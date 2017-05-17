صمم غرفة معيشتك على طرازك المفضل

تتملكك الحيرة حين تفكر في تصميم غرفة المعيشة!! .. فكلما تطورعالم الديكور كان الاختيار بين الأنماط والطرزكان أصعب وأدق لما لكل فيهم طابع وروح خاصة به وعشاق ومحبين لذا فعليك حين تبدأ التفكير في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك أن تحدد الطراز المفضل لك وما تحتاجه، لذا اليوم هوميفاي تقدم لنا مجموعة مميزة من نماذج رائعة لغرف معيشة من كل انحاء العالم ولكل منهم طراز مختلف وطابع خاص بها، تحمل من التفاصيل ما يجعلنا نقع في حبها ونختارلها لمنازلنا
من أكثر ما يميز الطراز الحديث مرونته في اختيار الالوان والتفاصيل، هنا اختار المستخدم الأألوان الترابية والخشبية ليصنع مزيج مميز بتفاصيل خاصة ولوحة فنية تعكس جمال وأناقة ذوق أصحاب المنزل..
الطراز الاسكندينافي يتميز بالنقوش والزخارف في كل عناصره، حتى وإن كانت السجادة فقط وفي بعض الأحيان قد تجدها في خديديات صغيرة أو جدار أنيق، إلى جانب الألوان الحيوية والمليئة بالطاقة والبهجة، ولكن سيظل الأبيض والألوان الحيادية والخشب هو أبطال أي تصميم على الطراز الاسكندينافي..
طراز بلدي انيق يحمل تفاصيل رائعة بداية من الكليم والأريكة ووحدات الديكورحتى الوسائد الصغيرة، أكثر ما يحمل سمات الطراز طريقة طلاء الجدران والتى جاءت بأبسط الطرق والأساليب المتاحة ليؤكد على الطراز البلدي وبساطته..
الريفية تتألق في فكر مبتكر للأرائك داخل غرفة معيشة جمعت مزيج رائع بينها وبين الحداثة..
تصميم على الطراز الريفي بأثاث عصري حديث، وبأفكار تناسب التصميم الهندسي للمنزل والسقف المائل، حيث تكيفت تصميمات الستائر مع الخطوط المائلة وتحويلها للوحات فنية بتفاصيل أنيقة ..
الكلاسيكية لا تحتاج وصف أو تعليق، نمط القصور والملوك والتى تحمل في عناصرها تفاصيل غنية بالأناقة والفخامة لا حدود لها..
الصناعية هي طراز يحترم المواد التشطيبية لكل عناصرها سواء كانت أثاث أو جدران أو أرضيات وأسقف ويصنع منها لوحة متناغمة وغنية بتفاصيل أنيقة ومميزة..
الطراز المينيمال أو التبسيطي يحتفظ بشعار ما قل ودل، فيه يقوم المصمم باختيار أقل العناصر والتي تؤدي دورها الوظيفي على اكمل وجه دون تفاصيل، هذا الطراز يأتي خصيصا لمحبي البساطة والأناقة والهدوء، امامنا غرفة معيشة تبسيطية بقطع أثاث مميزة وأنيقة..
طراز البحر المتوسط مستوحى من ألوان وخطوط الطبيعة المحيطة به، ستشعر وأنت بداخل فراغ المعيشةعلى أسس هذا الطراز وكأنك على ضفاف شاطئ ساحر وحولك رائحة البحر في كل مكان، يتميز ببساطة أصاصه واستخدامه للأخشاب الطبيعية والمصنوعات اليدوية..
الطراز الانتقائي هو ما يوفر لك لمسات مختلفة من عدة طرز إن كنت تبحث عن طريقة تجمع بينهم بطريقة مناسبة دون خلل أو خطأ تصميم، كما فعل هنا المصمم جمع بين الريفية والكلاسيكية في مزيج رائع ومميز لغرفة معيشة بمساحة كبيرة..
إن كنت تبحث عن لمسة من الطبيعة داخل منزلك، فلا سبيل أمامك إلا الطراز الريفي ولا بأس بلمسة عصرية أنيقة، كما كان هنا حيث جاءت غرفة المعيشة كنافذة على الطبيعة وحلقة وصل بين داخل وخارج المنزل، استخدم المصمم الجلد الطبيعي والخشب وسجاد يدوي ليخلق لنا مثل هذه اللوحة الفنية..
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