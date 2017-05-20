7 نصائح لدمج خزانة الملابس في غرفة نومك

وجود خزانة في غرفة النوم من الأساسيات، فهي تسمح لك بتحقيق أعلى مستوى من التخزيين في غرفة النوم، كتنظيم الملابس، الأحذية والأكسسورات، والبعض يمتلك غرفة مستقلة للملابس والبعض الأخر لا تسمح له مساحة الأخرى بذلك، لذلك يصبح دمج الخزانة داخل غرفة النوم أمراً ضرورياً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك على دمج الخزانة داخل غرفة النوم.
أولى الخطوات التي يجب أخذها في الأعتبار لدمج الخزانة وغرفة النوم هي تحديد المكان الذي ستوضع فيه الخزانة داخل الغرفة وأخذ في الأعتبار مساحة الخزانة مع مساحة الغرفة والمكان الذي ستوضع فيه الخزانة تحديداً، فينبغي أن تكون مساحة الغرفة متناسقة مع مساحة الخزانة.
يمكنك استخدام الخزانة كجدار فاصل فيغرفة نومك، اختار خزانة ذو تصميم حيادي مناسب لتصميم الغرفة بالكامل حتى تتجانس مع الغرفة ولا تشعر بالفوضى، واحرص أن تكون الخزانة مساحتها مناسبة مع مساحة الغرفة.
أفضل اختيار يمكنك أن تستعين به في تصميم خزانة داخل غرفة نومك، هو أن تختار خزانة ذو أبواب منزلقة جرارة فهي تستطيع أن توفر لك أكبر قدر من المساحات في غرفة النوم.
الشكل الخارجي للخزانة من العوامل المؤثرة في تصميم غرفة النوم بالكامل، لذلك لا يكفي أن تختار خزانة لمجرد أن شكلها قد اعجبك واحببته بل يجب أن تكون الخزانة متناسقة مع تصميم الغرفة.
الأدراج من الأساسيات في الخزانة داخل غرفة النوم، احرص على وجود خزانات ذو تصميمات لأدراج مناسبة ومتنوعة تسمح لك بتخزيين أغراضك والأكسسورات المختلفة بطريقة عملية.
الأضاءة من العناصر الهامة ليس في تصميم الغرفة الخاصة بك فقط بل في تصميم الخزانة في منزلك أيضاً، يمكنك الأستعانة بسبوتات الأضاءة في سقف الخزانة، بجانب اللمسة المضيئة التي ستضيفها.
لمسات من الديكور حسب ما تحب وحسب شخصيتك يمكنك أضافتها في تصميم الخزانة لتحصل على لمسة أنيقة في غرفة النوم، لكن يتطلب ذلك أن تختار التفاصيل بعناية كي تكون متناسقة مع تصميم الغرفة بالكامل.
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