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20 ديكور رائع لغرف المعيشة

Heba khlili Heba khlili
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
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في هذه المقالة نقدم لك مجموعة متنوعه من صور لغرف المعيشة بديكورات مختلفة. تذكر أن الغرفة الجميل هي الانطباع الأول لضيوفك، فلماذا لا تزيينها بطريقة مريحة وفريدة من نوعها؟ وبالإضافة إلى ذلك، فان تصميم الغرفة بشكل جميل يعطيك الراحة والهدوء لتستمتع بقراءة كتاب أو مشاهدة فيلم مع العائلة والأصدقاء.

تابع معنا هذه الديكورات الرائعة لغرف المعيشة.

1. ساحلية الاطلالة

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Multimedia roomAccessories & decoration
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

بلون الأزرق والنباتات الخضراء ة مع الإضاءة الطبيعة المشرقة ستحصل على غرفة معيشة بنمط من البحر الأبيض المتوسط.

2. الفاصل الخشبي

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

فاصل خشبي يفصل غرفة الميديا عن غرفة المعيشة بطريقة تزينية أنيقة وذكية.

3. الأبيض البارد

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

لون مناسب للمناطق الحارة ليعطي شعور بالبرودة، مع إضاءة أرضية بتصميم جذاب.

4. مكتبة!!

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

مكتبة بتصميم بسيط وعملي في غرفة المعيشة هي فكرة مثالية لمحبي القراءة والاسترخاء.

5. الجلد الأسود

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

لتعطي فخامة لغرفة المعيشة أستخدم قطعة أثاث مميزة كما في الصورة، تلك الكنبة من الجلد الأسود، ستلفت الانتباه.

6. الجدار الحجري

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

مزيج رائع بين اللون الأزرق البترولي للكنب مع الأرضية والجدار باللون الرمادي والأسود.

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7. التغطية الزجاجية

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

كم رائع أن تجلس في غرفة المعيشة وتتمتع بجمال الديكور الداخلي والطبيعة الخارجية. السقف والأبواب الزجاجية ستمنحك هذه الفرصة.

8. التصميم الفني

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

إذا كانت من محبي الفن والصور الجدارية يمكنك التمتع بلوحاتك المفضلة في غرفة المعيشة، وبهذا سيعرف ضيوفك ذوقك الفني.

9. السجادة

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تعطي السجادة ليس فقط الأناقة بل أيضا تعطي شعور بالدفء خاصة في البلدان التي تستخدم المكيفات بشكل يومي، وبالتالي تحافظ على دفء قدميك.

10. ثلاثة في واحد

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الدمج بين غرفة المعيشة مع طاولة السفرة مع المطبخ عملي ويعطي مساحة أكبر.

11. الإضاءة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

التفنن بالإضاءة أمر يحتاج إلى مصمم إضاءة ليعرف النقاط المناسبة لغرفة المعيشة. الفتحة في الجدار مع المزهرية والورد والإضاءة غاية في الروعة.

12. الخيزران

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

استخدام الخيزران بطريقة خفيفة يعطي لمسة تقليدية ساحرة خاصة اذا اندمج مع الطراز الحديث للغرفة. نجد الخيزران في تصميم المرآة وتصميم المصباح

13. الطوب الأحمر

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

ما رأيك بهذا المزيج بين الطوب الأحمر مع الجلد الأسود للكنب؟ مع إضافة بعض النباتات الخضراء والمصابيح الألماس، ستشعر أنك في حلم.

14. المساحة الكبيرة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة المعيشة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

إذا كنت محظوظ بامتلاكك مساحة كبيرة كهذه، حاول أن تستخدم كل شبر بطريقة عملية وجميلة. لغرفة معيشة بشكل زاوية  مع طاولة قهوة وبار المطبخ.

15. البساطة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي للكنب المريح مع اللون الأبيض للأرضية، سيعطيك شعور مريح ومعاصر.

16. الفيروز

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

اللون الفيروزي لون غاية في الأناقة. حوًل غرفة عادية إلى غرفة مميزة باستخدام اللون الفيروزي للوسائد ولوحة جدارية كبيرة بألوان جذابة. 

17. الخشب الداكن

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الخشب الداكن يعكس سحر وغموض في أي تصميم، خاصة إذا تم دمجه مع الوان باردة كالازرق بتدرجاته.

18. التصميم الفندقي

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

وكأنها غرفة من غرف الفندق. تصميم مناسب لمساحة صغيرة باستغلال المساحة واستخدام الكنب بشكل زاوية والجدار كفاصل وحامل للتلفزيون، مع لمسات لونية برتقالية خفيفة.

19. فتحات جدارية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لتبقى على اتصال بالمنطقة الخارجية، هذه الفتحات تسمح بتجديد الهواء وبطريقة ناعمة وبدون ازعاج كما تزيد من الإضاءة الطبيعة للغرفة.

20. للاسترخاء بعد الطعام

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

تصميم مريح للكنب وبلون بيج لطيف سيجعلك تستمتع بقيلولة قصيرة بعد الطعام أو حتى بتناول الشاي مع الكعك.

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