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9 أفكار تصميمية لم تخطر على بالك من قبل

آية منير آية منير
Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
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عالم الديكور كل يوم يظهر فيه إبداعات وأفكار، ولا حد للابتكار فيه بل ويتنافس الخبراء ليقدموا لنا كل ما هو جديد ومتميز لننجح في تصميم منازلنا واستغلال كل أركانه على أكمل وجه، وأن نقلل من المساحات المهدرة دون فائدة وأن يظل منزلنا هو انعكاس لشخصياتنا ورسائلنا في كل ركن ولمسة تصميمية فيه، اليوم هوميفاي تقدم لنا 9 أفكار تصميمية بالتأكيد لم تخطر على بالك من قبل والتى منها سهل تنفيذه وحدك دون الحاجة لخبير أو متخصص ..

1. خزانة وجلسة ومكتبة ونافذة على العالم معا..

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة نوم
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

جدار النافذة دائما ما يهمل او يغطة بستار ونكتفي بذلك، إلا أن هنا المصمم يقدم لنا تكوين مبتكر ستحب ان تمتلكه وخاصة إن كنت من محبي القراءة، خزانة تتوسطها جلسة خاصة محاطة بأرفف عملية لكتبك المفضلة ويزينها نافذة مشرقة بالنهار وساحرة بالليل ..

2. مكان السرير ..

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة نوم
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

من المتعارف عليه وجود السرير خلفه جدار ثابت في واجهة باب غرفة النوم، ولكن هنا المصمم يقدم لنا فكرة متميزة بأن يتحول مسند السرير لفاصل ثابت يعيد تخطيط الغرفة ويتحول مكان السرير في منتصف الغرفة غير مواجه للباب كما اعتدنا، يقدم لنا المصمم فكر جديد لتغيير اماكن الفرش والأثاث للتجديد والابتكارفي منزلك دون الحاجة لخبير أو متخصص ..

3. الأركان والزوايا

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة نوم
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

الأركان والزوايا دائما ما تكون مساحة مهدرة بلا استخدام، ولكن مع تطور عالم الديكور وذكاء المستخدمين والخبراء وجدنا لها حلول مختلفة كتصميمها على هيئة أرفف عملية لكتبك المفضلة او تزيينها بقطع ديكورية مميزة..

4. أثاث عملي ..

Razionalismo Italiano in chiave classica, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

اضف لأثاث منزلك استخدامات اكثر عملية وبطريقة مميزة ومختلفة، فمثلا جانب من اريكة أو خلفية السرير أو أسفله يمكنك تحويله ألى خزانة او أرفف عملية لترتيب ما نشاء سواء كتب أو أغراضك حسب استخدام الفراغ..

5. اصنع بنفسك جنتك الخاصة ..

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

قم بتصميم جنتك الخاصة بنفسك في شرفة منزلك، إن كنت تمتك مجموعة من الصناديق الصغيرة قم بطلائها بألوان مبهجة وتعليقها واختيار زهورك المفضلة وأضف لمنزلك حديقة صغيرة من صنعك..

6. إعادة التدوير..

Réalisation d'un jardin paysagé et d'une façade de style scandinave., Amandine Leblanc Amandine Leblanc حديقة
Amandine Leblanc

Amandine Leblanc
Amandine Leblanc
Amandine Leblanc

الصناديق القديمة ستجد لها استخدام جديد بعد الانتهاء من وظيفتها، وتحويلها لمقاعد مرتبة ومنظمة في شرفتك أو على سطح منزلك واستمتع بلجسة مريحة وخاصة بك ..

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7. أقل الامكانيات ..

Een romantische woonkamer, Interieur Design by Nicole & Fleur Interieur Design by Nicole & Fleur غرفة المعيشة
Interieur Design by Nicole &amp; Fleur

Interieur Design by Nicole & Fleur
Interieur Design by Nicole &amp; Fleur
Interieur Design by Nicole & Fleur

اصنع لطفلك بأقل الامكانيات مكتبه الخاصة وأريكةصغيرة وخزانة لألعابه، فقط بألواح خشبية ستنجح في تقديم له أثاث مريح بأفكار بسيطة..

8. أثاث ذكي ذو استخدامات متعددة ..

Stanza dei Bambini, Laquercia21 Laquercia21 غرفة نوم
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

قم باختيار وحدات أثاث ذكي ذو استخدامات متعددة ومختلفة، سرير وأدراج وخزانة ودرج صغير، هذا النهج يوفر مساحات كبيرة ويوفر في المقابل العديد من الاحتياجات وبتكلفة مناسبة ..

9. ممرات أنيقة ..

Vivienda GM, onside onside الممر والمدخل
onside

onside
onside
onside

ممرات منازلنا كنز لا نشعر به إلا إذا تم استغلاله بذكاء وستشعر بالفارق الحقيقي، فقط أضف أريكة مثلا ومجموعة أرفف أو مرايا ووحدة تخزين بسيطة أو حتى مقعد صغير وسيتحول من مجرد مسار حركة إلى ركن خاص ومميز داخل منزلنا..

يمكنك قراءة .. نصائح لأختيار مخدات الأريكة في غرفة المعيشة

كيف تصمم غرفة غسيل عملية في منزلك

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