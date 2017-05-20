7 نصائح لدمج خزانة الملابس في غرفة نومك

لمسات من الديكور حسب ما تحب وحسب شخصيتك يمكنك أضافتها في تصميم الخزانة لتحصل على لمسة أنيقة في غرفة النوم، لكن يتطلب ذلك أن تختار التفاصيل بعناية كي تكون متناسقة مع تصميم الغرفة بالكامل.

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