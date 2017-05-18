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17 فكرة مميزة لتصميم حمام صغير… ستكون جميلة!

Heba khlili Heba khlili
Recupero di sottotetto, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO حمام
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هل لديك حمام صغير ولا تعرف كيف تحول هذه المساحة الصغيرة إلى واحة مريحة؟ اذاً أنت أمام كتبا الأفكار المناسب، حيث سنعرض لك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تستثمرها في تصميم الحمام، سواء من خلال الأثاث الوظيفي والجميل، أم باستخدام مواد خاصة لتجعل الحمام  الصغير يبدو أكبر بصريا.

دعونا نتعرف أكثر على هذه 17 فكرة واختر منها ما يناسب حمامك الصغير.

1. المزيج الصحيح يجعل الفرق!

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer حمام
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

في مثالنا الأول، تم الجمع بين الأرضية المنقوشة مع بلاط الجدران الحديث بالأزرق. وبما أن باقي المناطق مزينة بالأبيض الكلاسيكي، فإن النتيجة هي إطلالة ساحلية متوسطية، والتي تبدو قديمة الطراز.

2. أبيض وأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 الكلاسيكية الأنيقة: الجمع بين الأسود والأبيض في أي غرفة دائما رائع. فسيفساء مشرقة من الحجارة التي تعطي للحمام جو خاص.

3. الضوء الطبيعي

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

النوافذ الكبيرة مثالية للحمامات الصغيرة وتسمح بالكثير من الضوء الطبيعي. إذا لم تكن محظوظ لامتلاك نوافذ كبيرة، يمكنك الحصول مرآة كبيرة ستعكس للإضاءة وتعطي مساحة اكبر للحمام.

4. إضافة لمسة بسيطة

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام خشب Blue
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

 إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة فان أرضية منقوشة ستعطي جمالية منفردة.

5. الذوق الحضري

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey حمام
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

 جدار الطوب ليس دائما ريفي. في هذا الحمام اللون الأبيض هو السائد وبالتالي أعطى نظرة حديثة، كما خلق ديكور الحد الأدنى للحمام نمط صناعي.

6. تسليط الضوء على اللون

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

 إذا كان لديك حمام كلاسيكي، يمكنك إضافة لون مميز. كقطعة من الأثاث بلون مختلف كافية لإعطاء تحديث جديد.

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UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO حمام
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

 هذا الحمام مؤثث بشكل كلاسيكي وعملي، كما أعطى هذا الشكل المتموج للمغسلة، مما يجعل الحمام بأكمله شكل خاص.

8. مزيد من الراحة في غرفتين

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

 يمكنك تطبيق هذا أيضا في الحمام، غرفتين منفصلتين، من خلالها يمكنك خلق المزيد من الراحة. في هذا المثال، تم إنشاء منطقة للاستحمام ومرحاض في غرفة، في حين تم وضع المغسلة في الغرفة الأخرى.

9. حمام في العلية

Recupero di sottotetto, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO حمام
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

أول شيء سيلفت انتباهك  في هذا الحمام هو السقف الخشبي الأبيض، بالإضافة لبقية الديكور الذي يبدو مريحة أيضا. مزيج ناجح من الأبيض الحديث ولمسة الخشب الدافئة التي خلقت جو هادئ.

10. الجدار الإبداعي

Casa_MENIK, Studio GIOLA | Casorezzo MI Studio GIOLA | Casorezzo MI حمام
Studio GIOLA | Casorezzo MI

Studio GIOLA | Casorezzo MI
Studio GIOLA | Casorezzo MI
Studio GIOLA | Casorezzo MI

 المميز في البلاط أنها متاحة بجميع الأذواق والألوان والأشكال. مع القليل من الإبداع، يمكنك إنشاء جدار فريدة من نوعه.

11. الفردي والأنيق

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

 في هذا الحمام تصميم الجدار هو أكثر ما يمكن التركيز عليه، والذي يتكون من السيراميك الملون، بالألوان من الرمادي والبيج التي تنسجم مع بعضها وتعطي الحمام نظرة فردية وأنيقة.

12. اختيار لون متناغم

Quattro piani Primi Novecento, Lucia Bentivogli Architetto Lucia Bentivogli Architetto حمام
Lucia Bentivogli Architetto

Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto

كما نرى في هذا المثال، الألوان الكلاسيكية وخاصة مثل الأبيض، البيج أو الرمادي تبدو أنيقة. التصميم الداخلي والحديث مع بعض عناصر الديكور المختارة تجعل هذا الحمام الصغير مثالي.

13. سجادة لمزيد من الراحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 أرضية خشبية في هذا الحمام تجعله دافئ ورائع، ومع إضافة سجادة رقيقة، سيبدو الحمام وكأنه واحة رائعة.

14. الخزائن والأرفف

PARIS 17 29m², blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في بعض الأحيان ليس من السهل وضع الخزن أو الرفوف في حمام صغير. الحل هو باستخدام الأثاث المدمج، والذي يكون مدمج مع أثاث الحمام. في المثال هنا أسفل المغسلة مكان ممتاز للخزن وحفظ كل لوازم الحمام.

15 – البلاط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أيضا في هذا المثال نرى أن البلاط الملون المزخرف يمكن أن تجعل الحمام يبدو أجمل… فرصة رائعة لتحديث فعًال.

16. إكسسوارات الحمام

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

حتى لو لم يكن لديك الكثير من المساحة المتاحة، يجب التأكد من أن إكسسوارات الحمام القليلة تناسب نمط الحمام. هنا نرى سلتين لكنها تعكس تصميم الجدار المنقوش.

17. ألوان قوية

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

 لون خاص من الجدار سيؤثر على المساحة ككل. هنا نرى الأحمر الداكن الذي يندمج مع نغمات من البني. خلق شعور البحر المتوسط ويعطي شعور جيد.

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