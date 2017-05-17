اصنع من طفلك فنانا واطلق لخياله العنان، واجعل من غرفته عالمه الخاص بلمساته واختياراته، ولان عالم الديكور دوره الأساسي تلبية احتياجات المستخدمين وإبراز شخصياتهم في كل تفاصيل وعناصر منازلهم، وعلى الرغم من صغر سن طفلك إلا أنه شخصيته ولمساته تجعل من غرفته لوحة مختلفة ومميزة عما يدور في خيالك أنت، لذلك فاليوم هوميفاي تقدم لك 10 لمسات ساحرة وخاصة بطفلك قد يحبها في غرفته ، ساعده أن يختار ويصنع عالمه الخاص بنفسه..