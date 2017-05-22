20 ديكور رائع لغرف المعيشة

في هذه المقالة نقدم لك مجموعة متنوعه من صور لغرف المعيشة بديكورات مختلفة. تذكر أن الغرفة الجميل هي الانطباع الأول لضيوفك، فلماذا لا تزيينها بطريقة مريحة وفريدة من نوعها؟ وبالإضافة إلى ذلك، فان تصميم الغرفة بشكل جميل يعطيك الراحة والهدوء لتستمتع بقراءة كتاب أو مشاهدة فيلم مع العائلة والأصدقاء.
تابع معنا هذه الديكورات الرائعة لغرف المعيشة.
بلون الأزرق والنباتات الخضراء ة مع الإضاءة الطبيعة المشرقة ستحصل على غرفة معيشة بنمط من البحر الأبيض المتوسط.
فاصل خشبي يفصل غرفة الميديا عن غرفة المعيشة بطريقة تزينية أنيقة وذكية.
لون مناسب للمناطق الحارة ليعطي شعور بالبرودة، مع إضاءة أرضية بتصميم جذاب.
مكتبة بتصميم بسيط وعملي في غرفة المعيشة هي فكرة مثالية لمحبي القراءة والاسترخاء.
لتعطي فخامة لغرفة المعيشة أستخدم قطعة أثاث مميزة كما في الصورة، تلك الكنبة من الجلد الأسود، ستلفت الانتباه.
مزيج رائع بين اللون الأزرق البترولي للكنب مع الأرضية والجدار باللون الرمادي والأسود.
كم رائع أن تجلس في غرفة المعيشة وتتمتع بجمال الديكور الداخلي والطبيعة الخارجية. السقف والأبواب الزجاجية ستمنحك هذه الفرصة.
إذا كانت من محبي الفن والصور الجدارية يمكنك التمتع بلوحاتك المفضلة في غرفة المعيشة، وبهذا سيعرف ضيوفك ذوقك الفني.
تعطي السجادة ليس فقط الأناقة بل أيضا تعطي شعور بالدفء خاصة في البلدان التي تستخدم المكيفات بشكل يومي، وبالتالي تحافظ على دفء قدميك.
الدمج بين غرفة المعيشة مع طاولة السفرة مع المطبخ عملي ويعطي مساحة أكبر.
التفنن بالإضاءة أمر يحتاج إلى مصمم إضاءة ليعرف النقاط المناسبة لغرفة المعيشة. الفتحة في الجدار مع المزهرية والورد والإضاءة غاية في الروعة.
استخدام الخيزران بطريقة خفيفة يعطي لمسة تقليدية ساحرة خاصة اذا اندمج مع الطراز الحديث للغرفة. نجد الخيزران في تصميم المرآة وتصميم المصباح
ما رأيك بهذا المزيج بين الطوب الأحمر مع الجلد الأسود للكنب؟ مع إضافة بعض النباتات الخضراء والمصابيح الألماس، ستشعر أنك في حلم.
إذا كنت محظوظ بامتلاكك مساحة كبيرة كهذه، حاول أن تستخدم كل شبر بطريقة عملية وجميلة. لغرفة معيشة بشكل زاوية مع طاولة قهوة وبار المطبخ.
اللون الرمادي للكنب المريح مع اللون الأبيض للأرضية، سيعطيك شعور مريح ومعاصر.
اللون الفيروزي لون غاية في الأناقة. حوًل غرفة عادية إلى غرفة مميزة باستخدام اللون الفيروزي للوسائد ولوحة جدارية كبيرة بألوان جذابة.
الخشب الداكن يعكس سحر وغموض في أي تصميم، خاصة إذا تم دمجه مع الوان باردة كالازرق بتدرجاته.
وكأنها غرفة من غرف الفندق. تصميم مناسب لمساحة صغيرة باستغلال المساحة واستخدام الكنب بشكل زاوية والجدار كفاصل وحامل للتلفزيون، مع لمسات لونية برتقالية خفيفة.
لتبقى على اتصال بالمنطقة الخارجية، هذه الفتحات تسمح بتجديد الهواء وبطريقة ناعمة وبدون ازعاج كما تزيد من الإضاءة الطبيعة للغرفة.
تصميم مريح للكنب وبلون بيج لطيف سيجعلك تستمتع بقيلولة قصيرة بعد الطعام أو حتى بتناول الشاي مع الكعك.
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