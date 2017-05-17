كيف تجدد حديقة منزلك عندما لا تملك ميزانية؟!

قد نرغب في تجديد الحديقة وإعطائها نظرة أكثر حداثة، ولكن الحقيقة هي أننا لا نملك دائمًا الميزانية المناسبة لهذه التغييرات، الأمر الذي يقودنا إلى ترك هذه الرغبة وتأجيل عام بعد عام.
ولكن، اليوم نقول لك في هوميفاي، لا تؤجل فكرة تجديد حديقتك بعد الآن !! نعم، حان الوقت لتحديث الحديقة الخاصة بك، وإعطائها نظرة جديدة وراحة لا مثيل لها حتى وإن كنت لا تملك ميزانية كبيرة.
الحقيقة أن تجديد أي جزء من منزلك سهل للغاية بمجرد لمسات بسيطة وبدون ميزانية كبيرة، يمكنك بمجرد إعادة استخدام المواد والقيام بالأعمال بنفسك، الحصول على حديقة مذهلة بسعر منخفض للغاية!
في هذا المقال، سترى أنه يمكنك الحصول على حديقة حديثة، وندعوك للتأمل في تلك الأفكار التالية، وإعادة إنتاجها بالفعل هذا العام!
بالتأكيد رأيت من قبل تلك الباليتات الخشبية هنا وهناك ملقاة ومُهملة، ولكن هذا لتصميم ربما يذكرك بمدى فائدتها وقيمتها في تجديد عدة أجزاء من المنزل، بخلاف استخدامها للنقل، يمكنك أيضا أن تستخدمها لبناء الأثاث المنزلي، سواء في الداخل والخارج.
انظر إلى هذا المثال، فقد بنيت أريكة رائعة مع العديد من الباليتات، وقد وضع عليها فراش صغير لجعل المقعد أكثر راحة. اختيار اللون يرجع إلى تقديركم وذوقكم. هنا، اختير طلائها بلون أزرق فاتح للمسة مبهجة.
هنا لدينا خيار أخر لتصميم الأريكة، أيضًا مع الباليات الخشبية، ولكن بإضافة العجلات، لسهولة الحركة والنقل، خاصة مع حجمها الصغير. هنا اختار صاحبها الاحتفاظ بالمظهر الطبيعي للخشب مع إضفاء لمسة لامعة باستخدام الورنيش.
تريد تزيين الحديقة الخاصة بك مع الوسائد والمقاعد دون إنفاق المال؟ إليك تلك الفكرة البسيطة والرائعة، يمكنك استخدام أكياس من القهوة أوالدقيق أو البقوليات، لتصميم المنسوجات الخاصة بحديقتك، مع حشوها ببعض الفوم، والاستعانة بمتخصص لخياطتها، أو خياطتها بنفسك إذا كنت تملك ماكينة في منزلك. تأکد من تثبيت الوسائد بمواد، مثل الرغوة أو الستیروفوم.
يمكنك منح الحديقة نظرة حديثة مع المواد الرخيصة وبعض الأفكار الإبداعية. كما في هذا التصميم الذي ينطوي على الكثير من الإلهام، حيث تم تزيين الحديقة، مع المواد الرخيصة جدًا، تحتاج فقط إلى تعليق بعض الشموع والأقفاص في واحدة أو أكثر من الأشجار. وبهذه الطريقة، ستحصل على أجواء رومانسية وممتعة.
تحديث الحديقة قد لا يحتاج سوى زراعة بعض الزهور، على الرغم من أن هناك بعض النباتات باهظة الثمن في السوق، إلا أنه هناك أيضا خيارات رخيصة، وخاصة إذا كنت تشتري البذور لتقوم بزراعتها بنفسك.
ماذا فعلت في آخر إطار قمت بتغييره في سيارتك؟ هل تركته لدى الميكانيكي؟ ربما ستندم بعد رؤيتك لهذا التصميم!
كل شيء يمكنك إعادة استخدامه وتدويره، ومنحه بريق جديد بلمسات بسيطة، وهذه المرة أعيد استخدام إطارات السيارت لتزيين الحديقة بعد طلائها بألوان مبهجة، لتصبح أحواض زرع مبتكرة، ورخيصة، وأيضًا جميلة.
مرة أخرى ستجد أن البالتات الخشبية ذراعك اليمين لتجديد حديقتك بدون أي تكلفة تذكر، وهذه المرة يمكنك استخدامها لتصميم حديقة عمودية، حيث تعليق الأواني على جدار حديقتك، مع بعض النباتات الملتفة.
إذا بدلًا من أريكة، يمكن تصميم كراسي منفردة من خلال البالتات، لمنح حديقتك مظهر أكثر عصرية، ويمكنك طلائها بمختلف الألوان للمسة ممتعة ومبهجة، ولكن لا تنسى إضافة بعض الرمال للحصول على التأثير المثالي.
بدلا من وضع الأواني مباشرة على الأرض، يمكنك إنشاء منضدة للمزهريات، كما في هذا التصميم، بالإضافة إلى اللمسة الزخرفية التي تُضفيها على الحديقة، هي أيضًا عملية جدًا، لأنه تحتوي على عجلات، ويمكن نقلها إلى أي ركن من أركان الحديقة الخاصة بك. في هذا الحامل، يمكنك وضع الأواني الصغيرة مع النباتات والفوانيس أيضًا.
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