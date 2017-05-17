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صمم غرفة معيشتك على طرازك المفضل

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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تتملكك الحيرة حين تفكر في تصميم غرفة المعيشة!! .. فكلما تطورعالم الديكور كان الاختيار بين الأنماط والطرزكان أصعب وأدق لما لكل فيهم طابع وروح خاصة به وعشاق ومحبين لذا فعليك حين تبدأ التفكير في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك أن تحدد الطراز المفضل لك وما تحتاجه، لذا اليوم هوميفاي تقدم لنا مجموعة مميزة من نماذج رائعة لغرف معيشة من كل انحاء العالم ولكل منهم طراز مختلف وطابع خاص بها، تحمل من التفاصيل ما يجعلنا نقع في حبها ونختارلها لمنازلنا 

1. ألوان ترابية على الطراز الحديث..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

من أكثر ما يميز الطراز الحديث مرونته في اختيار الالوان والتفاصيل، هنا اختار المستخدم الأألوان الترابية والخشبية ليصنع مزيج مميز بتفاصيل خاصة ولوحة فنية تعكس جمال وأناقة ذوق أصحاب المنزل..

2. نقوش المانديلا في الطراز الاسكندينافي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الطراز الاسكندينافي يتميز بالنقوش والزخارف في كل عناصره، حتى وإن كانت السجادة فقط وفي بعض الأحيان قد تجدها في خديديات صغيرة أو جدار أنيق، إلى جانب الألوان الحيوية والمليئة بالطاقة والبهجة، ولكن سيظل الأبيض والألوان الحيادية والخشب هو أبطال أي تصميم على الطراز الاسكندينافي..

3. طراز بلدي أنيق..

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

طراز بلدي انيق يحمل تفاصيل رائعة بداية من الكليم والأريكة ووحدات الديكورحتى الوسائد الصغيرة، أكثر ما يحمل سمات الطراز طريقة طلاء الجدران والتى جاءت بأبسط الطرق والأساليب المتاحة ليؤكد على الطراز البلدي وبساطته..

4. ريفية معاصرة ..

Chalet de montagne à Méribel, Alpes, Savoie, ARLY PHOTOGRAPHY ARLY PHOTOGRAPHY غرفة المعيشة
ARLY PHOTOGRAPHY

ARLY PHOTOGRAPHY
ARLY PHOTOGRAPHY
ARLY PHOTOGRAPHY

الريفية تتألق في فكر مبتكر للأرائك داخل غرفة معيشة جمعت مزيج رائع بينها وبين الحداثة..

5. مزيج رائع بين الريفية والحداثة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم على الطراز الريفي بأثاث عصري حديث، وبأفكار تناسب التصميم الهندسي للمنزل والسقف المائل، حيث تكيفت تصميمات الستائر مع الخطوط المائلة وتحويلها للوحات فنية بتفاصيل أنيقة ..

6. كلاسيكية على طراز القصور..

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الكلاسيكية لا تحتاج وصف أو تعليق، نمط القصور والملوك والتى تحمل في عناصرها تفاصيل غنية بالأناقة والفخامة لا حدود لها..

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7. الصناعية غنية بالتفاصيل… .

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الصناعية هي طراز يحترم المواد التشطيبية لكل عناصرها سواء كانت أثاث أو جدران أو أرضيات وأسقف ويصنع منها لوحة متناغمة وغنية بتفاصيل أنيقة ومميزة..

8. التبسيطية في أجمل صورها..

K-HOUSE, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

الطراز المينيمال أو التبسيطي يحتفظ بشعار ما قل ودل، فيه يقوم المصمم باختيار أقل العناصر والتي تؤدي دورها الوظيفي على اكمل وجه دون تفاصيل، هذا الطراز يأتي خصيصا لمحبي البساطة والأناقة والهدوء، امامنا غرفة معيشة تبسيطية بقطع أثاث مميزة وأنيقة..

9. طراز البحر المتوسط بألوان البحر ..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

طراز البحر المتوسط مستوحى من ألوان وخطوط الطبيعة المحيطة به، ستشعر وأنت بداخل فراغ المعيشةعلى أسس هذا الطراز وكأنك على ضفاف شاطئ ساحر وحولك رائحة البحر في كل مكان، يتميز ببساطة أصاصه واستخدامه للأخشاب الطبيعية والمصنوعات اليدوية..

10. الانتقائية تجمع بين الكلاسيكية والريفية ..

Lakefront Retreat, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors غرفة المعيشة
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

الطراز الانتقائي هو ما يوفر لك لمسات مختلفة من عدة طرز إن كنت تبحث عن طريقة تجمع بينهم بطريقة مناسبة دون خلل أو خطأ تصميم، كما فعل هنا المصمم جمع بين الريفية والكلاسيكية في مزيج رائع ومميز لغرفة معيشة بمساحة كبيرة..

11. الطبيعة داخل غرفة معيشة في تصميم ريفي معاصر..

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

إن كنت تبحث عن لمسة من الطبيعة داخل منزلك، فلا سبيل أمامك إلا الطراز الريفي ولا بأس بلمسة عصرية أنيقة، كما كان هنا حيث جاءت غرفة المعيشة كنافذة على الطبيعة وحلقة وصل بين داخل وخارج المنزل، استخدم المصمم الجلد الطبيعي والخشب وسجاد يدوي ليخلق لنا مثل هذه اللوحة الفنية..

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