17 فكرة مميزة لتصميم حمام صغير… ستكون جميلة!

هل لديك حمام صغير ولا تعرف كيف تحول هذه المساحة الصغيرة إلى واحة مريحة؟ اذاً أنت أمام كتبا الأفكار المناسب، حيث سنعرض لك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تستثمرها في تصميم الحمام، سواء من خلال الأثاث الوظيفي والجميل، أم باستخدام مواد خاصة لتجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بصريا.
دعونا نتعرف أكثر على هذه 17 فكرة واختر منها ما يناسب حمامك الصغير.
في مثالنا الأول، تم الجمع بين الأرضية المنقوشة مع بلاط الجدران الحديث بالأزرق. وبما أن باقي المناطق مزينة بالأبيض الكلاسيكي، فإن النتيجة هي إطلالة ساحلية متوسطية، والتي تبدو قديمة الطراز.
الكلاسيكية الأنيقة: الجمع بين الأسود والأبيض في أي غرفة دائما رائع. فسيفساء مشرقة من الحجارة التي تعطي للحمام جو خاص.
النوافذ الكبيرة مثالية للحمامات الصغيرة وتسمح بالكثير من الضوء الطبيعي. إذا لم تكن محظوظ لامتلاك نوافذ كبيرة، يمكنك الحصول مرآة كبيرة ستعكس للإضاءة وتعطي مساحة اكبر للحمام.
إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة فان أرضية منقوشة ستعطي جمالية منفردة.
جدار الطوب ليس دائما ريفي. في هذا الحمام اللون الأبيض هو السائد وبالتالي أعطى نظرة حديثة، كما خلق ديكور الحد الأدنى للحمام نمط صناعي.
إذا كان لديك حمام كلاسيكي، يمكنك إضافة لون مميز. كقطعة من الأثاث بلون مختلف كافية لإعطاء تحديث جديد.
هذا الحمام مؤثث بشكل كلاسيكي وعملي، كما أعطى هذا الشكل المتموج للمغسلة، مما يجعل الحمام بأكمله شكل خاص.
يمكنك تطبيق هذا أيضا في الحمام، غرفتين منفصلتين، من خلالها يمكنك خلق المزيد من الراحة. في هذا المثال، تم إنشاء منطقة للاستحمام ومرحاض في غرفة، في حين تم وضع المغسلة في الغرفة الأخرى.
أول شيء سيلفت انتباهك في هذا الحمام هو السقف الخشبي الأبيض، بالإضافة لبقية الديكور الذي يبدو مريحة أيضا. مزيج ناجح من الأبيض الحديث ولمسة الخشب الدافئة التي خلقت جو هادئ.
المميز في البلاط أنها متاحة بجميع الأذواق والألوان والأشكال. مع القليل من الإبداع، يمكنك إنشاء جدار فريدة من نوعه.
في هذا الحمام تصميم الجدار هو أكثر ما يمكن التركيز عليه، والذي يتكون من السيراميك الملون، بالألوان من الرمادي والبيج التي تنسجم مع بعضها وتعطي الحمام نظرة فردية وأنيقة.
كما نرى في هذا المثال، الألوان الكلاسيكية وخاصة مثل الأبيض، البيج أو الرمادي تبدو أنيقة. التصميم الداخلي والحديث مع بعض عناصر الديكور المختارة تجعل هذا الحمام الصغير مثالي.
أرضية خشبية في هذا الحمام تجعله دافئ ورائع، ومع إضافة سجادة رقيقة، سيبدو الحمام وكأنه واحة رائعة.
في بعض الأحيان ليس من السهل وضع الخزن أو الرفوف في حمام صغير. الحل هو باستخدام الأثاث المدمج، والذي يكون مدمج مع أثاث الحمام. في المثال هنا أسفل المغسلة مكان ممتاز للخزن وحفظ كل لوازم الحمام.
أيضا في هذا المثال نرى أن البلاط الملون المزخرف يمكن أن تجعل الحمام يبدو أجمل… فرصة رائعة لتحديث فعًال.
حتى لو لم يكن لديك الكثير من المساحة المتاحة، يجب التأكد من أن إكسسوارات الحمام القليلة تناسب نمط الحمام. هنا نرى سلتين لكنها تعكس تصميم الجدار المنقوش.
لون خاص من الجدار سيؤثر على المساحة ككل. هنا نرى الأحمر الداكن الذي يندمج مع نغمات من البني. خلق شعور البحر المتوسط ويعطي شعور جيد.
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