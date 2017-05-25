اصنع بنفسك 9 منظفات طبيعية لنظافة مثالية وآمنة

قم بإلقاء كوب من بيكربونات الصوديوم في المرحاض واتركه لمدة ساعة ثم اسكب كوب من الخل واتركهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق ثم قم بطرد هذا الخليط لتحصل على مرحاض نظيف ولامع.

إذا كان مرحاضك متسخ قم باستخدام فرشاة المرحاض قبل وضع الخل.