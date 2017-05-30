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10 أمثلة لشقق استوديو تعلمنا كيفية استغلال المساحة بشكل عملي

Marwa Hasan Marwa Hasan
VF apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
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المنازل الصغيرة المساحة لا يجب أن تتعارض مع جودة الحياة، فيمكنك تأثيث بيتك الصغير بطريقة أنيقة وعملية لتجعله مساحة عملية أكثر من منزل قد يكون أكبر منه بمقدار 3 أضعاف. فكيف يمكنك تحقيق هذا وتحويل مساحة منزلك الصغيرة إلى جنتك الخاصة والتي تلبي لك كل احتياجتك، هذا ما سنتعلم سوياً من هذه الأمثلة التي جئت لكم بها اليوم لنلهمكم بحلول ابداعية.

1.تجانس

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

أنظر إلى هذه المساحة لأول وهلة، هل تبدو لك ضيقة أو خانقة؟ التجانس في الألوان والتصاميم باللإضافة للتباين في الملمس، وأخيراً الإضاءة كلها عوامل أعطت لهذه المساحة الصغيرة طابع خاص.

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

2.القليل يعني الكثير

Loft Box117, Tim Diekhans Architektur Tim Diekhans Architektur غرفة نوم
Tim Diekhans Architektur

Tim Diekhans Architektur
Tim Diekhans Architektur
Tim Diekhans Architektur

في هذه المساحة المفتوحة يكون هناك مشكلة دائماً في تحقيق الخصوصية ولذلك فقد قام المصممين هنا بابقاء الديكور بشكل بسيط بحيث يوفي حاجة مستخدميه، ليعطي مساحة للحركة وللشعور بالإتساع والانفتاح والتي تعطينا انطباع أفضل لهذه المساحة.

3.فاصل للتخزين

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

في هذا الاستوديو تم خلق فاصل بين غرفة النوم الخاصة والغرفة الخارجية باستخدام قاطوع لا يصل للسقف. لم يقتصر وجوده لخلق خصوصية فحسب بل كان مساحة عملية أيضاً حيث تم إضافة أرفف تخزينية خلف القاطوع بالإضافة لمساحة خزانة للملابس أيضاً ولكن في غرفة النوم. لم ينسى المصمم إضافة إضاءة خاصة بالممر لسهولة الحركة وإيجاد ما تبحث عنه بسهولة.

4.ستارة للفصل

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

في هذه المساحة الأصغر تم استخدام ستارة لتكون حل عملي وواقعي لمساحة صغيرة مثل هذه لتقسيم المساحات. فيتم فتحها في حالة عدم الحاجة لها لتضيف لغرفة المعيشة اتساع وعمق.

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

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5.قاطوع أم وحدة ميديا

Apartamento Estúdio, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة المعيشة خشب Blue
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

أحد مشكلات شقق الاستوديو ليست فقط التأثيث ولكن الحاجة لتقسيم المساحات بشكل يضمن استخدام صحيح ومريح. لذلك من المهم إضافة مقسم للفراغ ذو تصميم خفيف يتم استخدامه لأكثر من استخدام. فهنا كان وسيلة لتقسيم الفراغ المفتوح، كما تم استخدامه كوحدة ميديا ذات أرفف ومكان لوضع التلفاز فكانت نقطة بصرية لغرفة المعيشة أيضاً.

Apartamento Estúdio, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة الملابس MDF Grey
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

6.تصميم بطول الحائط

Dormitório AD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração BedroomBeds & headboards
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

هذا التصميم تم حصره في غرفة صغيرة ولذلك فقط اعتمد على تصميم طولي بطول الغرفة، فظهر السرير امتد ليشمل ظهر الأريكة أيضاً. كما هو الحال في الناحية الأخرى حيث تم إضافة ركني أرفف مع مساحة تخزينية سفلية، بينهما شاشة تلفاز على الحائط ومساحة استذكار بسيطة في الركن، فهذا التصميم خلق نظام في التقسيم و مساحة للحركة.

Dormitório AD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração BedroomAccessories & decoration
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

7.فخامة بسيطة

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

هذا التصميم البارع على الرغم من صغر مساحته، ولكنها لم تكن عائق للحصول على تصميم في غاية الفخامة للمطبخ وذلك باستخدام خامات فخمة مثل الرخام الأبيض مع الكوريان الأسود مع الإعتماد الكلي على الخزانات المدفونة والتي تجعل التصميم منظم ومنمق. خاصة عند وضع المطبخ بالقرب من السرير البسيط والذي يمكن الصعود لمساحته ب3 درجات خاصة.

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

8.قاطوع زجاجي

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

في هذا النموذج والذي استخدم فيه اللون الأبيض كلون أساسي، تم إضافة قاطوع زجاجي ليعطي استمرارية مع الحصول على خصوصية أيضاً، لتعزيز الاتساع والعمق.

9.تحديد المساحات على طريقة التباين

VF apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

أما هنا فقد تم خلق تباين مثالي باستخدام ألوان متباينة ومختلفة لتقسيم المساحة بشكل ابداعي، فاللون الأبيض لمساحة المعيشة، أما اللون الأسود فهو للمطبخ ومساحة الطعام.

10.تجاويف وأثاث بسيط

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

في هذا التصميم تم الاعتماد على التجاويف في عمل مساحة بار في المطبخ ومساحة مقعد خاصة في داخل الحائط لاستغلال مثالي للمساحة. بالإضافة للتأثيث البسيط وإختيار الأثاث الأسيوي البسيط والذي كان له دور خاص في الشعور بالإتساع والعمق.

8 أنواع مختلفة لأرضيات الأفنية والتراسات
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