دون فائدة وأن يظل منزلنا هو انعكاس لشخصياتنا ورسائلنا في كل ركن ولمسة تصميمية فيه، اليوم هوميفاي تقدم لنا 9 أفكار تصميمية بالتأكيد لم تخطر على بالك من قبل والتى منها سهل تنفيذه وحدك دون الحاجة لخبير أو متخصص ..