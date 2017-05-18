10 أسباب تجعل الأرجوحة الشبكية قطعة وظيفية في منزلك

الأرجوحة الشبكية أو ما يعرف بالـ
هاموك Hammock، يعتبرها الكثيرون قطعة ديكورية تُضاف من أجل الرفاهية، ولكننا في مقال اليوم، سنحاول إقناعكم بوظيفية تلك القطعة البسيطة، في 10 تصميمات رائعة، ستجعلكم تضعونها على رأس قائمة الأثاث، بدلًا من تصنيفها كقطعة إضافية غير ضرورية.
تتمتع الأرجوحة الشبكية بمرونة عالية في تصميمها، لتناسب كافة الأنماط التصميمة، وإضافة إلى كونها جميلة وعادة ما تتمتع بألوان مبهجة، فهي أيضًا تستطيع أن تحل محل قطع أثاث أساسية في المنزل، بفعالية وكفاءة. فقط تابع هذا المقال إلى نهايته وتأكد أنك ستقع في حب
الهاموك!
مع بداية الصيف، تصبح الحديقة ملاذًا رائعًا لقضاء الوقت، والاستمتاع ببعض نسمات الهواء. إن كنت تبحث عن طريقة بسيطة ومميزة لتجديد حديقتك وتزيينها، فالأرجوحة الشبكية خيارًا مثاليًا، خاصة أنه يمكنك صنعها بنفسك مع التأكد من معايية السلامة والأمان.
تحتاج القراءة إلى أجواء هادئة، وبعض الاسترخاء، للابحار بين السطور والغرق في معاني الكلمات لساعات طويلة دون تعب أو ملل، وهو ما يمكن أن توفره الأرجوحة الشبكية بكل سهولة خاصة عند اختيار الموقع المناسب كما في هذا التصميم، حيث الإطلالة الجميلة بفضل الشرفة الزجاجية، مع الإضاءة الطبيعية وإشراقتها القوية، والأهم، قربها من أرفف الكتب.
الأرجوحة القماشية تعد خيارًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بالمرح، وهي قطعة مثاليًا في غرفة الأطفال، إذا ما تم تعليقها على ارتفاع منخفض لسلامة الطفل، فسوف تُضفي لمسة مميزة على تصميم الغرفة، إضافة إلى أنها ستمنح طفلك أوقات ممتعة، فيمكنه الاسترخاء بداخلها أثناء القراءة أو متابعة التلفاز.
في غرفة المعيشة، يمكن للأرجوحة الشبكية أن توفر أماكن إضافية للجلوس دون شغل أي مساحة تذكر، خاصة مع إمكانية ضمها أو فردها، وذلك إضافة إلى اللمسة المميزة التي تُضفيها على أجواء الغرفة.
إن كنت ترغب في النوم بشكل مُريح غير مُكلف ودون أن تشغل مساحة إضافية، وفي أماكن لا تصلح للنوم! فالأرجوحة الخشبية هي مارد مصباح علاء الدين، ستحقق أمنيتك بكل تفاصيلها. يمكنك إضافتها إلى الحديقة أو الشرفة أو غرفة الجلوس أو حتى المكتب، للحصول على قسط من النوم الهادئ والمريح.
أهم ما تتميز به الأرجوحة الشبكية هي المرونة في التصميم، سواء في الهيكل أو الألوان، بما يجعلا تناسب كافة الأنماط والأذواق، وعندما يتعلق الأمر بالألوان، فهي لا تقبل المنافسة، فإذا كنت تبحث عن طريقة أنيقة لإضفاء لمسة لونية على تصميم منزلك، فالأرجوحة الشبكية هي الخيار المناسب، أنيقة ومبهجة، ويمكن أن تُضفي أجواء من المرح والمتعة على أي جزء من المنزل.
مكان أخر في المنزل يمكنه استقبال الأرجوحة الشبكية لتُصبح قطعة مميزة وأنيقة، هو شرفتك، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وأيًا كانت مساحتها، يمكنك إضافة الهاموك إلى تصميمها للاستمتاع بقضاء الوقت فيها، وربما تهيأة أجواء رومانسية مع إضافة الشموع أو الإضاءات الخافتة.
إذا كنت تملك منزلًا صيفيًا مطلًا على الشاطئ، يجب أن تعرف أن الأرجوحة الشبكية جزء لا يتجزأ من الاستمتاع بقضاء الوقت على الشاطئ، هل هناك أفضل من الاسترخاء والتأرجح أثناء الاستمتاع بنسيم البحر وبعض الظلال الدافئة من الشمس؟!
تستطيع الهاموك أن تمنحك الأجواء التي تتمنى لقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء في المنزل، سواء اخترت وضعها في غرفتك أو في الحديقة أو حتى الشرفة، ستكون الخيار المثالي لاستضافة أكبر عدد من الأصدقاء، خاصة وأنه يمكن للأرجوحة الواحدة استضافة فردين أو ثلاث مع أوزان خفيفة.
إضافة إلى كونها قطعة وظيفية يمكنها أن تمنحك ملجأ للاسترخاء أو النوم، أو حل مثالي لتوفير المساحة، هي أيضًا طريقة ذكية لمنح منزلك طابع شخصي مميز، وإضافة عنصر إبهار لزائريك، يمكنك اختيارها في تصميم مميز كما في تلك الصورة، لتحصل على كل حسناتها معًا!
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