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اصنع بنفسك 9 منظفات طبيعية لنظافة مثالية وآمنة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Products, Nyblom Kollén AB Nyblom Kollén AB حمام
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انتشر استخدام المنظفات الصناعية بشكل كبير، فقد يبدو ملائم أو مناسب للكثير منا حيث أنها تكون تركيبات جاهزة محفوظة داخل عبوات مغلقة وسهلة الاستخدام كما يمكنك تخزينها والتعرف عليها بسهولة، فنشتري منظفات ومستحضرات لكل قسم ولحل كل مشكلة في بيوتنا. ولكن للمنظفات الصناعية بعض السلبيات، أولها هو استخدام مواد كيماوية سامة أحياناُ فتؤثر على يديك عند الاستخدام، صدرك إذا استنشقتها، كما أن من الخطورة تخزينها مع وجود أطفال أو حيوانات أليفة. بعضها له بعض السلبيات مثل الروائح النفاذة وتلويث الهواء داخل البيت. لذلك من المهم اللجوء إلى المنظفات الطبيعية والتي تعد في متناول أيدينا، كما أنها نادراً ما تؤثر بالسلب عليك أو على أفراد اسرتك. وهذا ما سنعرضه لكم اليوم، فإليكم عدد من بدائل المنظفات الصناعية لتصنعه بنفسك..

1.منظف متعدد الاستخدامات

The light blue box, studio wok studio wok مطبخ خشب
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

من المهم توافر منظف متعدد الاستخدامات لتنظيف سطح العمل أو أسطح الأجهزة الخاصة بك أو أي استخدامات أخرى في المطبخ حول المنزل. يتم عمله باستخدام محلول من 4 معالق من بيكربونات الصوديوم مع الماء الدافئ وحفظه في زجاجة سبراي لاستخدامها أي وقت.

2.معطر الجو

Scented Tea Lights homify HouseholdAccessories & decoration scented candles
homify

Scented Tea Lights

homify
homify
homify

يمكن تعطير منزلك باستخدام الشموع الطبيعية والمعطرة أو بعمل معطر جو طبيعي بغلي مياة مع بعض المكونات الطبيعية على نار هادئة. هذه المكونات يمكنك خلطها حسب الرغبة، هناك اختيارات كثيرة مثل قشر الليمون مع الروز ماري والفانيليا، أو قشور البرتقال مع ملعقة قرفة وبعض وحدات القرنفل. الفكرة أن تنشر الأبخرة المحملة بالروائح الطبيعية في أرجاء المنزل وتنعشه مع الحرص على إعادة ملئ المياة كلما جفت لتعطير المنزل أطول مدة ممكنة.

3.مسحوق لإزالة البقع

Bathroom in Sardinia, DMC Real Render DMC Real Render حمام
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

جزئين من بيكربونات الصوديوم وجزء من الملح مع جزء من البوركس، يكون مسحوق رائع لإزالة بقع المياة والصابون في الحوض أو البانيو.

4.منظف الزجاج

homify Windows & doorsWindows
homify

homify
homify
homify

بمزج كوبين من المياة  وملعقتين من الخل بالإضافة لـ 10 نقاط من الزيت العطري من إختيارك ووضعهم في زجاجة سبراي ستحصل على منظف مثالي للنوافذ.

5.منظف الخشب

Solid Oak Prime Parquet The Natural Wood Floor Company Walls & flooringWall & floor coverings
The Natural Wood Floor Company

Solid Oak Prime Parquet

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

قم بمزج 1/2 كوب من الخل، مع 3 1/2 لتر مياة و 3 نقاط من الزيت العطري المفضل لديك في دلو واستخدامه لتنظيف الأرضيات الخشبية.

6.منعم الأقمشة

homify BathroomTextiles & accessories
homify

homify
homify
homify

يمكنك بسهولة عمل منعم الأقمشة الطبيعي بمزج جزء من الخل مع جزئين من المياة ثم استخدام 1/4 كوب مع كل غسلة.

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7.مستحضر لتسليك البلوعات

Products, Nyblom Kollén AB Nyblom Kollén AB حمام
Nyblom Kollén AB

Products

Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB

لتسليك البالوعات قم باستخدام الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم. فبعد تنظيف البالوعة من البواقي والرواسب قم بسكب نصف كوب من بيكربونات الصوديوم فيها ثم بعده اسكب نصف كوب من الخل ثم إغلقها بفوطة مبللة لتتفاعل المادتين سوياً لمدة 10 دقائق بعدها قم بغسلها بالماء المغلي.

8.بديل النفتالين

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

عند تخزين الملابس يمكنك استبدال النفتالين السام باستخدام قطع الصابون الطبيعي كما يمكنك عمل جراب صغير من القماش، وملؤه بالقرنفل، القرفة واللافندر.

9.منظف المراحيض

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

قم بإلقاء كوب من بيكربونات الصوديوم في المرحاض واتركه لمدة ساعة ثم اسكب كوب من الخل واتركهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق ثم قم بطرد هذا الخليط لتحصل على مرحاض نظيف ولامع. 

إذا كان مرحاضك متسخ قم باستخدام فرشاة المرحاض قبل وضع الخل.

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