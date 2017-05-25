7 طرق ممتازة لدمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة

عندما يتعلق الأمر بالعمارة الحديثة والتصميم الداخلي، فان خطة التصميم تكون غاية في الدقة لاستغلال كل سنتيمتر مربع خصوصا عندما يكون المنزل صغير المساحة! وتعتبر طريقة الدمج بين المساحات، طريقة عملية وتجعل المساحة تبدو أكبر وأكثر إشراق وودية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب أحيانا دمج المساحات، ولابد من التأكد من وجود توازن بين الألوان والأثاث والأسلوب. فالمناطق المعيشية تحتاج إلى العمل في انسجام تام.

في مقالة هوميفاي اليوم، سنتعرف على سبعة مشاريع مثيرة من شأنها أن تلهمنا فيما يتعلق بدمج غرفة المعيشة وغرفة السفرة، كما سنعرف أيضا على كم هو سهل تزيين تلك المنطقتين!