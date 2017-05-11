10 طرق للاستمتاع بالتأرجح في منزلك

المنزل المثالي لا يتعلق فقط بالراحة والأناقة، وإنما بأن تستطيع قضاء الوقت فيه دون ملل، وان تستمتع بتلك الأوقات التي تقضيها فيه بينما لا تكون في العمل، وأن تتمكن أيضًا من الاسترخاء في هدوء.
الأرجوحة، وسيلة بسيط للحصول على كل ما سبق، يمكنك أن تستلقي في هدوء أثناء التمايل من خلال أرجوحة تحتل أحد أركان منزلك، دون أن تشغل حيزًا كبيرًا، أو تكلفك الكثير من النفقات، بل أنك ستحصل على وسيلة للحصول على المرح والاسترخاء إضافة إلى قطعة ديكورية تمنح منزلك طابع خاص.
في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات يمكنك تنفيذها في منزلك للاستمتاع بالتأرجح والاسترخاء. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال خبرائنا!
هل تخيلت نفسك يومًا ونت تتأرجح أثناء تناول الطعام المفضل لديك مع الاصدقاء المقربون؟ لا نستطيع تحديد ما إذا كان ذلك صحيًا أم لا، ولكننا نعلم أنه بالتأكيد أن الالتفاف حول المائدة مع الأصدقاء المقربون، والتأرجح أثناء تناول الطعام وتبادل الضحكات والحديث، سيكون ممتعًا ومليئًا بالمرح.
الشرفة هي الركن المفضل للحصول على بعض المرح في المنزل، فهي تجمع كل المزايا، حيث الهواء الطلق، وأشعة الشمس الدافئة نهارًا، والإطلالة على الخارج، وربما المساحة الخضراء المنعشة، لذا فإن وضع أرجوحة تتسع لاثنين من الأفراد، مع بعض الإضاءات الخافتة، سيمنحك مساحة رومانسية ناعمة، للحصول على بعض اللحظات المميزة مع الشريك.
الحديقة هي بديل الشرفة في المنازل ذات المساحات الكبيرة، وليس هناك طريقة أفضل للاسترخاء من التأرجح وسط مساحة خضراء والاستمتاع بالهواء الطلق والأشعة الدافئة للشمس، في أرجوحة بتصميم مميز، لا تمنحك فقط الراحة والمتعة، بل إنها تُضيف أيضًا لمسة مميزة على تصميم حديقتك.
أن يشعر الرضيع بالراحة والاسترخاء فيتوقف عن البكاء، هو أمر بالتأكيد يسبب السعادة والراحة للمنزل بأكمله، فالأرجوحة تساعد على تهدئة الطفل وتحمله على النوم، كما أنها الوسيلة المفضلة لدى الأطفال الصغار للمرح واللعب، لذا سيكون من الممتع وضع أرجوحة قماشية ذات تصميم آمن، كتلك في الصورة أمامنا.
في غرفة المعيشة، نحتاج إلى الكثير من مساحات الجلوس، لأنها الغرفة الأكثر استخدامًا في المنزل، وعادة ما تشهد تجمع الأصدقاء والأقارب واستقبال الضيوف، لذا فإن وجود أرجوحة أنيقة بتصميم مميز، سمنحك مساحة إضافة للجلوس دون شغل حيز من الفضاء، كما أنها ستُضفي أجواء مرحة وممتعة على تصميم غرفتك.
في تلك الزوايا التي لا نعرف كيف يمكننا شغلها بطريقة وظيفية وغير مكلفة، يمكنك أن تصنع أرجوحة بنفسك، مع خامات بسيطة معاد تدويرها، وبعض الحبال المتينة والخطافات، لإنشاء ركن مميز ومساحة للمتعة والأسترخاء، ولكن تأكد من المتانة والسلامة!
ليس بالضرورة أن تكون الأرجوحة مقعد يتدلى مع بعض الحبال، هناك عدة تصميمات وأشكال تناسب كافة الأنماط التصميمة، حتى الأكثر عصرية، كما في هذا المثال، والتي يمكنك استخدامها كقطعة ديكورية لتُضفي لمسة فريدة ومُبهرة على تصميم منزلك دون مبالغة.
بجانب المدفأة، قد تصبح الأرجوحة قطعة مثالية، في التأرجح والحصول على الدفء، بينما تسافر بين صفحات إحدى الروايات الممتعة، لقضاء أوقات الشتاء الباردة والمملة أحيانًا. في هذا المثال، الأرجوحة بتصميمها الشبكي المتدلي من السقف، يصنع مظهرًا جماليًأ مليئ بالراحة وسط تلك الغرفة الخشبية والمدفأة القديمة.
عادة ما يتكرر طلب الأطفال للذهاب إلى الحدائق فقط من أجل التأرجح والتزحلق وما إلى ذلك، يمكنك أن تمنحهم تلك المساحة في حديقة منزلك وربما غرفتهم أو الشرفة، بإضافة أرجوحة بسيطة تصنعها بنفسك، مع التأكد من متانتها، فقط تحتاج إلى إطار وغطاء شبكي وبعض الحبال!
ماذا عن استبدال أريكة غرفة المعيشة الأساسية بأخرى متدلية من السقف، مع بعض الوسائد الصغيرة الملونة، للاستمتاع بقضاء الأوقات في تلك الغرفة أثناء التأرجح؟!
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