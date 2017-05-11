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10 طرق للاستمتاع بالتأرجح في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
TENTE SUSPENDUE CACOON BONSAI, SIMPLE OU DOUBLE signée HANG IN OUT, KSL LIVING KSL LIVING GardenSwings & play sets
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المنزل المثالي لا يتعلق فقط بالراحة والأناقة، وإنما بأن تستطيع قضاء الوقت فيه دون ملل، وان تستمتع بتلك الأوقات التي تقضيها فيه بينما لا تكون في العمل، وأن تتمكن أيضًا من الاسترخاء في هدوء.

الأرجوحة، وسيلة بسيط للحصول على كل ما سبق، يمكنك أن تستلقي في هدوء أثناء التمايل من خلال أرجوحة تحتل أحد أركان منزلك، دون أن تشغل حيزًا كبيرًا، أو تكلفك الكثير من النفقات، بل أنك ستحصل على وسيلة للحصول على المرح والاسترخاء إضافة إلى قطعة ديكورية تمنح منزلك طابع خاص.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات يمكنك تنفيذها في منزلك للاستمتاع بالتأرجح والاسترخاء. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال خبرائنا!

1. تناول الطعام بطريقة ممتعة

Swing Table 8 person Duffy London
Duffy London

Swing Table 8 person

Duffy London
Duffy London
Duffy London

هل تخيلت نفسك يومًا ونت تتأرجح أثناء تناول الطعام المفضل لديك مع الاصدقاء المقربون؟ لا نستطيع تحديد ما إذا كان ذلك صحيًا أم لا، ولكننا نعلم أنه بالتأكيد أن الالتفاف حول المائدة مع الأصدقاء المقربون، والتأرجح أثناء تناول الطعام وتبادل الضحكات والحديث، سيكون ممتعًا ومليئًا بالمرح.

2. ركن رومانسي في الشرفة

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

الشرفة هي الركن المفضل للحصول على بعض المرح في المنزل، فهي تجمع كل المزايا، حيث الهواء الطلق، وأشعة الشمس الدافئة نهارًا، والإطلالة على الخارج، وربما المساحة الخضراء المنعشة، لذا فإن وضع أرجوحة تتسع لاثنين من الأفراد، مع بعض الإضاءات الخافتة، سيمنحك مساحة رومانسية ناعمة، للحصول على بعض اللحظات المميزة مع الشريك.

3. لمسة مميزة في الحديقة

Hammock RAHM 008 Sunday Furniture GardenFurniture
Sunday Furniture

Hammock RAHM 008

Sunday Furniture
Sunday Furniture
Sunday Furniture

الحديقة هي بديل الشرفة في المنازل ذات المساحات الكبيرة، وليس هناك طريقة أفضل للاسترخاء من التأرجح وسط مساحة خضراء والاستمتاع بالهواء الطلق والأشعة الدافئة للشمس، في أرجوحة بتصميم مميز، لا تمنحك فقط الراحة والمتعة، بل إنها تُضيف أيضًا لمسة مميزة على تصميم حديقتك.

4. أرجوحة في غرفة الرضيع

Poco Baby Hammock Poco Baby Ltd Nursery/kid's roomBeds & cribs
Poco Baby Ltd

Poco Baby Hammock

Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd

أن يشعر الرضيع بالراحة والاسترخاء فيتوقف عن البكاء، هو أمر بالتأكيد يسبب السعادة والراحة للمنزل بأكمله، فالأرجوحة تساعد على تهدئة الطفل وتحمله على النوم، كما أنها الوسيلة المفضلة لدى الأطفال الصغار للمرح واللعب، لذا سيكون من الممتع وضع أرجوحة قماشية ذات تصميم آمن، كتلك في الصورة أمامنا.

5. مساحة إضافية أكثر متعة

TENTE SUSPENDUE CACOON BONSAI, SIMPLE OU DOUBLE signée HANG IN OUT, KSL LIVING KSL LIVING GardenSwings & play sets
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

في غرفة المعيشة، نحتاج إلى الكثير من مساحات الجلوس، لأنها الغرفة الأكثر استخدامًا في المنزل، وعادة ما تشهد تجمع الأصدقاء والأقارب واستقبال الضيوف، لذا فإن وجود أرجوحة أنيقة بتصميم مميز، سمنحك مساحة إضافة للجلوس دون شغل حيز من الفضاء، كما أنها ستُضفي أجواء مرحة وممتعة على تصميم غرفتك.

6. شغل الزوايا غير المستغلة

palletmeubels, MR Pallets en Kisten MR Pallets en Kisten GardenSwings & play sets
MR Pallets en Kisten

MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten

في تلك الزوايا التي لا نعرف كيف يمكننا شغلها بطريقة وظيفية وغير مكلفة، يمكنك أن تصنع أرجوحة بنفسك، مع خامات بسيطة معاد تدويرها، وبعض الحبال المتينة والخطافات، لإنشاء ركن مميز ومساحة للمتعة والأسترخاء، ولكن تأكد من المتانة والسلامة!

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7. قطعة ديكورية مميزة

Fauteuil suspendu Sospesa, chemoa.fr chemoa.fr GardenSwings & play sets
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

ليس بالضرورة أن تكون الأرجوحة مقعد يتدلى مع بعض الحبال، هناك عدة تصميمات وأشكال تناسب كافة الأنماط التصميمة، حتى الأكثر عصرية، كما في هذا المثال، والتي يمكنك استخدامها كقطعة ديكورية لتُضفي لمسة فريدة ومُبهرة على تصميم منزلك دون مبالغة.

8. بجانب الدفأة

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata غرفة المعيشة
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

بجانب المدفأة، قد تصبح الأرجوحة قطعة مثالية، في التأرجح والحصول على الدفء، بينما تسافر بين صفحات إحدى الروايات الممتعة، لقضاء أوقات الشتاء الباردة والمملة أحيانًا. في هذا المثال، الأرجوحة بتصميمها الشبكي المتدلي من السقف، يصنع مظهرًا جماليًأ مليئ بالراحة وسط تلك الغرفة الخشبية والمدفأة القديمة.

9. مساحة للعب في الحديقة

Sharing a Nest Swing Brave Toys GardenSwings & play sets
Brave Toys

Sharing a Nest Swing

Brave Toys
Brave Toys
Brave Toys

عادة ما يتكرر طلب الأطفال للذهاب إلى الحدائق فقط من أجل التأرجح والتزحلق وما إلى ذلك، يمكنك أن تمنحهم تلك المساحة في حديقة منزلك وربما غرفتهم أو الشرفة، بإضافة أرجوحة بسيطة تصنعها بنفسك، مع التأكد من متانتها، فقط تحتاج إلى إطار وغطاء شبكي وبعض الحبال!

10. بديل لـ أريكة غرفة المعيشة

Pool22_Hängebank DE VOLÉE , Pool22.Design Pool22.Design Office spaces & stores فلز White
Pool22.Design

Pool22.Design
Pool22.Design
Pool22.Design

ماذا عن استبدال أريكة غرفة المعيشة الأساسية بأخرى متدلية من السقف، مع بعض الوسائد الصغيرة الملونة، للاستمتاع بقضاء الأوقات في تلك الغرفة أثناء التأرجح؟!

لمزيد من النصائح الديكورية المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 17 فكرة للجدران غير تقليدية وجذابة

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