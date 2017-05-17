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كيف تجدد حديقة منزلك عندما لا تملك ميزانية؟!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify
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قد نرغب في تجديد الحديقة وإعطائها نظرة أكثر حداثة، ولكن الحقيقة هي أننا لا نملك دائمًا الميزانية المناسبة لهذه التغييرات، الأمر الذي يقودنا إلى ترك هذه الرغبة وتأجيل عام بعد عام.

ولكن، اليوم نقول لك في هوميفاي، لا تؤجل فكرة تجديد حديقتك بعد الآن !! نعم، حان الوقت لتحديث الحديقة الخاصة بك، وإعطائها نظرة جديدة وراحة لا مثيل لها حتى وإن كنت لا تملك ميزانية كبيرة.

الحقيقة أن تجديد أي جزء من منزلك سهل للغاية بمجرد لمسات بسيطة وبدون ميزانية كبيرة، يمكنك بمجرد إعادة استخدام المواد والقيام بالأعمال بنفسك، الحصول على حديقة مذهلة بسعر منخفض للغاية!

في هذا المقال، سترى أنه يمكنك الحصول على حديقة حديثة، وندعوك للتأمل في تلك الأفكار التالية، وإعادة إنتاجها بالفعل هذا العام!

1. بناء أريكة من الباليتات الخشبية

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura حديقة
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

بالتأكيد رأيت من قبل تلك الباليتات الخشبية هنا وهناك ملقاة ومُهملة، ولكن هذا لتصميم ربما يذكرك بمدى فائدتها وقيمتها في تجديد عدة أجزاء من المنزل، بخلاف استخدامها للنقل، يمكنك أيضا أن تستخدمها لبناء الأثاث المنزلي، سواء في الداخل والخارج.

انظر إلى هذا المثال، فقد بنيت أريكة رائعة مع العديد من الباليتات، وقد وضع عليها فراش صغير لجعل المقعد أكثر راحة. اختيار اللون يرجع إلى تقديركم وذوقكم. هنا، اختير طلائها بلون أزرق فاتح للمسة مبهجة.

2. تصميم أريكة من الباليتات مع عجلات

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

هنا لدينا خيار أخر لتصميم الأريكة، أيضًا مع الباليات الخشبية، ولكن بإضافة العجلات، لسهولة الحركة والنقل، خاصة مع حجمها الصغير. هنا اختار صاحبها الاحتفاظ بالمظهر الطبيعي للخشب مع إضفاء لمسة لامعة باستخدام الورنيش.

3. إنشاء الوسائد من الخيش

Coussins en toile de jute de sacs de café recyclés, LILOKAWA LILOKAWA HouseholdAccessories & decoration
LILOKAWA

LILOKAWA
LILOKAWA
LILOKAWA

تريد تزيين الحديقة الخاصة بك مع الوسائد والمقاعد دون إنفاق المال؟ إليك تلك الفكرة البسيطة والرائعة، يمكنك استخدام أكياس من القهوة أوالدقيق أو البقوليات، لتصميم المنسوجات الخاصة بحديقتك، مع حشوها ببعض الفوم، والاستعانة بمتخصص لخياطتها، أو خياطتها بنفسك إذا كنت تملك ماكينة في منزلك. تأکد من تثبيت الوسائد بمواد، مثل الرغوة أو الستیروفوم.

4. الأقفاص والشموع المتدلية من الاشجار

homify
homify

homify
homify
homify

يمكنك منح الحديقة نظرة حديثة مع المواد الرخيصة وبعض الأفكار الإبداعية. كما في هذا التصميم الذي ينطوي على الكثير من الإلهام، حيث تم تزيين الحديقة، مع المواد الرخيصة جدًا، تحتاج فقط إلى تعليق بعض الشموع والأقفاص في واحدة أو أكثر من الأشجار. وبهذه الطريقة، ستحصل على أجواء رومانسية وممتعة.

5. زراعة النباتات الرخيصة

homify
homify

homify
homify
homify

تحديث الحديقة قد لا يحتاج سوى زراعة بعض الزهور، على الرغم من أن هناك بعض النباتات باهظة الثمن في السوق، إلا أنه هناك أيضا خيارات رخيصة، وخاصة إذا كنت تشتري البذور لتقوم بزراعتها بنفسك.

6. إعادة استخدام الإطارات كأحواض زرع

homify
homify

homify
homify
homify

ماذا فعلت في آخر إطار قمت بتغييره في سيارتك؟ هل تركته لدى الميكانيكي؟ ربما ستندم بعد رؤيتك لهذا التصميم!

كل شيء يمكنك إعادة استخدامه وتدويره، ومنحه بريق جديد بلمسات بسيطة، وهذه المرة أعيد استخدام إطارات السيارت لتزيين الحديقة بعد طلائها بألوان مبهجة، لتصبح أحواض زرع مبتكرة، ورخيصة، وأيضًا جميلة.

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7. استخدام المنصات لتعليق النباتات

homify
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى ستجد أن البالتات الخشبية ذراعك اليمين لتجديد حديقتك بدون أي تكلفة تذكر، وهذه المرة يمكنك استخدامها لتصميم حديقة عمودية، حيث تعليق الأواني على جدار حديقتك، مع بعض النباتات الملتفة.

8. إنشاء كراسي من البالتات

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balconies, verandas & terracesFurniture
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

إذا بدلًا من أريكة، يمكن تصميم كراسي منفردة من خلال البالتات، لمنح حديقتك مظهر أكثر عصرية، ويمكنك طلائها بمختلف الألوان للمسة ممتعة ومبهجة، ولكن لا تنسى إضافة بعض الرمال للحصول على التأثير المثالي.

9. بناء حامل للمزهريات

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

بدلا من وضع الأواني مباشرة على الأرض، يمكنك إنشاء منضدة للمزهريات، كما في هذا التصميم، بالإضافة إلى اللمسة الزخرفية التي تُضفيها على الحديقة، هي أيضًا عملية جدًا، لأنه تحتوي على عجلات، ويمكن نقلها إلى أي ركن من أركان الحديقة الخاصة بك. في هذا الحامل، يمكنك وضع الأواني الصغيرة مع النباتات والفوانيس أيضًا.

لمزيد من الأفكار لحديقة مميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص

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