اصنع بنفسك 9 منظفات طبيعية لنظافة مثالية وآمنة

انتشر استخدام المنظفات الصناعية بشكل كبير، فقد يبدو ملائم أو مناسب للكثير منا حيث أنها تكون تركيبات جاهزة محفوظة داخل عبوات مغلقة وسهلة الاستخدام كما يمكنك تخزينها والتعرف عليها بسهولة، فنشتري منظفات ومستحضرات لكل قسم ولحل كل مشكلة في بيوتنا. ولكن للمنظفات الصناعية بعض السلبيات، أولها هو استخدام مواد كيماوية سامة أحياناُ فتؤثر على يديك عند الاستخدام، صدرك إذا استنشقتها، كما أن من الخطورة تخزينها مع وجود أطفال أو حيوانات أليفة. بعضها له بعض السلبيات مثل الروائح النفاذة وتلويث الهواء داخل البيت. لذلك من المهم اللجوء إلى المنظفات الطبيعية والتي تعد في متناول أيدينا، كما أنها نادراً ما تؤثر بالسلب عليك أو على أفراد اسرتك. وهذا ما سنعرضه لكم اليوم، فإليكم عدد من بدائل المنظفات الصناعية لتصنعه بنفسك..
من المهم توافر منظف متعدد الاستخدامات لتنظيف سطح العمل أو أسطح الأجهزة الخاصة بك أو أي استخدامات أخرى في المطبخ حول المنزل. يتم عمله باستخدام محلول من 4 معالق من بيكربونات الصوديوم مع الماء الدافئ وحفظه في زجاجة سبراي لاستخدامها أي وقت.
يمكن تعطير منزلك باستخدام الشموع الطبيعية والمعطرة أو بعمل معطر جو طبيعي بغلي مياة مع بعض المكونات الطبيعية على نار هادئة. هذه المكونات يمكنك خلطها حسب الرغبة، هناك اختيارات كثيرة مثل قشر الليمون مع الروز ماري والفانيليا، أو قشور البرتقال مع ملعقة قرفة وبعض وحدات القرنفل. الفكرة أن تنشر الأبخرة المحملة بالروائح الطبيعية في أرجاء المنزل وتنعشه مع الحرص على إعادة ملئ المياة كلما جفت لتعطير المنزل أطول مدة ممكنة.
جزئين من بيكربونات الصوديوم وجزء من الملح مع جزء من البوركس، يكون مسحوق رائع لإزالة بقع المياة والصابون في الحوض أو البانيو.
بمزج كوبين من المياة وملعقتين من الخل بالإضافة لـ 10 نقاط من الزيت العطري من إختيارك ووضعهم في زجاجة سبراي ستحصل على منظف مثالي للنوافذ.
قم بمزج 1/2 كوب من الخل، مع 3 1/2 لتر مياة و 3 نقاط من الزيت العطري المفضل لديك في دلو واستخدامه لتنظيف الأرضيات الخشبية.
يمكنك بسهولة عمل منعم الأقمشة الطبيعي بمزج جزء من الخل مع جزئين من المياة ثم استخدام 1/4 كوب مع كل غسلة.
لتسليك البالوعات قم باستخدام الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم. فبعد تنظيف البالوعة من البواقي والرواسب قم بسكب نصف كوب من بيكربونات الصوديوم فيها ثم بعده اسكب نصف كوب من الخل ثم إغلقها بفوطة مبللة لتتفاعل المادتين سوياً لمدة 10 دقائق بعدها قم بغسلها بالماء المغلي.
عند تخزين الملابس يمكنك استبدال النفتالين السام باستخدام قطع الصابون الطبيعي كما يمكنك عمل جراب صغير من القماش، وملؤه بالقرنفل، القرفة واللافندر.