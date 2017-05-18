17 فكرة مميزة لتصميم حمام صغير… ستكون جميلة!

هل لديك حمام صغير ولا تعرف كيف تحول هذه المساحة الصغيرة إلى واحة مريحة؟ اذاً أنت أمام كتبا الأفكار المناسب، حيث سنعرض لك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تستثمرها في تصميم الحمام، سواء من خلال الأثاث الوظيفي والجميل، أم باستخدام مواد خاصة لتجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بصريا.

دعونا نتعرف أكثر على هذه 17 فكرة واختر منها ما يناسب حمامك الصغير.