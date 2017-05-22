الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 تصميم للخزانات… لم تراها من قبل!

Heba khlili Heba khlili
Residential Apartment , S2A studio S2A studio غرفة نوم
Loading admin actions …

في الوقت الحاضر، تعتبر الخزانات ضرورية مثل السرير، الأريكة أو أي أثاث أخر في المنزل. وعموما يعتبر الخشب المادة الأساسية في صناعة الخزن كما ويمكن دمجها مع مواد أخرى. يتم تصميم الخزن من الداخل بعدة رفوف وأدراج ومساحات فارغة، ليتم وضع قطع الملابس والأحذية والاكسسوارات. ميزة هذا النوع من الأثاث أنها تتكيف مع أي حجم ومساحة للغرفة.
في مقال اليوم، هوميفاي تعرض لك مجموعة واسعة من الخزائن التي تناسب جميع الأذواق والأساليب.

تابع معنا وشاهد أحدث الاتجاهات!

1. البني

An affair with mirrors in Hyderabad, Bluebell Interiors Bluebell Interiors غرفة نوم خشب رقائقي Brown
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

هذه الخزانة ممتدة من السقف إلى الأرض، مصنوعة من الخشب الداكن والمقابض من الكروم. تتألف من عدة أبواب بأحجام مختلفة. وتظهر التفاصيل الزخرفية في الخطوط الأفقية، بظلال مختلفة من البني والبيج والأبيض.

2. الخشب الخام

Mittal Residence, Colaba, Mumbai , Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

أبواب هذه الخزانة مصنوعة من الخشب الخفيف، تتماشى مع لون الجدران البيضاء والأرضيات من البلاط الفاتح. تظهر التفاصيل الزخرفية على مقابض الأبواب، التي هي عبارة عن قطع فنية حقيقية.

3. الخشب 100%

3 BHK apartment interiors in rustic look theme , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة نوم خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

هذه الخزانة الكبيرة من الخشب الفاتح. تتألف من أبواب صغيرة في الأعلى، وأبواب منزلقة في الجزء السفلي. كما تم تزيين المقابض بما يتطابق مع تصميم السرير.

4. الصغيرة والأنيقة

Residential Apartment , S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

 إذا كانت غرفتك لا تسمح لك بالحصول على الكثير من الملابس، يجب أن تحصل على خزانة بسيطة وصغيرة، كما أنه من المفضل أن يكون التصميم عمودي.

5. مضيئة ومع مرآة

Residential Apartment , S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

ماذا عن إضافة البريق إلى غرفتك؟ إضافة رقائق معدنية على الخزانة سيخلق تأثير المرآة ويعطي اللمعان والبريق المطلوب.

6. فنية الطراز

DOCTORS RESIDENCE, YOJNA ARCHITECTS YOJNA ARCHITECTS غرفة نوم
YOJNA ARCHITECTS

YOJNA ARCHITECTS
YOJNA ARCHITECTS
YOJNA ARCHITECTS

لدينا خيارات لجميع الأذواق، كما ترون، هذه خزانة بتصميم فني مزخرفة بالأزهار الجميلة. هذه التصاميم يمكنك وضعها بنفسه، وذلك باستخدام الملصقات. وبالتالي ستعطي طريقة جميلة لخزانة الملابس.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الطراز الكلاسيكي

BEDROOM DESIGN, Fervor design Fervor design غرفة نوم
Fervor design

Fervor design
Fervor design
Fervor design

إذا كنت تريد أن يكون لغرفتك لمسة ملكية، اختر نموذج خزانة الملابس من النمط الكلاسيكي.

8. الملونة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما بالنسبة للغرف التي لا تحتوي على زخارف كبيرة، فيمكنك اختيار خزانة ملابس طويلة عليها بعض الزخارف والمنقوشات. لا شك في أن الخزانة ستكون مركز الاهتمام!

9. قديمة وأنيقة

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

هذه الخزانة قد تذكرك بجدتك، التي لم تكن بحاجة إلى مساحة كبيرة أو ملابس كثيرة. إذا كان لديك القليل من الملابس و تفضل نمط حياة أبسط، قد تكون هذه خزانة مناسبة.

10. تصميم للمراهقين

kids bedroom, Bluebell Interiors Bluebell Interiors غرفة نوم
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

المراهقين يحبون السيارات والأبطال الخارقين، بغض النظر عن العمر. لذلك خزانة ملونة كبيرة مع صناديق الشطرنج والأبطال الخارقين مع صورة سيارة ستكون مثالية بالنسبة لهم.

11. من السقف إلى الأرض

RESIDENTIAL, Indigo Child Projects and Implementation Indigo Child Projects and Implementation غرفة نوم
Indigo Child Projects and Implementation

Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation

 خزانة بتصميم نظيف ومتطور هو الأكثر تواجد في السوق. خيار لأولئك الذين يريدون أسلوب بسيط وأكثر حيادية.

12. الكثير من مساحة التخزين

RESIDENTIAL, Indigo Child Projects and Implementation Indigo Child Projects and Implementation غرفة نوم
Indigo Child Projects and Implementation

Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation

 خزانة ملابس ذات لهجة وملمس جديد لتلهمك، لاحظ طول المقابض في كل باب، التي تجعل من السهل الفتح والإغلاق. المرآة المركزية تفصيل هام ومفيد في خزانة الملابس.

13. خزانة مع أبواب منزلقة

RESIDENTIAL, Indigo Child Projects and Implementation Indigo Child Projects and Implementation غرفة نوم
Indigo Child Projects and Implementation

Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation
Indigo Child Projects and Implementation

خزائن الملابس مع الأبواب المنزلقة هي خيار عملي، وخاصة إذا لم يكن لديك الكثير من المساحة في الغرفة، كما توفر هذه الخزانة تصميم حديث ومتطور.

14. تصميم أبواب بأسلوب مختلف

Apartment, NAMAN INTERIORS - Turnkey Interior Contractors NAMAN INTERIORS - Turnkey Interior Contractors غرفة نوم
NAMAN INTERIORS – Turnkey Interior Contractors

NAMAN INTERIORS - Turnkey Interior Contractors
NAMAN INTERIORS – Turnkey Interior Contractors
NAMAN INTERIORS - Turnkey Interior Contractors

 في حال السقف العالي، يمكنك الاستفادة القصوى من الارتفاع. لمثل هذه الخزانة أن تحتاج إلى مهني متخصص مثل النجار.

15. الأبواب المخصصة لخزانة غرفة الأطفال

Victorian + Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

في غرفة الأطفال لابد من وجود خزانة لتخزين ملابسهم. في هذه الحالة يمكنك اختيار زخارف من أفلام الكرتون المفضل لديهم !

اقرأ أيضا

منزل عائلي مليء بالتفاصيل الرائعة
20 ديكور رائع لغرف المعيشة
أي تصميم نال إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً