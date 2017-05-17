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10 لمسات ساحرة وخاصة بطفلك قد يحبها في غرفته

آية منير آية منير
homify غرفة الاطفال
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اصنع من طفلك فنانا واطلق لخياله العنان، واجعل من غرفته عالمه الخاص بلمساته واختياراته، ولان عالم الديكور دوره الأساسي تلبية احتياجات المستخدمين وإبراز شخصياتهم في كل تفاصيل وعناصر منازلهم، وعلى الرغم من صغر سن طفلك إلا أنه شخصيته ولمساته تجعل من غرفته لوحة مختلفة ومميزة عما يدور في خيالك أنت، لذلك فاليوم هوميفاي تقدم لك 10 لمسات ساحرة وخاصة بطفلك قد يحبها في غرفته، ساعده أن يختار ويصنع عالمه الخاص بنفسه..

1. لوحاته الفنية ..

Dziecięcy kącik, ZAZA studio ZAZA studio غرفة الاطفال
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

اجعل من لوحاته الفنية قطع ديكورية مميزة واختر لها مكان مناسب وزين بها غرفته، هكذا تحيي الحس الفني بداخله وتجعل من غرفته متحفا ومعرضا لأعماله الفنية..

2. ألعابه قطع ديكورية ..

Exuberance Butantã, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

ألعاب طفلك هي كل ممتلكاته، اختر لها طريقة عرض مناسبة بطريقة تصميمية ذكية، قم باستغلال كل أركان الغرفة بشكل ديكوري واجعل من ألعابه قطع ديكورية مميزة بطريقة عرض مختلفة ليصل إليها طفلك بكل سهولة ..

3. تصميم مبتكر يناسب خياله ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أحلام طفلك واسعة وخياله عالم خاص، يتأمل السحاب والأفق الواسع ويحلم بسرير طائر ومعلق، تحقيق احلامه لم يعد بالصعوبة كما كان، وعالم الديكور والخبراء المتخصصون سيساعدونك على ذلك، فهناك الكثير من الأفكار المبتكرة لأثاث رائع ومختلف لغرف نوم الاطفال على حسب ما يناسب أحلامه وتوقعاته، كما هو أمامكن سرير معلق من السقف وسلم بحاري خشبي طريقة الوصول له..

4. افتح لإبداعه الطريق..

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

كثير من الامهات يواجهون أزمة رسم الاطفال على الجدران والأثاث ولكن هنا المصمم يقدم لك وسيلة لمواجهة هذه الأزمة، وأن تتركين لطفلك المجال مفتوح للإبداع على الأثاث لتتحول إلى لوحات فنية مليئة بالتفاصيل والاحلام الصغيرة..

5. سلالم ام ألعاب ..

Dom z Antresolą, GENERO GENERO غرفة الاطفال
GENERO

GENERO
GENERO
GENERO

اختر وسيلة مبتكرة ليصل طفلك لسريره بدلا من سلالم تقليدية، اصنع منها زحليقة منزلق للعب ليستمتع بها طفلك في كل مرة ويقضي وقت ممتع داخل كل ركن بغرفته..

6. حل آخر لإبداعه..

homify غرفة الاطفال Beige
homify

homify
homify
homify

حل آخر أكثر أمانا لتترك لإبداع طفلك الطريق مفتوحا، هو ان تصنع من جدار كامل سبورة كبيرة ليرسم عليها ما يشاء ، وللتحول فيما بعد لقطعة ديكورية تزين جدران غرفته ..

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7. عالم خاص ..

TĘCZOWY POKÓJ DZIECKA, UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu غرفة الاطفال
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

يحتاج طفلك لمكتبة وأريكة وركن للقراءة خاص به ليكتمل عالمه، قام المصمم باختيار نموذج غير تقليدي لمكتبة صغيرة لنتعرف معه على نماذج متعددة وطرق مختلفة لتصميم كل عنصر داخل غرفة طفلك..

8. أثاث مناسب ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

حجم أثاث غرفة طفلك يتحدد حسب سنه، وهو ما يجب مراعاته عند تصميم غرفته، مقارنة بالأثاث الطبيعي قد تحتاج لقطع أصغر وأسهل في الاستخدام مزودة بزوايا ناعمة غير معرضة للكسر وسهلة التنظيف ومقاومة للخدش ..

9. اصنع من ذكرياته عيدا ..

Habitación Infantil Confetti Rose y Cisnes, TocToc TocToc غرفة الاطفال Pink
TocToc

TocToc
TocToc
TocToc

اصنع من ذكرياته مولده وطفولته الصغيرة قطع ديكورية تزين بها غرفته، طفلك يحتاج ان يشعر كل يوم أنه صار كبيرا وأن عمره يتقدم وان أحلامه تصير حقيقة ، فلا تتردد في مثل هذه الأفكار الابداعية الصغيرة، ستجعله سعيدا بالتأكيد..

10. عالم من صُنع أحلامه ..

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

في النهاية يجب عليك أن تتأكد أن كل ما سبق يناسب أحلامه وطموحاته، وأن تبذل مجهود في أن تتعرف على كا ما يحتاجه ويتمناه، هذا هو دورنا في تربية أولادنا، نساعدهم لتحقيق أحلامهم وعالمهم الخاص..

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