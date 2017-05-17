اصنع من طفلك فنانا واطلق لخياله العنان، واجعل من غرفته عالمه الخاص بلمساته واختياراته، ولان عالم الديكور دوره الأساسي تلبية احتياجات المستخدمين وإبراز شخصياتهم في كل تفاصيل وعناصر منازلهم، وعلى الرغم من صغر سن طفلك إلا أنه شخصيته ولمساته تجعل من غرفته لوحة مختلفة ومميزة عما يدور في خيالك أنت، لذلك فاليوم هوميفاي تقدم لك 10 لمسات ساحرة وخاصة بطفلك قد يحبها في غرفته، ساعده أن يختار ويصنع عالمه الخاص بنفسه..
اجعل من لوحاته الفنية قطع ديكورية مميزة واختر لها مكان مناسب وزين بها غرفته، هكذا تحيي الحس الفني بداخله وتجعل من غرفته متحفا ومعرضا لأعماله الفنية..
ألعاب طفلك هي كل ممتلكاته، اختر لها طريقة عرض مناسبة بطريقة تصميمية ذكية، قم باستغلال كل أركان الغرفة بشكل ديكوري واجعل من ألعابه قطع ديكورية مميزة بطريقة عرض مختلفة ليصل إليها طفلك بكل سهولة ..
أحلام طفلك واسعة وخياله عالم خاص، يتأمل السحاب والأفق الواسع ويحلم بسرير طائر ومعلق، تحقيق احلامه لم يعد بالصعوبة كما كان، وعالم الديكور والخبراء المتخصصون سيساعدونك على ذلك، فهناك الكثير من الأفكار المبتكرة لأثاث رائع ومختلف لغرف نوم الاطفال على حسب ما يناسب أحلامه وتوقعاته، كما هو أمامكن سرير معلق من السقف وسلم بحاري خشبي طريقة الوصول له..
كثير من الامهات يواجهون أزمة رسم الاطفال على الجدران والأثاث ولكن هنا المصمم يقدم لك وسيلة لمواجهة هذه الأزمة، وأن تتركين لطفلك المجال مفتوح للإبداع على الأثاث لتتحول إلى لوحات فنية مليئة بالتفاصيل والاحلام الصغيرة..
اختر وسيلة مبتكرة ليصل طفلك لسريره بدلا من سلالم تقليدية، اصنع منها زحليقة
منزلق للعب ليستمتع بها طفلك في كل مرة ويقضي وقت ممتع داخل كل ركن بغرفته..
حل آخر أكثر أمانا لتترك لإبداع طفلك الطريق مفتوحا، هو ان تصنع من جدار كامل سبورة كبيرة ليرسم عليها ما يشاء ، وللتحول فيما بعد لقطعة ديكورية تزين جدران غرفته ..
يحتاج طفلك لمكتبة وأريكة وركن للقراءة خاص به ليكتمل عالمه، قام المصمم باختيار نموذج غير تقليدي لمكتبة صغيرة لنتعرف معه على نماذج متعددة وطرق مختلفة لتصميم كل عنصر داخل غرفة طفلك..
حجم أثاث غرفة طفلك يتحدد حسب سنه، وهو ما يجب مراعاته عند تصميم غرفته، مقارنة بالأثاث الطبيعي قد تحتاج لقطع أصغر وأسهل في الاستخدام مزودة بزوايا ناعمة غير معرضة للكسر وسهلة التنظيف ومقاومة للخدش ..
اصنع من ذكرياته مولده وطفولته الصغيرة قطع ديكورية تزين بها غرفته، طفلك يحتاج ان يشعر كل يوم أنه صار كبيرا وأن عمره يتقدم وان أحلامه تصير حقيقة ، فلا تتردد في مثل هذه الأفكار الابداعية الصغيرة، ستجعله سعيدا بالتأكيد..
في النهاية يجب عليك أن تتأكد أن كل ما سبق يناسب أحلامه وطموحاته، وأن تبذل مجهود في أن تتعرف على كا ما يحتاجه ويتمناه، هذا هو دورنا في تربية أولادنا، نساعدهم لتحقيق أحلامهم وعالمهم الخاص..
يمكنك قراءة .. 8 أخطاء ديكورية شائعة في تصميم غرفة السفرة يجب تجنبها