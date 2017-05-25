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7 طرق ممتازة لدمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة

Heba khlili Heba khlili
Varios, arquitecto9.com arquitecto9.com غرفة السفرة
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عندما يتعلق الأمر بالعمارة الحديثة والتصميم الداخلي، فان خطة التصميم تكون غاية في الدقة لاستغلال كل سنتيمتر مربع خصوصا عندما يكون المنزل صغير المساحة! وتعتبر طريقة الدمج بين المساحات، طريقة عملية وتجعل المساحة تبدو أكبر وأكثر إشراق وودية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب أحيانا دمج المساحات، ولابد من التأكد من وجود توازن بين الألوان والأثاث والأسلوب. فالمناطق المعيشية تحتاج إلى العمل في انسجام تام.

في مقالة هوميفاي اليوم، سنتعرف على سبعة مشاريع مثيرة من شأنها أن تلهمنا فيما يتعلق بدمج غرفة المعيشة وغرفة السفرة، كما سنعرف أيضا على كم هو سهل تزيين تلك المنطقتين!

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

1. نقطة محورية للحفاظ على الانسجام

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

عندما تشترك غرفة المعيشة وغرفة الطعام في نفس المساحة، من المهم تحديد نقطة اتصال في كلا البيئتين بحيث يكون هناك انسجام وتماسك. ويمكن أن يكون هذا على شكل قطعة من الأعمال الفنية على الحائط، مدفأة أو جهاز تلفزيون.

2. الحد الأدنى

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم لغرفة السفرة وغرفة المعيشة من قبل المهندسين المعماريين من Nova Arquitectura ونلاحظ هنا كيف يمكنك الدمج بين المنطقتين عن طريق اختيار نفس النمط. فالمظهر البسيط للمساحتين كان من خلال تطابق الأثاث مع بعضه البعض، كما تميزت هذه الغرف بألوان رمادية، مع لمسة من الورد هنا وهناك.

3. لا تخافوا من استخدام الألوان!

DEPARTAMENTO EN LAS LOMAS, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة المعيشة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

إذا كنت تفضل دفق من اللون هنا وهناك، لا تقلق بل اطلق العنان لإبداعك! تتميز منطقة المعيشة الانتقائية هذه بألوان مشرقة وملونة بما في ذلك كراسي صفراء بذراعين وأريكة زرقاء وكراسي كما تتمتع غرفة السفرة  بلون أحمر جريء. استخدام الألوان في مناطق المعيشة هذه حفاظ على الدمج بين المساحات، كما لعبت الأرضيات الخشبية دور في خلق اتساق جميل بين المنطقتين. الإضاءة الطبيعية التي تتدفق من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، خلقت تصميم داخلي حيوي ومشرق.

4. تسليط الضوء على غرفة المعيشة وغرفة السفرة مع الإضاءة الصناعية

Jak stara fabryka w sercu lasu, RAJEK Projektowanie Wnętrz RAJEK Projektowanie Wnętrz غرفة السفرة
RAJEK Projektowanie Wnętrz

RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz
RAJEK Projektowanie Wnętrz

 اتضح الدور الذي تلعبه الإضاءة في منطقة المعيشة عند الدمج بين غرفة معيشة وغرفة الطعام. وقد قام المصممون بصنع مصابيح ممتعه من ورق الجرائد، معلقة في السقف وتضيء طاولة غرفة الطعام الخشبية دون أي ازعاج أو إرباك. وتتميز بقية منطقة المعيشة بمصابيح وأضواء رائعة، والتي تتراوح بين الكلاسيكية والحديثة!

5. كل بيئة لها سحرها الخاص

Varios, arquitecto9.com arquitecto9.com غرفة السفرة
arquitecto9.com

arquitecto9.com
arquitecto9.com
arquitecto9.com

 لا يهم إذا كانت غرفة الطعام وغرفة المعيشة كبيرة أو صغيرة، ما يهم هو أن كل غرفة تحتوي على سحر خاص. وهذا كله يتعلق بالأثاث والديكور. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى اختيار الأقمشة وعناصر الديكور بعناية فائقة! على سبيل المثال، في هذا المنزل يمكننا أن نرى كيف الجدار الحجري يعزز البيئة في حين أن المرآة الطويلة والضيقة أضافت لمسة فريدة. الستائر البيضاء الخفيفة خلقت لمسة منعشة وجذابة، مع توفير الظل والخصوصية.

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6. الفصل الدقيق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في خطة التصميم لدمج المساحات يجب إلغاء أية فواصل من شأنها أن تقيد المسافات أو تحجب الضوء. كما نراه في هذه الصورة، بيئة مفتوحة واسعة. تذكر أنه عندما نفصل الغرف أو نقيم الجدران، نقيد حرية الحركة ونفصل الضوء الذي يتدفق إلى المنزل. وبالتالي فإن أفضل طريقة لتحديد الحدود بين المساحات دون بناء الجدران هي استخدام السجاد أو بعض الأغراض.

7. اختيار التصميم الإسكندنافي

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذا الفضاء المفتوح، يمكننا أن نرى كيف تم توزيع الأثاث بعناية فائقة. هذا يخلق تدفق مستمر بين المساحات. تصميم مثل هذا يجعل المساحة جذابة واجتماعية للغاية. أليس جميل كيف أن الأثاث الخشبي والتشطيبات البيضاء تعمل في وئام مع بعضها البعض؟

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