15 تصميم للخزانات… لم تراها من قبل!

في الوقت الحاضر، تعتبر الخزانات ضرورية مثل السرير، الأريكة أو أي أثاث أخر في المنزل. وعموما يعتبر الخشب المادة الأساسية في صناعة الخزن كما ويمكن دمجها مع مواد أخرى. يتم تصميم الخزن من الداخل بعدة رفوف وأدراج ومساحات فارغة، ليتم وضع قطع الملابس والأحذية والاكسسوارات. ميزة هذا النوع من الأثاث أنها تتكيف مع أي حجم ومساحة للغرفة.

في مقال اليوم، هوميفاي تعرض لك مجموعة واسعة من الخزائن التي تناسب جميع الأذواق والأساليب.

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