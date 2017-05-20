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7 نصائح لدمج خزانة الملابس في غرفة نومك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
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وجود خزانة في غرفة النوم من الأساسيات، فهي تسمح لك بتحقيق أعلى مستوى من التخزيين في غرفة النوم، كتنظيم الملابس، الأحذية والأكسسورات، والبعض يمتلك غرفة مستقلة للملابس والبعض الأخر لا تسمح له مساحة الأخرى بذلك، لذلك يصبح دمج الخزانة داخل غرفة النوم أمراً ضرورياً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك على دمج الخزانة داخل غرفة النوم.

1- تحديد مكان ومساحة الخزانة

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek غرفة نوم
fatih beserek

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

أولى الخطوات التي يجب أخذها في الأعتبار لدمج الخزانة وغرفة النوم هي تحديد المكان الذي ستوضع فيه الخزانة داخل الغرفة وأخذ في الأعتبار مساحة الخزانة مع مساحة الغرفة والمكان الذي ستوضع فيه الخزانة تحديداً، فينبغي أن تكون مساحة الغرفة متناسقة مع مساحة الخزانة.

2- خزانة وجدار فاصل

Neubau Villa Winterthur, Dominic Schmid Architektur Dominic Schmid Architektur غرفة الملابس
Dominic Schmid Architektur

Dominic Schmid Architektur
Dominic Schmid Architektur
Dominic Schmid Architektur

يمكنك استخدام الخزانة كجدار فاصل فيغرفة نومك، اختار خزانة ذو تصميم حيادي مناسب لتصميم الغرفة بالكامل حتى تتجانس مع الغرفة ولا تشعر بالفوضى، واحرص أن تكون الخزانة مساحتها مناسبة مع مساحة الغرفة.

3- خزانة ذو أبواب جرارة

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أفضل اختيار يمكنك أن تستعين به في تصميم خزانة داخل غرفة نومك، هو أن تختار خزانة ذو أبواب منزلقة جرارة فهي تستطيع أن توفر لك أكبر قدر من المساحات في غرفة النوم.

4- التصميم الخارجي مؤثر

Begehbare Ankleide, Die Möbel Manufaktur Die Möbel Manufaktur غرفة الملابس
Die Möbel Manufaktur

Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur

الشكل الخارجي للخزانة من العوامل المؤثرة في تصميم غرفة النوم بالكامل، لذلك لا يكفي أن تختار خزانة لمجرد أن شكلها قد اعجبك واحببته بل يجب أن تكون الخزانة متناسقة مع تصميم الغرفة.

5- الأدراج عنصر هام

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl غرفة الملابس
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

الأدراج من الأساسيات في الخزانة داخل غرفة النوم، احرص على وجود خزانات ذو تصميمات لأدراج مناسبة ومتنوعة تسمح لك بتخزيين أغراضك والأكسسورات المختلفة بطريقة عملية.

ا6- لأضاءة من العناصر الهامة

Dormitório e Closet Casal, Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

الأضاءة من العناصر الهامة ليس في تصميم الغرفة الخاصة بك فقط بل في تصميم الخزانة في منزلك أيضاً، يمكنك الأستعانة بسبوتات الأضاءة في سقف الخزانة، بجانب اللمسة المضيئة التي ستضيفها.

7- لمسة ديكورية

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لمسات من الديكور حسب ما تحب وحسب شخصيتك يمكنك أضافتها في تصميم الخزانة  لتحصل على لمسة أنيقة في غرفة النوم، لكن يتطلب ذلك أن تختار التفاصيل بعناية كي تكون متناسقة مع تصميم الغرفة بالكامل.

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