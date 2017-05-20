18 خطأ ديكوري شائع وحلول بسيطة لهم

إن كنت في بداية مشوارك في رحلة تصميم منزلك، فلا سبيل غير البحث عن ما يناسب ذوقك الخاص واحتياجاتك والمعطيات أمامك، ولكن هناك العديد من الاخطاء الشائعة التى نقع فيها بسبب عدم وضعها في الحسبان مسبقا، ومواجهتها كأزمة دون توافر حلول تصميمة ذات جدوى، لذا اليوم جمعنا لك 18 خطأ ديكوري وتصميمي شائع نقع فيها جميعا دون قصد ونقدم لكم حلول بسيطة قد تساعدك في حل الأزمة ..
اختيارك سجادة غير مناسبة لتصميم حمامك قد تتسبب في تغطية غير كافية لأركان تتعرض للمياه بشكل دوري، مما يجعل حمامك غير نظيف ذو أرضية غير جافة، والحل بسيط اختيار سجاد يتلائم مع قطع الأثاث المستخدم داخل الحمام..
لا تمتلك في منزلك ركن خاص لذكرياتك لتحافظ عليهم بشكل منظم وديكوري مميز مما يتسبب في فوضى فيما بعد وضياع الكثير منهم، لذا قم بتصميم ركن خاصة حتى وإن كانت مجرد أرفف بسيطة في مدخل المنزل أو الممر الداخلي واستمتع باجواء فنية رائعة..
المساحات الداخلية المهدرة بمنزلك كنز لن تعلم قيمته إلا بعد أن تحتاجها لتنظيم اغراضك أو تخزين مقتناياتك الخاصة، وأول هذه الفراغات هي مدخل المنزل، ذلك المكان الحيوي جدا يحتاج لتخطيط ذكي لتنجح في استغلالها وتنعم بمنزل منظم من بدايته..
حين تصمم غرفة معيشتك أو أي غرفة عليك أن تفكر مستقبليا في الاجهزة الكهربائية المستخدمة، لتحافظ على بيتك من ازمة الأسلاك والوصلات والتي تتسبب في تشوه بصري للتصميم وللمظهر العام ..
اختر دائما أثاث ذو أحجام متوازنة ومتناسقة، فمثلا لا تختر طاولة صغيرة في حالة أريكة كبيرة، أو مقعد صغير إلى جانبه طاولة غير مناسبة وهكذا ..
لا تحتفظ بأغراض بلا فائدة وخاصة في مطبخك، فقد تتسبب في فوضى كبيرة وتأثير نفسي وشعور بالضيق على الرغم من كبر مساحة الفراغ ..
حين تختار إكسسوارات منزلك، عليك أن تراعي جودتها وحداثتها ومتانة المواد المصنوعة منها للحفاظ على مظهرها لأطول فترة ممكنة ..
إياك أن تنسى طرازك المختار لمنزلك وان تفقد في زخم الاختيار الخطوط الواضحة للنمط العام، فيظهر التصميم في النهاية عشوائي وغير منظم..
إن كنت تمتلك قطع ديكورية غير مناسبة لذوقك الخاص، لا داعي بأن تفرض وجودها في أي ركن في منزلك، فذلك قد يجعلك تشعر بضيق غير مفهوم فيما بعد،
اترك في منزلك فراغات غير رسمية ولا داعي للتمسك بها طوال الوقت، في النهاية منزلك هو ركنك الخاص ومهربك الأخير من العالم وأحواله فاجعله مريحا ومناسبا لك..
اختر مقاعد لمائدة الطعام مريحة للجلوس لفترات طويلة ولا داعي من تصميمات خشبية أو بلاستيكية غير مريحة حتى وإن كانت ذات تصميم جذاب ..
لا تجعل منزلك دون مساحات تخزين، ولا تترك مساحات مهدرة بلا استخدام، وفر لنفسك ولمنزلك كل سنتيمتر بداخله وأضف خزانات مبتكرة لتنعم بفراغات منظمة دائما ..
غن كنت من محبي الهدوء والتناغم لا تقع في فخ التطابق، وتجد في النهاية فراغ متشابه لدرجة الملل وافتقاره لأي لمسة إبداعية مميزة ..
لا تتبع الموضة لمجرد كونها شائعة فقط، ولكن اختر ما يناسبك منها وما يلبي احتياجاتك ويحافظ على منزلك كانعكاس لذوقك وشخصيتك..
اختر أثاث مناسب لحجم غرفتك ويحافظ على مسارات حركة مريحة، واحذر من الوقوع في خطأ شراء ما يعجبنا دون مراعاة التصميم الهندسي والاحتياجات المتوقعة من الفراغ نفسه..
لا تضيف للفراغ الواحد العديد من النقوش وخاصة إن كانت غير متناغمة ومترابطة، فقد تتسبب في إزعاج العين واضطراب المشهد ككل، ولكن قم بتحديد نمط واحد للنقوش وألوان متناسقة ..
لا تختر سجاد كبير للغاية او صغير لا يكاد يقوم بوظيفته، بل اختر مقاس مناسب للتصميم واكثر المقاسات المعتادة والمتعارف عليها هو أن يمس أطراف السجاد قطع الأثاث ..
لا تضيف عناصر إضاءة غير مؤثرة أو مستخدمة، إلا في حالة واحدة فقط وهي التأكد من توافر الإضاءة المناسبة للفراغ ككل، ولكن لا داعي للإفراط في ذلك فهو بمثابة هدر موارد دون استخدام ..
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