18 خطأ ديكوري شائع وحلول بسيطة لهم

إن كنت في بداية مشوارك في رحلة تصميم منزلك، فلا سبيل غير البحث عن ما يناسب ذوقك الخاص واحتياجاتك والمعطيات أمامك، ولكن هناك العديد من الاخطاء الشائعة التى نقع فيها بسبب عدم وضعها في الحسبان مسبقا، ومواجهتها كأزمة دون توافر حلول تصميمة ذات جدوى، لذا اليوم جمعنا لك 18 خطأ ديكوري وتصميمي شائع نقع فيها جميعا دون قصد ونقدم لكم حلول بسيطة قد تساعدك في حل الأزمة ..