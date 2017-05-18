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10 أسباب تجعل الأرجوحة الشبكية قطعة وظيفية في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Prepara la casa para el Verano con Brasilchic, Brasilchic Brasilchic بلكونة أو شرفة
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الأرجوحة الشبكية أو ما يعرف بالـ هاموك Hammock، يعتبرها الكثيرون قطعة ديكورية تُضاف من أجل الرفاهية، ولكننا في مقال اليوم، سنحاول إقناعكم بوظيفية تلك القطعة البسيطة، في 10 تصميمات رائعة، ستجعلكم تضعونها على رأس قائمة الأثاث، بدلًا من تصنيفها  كقطعة إضافية غير ضرورية.

تتمتع الأرجوحة الشبكية بمرونة عالية في تصميمها، لتناسب كافة الأنماط التصميمة، وإضافة إلى كونها جميلة وعادة ما تتمتع بألوان مبهجة، فهي أيضًا تستطيع أن تحل محل قطع أثاث أساسية في المنزل، بفعالية وكفاءة. فقط تابع هذا المقال إلى نهايته وتأكد أنك ستقع في حب الهاموك!

1. مثالية في الحديقة

Gondol Hamak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK GardenSwings & play sets
YILDIZ HAMAKÇILIK

YILDIZ HAMAKÇILIK
YILDIZ HAMAKÇILIK
YILDIZ HAMAKÇILIK

مع بداية الصيف، تصبح الحديقة ملاذًا رائعًا لقضاء الوقت، والاستمتاع ببعض نسمات الهواء. إن كنت تبحث عن طريقة بسيطة ومميزة لتجديد حديقتك وتزيينها، فالأرجوحة الشبكية خيارًا مثاليًا، خاصة أنه يمكنك صنعها بنفسك مع التأكد من معايية السلامة والأمان.

2. الاسترخاء أثناء القراءة

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة المعيشة
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

تحتاج القراءة إلى أجواء هادئة، وبعض الاسترخاء، للابحار بين السطور والغرق في معاني الكلمات لساعات طويلة دون تعب أو ملل، وهو ما يمكن أن توفره الأرجوحة الشبكية بكل سهولة خاصة عند اختيار الموقع المناسب كما في هذا التصميم، حيث الإطلالة الجميلة بفضل الشرفة الزجاجية، مع الإضاءة الطبيعية وإشراقتها القوية، والأهم، قربها من أرفف الكتب.

3. خيار رائع لغرفة الأطفال

Children's Cotton Hammock Emilyhannah Ltd GardenFurniture
Emilyhannah Ltd

Children's Cotton Hammock

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

الأرجوحة القماشية تعد خيارًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بالمرح، وهي قطعة مثاليًا في غرفة الأطفال، إذا ما تم تعليقها على ارتفاع منخفض لسلامة الطفل، فسوف تُضفي لمسة مميزة على تصميم الغرفة، إضافة إلى أنها ستمنح طفلك أوقات ممتعة، فيمكنه الاسترخاء بداخلها أثناء القراءة أو متابعة التلفاز.

4. توفير أماكن الجلوس

Loft- kamienica ul.Jagiellońska Warszawa 100 m2, livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska غرفة المعيشة
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

في غرفة المعيشة، يمكن للأرجوحة الشبكية أن توفر أماكن إضافية للجلوس دون شغل أي مساحة تذكر، خاصة مع إمكانية ضمها أو فردها، وذلك إضافة إلى اللمسة المميزة التي تُضفيها على أجواء الغرفة.

5. سرير مُريح

Prepara la casa para el Verano con Brasilchic, Brasilchic Brasilchic بلكونة أو شرفة
Brasilchic

Brasilchic
Brasilchic
Brasilchic

إن كنت ترغب في النوم بشكل مُريح غير مُكلف ودون أن تشغل مساحة إضافية، وفي أماكن لا تصلح للنوم! فالأرجوحة الخشبية هي مارد مصباح علاء الدين، ستحقق أمنيتك بكل تفاصيلها. يمكنك إضافتها إلى الحديقة أو الشرفة أو غرفة الجلوس أو حتى المكتب، للحصول على قسط من النوم الهادئ والمريح.

6. إدخال الألوان إلى المنزل

Double Rainbow Hammock Hen and Hammock GardenFurniture
Hen and Hammock

Double Rainbow Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

أهم ما تتميز به الأرجوحة الشبكية هي المرونة في التصميم، سواء في الهيكل أو الألوان، بما يجعلا تناسب كافة الأنماط والأذواق، وعندما يتعلق الأمر بالألوان، فهي لا تقبل المنافسة، فإذا كنت تبحث عن طريقة أنيقة لإضفاء لمسة لونية على تصميم منزلك، فالأرجوحة الشبكية هي الخيار المناسب، أنيقة ومبهجة، ويمكن أن تُضفي أجواء من المرح والمتعة على أي جزء من المنزل.

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7. تزيين الشرفة بلمسة بسيطة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

مكان أخر في المنزل يمكنه استقبال الأرجوحة الشبكية لتُصبح قطعة مميزة وأنيقة، هو شرفتك، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وأيًا كانت مساحتها، يمكنك إضافة الهاموك إلى تصميمها للاستمتاع بقضاء الوقت فيها، وربما تهيأة أجواء رومانسية مع إضافة الشموع أو الإضاءات الخافتة.

8. قطعة أساسية في منزل الشاطئ

Lagoon Caribe Single Spreader Bar Hammock Emilyhannah Ltd GardenFurniture
Emilyhannah Ltd

Lagoon Caribe Single Spreader Bar Hammock

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

إذا كنت تملك منزلًا صيفيًا مطلًا على الشاطئ، يجب أن تعرف أن الأرجوحة الشبكية جزء لا يتجزأ من الاستمتاع بقضاء الوقت على الشاطئ، هل هناك أفضل من الاسترخاء والتأرجح أثناء الاستمتاع بنسيم البحر وبعض الظلال الدافئة من الشمس؟!

9. أوقات ممتعة للأصدقاء

Eternity Trinity hammocks GardenFurniture خشب White
Trinity hammocks

Eternity

Trinity hammocks
Trinity hammocks
Trinity hammocks

تستطيع الهاموك أن تمنحك الأجواء التي تتمنى لقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء في المنزل، سواء اخترت وضعها في غرفتك أو في الحديقة أو حتى الشرفة، ستكون الخيار المثالي لاستضافة أكبر عدد من الأصدقاء، خاصة وأنه يمكن للأرجوحة الواحدة استضافة فردين أو ثلاث مع أوزان خفيفة.

10. قطعة ديكورية مميزة

Infinity Trinity hammocks GardenFurniture خشب White
Trinity hammocks

Infinity

Trinity hammocks
Trinity hammocks
Trinity hammocks

إضافة إلى كونها قطعة وظيفية يمكنها أن تمنحك ملجأ للاسترخاء أو النوم، أو حل مثالي لتوفير المساحة، هي أيضًا طريقة ذكية لمنح منزلك طابع شخصي مميز، وإضافة عنصر إبهار لزائريك، يمكنك اختيارها في تصميم مميز كما في تلك الصورة، لتحصل على كل حسناتها معًا!

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جدد ديكور منزلك بلمسات بسيطة استعدادًا لرمضان

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