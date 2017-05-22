15 تصميم للخزانات… لم تراها من قبل!

في الوقت الحاضر، تعتبر الخزانات ضرورية مثل السرير، الأريكة أو أي أثاث أخر في المنزل. وعموما يعتبر الخشب المادة الأساسية في صناعة الخزن كما ويمكن دمجها مع مواد أخرى. يتم تصميم الخزن من الداخل بعدة رفوف وأدراج ومساحات فارغة، ليتم وضع قطع الملابس والأحذية والاكسسوارات. ميزة هذا النوع من الأثاث أنها تتكيف مع أي حجم ومساحة للغرفة.
في مقال اليوم، هوميفاي تعرض لك مجموعة واسعة من الخزائن التي تناسب جميع الأذواق والأساليب.
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هذه الخزانة ممتدة من السقف إلى الأرض، مصنوعة من الخشب الداكن والمقابض من الكروم. تتألف من عدة أبواب بأحجام مختلفة. وتظهر التفاصيل الزخرفية في الخطوط الأفقية، بظلال مختلفة من البني والبيج والأبيض.
أبواب هذه الخزانة مصنوعة من الخشب الخفيف، تتماشى مع لون الجدران البيضاء والأرضيات من البلاط الفاتح. تظهر التفاصيل الزخرفية على مقابض الأبواب، التي هي عبارة عن قطع فنية حقيقية.
هذه الخزانة الكبيرة من الخشب الفاتح. تتألف من أبواب صغيرة في الأعلى، وأبواب منزلقة في الجزء السفلي. كما تم تزيين المقابض بما يتطابق مع تصميم السرير.
إذا كانت غرفتك لا تسمح لك بالحصول على الكثير من الملابس، يجب أن تحصل على خزانة بسيطة وصغيرة، كما أنه من المفضل أن يكون التصميم عمودي.
ماذا عن إضافة البريق إلى غرفتك؟ إضافة رقائق معدنية على الخزانة سيخلق تأثير المرآة ويعطي اللمعان والبريق المطلوب.
لدينا خيارات لجميع الأذواق، كما ترون، هذه خزانة بتصميم فني مزخرفة بالأزهار الجميلة. هذه التصاميم يمكنك وضعها بنفسه، وذلك باستخدام الملصقات. وبالتالي ستعطي طريقة جميلة لخزانة الملابس.
إذا كنت تريد أن يكون لغرفتك لمسة ملكية، اختر نموذج خزانة الملابس من النمط الكلاسيكي.
أما بالنسبة للغرف التي لا تحتوي على زخارف كبيرة، فيمكنك اختيار خزانة ملابس طويلة عليها بعض الزخارف والمنقوشات. لا شك في أن الخزانة ستكون مركز الاهتمام!
هذه الخزانة قد تذكرك بجدتك، التي لم تكن بحاجة إلى مساحة كبيرة أو ملابس كثيرة. إذا كان لديك القليل من الملابس و تفضل نمط حياة أبسط، قد تكون هذه خزانة مناسبة.
المراهقين يحبون السيارات والأبطال الخارقين، بغض النظر عن العمر. لذلك خزانة ملونة كبيرة مع صناديق الشطرنج والأبطال الخارقين مع صورة سيارة ستكون مثالية بالنسبة لهم.
خزانة بتصميم نظيف ومتطور هو الأكثر تواجد في السوق. خيار لأولئك الذين يريدون أسلوب بسيط وأكثر حيادية.
خزانة ملابس ذات لهجة وملمس جديد لتلهمك، لاحظ طول المقابض في كل باب، التي تجعل من السهل الفتح والإغلاق. المرآة المركزية تفصيل هام ومفيد في خزانة الملابس.
خزائن الملابس مع الأبواب المنزلقة هي خيار عملي، وخاصة إذا لم يكن لديك الكثير من المساحة في الغرفة، كما توفر هذه الخزانة تصميم حديث ومتطور.
في حال السقف العالي، يمكنك الاستفادة القصوى من الارتفاع. لمثل هذه الخزانة أن تحتاج إلى مهني متخصص مثل النجار.
في غرفة الأطفال لابد من وجود خزانة لتخزين ملابسهم. في هذه الحالة يمكنك اختيار زخارف من أفلام الكرتون المفضل لديهم !
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