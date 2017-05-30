10 أمثلة لشقق استوديو تعلمنا كيفية استغلال المساحة بشكل عملي

المنازل الصغيرة المساحة لا يجب أن تتعارض مع جودة الحياة، فيمكنك تأثيث بيتك الصغير بطريقة أنيقة وعملية لتجعله مساحة عملية أكثر من منزل قد يكون أكبر منه بمقدار 3 أضعاف. فكيف يمكنك تحقيق هذا وتحويل مساحة منزلك الصغيرة إلى جنتك الخاصة والتي تلبي لك كل احتياجتك، هذا ما سنتعلم سوياً من هذه الأمثلة التي جئت لكم بها اليوم لنلهمكم بحلول ابداعية.
أنظر إلى هذه المساحة لأول وهلة، هل تبدو لك ضيقة أو خانقة؟ التجانس في الألوان والتصاميم باللإضافة للتباين في الملمس، وأخيراً الإضاءة كلها عوامل أعطت لهذه المساحة الصغيرة طابع خاص.
في هذه المساحة المفتوحة يكون هناك مشكلة دائماً في تحقيق الخصوصية ولذلك فقد قام المصممين هنا بابقاء الديكور بشكل بسيط بحيث يوفي حاجة مستخدميه، ليعطي مساحة للحركة وللشعور بالإتساع والانفتاح والتي تعطينا انطباع أفضل لهذه المساحة.
في هذا الاستوديو تم خلق فاصل بين غرفة النوم الخاصة والغرفة الخارجية باستخدام قاطوع لا يصل للسقف. لم يقتصر وجوده لخلق خصوصية فحسب بل كان مساحة عملية أيضاً حيث تم إضافة أرفف تخزينية خلف القاطوع بالإضافة لمساحة خزانة للملابس أيضاً ولكن في غرفة النوم. لم ينسى المصمم إضافة إضاءة خاصة بالممر لسهولة الحركة وإيجاد ما تبحث عنه بسهولة.
في هذه المساحة الأصغر تم استخدام ستارة لتكون حل عملي وواقعي لمساحة صغيرة مثل هذه لتقسيم المساحات. فيتم فتحها في حالة عدم الحاجة لها لتضيف لغرفة المعيشة اتساع وعمق.
أحد مشكلات شقق الاستوديو ليست فقط التأثيث ولكن الحاجة لتقسيم المساحات بشكل يضمن استخدام صحيح ومريح. لذلك من المهم إضافة مقسم للفراغ ذو تصميم خفيف يتم استخدامه لأكثر من استخدام. فهنا كان وسيلة لتقسيم الفراغ المفتوح، كما تم استخدامه كوحدة ميديا ذات أرفف ومكان لوضع التلفاز فكانت نقطة بصرية لغرفة المعيشة أيضاً.
هذا التصميم تم حصره في غرفة صغيرة ولذلك فقط اعتمد على تصميم طولي بطول الغرفة، فظهر السرير امتد ليشمل ظهر الأريكة أيضاً. كما هو الحال في الناحية الأخرى حيث تم إضافة ركني أرفف مع مساحة تخزينية سفلية، بينهما شاشة تلفاز على الحائط ومساحة استذكار بسيطة في الركن، فهذا التصميم خلق نظام في التقسيم و مساحة للحركة.
هذا التصميم البارع على الرغم من صغر مساحته، ولكنها لم تكن عائق للحصول على تصميم في غاية الفخامة للمطبخ وذلك باستخدام خامات فخمة مثل الرخام الأبيض مع الكوريان الأسود مع الإعتماد الكلي على الخزانات المدفونة والتي تجعل التصميم منظم ومنمق. خاصة عند وضع المطبخ بالقرب من السرير البسيط والذي يمكن الصعود لمساحته ب3 درجات خاصة.
في هذا النموذج والذي استخدم فيه اللون الأبيض كلون أساسي، تم إضافة قاطوع زجاجي ليعطي استمرارية مع الحصول على خصوصية أيضاً، لتعزيز الاتساع والعمق.
أما هنا فقد تم خلق تباين مثالي باستخدام ألوان متباينة ومختلفة لتقسيم المساحة بشكل ابداعي، فاللون الأبيض لمساحة المعيشة، أما اللون الأسود فهو للمطبخ ومساحة الطعام.
في هذا التصميم تم الاعتماد على التجاويف في عمل مساحة بار في المطبخ ومساحة مقعد خاصة في داخل الحائط لاستغلال مثالي للمساحة. بالإضافة للتأثيث البسيط وإختيار الأثاث الأسيوي البسيط والذي كان له دور خاص في الشعور بالإتساع والعمق.