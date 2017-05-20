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18 خطأ ديكوري شائع وحلول بسيطة لهم

آية منير آية منير
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
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إن كنت في بداية مشوارك في رحلة تصميم منزلك، فلا سبيل غير البحث عن ما يناسب ذوقك الخاص واحتياجاتك والمعطيات أمامك، ولكن هناك العديد من الاخطاء الشائعة التى نقع فيها بسبب عدم وضعها في الحسبان مسبقا، ومواجهتها كأزمة دون توافر حلول تصميمة ذات جدوى، لذا اليوم جمعنا لك 18 خطأ ديكوري وتصميمي شائع نقع فيها جميعا دون قصد ونقدم لكم حلول بسيطة قد تساعدك في حل الأزمة ..

1. سجادة غير مناسبة للحمام

homify حمام Pink
homify

homify
homify
homify

اختيارك سجادة غير مناسبة لتصميم حمامك قد تتسبب في تغطية غير كافية لأركان تتعرض للمياه بشكل دوري، مما يجعل حمامك غير نظيف ذو أرضية غير جافة، والحل بسيط اختيار سجاد يتلائم مع قطع الأثاث المستخدم داخل الحمام..

2. ذكريات مبعثرة ..

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

لا تمتلك في منزلك ركن خاص لذكرياتك لتحافظ عليهم بشكل منظم وديكوري مميز مما يتسبب في فوضى فيما بعد وضياع الكثير منهم، لذا قم بتصميم ركن خاصة حتى وإن كانت مجرد أرفف بسيطة في مدخل المنزل أو الممر الداخلي واستمتع باجواء فنية رائعة..

3. ساحة المدخل بلا استخدام ..

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

المساحات الداخلية المهدرة بمنزلك كنز لن تعلم قيمته إلا بعد أن تحتاجها لتنظيم اغراضك أو تخزين مقتناياتك الخاصة، وأول هذه الفراغات هي مدخل المنزل، ذلك المكان الحيوي جدا يحتاج لتخطيط ذكي لتنجح في استغلالها وتنعم بمنزل منظم من بدايته..

4. أسلاك ووصلات ..

White gloss doors, with silver trim handles Kitchencraft غرفة الميديا
Kitchencraft

White gloss doors, with silver trim handles

Kitchencraft
Kitchencraft
Kitchencraft

حين تصمم غرفة معيشتك أو أي غرفة عليك أن تفكر مستقبليا في الاجهزة الكهربائية المستخدمة، لتحافظ على بيتك من ازمة الأسلاك والوصلات والتي تتسبب في تشوه بصري للتصميم وللمظهر العام ..

5. اثاث غير متوازن ..

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

اختر دائما أثاث ذو أحجام متوازنة ومتناسقة، فمثلا لا تختر طاولة صغيرة في حالة أريكة كبيرة، أو مقعد صغير إلى جانبه طاولة غير مناسبة وهكذا ..

6. أغراض بلا فائدة ..

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

لا تحتفظ بأغراض بلا فائدة وخاصة في مطبخك، فقد تتسبب في فوضى كبيرة وتأثير نفسي وشعور بالضيق على الرغم من كبر مساحة الفراغ ..

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7. اكسسوارات قديمة ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

حين تختار إكسسوارات منزلك، عليك أن تراعي جودتها وحداثتها ومتانة المواد المصنوعة منها للحفاظ على مظهرها لأطول فترة ممكنة ..

8. طراز غير محدد ..

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

إياك أن تنسى طرازك المختار لمنزلك وان تفقد في زخم الاختيار الخطوط الواضحة للنمط العام، فيظهر التصميم في النهاية عشوائي وغير منظم..

9. عناصر ديكورية غير مناسبة لذوقك الخاص

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Living roomCupboards & sideboards Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

إن كنت تمتلك قطع ديكورية غير مناسبة لذوقك الخاص، لا داعي بأن تفرض وجودها في أي ركن في منزلك، فذلك قد يجعلك تشعر بضيق غير مفهوم فيما بعد،

10. أثاث رسمي جدا ..

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة المعيشة
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

اترك في منزلك فراغات غير رسمية ولا داعي للتمسك بها طوال الوقت، في النهاية منزلك هو ركنك الخاص ومهربك الأخير من العالم وأحواله فاجعله مريحا ومناسبا لك..

11. مقاعدة للمائدة غير مريحة ..

Portfolio, Loft Factory Loft Factory غرفة السفرة
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

اختر مقاعد لمائدة الطعام مريحة للجلوس لفترات طويلة ولا داعي من تصميمات خشبية أو بلاستيكية غير مريحة حتى وإن كانت ذات تصميم جذاب ..

12. لا يوجد مساحة تخزين ..

Under Stairs Storage, buss buss Corridor, hallway & stairsStorage
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

لا تجعل منزلك دون مساحات تخزين، ولا تترك مساحات مهدرة بلا استخدام، وفر لنفسك ولمنزلك كل سنتيمتر بداخله وأضف خزانات مبتكرة لتنعم بفراغات منظمة دائما ..

13. كل شئ متطابق ..

casa Fiori, Studio Matteoni Studio Matteoni غرفة نوم
Studio Matteoni

Studio Matteoni
Studio Matteoni
Studio Matteoni

غن كنت من محبي الهدوء والتناغم لا تقع في فخ التطابق، وتجد في النهاية فراغ متشابه لدرجة الملل وافتقاره لأي لمسة إبداعية مميزة ..

14. لا تتبع الموضة إن كانت غير مناسبة ..

Hipsters homify غرفة المعيشة
homify

Hipsters

homify
homify
homify

لا تتبع الموضة لمجرد كونها شائعة فقط، ولكن اختر ما يناسبك منها وما يلبي احتياجاتك ويحافظ على منزلك كانعكاس لذوقك وشخصيتك..

15. أثاث ذو حجم غير مناسب ..

CASA EG, GIUSEPPE GURRIERI GIUSEPPE GURRIERI غرفة المعيشة
GIUSEPPE GURRIERI

GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI

اختر أثاث مناسب لحجم غرفتك ويحافظ على مسارات حركة مريحة، واحذر من الوقوع في خطأ شراء ما يعجبنا دون مراعاة التصميم الهندسي والاحتياجات المتوقعة من الفراغ نفسه..

16. نقوش وزخارف غير متناسقة ..

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

لا تضيف للفراغ الواحد العديد من النقوش وخاصة إن كانت غير متناغمة ومترابطة، فقد تتسبب في إزعاج العين واضطراب المشهد ككل، ولكن قم بتحديد نمط واحد للنقوش وألوان متناسقة ..

17. سجاد غير مناسب ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تختر سجاد كبير للغاية او صغير لا يكاد يقوم بوظيفته، بل اختر مقاس مناسب للتصميم واكثر المقاسات المعتادة والمتعارف عليها هو أن يمس أطراف السجاد قطع الأثاث ..

18. إضاءة غير مستخدمة ..

Terra Rossa House, MODO Architettura MODO Architettura غرفة المعيشة
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

لا تضيف عناصر إضاءة غير مؤثرة أو مستخدمة، إلا في حالة واحدة فقط وهي التأكد من توافر الإضاءة المناسبة للفراغ ككل، ولكن لا داعي للإفراط في ذلك فهو بمثابة هدر موارد دون استخدام ..

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